10 комментариев

Сейчас невозможно представить значимый трансфер без агентской помощи. Обычная практика – сотрудничать с всемирно известным агентством вроде компаний Жорже Мендеша, Пини Захави и Рафаэлы Пименты, возглавившей империю Мино Райолы.

Но хватает и заметных футболистов, которым помогают родители-агенты.

Бисмарк Хадсон-Одои

«Каждый раз, когда мой папа говорит со мной, я слушаю, – признавался Хадсон-Одои в 2019-м. – Он играл в футбол и знает, что нужно вычеркнуть многое из своей жизни, чтобы играть на самом высоком уровне. Он ездит на все мои матчи, независимо от того, где проходит игра. Он умеет необычно свистеть, поэтому я всегда знаю, что он рядом. Его советы помогают мне каждый день».

Хадсон-Одои-старший играл за лидеров ганской Премьер-лиги «Хартс оф Оук». Сын внушал большие надежды, но сейчас постепенно теряется: ему только 22 года, но уже пишут про интерес двух неназванных клубов Саудовской Аравии

Вряд ли англичанин согласится на переход. The Guardian пишет, что за ним следят «Милан», «Ноттингем Форест» и «Фулхэм». В прошедшем сезоне он играл в аренде за леверкузенский «Байер»: 14 матчей и 1 ассист.

Адьям Кузяев

Летом 2017-го Далер Кузяев перешел из «Ахмата» в «Зенит», узнал об этом так: «Отец позвонил и поставил перед фактом. Я был счастлив, что позвали в большой клуб, который и в Европе везде знают».

Далер ценит усилия отца: «Мы часто созваниваемся и общаемся. Это человек, который сделал из меня футболиста. Даже когда я был без команды, играл в КФК, он всегда меня поддерживал, помогал. Отец – главный человек в моей футбольной жизни».

Отец Кузяева помогал Далеру с переездом в «Гавр», хотя говорил, что многое с клубами обсуждал сам Далер – уровень английского позволял.

И в монологе для Sports.ru отец Кузяева опровергал мнение о том, что управляет карьерой сына: «То, что Далер сильно от меня зависит, – глупости. Далер сейчас – лидер нашей семьи. Он давно живет самостоятельно, в Петербурге у него квартира на Крестовском острове. И он сам принимает решения. Он умничка-парень. То, что он всегда с уважением относится к мнению семьи, прислушивается – это наше мусульманское. Мы никогда на него не давили, последнее слово – всегда за ним. Вам это подтвердят все его друзья. Просто Далер – очень скромный человек. И всем кажется, что он зависимый, тихий».

Вероника Рабьо

Самая громкая история с мамой Адриена Рабьо случилась в 2019-м, когда Вероника отклонила сразу четыре предложения «ПСЖ» о новом контракте. Параллельно велись переговоры с «Барселоной».

«Адриен – заключенный. Скорее даже заложник «ПСЖ», – злилась мама Рабьо. – Скоро его ждут подземелье, сухой хлеб и вода. Его держат как заложника, потому что он отказался расторгать контракт, который он уважает. Он просит одного – уважать условия контракта».

Во Франции Вероника быстро стала мемом. «Она навязывает Адриену удобные для нее решения. Полностью контролирует его», – рассказывал французский журналист Доминик Северак.

Трансфер в «Барсу» тогда сорвался: повлияли приход Френки де Йонга и финансовые запросы от матери Адриена. Француз оказался в «Ювентусе», мать получила 10 млн евро в качестве бонусов.

Несмотря на бесконечные конфликты, Рабьо всегда на стороне матери: «В футболе мама все делает правильно. У нее большой жизненный опыт. Иногда люди не совсем понимают ее решения. Даже я иногда не понимаю. Но доверяю, ведь она всегда права».

Хуан Мата-старший

Отец Хуана Маты почти не бывает на публике, зато организовал приличное агентство, где объединил уже нескольких крепких футболистов. Кроме сына он управляет делами Соломона Рондона («Ривер Плейт»), Адриа Педросы («Севилья») и Мохаммеда Салису («Саутгемптон»).

Мата-старший тоже был профессиональным футболистом – играл нападающим в 1980-х и начале 90-х за скромный испанский клуб «Бургос». С тех пор он руководит карьерой сына – без особенных проблем и скандалов.

В 2020-м отец футболиста рассказывал, что Хуан трижды отказывал «Барселоне»: «Первый раз, когда он был в «Валенсии», затем, когда он стал лучшим игроком «Челси», а третий раз был совсем недавно. Но Хуану повезло, что он был в других больших клубах».

Ханс Роббен

Отец Арьена долго работал над переходом сына в «Баварию» – в 2009-м его забрали у «Реала» за 25 млн евро. Роббен-старший получил 4,5 млн комиссионных, а потом несколько раз договаривался с мюнхенцами о продлении.

Мустафа Озил

После сезона-2022/23 Месут закончил карьеру, которую строил вместе с отцом Мустафой. 10 лет назад Озил-старший мощно прошелся по Флорентину Пересу, тогда его сын сменил «Реал» на «Арсенал».

«Тот факт, что человек заработал много денег, не делает его порядочным, – уверен Мустафа. – Перес – не человек чести. Из Месута сделали козла отпущения, а из меня – алчного родителя, мечтающего о дорогостоящем трансфере. Если Месут и вел такой развязный образ жизни, то почему он вообще выходил на поле?»

Согласно одной из версий, Месут потребовал переподписать контракт на улучшенных условиях, переговоры вел как раз Озил-старший, и нахамил Пересу. Сам Озил считает, что Карло Анчелотти перестал ему доверить, и Месут уехал за игровой практикой.

Тьерри Азар

Отец братьев Азаров, Эдена, Торгана и Килиана, в 2019-м получил лицензию агента и сразу стал агентом сыновей. С тех пор Азар-старший устроил Эдена в «Реал», а Торгана – в «Боруссию».

Тьерри всегда хотел пристроить сына в «Мадрид»: в 2018-м он заявил, что Эден не продлил контракт с «Челси» из-за желания уехать в Испанию. Но Азар-младший быстро его поправил, сказав, что пока остается: «Отец иногда говорит глупости. Я поговорил с ним, никаких проблем».

Родители Килиана Мбаппе

Над карьерой француза работают сразу оба родителя. Папа Уилфрид принимает важнейшие решения – в 2021-м он советовал сыну не уходить в «Реал» и продлить контракт с «ПСЖ». Еще Килиану подсказывает юрист Дельфин Верхейден: он был за переход в «Реал», но футболист в итоге выбрал сторону отца.

Но в переговорах активнее мама француза Файза Ламари. Вот что говорил скаут «Челси» Даниэль Бога: «Сперва я разговаривал с отцом. Потом приехала его мама, и когда это произошло, все почувствовали, что именно она все контролирует. Именно она говорила с клубом. Отец не был особо разговорчивым. Он скорее был спокойным и расслабленным. Мама же действовала как пулемет».

В прошлом году французское медиа Get French Football News выяснило, как агенты Мбаппе манипулировали «Реалом» и «ПСЖ». Окружение француза специально раздувало версию, что Килиан уходит в «Реал», чтобы улучшить предложение «ПСЖ», а когда это удалось – обратными движениями вынудили и «Реал» поднять условия.

Неймар да Силва Сантос

«Я всегда говорил, что вне поля мой кумир – отец. Я во всем хочу равняться на него. Он знает, что сказать мне в трудные моменты. Он свернет горы, чтобы помочь мне», – признавался Неймар.

Отец Неймара заработал больше 100 млн на его контрактах с «Барсой» и «ПСЖ». Переезд Нея в Испанию в 2013-м сначала оценивался в 57 млн, но позднее «Барселона» рассказала о дополнительных тратах, которые пошли родителям футболиста.

Президент «Сантоса» Луис Рибейро потом назвал точную сумму и поделился парой неприятных впечатлений об отце футболиста: «В те 90 миллионов, в которые обошлась «Барселоне» сделка по Неймару, вошла оргия для его отца в лондонском отеле на Пикадилли. Могу сказать, что отец Неймара – лжец, который думает только о деньгах. К примеру, мне пришлось раз 200 платить за его кофе. Он берет деньги за все».

Рекордный переход сына в «ПСЖ» принес Неймару-старшему аж 36 млн евро в качестве подписного бонуса. Еще за 43,6 млн Неймар судился с «Барселоной» – в итоге стороны разошлись миром, бразилец вернул чуть больше 6 млн.

Хорхе Месси

Один из самых влиятельных агентов-родителей в мире. В этом году отец Лео несколько раз приезжал в Барселону – и признавался, что они оба хотят вернуться, но в итоге сын укатил в США. Раньше отец Лео иногда давил на «Барсу» и даже шантажировал интересом «Реала».

Хорхе не позволяет чужакам вмешиваться в дела сына – а в 2017-м он не позвал на переговоры даже самого Лео. Бывший президент «Барсы» Жозеп Бартомеу рассказывал, что Месси-старший сам подписывал новый контракт аргентинца.

По слухам, Хорхе заработал больше 60 млн евро только от сделок с «Барселоной». «Мое намерение: облегчить жизнь сыну, сопроводить его и позволить ему сосредоточиться на футболе», – говорил Месси-старший.

Но были и неприятные истории. Например, в 2016-м они оба получили 21 месяц тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. По словам Лео, все денежные вопросы решал Месси-старший – выяснилось, что Хорхе слабо разбирается в финансах.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros / Stringer, Aurelien Meunier / Stringer, Denis Doyle / Stringer; IMAGO/HMB Media/Antonio Borga/Global Look Press; instagram.com; twitter.com