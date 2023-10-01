Лидеры не из Москвы и Петербурга: золотой дубль «Рубина», всплеск «Ротора» и «Алании»

«Краснодар» шел первым в сезоне-2019/20.

«Краснодар» уверенно лидирует после трети чемпионата: +7 от «Зенита», подобраться ближе могут лишь дерзкие «Крылья».

Это не первый случай, когда РПЛ возглавляет клуб не из Москвы или Петербурга.

Важное уточнение: в расчет брались все чемпионаты России с 1992 года. Первое место учитывалось только с пятого тура, чтобы отсеять стартовую неразбериху. На картинке все клубы, которые лидировали минимум три тура (не обязательно подряд).

● «Краснодар» уже был первым в сезоне-2019/20: с седьмого тура по девятый. В итоге заняли третье место – вслед за «Зенитом» и «Локо».

● На картинке клубы из восьми городов: Казань («Рубин»), Владикавказ («Алания»), Волгоград («Ротор»), Самара («Крылья Советов»), Махачкала («Анжи»), Ростов, Нальчик и Краснодар.

● Было всего два чемпиона не из Москвы или Петербурга: «Спартак-Алания» в 1995-м и дважды «Рубин»: в 2008-м и 2009-м.

Теперь – коротко о каждом сезоне.

Сезон-1995. Московский «Спартак» впервые уступил золото – «Спартаку-Алании», который лидировал 21 тур подряд

На старте чемпионата России-1995 казалось, что главные фавориты – из Москвы. Был чемпионский «Спартак» Олега Романцева и бодрое «Динамо» Константина Бескова. Динамовцы одержали шесть побед подряд, но потом приостановились

А вот «Спартак-Алания» уже в 10-м туре забрался на первое место и больше оттуда не слезал. Команда Валерия Газзаева оформила золото в предпоследней игре с ЦСКА: выиграли 2:1, чемпионский мяч у Бахвы Тедеева.

Сезон-1996. «Алания» уступила титул в золотом матче. «Ротор» стал третьим

«Алания» убрала спартаковский след и уступила титул в золотом матче – все тому же московскому «Спартаку». Команды набрали по 72 очка, дополнительные показатели не учитывались, пришлось решать судьбу чемпионства на «Петровском». У «Спартака» забили Илья Цымбаларь и Андрей Тихонов, «Алания» ответила только голом Анатолия Канищева на 88-й минуте. Чемпионом опять стал «Спартак», только уже без приставки «Алания».

«Ротор» за три тура до финиша тоже претендовал на золото. Был такой расклад: «Ротор» – 66 очков, «Спартак» – 65, ЦСКА – 63, «Алания» – 63, «Динамо» – 61. Но в 32-м туре волгоградцы оступились в игре с «Черноморцем» – грустные 0:0, был только гол Валерия Есипова из офсайда. После того матча президент «Ротора» Владимир Горюнов объявил, что не улетит в Волгоград, пока у арбитра на бровке не возьмут анализ на алкоголь. В итоге судью не проверили, а «Ротор» пришел третьим.

Сезон-1997. «Ротор» был в шаге от чемпионства, но «Спартак» выдержал натиск и победил в заключительном туре

В следующем розыгрыше волгоградцы тоже могли взять чемпионство, но в заключительном туре так и не вскрыли Александра Филимонова. На финише «Ротору» нужна была только победа над «Спартаком»: команда Виктора Прокопенко неслась вперед, создавала моменты, но так и не забила. Москвичи же дважды отметились во втором тайме и сохранили титул.

Полузащитник «Ротора» Олег Веретенников вспоминал эту игру с печалью. «Главная футбольная боль – золотой матч со «Спартаком» в 1997 году. Однозначно. Все было в наших руках. Играли на своем поле. В первом тайме мы переигрывали «Спартак», а во втором что-то внезапно переключилось. Чик – и все, словно кто-то нажал невидимый рычаг. Хотя некоторые в Волгограде судачили, что мы якобы отдали игру.

