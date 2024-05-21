Отправляемся в космос.

«Спартак» десятилетиями подогревает наш футбол: согласитесь, в РПЛ было бы куда меньше жарких дней без красно-белых инфоповодов.

За годы вокруг «Спартака» сформировалась целая Солнечная система: заслуженные ветераны, бывшие руководители и игроки, журналисты, блогеры, комментаторы, артисты – кто только не вращается вокруг «Спартака» каждый день.

Этот процесс бесконечен, а мы собрали всех, кто подпитывается энергией «Спартака» и отчасти существует за счет нее. Чтобы наконец-то разобраться во всех этих людях и расставить их по общей иерархии.

Самая близкая к Солнцу медиапланета и жесткие, ядовитые, беспощадные флюиды. Годами горячие эксперты не жалеют ни игроков, ни тренеров, ни руководителей «Спартака» – достается абсолютно всем. Клуб их насыщает и дает возможность не то что не замерзнуть, а вообще не остывать.

Факт про Меркурий: самая резкая смена температуры в течение суток: ночью может быть до -173°, а днем до +473°. В нашем случае температура зависит от результата игры «Спартака».

Умеренные эксперты бывают жесткими, но все же иногда претендуют на объективность. С ними, конечно, попроще: могут и поругать, а могут и поддержать. Могут нервничать, а могут быть деликатными. Тем не менее их пристальное внимание, работа в команде (комментарии всегда появляются кучно!) и критический настрой не дают никому расслабляться – и создают то самое бесконечное напряжение.

Факт про Венеру: очень высокое давление – как на глубине 900 метров под водой на Земле. Или на тренерской скамейке «Спартака».

Островок жизни настоящего времени. Здесь стараются сохранить нетронутый прогрессом «Спартак» 90-х, но с каждым годом беречь природу Олега Романцева все труднее и труднее. Иногда случаются страшные выбросы и засорения, катастрофы, цунами и другие катаклизмы. Тренд на спокойствие после ухода Леонида Федуна продержался недолго: вулканы «Спартака» продолжают извергаться, как и раньше.

Факт про Землю: дом для 9 млн видов живых существ. Немалый процент из них болеет за «Спартак».

Они никогда не играли за клуб и не работали в нем, но их карьера и медиажизнь строятся вокруг него. Они всегда рядом и тоже никогда не дадут расслабиться. В отличие от умеренных экспертов, готовы гораздо активнее хвалить клуб, но при неудачах уничтожают куда сильнее горячих экспертов. За счет большей фактурности высказываний и лучшего владения информацией влияют на настроение публики. И при случае создают воинственную атмосферу.

Факт про Марс: атмосфера на 95% состоит из углекислого газа. Дышать там невозможно, как и «Спартаку» после поражений.

После Марса в Солнечной системе располагается большое скопление астероидов. Это не планеты, но важные небесные тела в общем пространстве. Мы их то вспоминаем, то забываем, но если они в деле – ждите катастрофы. Иногда астероиды делают куда больше шума, чем те, кто занимается этим ежедневно. Пара инсайдов из раздевалки – и на Землю уже летит небесное тело под 100 километров радиусом.

Факт про Пояс астероидов : состоит из миллионов астероидов, чьи диаметры очень разные – от пары десятков метров до 400 км. Так же и с журналистами, которые подкидывают информацию о «Спартаке»

Гигант. Заремы все еще много, но берет она теперь разве что количеством и плодовитостью комментариев. Влияние тает и продолжит испаряться.

Факт про Юпитер : планета постоянно уменьшается в размерах. При появлении она была в два раза больше, а ее температура – значительно выше.

Газовая планета-гигант. Они никогда не упустят возможность пнуть «Спартак» – важнейшая, крупная и незаменимая планета нашей системы с узнаваемым стилем и особенностями. У Сатурна 146 собственных спутников (больше всех в Солнечной системе), которые образуют отдельный мир в себе.

Факт про Сатурн: скорость ветра здесь достигает 1800 км/ч. Прямо как в Санкт-Петербурге.

Нет более удивительного явления, чем Андрей Червиченко. Он уже двадцать лет вне футбола, но продолжает давать интервью и быть интересным. Пусть он и далек от актуальной реальности, но, по ощущениям, все же так же могуч и объемен в высказываниях.

Факт про Уран : с марта по май 2004 года в атмосфере появилось много облаков. Наблюдения зарегистрировали скорость ветра до 824 км/ч и постоянную грозу, которую назвали «фейерверком четвертого июля». Параллельно Червиченко продавал «Спартак» Федуну.

Они где-то далеко-далеко от «Спартака», но не стесняются говорить о нем даже с такого расстояния. Вряд ли кто-то воспринимает всерьез и обращает внимание, но подкинуть энергии в общее напряжение – всегда с радостью!

Факт про Нептун: среднее расстояние между Нептуном и Солнцем – 4,55 млрд км. Так же этот тип экспертов далек и от «Спартака».

Очень жаль, что Александр Бубнов теперь вне игры, хотя мы выросли с уверенностью, что он часть этой системы и никуда из нее не денется. Тем не менее помним, скучаем и желаем здоровья.

Факт про Плутон : в штате Нью-Мексико, где долго жил первооткрыватель Клайд Томбо, есть резолюция: «Плутон был несправедливо понижен до карликовой планеты, поэтому в Нью-Мексико он всегда будет считаться планетой». Как и Бубнов всегда будет частью «Спартака».

Куча классного контента про «Спартак» – в телеграм-канале Глеба Чернявского. Подписывайтесь!

Как же надоели шутки про цикл «Спартака» – его давно нет