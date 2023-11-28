Жюль Вернер
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Игроки АПЛ подсели на снюс – закидываются прямо на матчах. Что это такое и в чем его опасность?

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Джейми Варди Джейми Варди
Футбол Футбол

Важный дисклеймер: снюс запрещен к продаже в России и почти во всех странах Европы. Любые табачные продукты = однозначный вред здоровью, и ниже мы к этому вернемся.

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В английском футболе неочевидный тренд – пристрастие к снюсу. Официальных данных, разумеется, нет, но предполагается, что измельченный табак употребляют 35-40% профессиональных игроков. 

«Возможно, цифра даже больше, – считает тренер «Флитвуда» из Первой лиги Ли Джонсон. – Это немного табуированная тема, ее не принято обсуждать. Но это уже культурный феномен. Молодые парни не осознают угрозу для здоровья и психики в долгой перспективе. Нам нужно говорить с ними».

Погодите, что такое снюс?

Снюс – жевательный табачный продукт, который некоторые считают «безопасной» альтернативой курению. В составе – измельченный и увлажненный табак, а значит, и никотин, а также карбонат натрия, соль, вода, влагосберегающие агенты, а также всевозможные ароматизаторы для формирования более стойкой зависимости.

В Евросоюзе снюс запрещен везде (а это уже важный маркер опасности для здоровья), кроме Швеции: там его производят и продают легально. Власти считают, что это помогает поддерживать самый низкий в Европе уровень курения – ведь снюс часто используется как замена сигаретам. В странах ЕС доля курильщиков – 18%, а в Швеции – чуть больше 6%, пишет Евростат (при 5% страну признают свободной от курения).

При этом убедительных доказательств, что именно снюс снижает долю курильщиков, нет. Шведское агентство по оценке технологий здравоохранения и социальных услуг проанализировало 73 научных работы, но так и не доказало, помогает ли снюс бросить курение. Более того, есть версия, что употребление снюса в будущем приводит к зависимости от сигарет.

«На стены лез без снюса. Умолял врачей купить пару банок»

Вообще, проблема снюса в футболе – не новая. О ней говорили уже как минимум в 2016-м, когда по медиа разошлась фотография Джейми Варди с шайбой в руке. Форвард позже написал в автобиографии, что употреблял с 2012-го, когда подписал первый контракт с «Лестером», а бросил только в 2018-м.

Остальные не признавались в зависимостях, но кое-кто, как и Варди, попадал со снюсом на фото таблоидов. Например, Эшли Коул (видели с табаком в ресторане), Уэйн Руни (уже когда тренировал  «Дерби Каунти»), Виктор Линделеф (шел с женой, которая держала шайбу снюса).

Банку снюса можно найти и в соцсетях Маркуса Рэшфорда.

Бертран Траоре из «Астон Виллы» и Марк Гиллеспи из «Ньюкасла» (третий вратарь) вообще закинулись снюсом прямо на скамейке запасных во время матча в прошлом сезоне.

Несколько пугающих инсайдов от The Athletic.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Один из топ-игроков сборной Англии «полностью зависим от снюса, его редко можно увидеть без табака под десной».

🙈 Игроки Первой лиги продавали снюс 13-летним подросткам из академии.

«Когда впервые пробуешь снюс, голова начинает немного кружиться, – рассказывает анонимный футболист АПЛ. – Сначала его используют, чтобы успокоить нервы, особенно игроки, которые сильно волнуются перед матчами. Но чем дольше вы это делаете, тем меньше эффекта, и это становится скорее зависимостью».

И еще о коварстве снюса.

«Он стимулирует тело и мозг. Вы ощущаете, будто вас подтолкнули. Все вокруг становится очень четким, улучшается концентрация. Это помогает вам сосредоточиться и, вероятно, влияет на вашу силу и выносливость. Удивляться нечему, так как снюс – это никотин, а он по своей природе является стимулятором», – доктор Тоби Мандел, преподаватель новозеландского университета Мэсси, призывал подумать над возможным запретом снюса в футболе. Его цитата выглядит даже заманчиво, если бы не следующий абзац…

😱 У одного из футболистов Второй лиги диагностировали раковой опухоль десны, предполагаемая причина – снюс.