Дико, да? А люди говорили об этом на полном серьезе. Поймите, это было нашей целью, мы к ней стремились несколько лет. Как мы могли в этой ситуации кому-то что-то отдать?» – грустил Веретенников.

Сезон-2001. «Крылья» и «Сокол» разрывали на старте, но потом загрустили

Тогда удивляли не только «Крылья», но и саратовский «Сокол»: после 12 туров набрали по 23 очка, у «Торпедо» и «Спартака» было 22, у «Локо» – 21. Но со временем все рассыпалось: самарцы пришли пятыми, уступив чемпиону аж 11 очков, а саратовцы вообще скатились в середину таблицы. Золото взял «Спартак» – следующее пришло только через 16 лет.

Сезоны-2008 и 2009. Два чемпионства «Рубина» подряд

В 2008-м «Рубин» лидировал с третьего тура. На старте было семь побед подряд – на тот момент рекорд для чемпионатов России. Правда, после возобновления сезона случилась неприятная серия из шести ничьих. Но титул все равно взяли досрочно, чемпионским стал матч в Раменском – 2:1 против «Сатурна» с голами Романа Адамова и Саво Милошевича. На финиш сезона концентрации не хватило: схватили три поражения (в том числе 0:4 от ЦСКА).

В 2009-м «Рубин» Бердыева стал больше контролировать мяч и активнее идти в атаку. В основе появились Калешин, Навас и Домингес – и позволили сохранить чемпионство в Казани. Лидировали с 10-го тура.

Сезон-2010. Красножан построил дерзкий «Спартак-Нальчик»

«Спартак-Нальчик» лидировал между шестым и восьмым турами. В итоге стали шестыми, совсем немного не хватило, чтобы добраться до еврокубков. Банда Юрия Красножана обкрадывала действующего чемпиона – «Рубин» (две ничьих), дважды разбирала «Динамо» (в том числе и разгромно – 3:0), выигрывала у ЦСКА.

Сезон-2012/13. «Анжи» хорошо закупался и впервые попал в тройку

Тогда в Махачкале собрались суперзвезды: великий Гус Хиддинк руководил Роберто Карлосом, Самюэлем Это′О и Лассом Диара. Еще «Анжи» вывалил рекордные 35 млн за Виллиана: он забил всего раз в семи матчах РПЛ-2012/13 и в конце сезона вместе с остальными топами укатил из России.

«Анжи» лидировал с 10-го по 12-й туры. Закончили с бронзой – историческое достижение для махачкалинского клуба.

Сезон-2015/16. «Ростов» до последнего цеплялся за золото, но ЦСКА Слуцкого все-таки выиграл

«Ростов» чуть не вылетел после РПЛ-2014/15: свалился в стыки, но выжил. Летом ростовчане потеряли аж 18 футболистов, в том числе и легендарного Стипе Плетикосу. Обновление состава пошло на пользу: во второй половине чемпионата «Ростов» шел либо вторым, либо первым. На финише Премьер-лиги ростовчане взяли четыре победы подряд, но ЦСКА Леонида Слуцкого все-таки сохранил лидерство.

Сезон-2019/20. «Краснодар» был другим: регулярно играл Шапи, только шестая оборона в лиге

Четыре года назад «Краснодар» тоже лидировал в РПЛ, правда, всего три тура. Магомед-Шапи Сулейманов сыграл в 38 матчах из 41 (иногда со скамейки), а лучшим бомбардиром команды стал Маркус Берг (10 мячей).

Тогда хорошо забивали (49 голов, больше только у «Зенита»), регулярно пропускали (30, только шестое по надежности) – мало общего со спокойным и расчетливым «Краснодаром» Владимира Ивича.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Федоренко, Владимир Родионов, Максим Богодвид, Владимир Астапкович