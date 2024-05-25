Последний «Зенит», который не выиграл чемпионство. Где они сейчас?

Манчини с аргентинцами закончил лишь пятым.

«Зенит» рискует впервые за шесть лет уступить чемпионство. Последний раз петербуржцы не добирались до золота в 2018-м, когда Роберто Манчини занял всего лишь пятое место. «Локомотив» Юрия Семина взял титул как раз после победы над «Зенитом» в 29-м туре.

Где сейчас футболисты того «Зенита»?

В списке только те, кто провел минимум 10 матчей: минус Луиш Нету и Жулиано (в начале сезона ушли в «Фенербахче»), Эрнани (аренда в «Сент-Этьен»), Магомед Оздоев (вышел в четырех матчах) и другие резервисты.

«Динамо», которое выиграло ФНЛ. Где они сейчас?

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев