Команда Соболева и Джикии убьет медиафутбол? Бесят остальных составом из профессионалов

Медиафутбол мощно взлетел в 2022 году, но теперь может быстро потухнуть.

Футбольное шоу блогеров и звезд спорта и шоу-бизнеса плавно превращается в фестиваль престарелых профессионалов (в коммьюнити их называют профиками), которые не очень интересны фанатам.

Профессионалы есть во всех командах. Они обеспечивают результат

В каждой игре экс-профессиональные футболисты решали исход.

Olimpbet МКС стартовал 4 августа с матча «Рома» – ФК «Деньги». Команда блогеров Нечая и Станоса встретилась с командой Ромароя, которая всем составом играет в ЛФЛ. «Деньги» победили 5:2, а хет-трик оформил форвард Дамир Трегулов. Ранее он выступал за «Солярис», московское «Торпедо», ивановский «Текстильщик». Его можно считать хотя бы отчасти медийным благодаря телеграм-каналу на 500+ подписчиков. В плюс Дамиру можно занести футболку с остроумной надписью – все-таки шоу.

Во второй день играли Reality (теперь в их составе экс-игроки РПЛ Никита Безлихотнов, Владислав Рыжков и Александр Минченков) и «Броуки» (подписали несколько медийных футболистов и экс-профессионалов, которые играли в Первой и Второй лигах). Матч закончился со счетом 2:1. Медийных звезд (кроме трио профиков «ББ»: Давыдов, Соснин, Дьяков) на поле мы так и не увидели. Тигиев пока травмирован.

Матч 2DROTS и «Бей Беги» стал самым обсуждаемым в первом туре. Но не потому, что играл действующий победитель Медиалиги с командой Соболева и Джикии, а потому что в стартовом составе «Бей Беги» вышли сразу 5 экс-игроков РПЛ: Александр Будаков, Андрей Ещенко, Тарас Бурлак, Ника Пилиев и Александр Самодин. Остальные игроки состава тоже имеют профессиональный бэкграунд. Для приличия с первых минут в нападении появился рэпер ST, а во втором тайме на замену выскочил экс-игрок «Амкала» Эльхан Салахов.

Итог матча – ничья, которую для 2DROTS спас их голкипер Дмитрий Сычев. Конечно, почти все медийные звезды «дротов», включая основателей клуба Некита и Жеку, остались в запасе. Играли профики.

Тур закрывался старым дерби медиафутбола: «Амкал» против «Матч ТВ». Чтобы остаться конкурентоспособными, Герман пригласил в свою команду несколько профессионалов перед стартом турнира.

Итог – 3:0 в пользу «Амкала».

Роман Нагучев в интервью Sports.ru рассказал, будет ли «Матч ТВ» приглашать профессионалов: «Тут очень важно сохранить этот баланс. Во-первых, мы пригласили Гигу (Гига Мамулашвили, экс-игрок смоленского «Днепра», тверской «Волги» и московского «Арарата» – Sports.ru), он очень крутой футболист, безусловно, но он нам подходит.

Мы можем брать всех звезд, чисто теоретически команда «Матч ТВ» может взять вообще всех. Но мы не читеры. Мы команда со своей философией, своим подходом. И люди, которые приходят в нашу команду, они потом хотят играть с нами всегда. Даже если им предлагают деньги, они все равно хотят остаться у нас. Поэтому мы остаемся собой, даже если нам придется все время проигрывать 0:8».

Многим не нравится команда Джикии и Соболева

Нагучев добавил, что команды набирают профессионалов, потому что боятся проиграть. У комментатора этого страха нет, поэтому в усилении нет нужды. И при текущем тренде медиафутбол может превратиться в ЛФЛ, из-за чего снизится популярность.

«Я говорил Герману: не бери «Бей Беги» на МКС – это убьет интерес, но он меня не послушал» – сказал Нагучев.

Игрок «Амкала» Прокоп тоже против команды Джикии и Соболева: «Нет медийных, они не приносят аудиторию. Соболев и Джикия должны просто в ноги кланяться Герману за то, что он их пустил на МКС. Абсолютно новая команда, но за счет связей и дружбы с Германом их пускают.

Мне говорили, что они заявляют на МКС L’one, Мота. В итоге – только ST. Турнир закончится, про них забудут».

А вот слова лидера 2DROTS Никита Панасюка: «Джикия и Соболев как читеры зашли. У них бесконечная база футболистов».

Джикия ссылается на регламент и спрашивает, что он должен сделать, чтобы команда стала медийной?

Джикия и Соболев не согласны с претензиями. Слова Георгия с конференции Olimpbet МКС: «Мы действуем по регламенту. Команде плюс-минус месяц. Понятное дело, что можно кого-то за деньги переманить из медийных.

Нам хочется медийно развивать ребят в нашей команде. Месяц – слишком мало. Мы больше готовились к турниру в футбольном плане, чтобы не облажаться. Потому что все равно, наверное, футбол здесь – главное. В скором времени вы увидите новые лица».

Защитник «Спартака» задал вопрос Некиту из 2DROTS: «Что нужно делать профессиональному футболисту, чтобы он стал медийным?»

Некит ответил, что нужно снимать контент, общаться с аудиторией, развиваться медийно. Дальше подключился президент Reality Фил и добавил, что нужны персонажи, которые становятся любимчиками зрителей просто за то, как себя ведут.

Фото: тг клубов Olimpbet МКС // скрины с YouTube канала Olimpbet МКС