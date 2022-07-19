«Амкал» и 2DROTS сыграют в новом Кубке России. Как это будет?

Начнут уже 17 августа.

Блогерские команды «Амкал» и 2DROTS сыграют в Кубке России. Как сообщает «Спорт-Экспресс», они начнут с предварительного раунда, первые матчи пройдут 17 августа. «Амкал» получил путевку как действующий обладатель МКС (Московского кубка селебрити), а 2DROTS – как победитель Медиалиги.

Зачем РФС пригласил медийные команды в профессиональный футбол?

Пригласить медийные команды – инициатива генерального секретаря РФС и и.о. президента РПЛ Александра Алаева. Об этом он сам рассказал в перерыве финала Медиалиги:

«Я считаю, что участие медийных команд в Кубке России – это хорошая идея. Любительские команды принимают участие в Кубке России. В 1/256 финала в том году сыграли команды из Санкт-Петербурга, команды из Ставрополя. Любительские команды, которые играют в региональных любительских лигах.

Регламент РФС составлен так, что только победители официальных первенств МРО (Межрегиональное объединение – Sports.ru) могут играть в Кубке. Но время течет, все меняется. И мы видим, что уже есть другие лиги, конкурентоспособны и интересны и с точки зрения спорта, и с точки зрения медийности. Поэтому я и вышел с инициативой рассмотреть и расширить эти границы.

Если BASEMENT, 2DROTS или «Амкал» приедут в 1/256 финала в гости даже к какой-нибудь профессиональной команде, я думаю, это вызовет очень большой интерес. Со спортивной точки зрения есть сомнения, но то, что я увидел в финале Медиалиги, – это футбол. Если дать им шанс сыграть с профессиональными командами, это даст положительный эффект для всех. И для команд, и для лиг, и для футбола в целом».

Очевидно, так руководители российского футбола захотели поднять интерес к Кубку России. «Амкал» и 2DROTS на двоих собрали на ютубе 6,07 млн подписчиков – больше, чем все клубы РПЛ вместе взятые.

Теперь РФС хочет привести аудиторию медийного футбола в профессиональный.

Разве в Кубке России играют любители?

Да. Их не было в розыгрыше-2020/21 из-за пандемии, но с прошлого сезона они вернулись и стартуют с предварительной стадии. Там любители встречались с командами ФНЛ-2, а победители отправлялись в 1/256 финала.

В розыгрыше Кубка-2021/22 сыграли три любительские команды – «СтавропольАгроСоюз» (Ставропольский край, Невинномысск), «Ядро» (Санкт-Петербург) и «Ильпар» (Пермский край, Ильинский). Но никому из них не удалось пройти соперника-профессионала.

И куда блогеры пройдут, если победят? Кубок ведь радикально обновят

Турнир разделят на две части – «Путь РПЛ» и «Путь Первой и Второй лиги». В случае успеха в предварительном раунде «Амкал» и 2DROTS наверняка попадут в сетку «Пути Первой и Второй лиги». Там на первом этапе команды из Второй лиги ФНЛ и один клуб из Первой (определяется жребием из числа новичков Первой лиги) играют один матч на вылет. Для всех этих команд сразу начиняется плей-офф, групповой этап не предусмотрен.

Фото: соцсети 2DROTS, «Амкала» и РФС