Голевая на Форз9ра
Блог

Читатель Sports.ru впервые посмотрел Медиалигу – и понял, что это не выставочный футбол

Роман Шишкин Роман Шишкин
Егор Титов Егор Титов
Наши Парни
2Drots 2Drots
Ренат Янбаев Ренат Янбаев
Динияр Билялетдинов Динияр Билялетдинов
Медиалига Медиалига
Медиафутбол Медиафутбол

Медиалига постепенно находит новых поклонников – даже среди тех, кто скептически относился к уровню турнира. Пользователь Sports.ru Forza посмотрел матч между флагманом лиги 2Drots и командой РФС «Наши Парни» с Титовым, Филимоновым и Билялетдиновым.

И ему зашло – настолько, что он зашел в комментарии и выдал топ-аналитику по игре.

«Впервые посмотрел матч медиафутбола. Ну, вообще крайне бодро смотрится. Меня больше впечатлило, чем какие-нибудь традиционные матчи легенд футбола. Тут этот сплав молодости и опыта работает, заставляя того же Янбаева с Билялетдиновым прямо пахать, чтобы не падать в грязь лицом перед молодежью. Из-за этого каким-то выставочным матчем и не пахло, а была настоящая спортивная борьба. Филимонов там пихал защитникам будь здоров. Единственное – из-за этого накала много фолов, и игра достаточно грязной получилась.

Уровень футбола же сам по себе – вполне себе Вторая лига. Эдамс у 2Drots особенно понравился. Был бы он помоложе, мог бы заиграть на хорошем уровне. Ну и новичок под 3 номером отлично вышел. У «Наших Парней» Шишкин хорошо сыграл. Пару раз опасно подал, а один раз со штрафного как в лучшие годы запулил.

Ну и Янбаев. Я от него такой отдачи не видел, даже когда он профессионально играл. Тайм просто отпахал и был лучшим на поле. Жаль, что Титова на 20 минут хватило только. Но, опять же, по такой игре 20 минут – это прилично в его возрасте. Тем более в эти 20 минут смотрелся хорошо. Я даже ностальгию словил. Жду Алдонина и Семшова на поле в следующих матчах».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные