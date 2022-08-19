«Амкал» и 2Drots навели суету в Кубке России, а теперь сыграют между собой. Главный матч медийного футбола

Насыщенная неделя.

Неделя медийного футбола продолжается: «Амкал» и 2Drots на неделе дебютировали в Кубке России, а в субботу зарубятся между собой на турнире Olimbet МКС. У этого противостояния насыщенная история.

2018 год. За 2Drots играли дети, «Амкал» еле-еле набрал заявку. Самый добрый матч в истории противостояния

Уровень организации тогда явно отличался от нынешнего. У 2Drots не было даже номеров на форме. Играли на одном из полей стадиона «Спартак». Зрители были, но не было трибун.

«Амкал» с трудом набрал состав: травмы, отпуска, плюс Жека и Некит тогда были игроками команды Германа, но в этом матче, конечно, играли за 2D. Таким образом, в запасе у «Амкала» осталось всего 2 футболиста.

Средний возраст «Дротов» составлял 14-15 лет, в составе вышли сразу 2 игрока, которые сейчас играют в Мир РПЛ Матвей Ивахнов («Факел») и Максим Турищев («Торпедо»). Тема Пантера («Ростов») не сыграл из-за травмы, но был в том матче тренером. А еще в центре обороны вышел Иван Баранов, который сейчас играет за «Амкал».

Матч прошел в максимально дружеской атмосфере и не выглядел как противостояние двух грандов медиафутбола. Сыграли 4:2. Турищев оформил хет-трик, Алексей Гуркин забил чудо-гол со штрафного, а кипер «Амкала» Евгений Спиряков взял пенальти. Но главный факт: ролик об игре на канале 2Drots посмотрели более 4 млн человек.

И все равно тогда никто не подозревал, что через несколько лет «Амкал» и 2Drots смогут собирать полные стадионы.

2021 год. Забитая «Сапсан Арена». «Дроты» взяли шампанское, но забыли воду. На поле летели искры, игрока «Амкала» увезли на скорой

После первого матча прошло 3 года, на МКС-2020 команды не пересеклись, а аудитория очень хотела снова увидеть матч «Амкал» – 2Drots. Время пришло.

Составы команд с первого матча заметно усилились. Для матча арендовали «Сапсан Арену», и болельщики ее полностью заполнили – почти 10 тысяч зрителей!

2Drots готовились к этому матчу целый месяц. Александр Ярош даже уволился с работы, чтобы сконцентрироваться на тренировках (кстати, помогло – Ярош забил). Команда подготовила красивую белую форму, запаслась шампанским на случай победы. Но отсутствие постоянной игровой практики все же сказалось – «дроты» забыли воду. Было всего две бутылки, которые Биг Смоук выпил еще перед матчем в автобусе.

«Амкал» к тому моменту уже стал полноценной шоу-командой, которая гастролирует по России и за границей.

О принципиальности противостояния говорили все игроки – ведь сошлись две самые популярные команды медиафутбола.

Матч получился огненным. Эмоции захватывали, игра превращалась в бойню. Было много ударов по ногам и не только. После одного из эпизодов Некит выбежал объяснять Олегу Дражжуку, что не нужно быть таким агрессивным.

Но даже это не снизило накал. Эд столкнулся в борьбе за верховой мяч с Эльханом. Второго увезли на скорой с сотрясением.

Основное время закончилось 2:2, били серию пенальти, в которой «Амкал» оказался сильнее – 6:5

Ролики с матча набрали в совокупности более 5 млн просмотров (не считая ролики на персональных каналах игроков).

МКС-2021. Групповой этап. Маврин против Коваля, Белка против доктора «Амкала»

И «Амкал» и 2Drots уже решили турнирные задачи и вышли в плей-офф, но «дроты» очень хотели взять реванш за поражение 2 мая.

Перед матчем у 2D заболел основной центральный защитник – экс-игрок «Амкала» Александр Бортиник (Герман решил, что «Амкалу» он не походит из-за слабой медийности, «дроты» тут же его взяли к себе). Место в центре обороны занял Александр Коваль, который также перед турниром перешел из «Амкала» в 2Drots, но с большим скандалом (из-за того, что все прошло в тайне от Германа). Кстати, еще в составе «дротов» тогда играл Прокоп (сегодня он один из главных игроков «Амкала», отдал в Кубке России голевую на Гасилина).

«Амкал» перед турниром подтянул в состав старшего брата лидера 2Drots Крапа – Майка Крапивникова. И еще забрал Эрикьяно, который после матча 2 мая ушел из 2D. В матче сыграл только Майк, у колумбийца была травма. Как вы понимаете, переход из 2Drots в «Амкал» или наоборот – событие регулярное.

В качестве прогрева капитан «Амкала» Андрей Сибскана и Александр Коваль выпустили диссы друг на друга.

Матч получился более спортивным, чем игра 2 мая. До 60-й минуты даже обошлось без конфликтов. Эмоции вспыхнули после второго гола 2Drots. Во время атаки 2D защитник «Амкала» Лесив получил травму колена, Коваль не обратил внимания, сделал подачу, после которой Кутуз забил. Тут же к Ковалю подбежал игрок «Амкала» Маврин и объяснили, что это несправедливо. Началась потасовка. Маврина не поняли даже некоторые игроки «Амкала».

После все переместилось на скамейку запасных. Вратарь 2D Белка ругался с резервным судьей, за арбитра вступился доктор «Амкала» Артем Рыженко. Снова началась потасовка. Досталось и оператору. Но после игры все перед всеми извинились.

Матч закончился со счетом 3:2. Обе команды вышли в плей-офф.

МКС-2021. Финал. Столкновение братьев и легендарное «Он его ударил». Драка, удаления и супергол Чужого

Успешно пройдя полуфиналы, главные команды медиафутбола снова сошлись. Теперь уже в финале МКС. К матчу болельщики «Амкал» подготовили баннер для Александра Коваля. Сравнили его с крысами 🐀

Не успели команды выйти на поле, счет уже стал 2:0 в пользу «Амкала». Сначала забил Майка Крапивников после прострела с фланга. А следом залетел и второй – Чужой с дальней дистанции бахнул в девятку 🤯

А после случилось следующее: Крап сбивает в подкате своего брата Майка Крапивникова. Майк пробивает младшему подзатыльник. Судья показывает желтую карточку. После чего основатель 2Drots Некит выбежал на поле и произнес одну из своих легендарных фраз, которая стала мемом: «Он его ударил». Никита был так настойчив, что судья изменил решение и удалил Крапивникова старшего. После матча братья сказали, что это было шоу.

Расстроенный удалением Майк в подтрибунном помещении разбил ладонью стеклянную дверь и серьезно порезал руку. Вернулся на бровку к доктору, чтобы ему оказали помощь, и максимально удивился происходящему – там разгоралась драка. Оказывается, оператор «Амкала» Фикус запретил снимать оператору 2Drots Майка, который уходил с поля после удаления. Все переросло в драку. В результате удаление получил Жека из 2D.

«Амкал», несмотря на численное меньшинство, имел моральное превосходство и спокойно решал свою задачу.

У 2Drots, наоборот, мало что получалось, игроки нервничали. Кутуз исполнил Зидана и боднул головой Феликса, ему повезло, что тогда еще не внедрили медийный ВАР. Вратарь 2D Джусси столкнулся с Форзяром, судья не до конца разобрался в моменте и удалил вратаря. С трибун кинули бутылку с водой в Прокопа, тот решил кинуть ее обратно в болельщиков – за это получил массу хейта. А потом и Руслан Сибаев порвал кресты.

Счет 2:0 сохранился до конца матча, и «Амкал» стал обладателем МКС-2021 🏆

Счет в противостоянии 3:1 в пользу «Амкала». В субботу у 2Drots будет возможность сократить отставание от своего главного антагониста.

После двух туров Olimpbet МКС у «Амкала» и 2Drots по 4 очка. Столько же и у команды «Бей Беги» Соболева и Джикии. В плей-офф выйдет победитель матча и «Бей Беги». Но при ничьей и 2Drots и «Амкал» выходят из группы. Защитник «Бей Беги» Андрей Ещенко сомневается, что в сегодняшней игре все будет честно.

Фото: Василий Пономарев // скриншоты с YouTube канала Германа El Clasico // скриншоты с YouTube канала 2Drots