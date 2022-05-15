В Бельгии мегаразвязка: чудо-новичок лидировал почти весь сезон, но упустил титул в плей-офф

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«Брюгге» одержал волевую победу над «Антверпеном» на выезде (3:1) и досрочно выиграл чемпионат (18-й титул клуба в истории, третий подряд, такого доминирования в Бельгии не было 44 года). Но это еще не весь сюжет, наведем фокус и на другую команду.

Сезон получился удивительным: на чемпионство претендовал уникальный новичок высшей лиги!

Это брюссельский «Юнион». Прошлым летом он поднялся в высший дивизион спустя 48 лет после вылета. «Юнион» – один из самых титулованных клубов в стране. По количеству титулов (11) уступает только «Андерлехту» (34) и «Брюгге» (теперь 18).

Что важно знать про «Юнион»: в 2018 году его купил покерный магнат Тони Блум, который также владеет английским «Брайтоном». Он разработал скаутскую компьютерную программу, с помощью которой и укомплектовали «Юнион». Клуб находил подходящих под задачи игроков в низших лигах разных стран – и либо брал их в аренду, либо подписывал свободными агентами.

Через три года после прихода Блума клуб досрочно выиграл второй дивизион и получил долгожданное повышение. Прошлым летом удалось сохранить костяк команды и главного тренера – бельгийца Феличе Маццу, который раньше работал в «Шарлеруа» и «Генке». Перед Маццу стояла задача избежать вылета и поднять «Юнион» как можно выше – но разве можно было предположить, что это будет вершина таблицы?

«Юнион» превзошел самые смелые ожидания, а заодно побил несколько рекордов – о них я рассказывал в обзоре 33-го тура:

• Первый клуб, ставший чемпионом регулярного сезона сразу после выхода в высшую лигу.

• Четвертый (и первый за последние 25 лет) новичок чемпионата Бельгии, попавший в еврокубки, после «Серена» (1994), «Эндрахт Алста» (1995) и «Мускрона» (1997). «Юнион» сыграет в Европе впервые с 1964 года – тогда он выступал в Кубке ярмарок.

• Новый рекордсмен Про-Лиги по количеству очков в гостях с момента введения трехочковой системы. В выездных матчах регулярки «Юнион» набрал 44 очка из 51 и превзошел достижение «Брюгге» 2001 года (42).

А ведь противостояние «Юниона» и «Брюгге» – это битва Давида и Голиафа: «черно-синие» потратили на трансферы в этом сезоне в 46 раз больше прямого конкурента. А бюджет «Брюгге» был крупнее в девять раз – и ожидаемо самым большим в чемпионате Бельгии. 90 миллионов против 10: хоть Блум и миллиардер, «Юнион» вовсе не живет роскошно.

Сказку «Юниона» разрушил особый регламент Про-Лиги: после регулярки пришлось биться в плей-офф. А там лидерство отнял опытный «Брюгге»

К счастью для «Брюгге», который почти весь сезон отставал от дерзкого новичка, в чемпионате Бельгии не вручают трофей по итогам регулярного чемпионата – иначе «Юнион» наградили бы еще в начале апреля.

С 2009 года в Про-Лиге действует сложная система определения чемпиона. Лучшие клубы (раньше – первая шестерка, теперь – первая четверка) продолжают гонку в мини-чемпионате – он называется плей-офф, но на самом деле 4 команды играют по круговой системе. При этом очки, набранные в регулярке, для усиления интриги делятся пополам. Если получается нечетное число, его округляют в большую сторону – и эта половинка балла как раз может все решить.

Плей-офф в чемпионате Бельгии ввели для того, чтобы сдерживать как раз такие могущественные клубы вроде «Брюгге». Необходимость в этом обострилась в последние годы: «Брюгге» завершил регулярное первенство позапрошлого сезона с отрывом в 15 очков, прошлого – в 16 очков.

Естественно, гранд в обоих случаях был недоволен регламентом, ведь он, по сути, предусматривает санкции за успех. Смотрите сами: «Генк» в апреле 2021-го отставал от «Брюгге» на 20 очков. Их поделили пополам – осталось 10. В плей-офф «Генк» дважды обыграл «Брюгге» и в итоге сравнялся с ним по очкам! Но остался ниже из-за того, что хуже выступил в регулярке.

«Мое сердце фаната спорта обливается кровью. Спортсмены хотят выигрывать и проигрывать в честной борьбе. Деление очков надвое к ней никак не относится. Никто больше в Европе так не делает, потому что не считает это справедливым. Про-Лига – это чемпионат, а значит, ты должен быть лучше всех команд по итогам целого сезона. И мы были. А потом нас подвергли санкциям просто потому, что так устроена лига. Это неспортивно», – возмущался тогда президент «Брюгге» Барт Верхаге, чуть не оставшийся без трофея.

Иронично, что в этом сезоне именно плей-офф был последней надеждой «Брюгге» на камбэк. Теперь сдерживать нужно было уже «Юнион». После регулярного первенства брюссельцы опережали ближайшего преследователя на пять очков – после деления их осталось три.

И в плей-офф все перевернулось. «Брюгге» и «Юнион» встречались дважды за четыре дня – в третьем и четвертом турах. Сначала «Юнион» уступил дома, после чего упустил лидерство впервые с октября: «Брюгге» вырвался вперед, потому что фактически между командами было 2,5 очка. А затем проиграл и на выезде – после этого «Брюгге» для досрочного чемпионства оставалось обыграть «Антверпен» или хотя бы сыграть в пятом туре не хуже «Юниона».

И тут мы возвращаемся в самый первый абзац: «Брюгге» одержал волевую победу над «Антверпеном» на выезде (3:1) и вообще блестяще провел плей-офф: в первых четырех турах набрал 10 очков, забил пять голов и ни разу не пропустил. Кроме того, он ни разу за четыре матча в сезоне не позволил отличиться «Юниону» – самой результативной команде регулярки!

«Брюгге» начинал сезон под руководством Филиппа Клемана, с которым выиграл два предыдущих чемпионата. Но в январе Филипп уехал в «Монако», и одного лысого тренера заменили другим: 2022-й год команда начала с Алфредом Схройдером – бывшим ассистентом Роналда Кумана в «Барселоне».

При Схройдере «Брюгге» с февраля по апрель одержал девять побед подряд: восемь в регулярке и одну в плей-офф. А не проигрывает он и вовсе 13 матчей кряду! Следующая игра – последняя для Схройдера на посту главного тренера «Брюгге». Уже известно, что он уходит в «Аякс».

Таким образом, у «Брюгге» – пять титулов с четырьмя тренерами за последние семь лет: 2015/16 с Мишелем Прюдоммом, 2017/18 с Иваном Леко, 2019/20 и 2020/21 с Филиппом Клеманом и вот теперь 2021/22 – с Алфредом Схройдером.

А «Юнион» в новом сезоне мы увидим в Лиге чемпионов: он уже обеспечил себе вторую строчку и билет в третий квалификационный раунд.

Фото: globallookpress.com/Panoramic, Kurt Desplenter