Титов, Сычев, Павлюченко – кто из реальных легенд играет в Медиалиге?

Winline Медиалига – не просто турнир для детей, как думают многие. Это еще одна возможность вновь увидеть на поле таких звезд прошлого, как Титов, Семшов, Давыдов или Тарасов.

Мы собрали всех легенд в один пост.

«Бей Беги» – новая, но уже опытная медиафутбольная команда Соболева и Джикии (они не играют, они – президенты) имеет костяк из бывших игроков РПЛ: в воротах экс-голкипер «Кубани» и «Торпедо» Александр Будаков, в обороне чемпион России Андрей Ещенко и капитан молодежной сборной России 2011-2013 Тарас Бурлак, а в атаке обладатель Кубка УЕФА Сергей Самодин.

В составе Watch TV сразу группа экс-игроков «Спартака»: Никита Баженов, Роман Павлюченко и главный тренер «На спорте» Сослан Гатагов, а также чемпион России в составе «Рубина» Андрей Горбанец.

В составе SD Family сразу два игрока сборной Казахстана – Айбол Абикен и Бауыржан Исламхан (второй вообще был капитаном) дисквалифицированные из-за нарушения допинговых правил. А еще в заявке Андрей Аршавин, но он так и не дал согласия на участие в турнире.

В первом сезоне Медиалиги Виталий Дьяков, Георгий Тигиев, Антон Соснин и Сергей Давыдов стали настоящими звездами «БроукБойз», а летом к ним примкнул Арсений Логашов. Очень крутая банда.

«Родина Медиа» – новая команда в медиафутболе. На поле играет один из основателей Дмитрий Тарасов. А еще в заявке Андрей Каряка – он главный тренер, но также заявлен как футболист.

В заявке Reality есть Денис Глушаков, но он пока сосредоточен на игре за «Химки». Зато на поле регулярно выходит Владислав Рыжков, который играл за «Спартак» против Модрича, Александр Минченков, который играл в «Локо», а также Вадим Стеклов и Никита Безлихотнов, которые провели несколько сезонов в РПЛ.

За новую команда Медиалиги ФК «Десять» играют Дмитрий Сычев и Иван Новосельцев (он, кстати, еще и тренер).

Есть несколько команд, где по одному игроку из РПЛ: за «Рубин» играет легенда клуба Евгений Баляйкин, за «На Спорте» брат главного тренера Алан Гатагов, за Tamo Junto – бывший игрок сборной России Ари. А еще есть два экс-голкипера «Локо» Александр Фильцов за Fight Nights и Илья Абаев за GOATS.

В «Амкале», 2Drots, «Деньгах» и «Роме» звезд РПЛ нет, зато «Наши парни» почти полностью состоят из них: Динияр Билялетдинов (он капитан), Егор Титов, Александр Филимонов, Руслан Пименов, Игорь Семшов, Роман Шишкин и Ренат Янбаев играют на поле. А еще в заявке есть Евгений Алдонин, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Алексей Игонин и Владимир Быстров. Главный тренер – Сергей Овчинников.

Некит из 2Drots перед первым туром говорил, что для него честь играть против Билялетдинова и Титова, на которых в детстве он смотрел по телевизору.

Фото: телеграм-канал Winline Media Football League // телеграм-канал «Лорд Дьяков»