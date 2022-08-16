Команда блогеров ➡️ сенсация в Кубке России. 4 года пути «Амкала» к успеху

От ютуберов до кубковой победы над профи.

Событие недели в российском футболе: медийная команда «Амкал» прошла первый раунд Фонбет Кубка России, выбив клуб «Зоркий» из Второй лиги – 1:1 в основное время, 8:7 по пенальти.

В пиковый момент в истории «Амкала» давайте вспомним, как все начиналось и как клуб из ютуба прошел этот путь.

Начало: Герман Эль Класико собирает команду блогеров

Первый ролик вышел 21 июля 2018 года . Он назывался «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ГЕРМАНА! СНОВА ФУТБОЛИСТ 🔥».

Собравший аудиторию на челленджах и видео про фифу Герман Эль Класико объявил о возобновлении футбольной карьеры (в прошлом пробовался в итальянской Серии С, но не пошло) и создании команды блогеров.

В ролике снялись Жека и Некит, позже придумавшие свою медийную команду 2Drots (в среду сыграет в Кубке с «Чертаново»). Также Герман позвал Евгения Спирякова, который позже первым из блогеров дебютировал в Кубке России за «Знамя».

Жизнь новой команды разгонялась. Герман активно советовался с подписчиками. Они решали, приглашать того или иного блогера, какого цвета будет форма – и даже определяли стартовый состав.

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Гуркин, Сибскана, Кефир, Нечай, Пандос, Красава, Олейник, Ромарой – классика олдового «Амкала». Тогда бы никто не упрекнул команду, что в ее составе перебор профессиональных футболистов.

Уже 1 августа 2018-го вышло видео о первом матче «Амкала». В соперниках была команда телеканала «Россия 24». Первый гол забил Ромарой – через себя, в падении! Красота.

Скандальная игра с «Матч ТВ» и рост подписчиков

Поначалу фанатами «Амкала» были исключительно подписчики игроков-ютуберов. Прорыв случился осенью 2018-го: «Амкал» сыграл против «Матч ТВ».

Это был самый скандальный матч первого сезона – «Артем Шмельков против всех». Комментатор «Матча» бил на поле игроков «Амкала», а в перерыве материл партнеров. Игра превратилась в бойню. «Матч ТВ» победил – 4:2.

Но в целом от матча выиграл «Амкал»: аудитория канала Германа подскочила, зрители сопереживали обидно проигравшей команде.

Второй сезон «Амкала»: появляется тренер, скандальный выезд в Беларусь, кидалово в Германии

В 2019-м стартовал второй сезон «Амкала». Клуб подписал контракт с adidas. Оказалось, что футболки «Амкала» – среди самых продаваемых (на уровне «Реала» и «Баварии»).

Еще в команде решили, что им нужен тренер, и пригласили Юрия Нечаева. Его ассистентом стал Игорь Олейник, который получил тяжелую травму колена в первом сезоне.

Тогда же «Амкал» провел первый выездной матч, сыграв в Питере. С тех пор «Амкал» активно гастролирует по России.

В 2019-м с «Амкалом» встретилась и команда Sports.ru. Наш коллега Федос Маслов тогда отыграл один тайм за «Амкал», а второй за нас. И даже забил пенальти.

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В 2019-м поменялся главный тренер – пришел Денис Зубко. Уже с Иванычем состоялся первый международный выезд «Амкала». Блогеры сгоняли в Беларусь на товарняк с болельщиками «Динамо» Минск.

Там игроки хозяев отказались пожать руку темнокожему игроку «Амкала» Джеффу Бабатумбе и Сане ФИФА, который покрасил волосы в цвета клуба (на спор, после пяти побед «Амкала» в сезоне).

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Примерно в то же время «Амкал» пригласили в Германию. Пообещав матч против Лама, Мертесакера, Кураньи, Хильдебранда и других легенд. Всего этого не было. Поле было ужасным, игру перенесли на сутки, а из обещанных звезд приехал только Кураньи, который даже не знал, что должен играть.

Герман запускает блогерский МКС

2020-й скорректировал планы из-за пандемии коронавируса. Но Герман Эль Класико все же устроил первый блогерский турнир – МКС. Почти без зрителей, но с максимальными эмоциями. «Амкал» бился, но вылетел в четвертьфинале от «Ромы» (команды Ромароя, который забил первый гол в истории «Амкала») с праймовым Обольским в составе. «Рома» выиграла тот турнир, а Николай Обольский стал лучшим игроком турнира и уехал в Испанию.

Кстати, команда Sports.ru на том турнире обыграла «Амкал» в группе – 2:0 😎

2021 год. Весной «Амкал» съездил в Самару, Саранск и Екатеринбург и сыграл на стадионах чемпионата мира. В составе дебютировали легенды комьюнити Акул и Райзен.

Cостоялся и легендарный матч «Амкал» – 2Drots на «Сапасан Арене». Тогда Герман и Жека с Некитом (лидеры 2Drots) поняли, что способны собрать целый стадион. В основное время сыграли 2:2, а по пенальти выиграл «Амкал».

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Лето 2021-го – конец старого «Амкала» . Герман назначил себя президентом и пересобрал состав. Расстался с частью игроков и пригласил новичков. Внезапно команду покинул Алекс Коваль (ушел в 2Drots), также «дроты» перехватили и Прокопа (но с ним мы еще встретимся). Несмотря на это «Амкал» выиграл МКС-2021, дважды обыграв по ходу турнира 2Drots.

После этого Герман решил сделать из «Амкала» шоу-команду для гастролей, которая не будет участвовать в блогерских соревнованиях. Поэтому «Амкал» пропустил первый сезон Медиалиги.

Команда съездила на выставочные матчи в Узбекистан и в Казахстан. Тогда же перешел Прокоп (Михаил Прокопьев, это он отдал голевой пас в матче против «Зоркого»).

В 2022-м «Амкал» продолжил разъезды по России, заскочил в Казахстан и сыграл против «Динамо» на «ВТБ Арене» с Овечкиным в составе.

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«Амкал» зовут в Кубок России. И сразу сказка: проход первого раунда по пенальти!

В РФС заметили, как ярко сияет медиафутбол, и пригласили в Кубок России «Амкал» и 2Drots. Это уже похоже на признание, да?

На стадии 1/256 «Амкалу» достался «Зоркий» из Второй лиги. Уже на первых минутах «Амкал» попал в перекладину. Затем «Зоркий» открыл счет, но «Амкал» сравнял – гениальная диагональ от Прокопа на Гасилина, который перекинул вратаря.

В итоге ничья и серия пенальти. Ее выиграл вратарь «Амкала» Александр Маменко (сын известного артиста Игоря Маменко). 8:7, блогеры в 1/128 Кубка России 🏆🇷🇺!

Эта история продолжается. Следующий соперник – «Тверь».

Фото: YouTube канал Германа El Clasico // телегерам-канал ФОНБЕТ Кубок России