«После операции он восстанавливался в больнице и буквально на стены лез без снюса. Он был в отчаянии, умолял врачей купить пару банок. В итоге его девушка тайно передала снюс. Врачи ругались, потому что в сочетании с сильными обезболивающими никотин мог дать негативный эффект», – это уже другой случай из воспоминаний тренера «Флитвуда» Джонсона.

 ❌ В одном клубе АПЛ даже запрещали снюс, но не сработало – увлекающихся слишком много. Шайбы доставали в автобусе по дороге на матчи, к футболистам присоединялись тренеры. Решили, что запрет не поможет, и игрокам порекомендовали не попадаться со снюсом на глаза медиа.

«Если бы я пришел на тренировку с четырьмя или пятью сигаретами между пальцами, люди бы сказали: «Как непрофессионально, как плохо это выглядит», – думает Джонсон. – Со снюсом все иначе. Хотя в организм поступает то же количество никотина».

🏪 Многие футболисты используют бестабачный снюс – это пакетики с никотином, одна из альтернатив, чтобы не заказывать снюс из-за границы. Они продаются в супермаркетах и вейп-магазинах всего за пять фунтов. В Англии бестабачный снюс разрешен даже несовершеннолетним.

Снюс в российском футболе: Вернблум забивал банками холодильник, в костромском «Спартаке» строгий запрет

В России продажа снюса и насвая (оба относятся к бездымному табаку, но в насвае еще больше никотина) запрещена с 2015 года. Штраф для граждан – 15-20 тысяч рублей, 100-150 тысяч – для юридических лиц. При этом штрафа за употребление нет.

Но глава костромского «Спартака» из Второй лиги Илья Станиславский идет на крайние меры. Недавно он поделился яростью в инстаграме: «Не допускать в команду игроков с вредными привычками, в том числе употребляющих снюс. Это значительно снижает результативность спортсмена, а значит и всей команды».

Косвенное следствие того, что зависимость добралась и до российских игроков. 

Футболистов РПЛ тоже замечали со снюсом.

Понтус Вернблум показывал забитый шайбами холодильник. Как и многие другие шведы, он утверждал, что жевательный табак не мешает его профессиональной карьере, а еще признавался, что чувствует себя некомфортно без снюса.

Бывший игрок ЦСКА, «Локо» и «Краснодара» Руслан Нахушев тоже пробовал снюс: «Ощущение непривычное, потому что сигарету можно курить взатяг, маленькими затяжками. Честно говоря, некоторым [от жевательного табака] плохо становится. Голова, например, начинает болеть. Мне не стало плохо, но мне и не понравилось. Я просто попробовал, что это такое.

Говорят, снюс менее вредный, но я не знаю, правда ли это. Я пробовал сигареты, кальян, снюс – примерно одно и то же. Но я никогда на постоянной основе не злоупотреблял».

А куда смотрит WADA?

Позиция Международного антидопингового агентства такая: никотин (а также кофеин) с 2016 года в списке мониторинга, но запрета на это вещество нет.

В 2013-м WADA провело первый этап исследования, как снюс влияет на физические показатели, и пообещало запретить его, если выявится влияние на выносливость. С тех пор прошло 10 лет, но запрета нет. Логично предположить, что и влияние не доказано.

При этом есть важная деталь: исследователи WADA пришли к выводу, что зависимость от никотина приводит к тому, что без него спортсмен «не чувствует себя нормально».

История снюса: по Европе его распространили шведы еще в XIX веке. Они же завезли его в АПЛ

Снюс распространился по Европе почти двести лет назад, особенно в Швеции, где суровый климат и сильный ветер мешали употреблению нюхательного табака, поэтому его заменили жевательным, который еще и давал острые вкусовые ощущения.

У снюса в футболе – тот же маршрут. Вот что рассказывает шведский защитник Мартин Ольссон, который играл в Англии с 2007-го по 2019-й: «Игроки употребляли его в раздевалке. Многие спрашивали, могу ли я привезти его с собой из Швеции. Это было популярно среди молодых англичан».

Шведский вратарь Рами Шаабан нечасто играл в «Арсенале» (5 матчей с 2002-го по 2004-й), зато часто расслаблялся. «В мое время нюхать табак было экзотикой, но я думаю, что многие курили в свободное время. Снюс стал заменой сигаретам», – предполагает Шаабан.

