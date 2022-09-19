Читатель Sports.ru впервые посмотрел Медиалигу – и понял, что это не выставочный футбол

Медиалига постепенно находит новых поклонников – даже среди тех, кто скептически относился к уровню турнира. Пользователь Sports.ru Forza посмотрел матч между флагманом лиги 2Drots и командой РФС «Наши Парни» с Титовым, Филимоновым и Билялетдиновым.

И ему зашло – настолько, что он зашел в комментарии и выдал топ-аналитику по игре.

«Впервые посмотрел матч медиафутбола. Ну, вообще крайне бодро смотрится. Меня больше впечатлило, чем какие-нибудь традиционные матчи легенд футбола. Тут этот сплав молодости и опыта работает, заставляя того же Янбаева с Билялетдиновым прямо пахать, чтобы не падать в грязь лицом перед молодежью. Из-за этого каким-то выставочным матчем и не пахло, а была настоящая спортивная борьба. Филимонов там пихал защитникам будь здоров. Единственное – из-за этого накала много фолов, и игра достаточно грязной получилась.

Уровень футбола же сам по себе – вполне себе Вторая лига. Эдамс у 2Drots особенно понравился. Был бы он помоложе, мог бы заиграть на хорошем уровне. Ну и новичок под 3 номером отлично вышел. У «Наших Парней» Шишкин хорошо сыграл. Пару раз опасно подал, а один раз со штрафного как в лучшие годы запулил.

Ну и Янбаев. Я от него такой отдачи не видел, даже когда он профессионально играл. Тайм просто отпахал и был лучшим на поле. Жаль, что Титова на 20 минут хватило только. Но, опять же, по такой игре 20 минут – это прилично в его возрасте. Тем более в эти 20 минут смотрелся хорошо. Я даже ностальгию словил. Жду Алдонина и Семшова на поле в следующих матчах».