Алан Пардью женат на шведке Тине, поэтому давно знает о снюсе. В конце 90-х он тренировал «Рединг» – и впервые увидел табак у американского вратаря Маркуса Ханеманна. «Он нюхал что-то громадное, постоянно с этим (шайбой) играл. Маркус смеялся надо мной, когда я просил его остановиться. «Все нормально, тренер, я уже привык к снюсу», – сказал он мне».

С тех пор, по словам Пардью, в его командах как минимум пара игроков постоянно употребляла снюс: «Насколько я понимаю, это скандинавы и американцы ввели его в английский футбол, а потом он стал настолько массовым, что подсели многие».

Пардью говорит, что раньше английские игроки стеснялись этой зависимости, но теперь она превратилась в норму.  Анонимный футболист АПЛ подтвердил, сказав The Athletic, что сейчас в раздевалках повсюду шайбы со снюсом.

Многие употреблящие не видят вреда в этой зависимости.

«Я не вижу в этом ничего странного, – заявил в 2021-м защитник «Ньюкасла» Эмиль Крафт. – Я родом из Швеции, и там это очень распространено. Когда я приехал в «Ньюкасл», там уже было много тех, кто употреблял снюс. В Англии он не продается в магазинах, но его покупают через интернет. Иначе мне пришлось бы везти целый чемодан из Швеции».

Чем вреден снюс: вызывает зависимость от никотина и повышает вероятность развития рака

Проблема настолько широка, что о вреде снюса говорит Профессиональная футбольная ассоциация (PFA). В лекциях используют не только литературу, но и мнения тех, кто слез с привычки. После семинаров некоторые игроки обратились за помощью.

«Мы поддерживаем тесные отношения с врачами и персоналом клубов, чтобы отслеживать возникающие проблемы со здоровьем наших игроков, в том числе из-за роста случаев употребления снюса», – сказал представитель PFA.

А вот мнение эксперта Всемирной организации здравоохранения Владимира Менделевича:

«Крайне сложно сказать, вреднее ли снюс обычных сигарет. В сфере пропаганды курения и табака идет борьба. С одной стороны, компании-производители заинтересованы в том, чтобы снизить вероятность описания негативных последствий. А противоположная сторона не приемлет никакие формы замещения обычного курения.

С точки зрения сравнительного вреда, любые формы [замещения обычного курения] менее опасны. Это позиция ВОЗ. Убираются канцерогены, связанные с продуктами горения в сигаретах. Но понятно, что во многих странах жевательный табак и электронные сигареты рассматриваются как возможный вариант лечения табачной зависимости. То есть способ уйти от однозначной опасной табачной зависимости в виде сигарет.

Любое использование – снюса, электронных сигарет – точно опаснее, чем некурение. Зависимость же возникает не от канцерогенов и не побочных продуктов [курения], а от никотина. Никотин везде есть, он воздействует на психику и слизистую. Высокая вероятность развития болезней, связанных с ротовой полостью».

Редактор раздела Здоровье Ольга Бадрина подробнее разбирает вред снюса:

«Порция снюса (около 1 г) содержит 10 мг никотина, из которых усваивается чуть больше 3 мг. Когда человек выкуривает сигарету, он употребляет не более 1,5 мг никотина, то есть стандартная порция снюса в этом плане куда менее безопасна. Но здесь есть оговорки, например, если человек сплевывает слюну, никотина усвоится меньше (точно измерить это сложно, ведь некоторые и вовсе проглатывают смесь).

Со слюной никотин быстро высвобождается из табака и попадает напрямую в кровоток. Пакетики со снюсом работают так же, как и обычная сигарета: одних расслабляют, других, напротив, тонизируют. Других специфических эффектов у него нет. Максимальная концентрация никотина в крови после употребления снюса определяется примерно через 30-60 минут, большая его часть выводится из организма за пару часов (отдельные метаболиты могут определять в крови даже через 2–3 дня после употребления, но никакого эффекта на человека они уже не оказывают).

Табак, используемый в снюсе, проходит пастеризацию. Этот процесс уменьшает количество нитрозаминов — соединений, которые обладают канцерогенным эффектом, то есть увеличивают риск развития рака. В ходе пастеризации табак также дезинфицируется, поэтому слюну с так называемым соком снюса можно глотать, не боясь заработать расстройство пищеварения. Именно по этим двум причинам табачные компании обычно утверждают, что снюс — это безопасная альтернатива курению, однако на деле он не такой уж и безобидный. 

Потому что в составе есть никотин, который вызывает физическую зависимость. Кроме того, доказано, что у людей, употребляющих снюс, повышен риск рака пищевода, ротовой полости, а также вероятность развития онкологических заболеваний в целом. Употребление снюса связывают с хронической обструктивной болезнью легких, заболеваниями сердца и сосудов, сахарным диабетом 2-го типа, ожирением и неврологическими расстройствами. Чем дольше человек употребляет снюс, тем выше у него вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо того, есть и локальные проблемы, так, употребление снюса увеличивает риск заболеваний десен, ускоренного разрушения и потери зубов».

Спортсмены уважают насвай и снюс. Их продажа в России запрещена с 2015-го

Фото: Gettyimages/Jamie McDonald / Staff, Ryan Pierse / Staff, Eddie Keogh / Freier Fotograf; Mathias Bergeld/Keystone Press Agency, Simon HastegRd/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com; unsplash.com/Adrian Swancar; РИА Новости; East News

62 комментария

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Mephisto_BLR
Ответ Слутск Халлского
Пробовал как-то раз, вообще не понял прикола. Закинул под губу и сидишь как дурак. В чем удовольствие-то? Говорю как курильщик с 15-летним стажем
А в чем удовольствие от сигареты?
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Юрий Безуглый
Если кто читал "Приключения Муми-троллей" в детстве (автор - Туве Янссон, шведка по происхождению), то там был Снусмумрик. Его имя как раз происходит от снюса) будь он персонажем "Приключений Незнайки", его бы, вероятно, звали Укурочек)
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A.Montoya
Ответ Куприн
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Зато вторые не вредят окружающим людям.А только себе. Курильщик не выглядит стильно,он травит окружающих отвратно воняющим дымом
+50
-7
+43
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Слутск Халлского
Ответ Mephisto_BLR
А в чем удовольствие от сигареты?
Тоже, по большому счету, ни в чем, но курение - это хотя бы процесс, можно чем-то руки занять. А со снюсом реально только сидишь и по сторонам смотришь
+21
-2
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Слутск Халлского
Пробовал как-то раз, вообще не понял прикола. Закинул под губу и сидишь как дурак. В чем удовольствие-то? Говорю как курильщик с 15-летним стажем
+26
-8
+18
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Роман Лазуткин
Ответ Оригинальный Ник
Никогда не понимал, как может людям нравится курить сиги, калик, закидываться снюсом и т.д. Это же всё мерзко и противно на вкус. Вот у меня дикая зависимость от сладкого. Кое-как отучился пить газировку на постоянке, но продолжаю каждый день есть булочки, шоколадки, конфеты и прочую сладкую дрянь, от чего Вася спина в прыщах. Лучше б сделали статью, как от такой зависимости избавиться
У пухляков свои приколдесы
+17
0
+17
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ws357
Ответ Ubik-city
Водочки - для обводочки, снюса - для рывка.
Любил снюс даже Хиддинк Гуус
+14
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Ubik-city
Водочки - для обводочки, снюса - для рывка.
+14
-1
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Lifar Skladchikov
Ответ Ubik-city
Водочки - для обводочки, снюса - для рывка.
Снюс - для рывков плюс!
+13
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red hikkikomori
Линделеф - официальный поставщик снюса в Манчестер Юнайтед) Походу Рашфорд прошлый сезон лучшую результативность на снюсе выдал, а теперь бросает - отсюда и голов нет)
+11
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Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Употреблял эту дрянь практически восемь лет, начиная с тех пор, пока в России продавался легально ещё шведский табак. По сравнению с сигаретами:
1. Отсутствие каких-то неприятных ощущений. Нет кашля, нет отвратного вкуса во рту, тебя просто чуть-чуть расслабляет - и все
2. Его, при должной сноровке, можно кидать где угодно, где купить запрещено, - в самолёте, в офисе, на учебе, на стадионе.
Вкупе с тем, что в порции снюса на порядок больше никотина, чем в сигарете, эти два фактора приводят к бешеному привыканию, ещё хуже, чем от сигарет. Влияние на здоровье у всех разное, я, допустим, после стольких лет употребления прекрасно знаю, где находится поджелудочная железа (физически ощущаю) и как бороться с клкстерными головными болями.
То, что продается как снюс в России , в лучшем случае - солома, пропитанная экстрактом (этакий насвай), а в худшем - опилки, пропитаннаые чистым никотином (т.н. насвай "Буратино"). Влияние вот этого вот на человека - вообще непредсказуемо.
Все это к чему. Не начинайте. Даже если вам кажется, что это круто, мол, это даже в цивилизованном мире употребляют - это не так, ничего хорошего в этом нет.
+10
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Glukinho
Ответ Оригинальный Ник
Никогда не понимал, как может людям нравится курить сиги, калик, закидываться снюсом и т.д. Это же всё мерзко и противно на вкус. Вот у меня дикая зависимость от сладкого. Кое-как отучился пить газировку на постоянке, но продолжаю каждый день есть булочки, шоколадки, конфеты и прочую сладкую дрянь, от чего Вася спина в прыщах. Лучше б сделали статью, как от такой зависимости избавиться
пожалей Васю
+8
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кuraakula belov
В России запрещена продажа с 2015? Пару лет назад в КБ открыто на кассе на прилавках рядом с жвачками продавался
+7
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Kostya T
снюс это тот же насвай что употребляют в средней азии
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Оригинальный Ник
Никогда не понимал, как может людям нравится курить сиги, калик, закидываться снюсом и т.д. Это же всё мерзко и противно на вкус. Вот у меня дикая зависимость от сладкого. Кое-как отучился пить газировку на постоянке, но продолжаю каждый день есть булочки, шоколадки, конфеты и прочую сладкую дрянь, от чего Вася спина в прыщах. Лучше б сделали статью, как от такой зависимости избавиться
+9
-3
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Михаил Будылёв
А он точно запрещен в России(причем аж с 2015)? Сейчас без проблем можно его купить в каждой третьей табачке, причем не из-под полы, а спокойно выбрав на витрине и оплатив картой. Просто насколько я помню шведский снюс и "снюс", который распространен в России - это два разных продукта
+6
-1
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server34
Ответ Kostya T
снюс это тот же насвай что употребляют в средней азии
Я точно так же подумал. Только вот маркетологи у снюса более толковые. Снюс закидывают топ футболисты, а насвай гастарбайтеры.
+5
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hustla story
Ответ Слутск Халлского
Тоже, по большому счету, ни в чем, но курение - это хотя бы процесс, можно чем-то руки занять. А со снюсом реально только сидишь и по сторонам смотришь
ну прикол снюса что он дает никотиновый удар, который дает эффект расслабления, в любом случае понятно что не каждому это зайдет и конечно же это вредно, собственно как и любый вид табачных продукций
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AYAYA
Cидя дома, грущу чего боюсь
Иду в магаз, покупаю себе снюс
Я обретаю силы, я получаю кайф - снюс моя жизнь, снюс is my life
+7
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arspurs9
Ответ Max9999
у нас это зеленая пластиковая херня, а у них какие то банки.
Какая зеленая пластиковая херня? Ровно тоже самое
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Максим Купцов
Наркоманы!
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Pasta
Деградация крепчает) Можно уже и разрешить курить/бухать прямо во время игры. Закурил сигарету, закинулся пиванделлой и потом в подкат.
+7
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QUIKSILVER
Ответ Куприн
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Ты наверное потому и куришь, думая что выглядишь стильно и круто) в классе в 6-7 наши ребята уже вовсю курили, видимо расслаблялись после тяжелых уроков математики, пробовал с ними за компанию, не понял прикола и с тех пор вообще не притрагиваюсь. А зачем? Еще и отваливать энную сумму денег за это. Правда, наверное, одно дело курить сижки, а другое - в меру покуривать кубинские сигары или качественный табак в трубке как, например, мистер Холмс, обдумывающий свое очередное дело. Если приносит удовольствие и есть финансы, то почему бы и нет? Не осуждаю
+2
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Константин Безруков
Ответ AYAYA
Cидя дома, грущу чего боюсь Иду в магаз, покупаю себе снюс Я обретаю силы, я получаю кайф - снюс моя жизнь, снюс is my life
Когда с парнями, у нас снюсик под губами
Мы им не делимся - мы им обладаем сами!
+2
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Александр Белов
Попробовал один раз, мне стало так плохо, что увезли на скорой и всю ночь откачавали. Больше ни за что не притронусь к этой дряни.
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Kanonir152
Вставки на втором фото перепутаны - это ребус такой?)
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Ильмарчик
У Рэшфорда точно на столе банка снюса? Больше похоже на плавленный сыр Хохланд треугольничками в круглой упаковке из Магнита по акции.
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Mordegard Glezgorv
Ответ Kostya T
снюс это тот же насвай что употребляют в средней азии
Ну как сказать. Если снюс хотя бы какую-то обработку проходит и это табак, то насвай из Средней Азии -- это абсолютно непредсказуемый состав
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morgan23
Ответ Kanonir152
Вставки на втором фото перепутаны - это ребус такой?)
Я уж было подумал, что у меня с головой что-то
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srgh
Ответ Честный контроль
WADA: В АПЛ это не допинг и не наркотики!
Так он неотличим от табака. Запрещать же табак никто пока не будет.
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interested
Врачи диагностировали у 67-летнего Зигмунда Фрейда злокачественную опухоль нёба, которая развилась вследствие многолетней привычки курить. После операции он оглох на правое ухо. В течение следующих 13 лет психолог перенес еще около 30 хирургических вмешательств для лечения рака. Фрейду удалили часть челюсти, которую заменили болезненным протезом. Устройство причиняло только страдания и мешало Зигмунду нормально есть и говорить. В 1939 году опухоль заявила о себе с новой силой — боли стали слишком сильными и продолжительными. 23 сентября 1939 года Зигмунд Фрейд ушел из жизни после эвтаназии. «Отцу психоанализа» было 83 года. (
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Bayern2004
Хорошо бы пива...Вино! Только вино!(с)
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tpoil
Ответ Наильевна
Так насвай же из куриного помёта делают...
Помню эти байки 10 лет назад слышал, странно что кто то до сих пор в них верит. Хотя у нас народ до сих пор воду у телевизора заряжать может.
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tpoil
Ответ Kostya T
снюс это тот же насвай что употребляют в средней азии
Не совсем так не по составу, не тем более по просихождению. Снюс хотя бы производят на фабрике, а затем лепят акцизку и производство и сан. нормы регулируются в отличии от производства насвая неизвестно кем и где.
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pashtiga
Снюс давно уже и в российском футболе. И не только в футболе.
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ADiPin
Не запрещен снюс в России, на озоне достаточно забить в поиске
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Оригинальный Ник
Ответ Роман Лазуткин
У пухляков свои приколдесы
Так я дрищуган тощий
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Александр Попов
снюс по сравнению с насваем - это просто конфета )))
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lus
Джерри Чиверс, бывший вратарь в НХЛ/ВХА, на играх в перерывах курил сигары и пил пиво.
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Brigant
Ох они еще насвай не пробывали, хотя такое же д....!
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bpfx5h6vrf
Ответ Константин Безруков
Когда с парнями, у нас снюсик под губами Мы им не делимся - мы им обладаем сами!
Когда с парнями, у нас снюсик под губами.
Когда его нет, мы делаем друг другу..
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Фан Рубина
Какая лига - такие и развлечения.
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might23
Ответ Kanonir152
Вставки на втором фото перепутаны - это ребус такой?)
а что не так?
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Константин Мееров
Насвай - это куриное говно. Помните прежде чем забрасываться этой шляпой, мои узбекские дружочки.
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Santiago84
Ответ Mephisto_BLR
А в чем удовольствие от сигареты?
сигарета это процесс, кому-то поболтать за сигареткой, кому-то в одиночку постоять хорошо
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KozlikX
Ответ Mephisto_BLR
А в чем удовольствие от сигареты?
пробовал курить в школе, тогда типо модно было , вот эти модные до сих пор и курят , тратя кучу денег на сигареты , я пробовал конечно , но сразу для себя осознал, что заниматься этим не стану ) рад что отношусь к тем людям, которые не присоединяются к серой массе
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болела всея Италии
а у нас это просто насвай)
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ak83
Бросил употреблять снюс больше года назад когда начала разрушаться эмаль на зубах.
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hustla story
Ответ Слутск Халлского
Пробовал как-то раз, вообще не понял прикола. Закинул под губу и сидишь как дурак. В чем удовольствие-то? Говорю как курильщик с 15-летним стажем
ну как у любого продукта все зависит от производителя и качества, тем более в странах снг сейчас под видом снюса можно встретить непонятно что с очень сомнительным составом
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tpoil
Ответ trashbox
А вы думали - они с курением борются ? Бггг Нет, борются за бабло с новых видов наркоты, которые - пока еще - не запрещены.
Бабушка, вы как в интернет выйти смогли?
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