Как же глупо Абаскаль повелся на провокацию Бериши
Надо быть взрослее.
До финального свистка верил, что «Спартак» соберется и переломит игру с «Ахматом», чтобы обсудить футбол.
Что Соболев необходим в старте, что который матч очень хорош Зиньковский, что наконец-то стабильно играют Пруцев и Литвинов. Или что Зобнин сдает прямо на наших глазах, что Бонгонда потух или что Игнатов крайне нестабилен.
Но «Спартак» так и не приложил усилий, чтобы вытащить игру – и это было очень грустное зрелище. В итоге все сводится к совместному перформансу Бернанда Бериши и Гильермо Абаскаля.
По Берише все давно всем понятно: 80 желтых и пять красных за карьеру, вечные провокации в балканском стиле и позорнейший эпизод из 2021-го, когда полузащитник не дал тульскому «Арсеналу» выбить мяч в аут (из-за травмы игрока) и организовал гол.
Ждать от 32-летнего Бериши нормального поведения максимально наивно. Он таким был, есть и будет, с ним ничего не сделать.
Точнее, нет: его можно переиграть. Например, можно быть чуть хитрее и хотя бы не становиться частью его концертов. А можно быть просто умнее: и извлекать пользу для себя. Тем более перед матчами тренер просматривает и изучает соперника – и уж точно должен знать о приемах, которые могут быть использованы против.
Конечно, вы видели оба момента: и как Бериша пролетает мимо Абаскаля с двух ног, и как испанский тренер толкает его в спину.
Оба в этом эпизоде заслуживают красных карточек. И возмутительно, что ни главный судья Кукуляк, ни ассистенты, ни ВАР не увидели, что исполнил Бериша. Его действия – удаление и длительная дисквалификация, вообще без каких-либо вопросов.
Но даже при всем безумии Бериши главный тренер не может позволять себе то, что позволил Абаскаль.
Да, понятно, что эмоции. Понятно, что не все могут стерпеть такое. Понятно, что особенно сложно терпеть такое в моменте, когда ты только что получил гол в свои ворота.
Но ты же не во дворе, на тебя смотрят тысячи людей и твоя команда, для которой ты должен оставаться авторитетом, а не пацаном, который ведется на грязные провокации задиристого ребенка.
Просто посмотрите на Беришу после того, как он поднялся: ему не была нужна никакая разборка, он ведь даже не повернулся к Абаскалю, а просто пошел ликовать, празднуя не только свой ассист, но и удавшийся трюк с тренером.
Зачем, просто зачем надо было его толкать? Чтобы Бериша получил возможность полететь ракетой и выставить себя жертвой?
Окей, боишься ты, что происходящее выглядит унизительно, ну придумай что-то изящнее: просто схвати за майку и обрати внимание судьи на прыжок с двух ног. Можешь даже за грудки взять, попереть лбом вперед и грозно смотреть. Есть куча опций, которые не приведут к таким последствиям, футболисты и тренеры это практикуют.
Но так откровенно подставляться, чтобы в итоге отвлечь всех от стартовой провокации и оказаться главным злодеем? Спасибо Дмитрию Шнякину, что вообще нашел нужное видео и показал эпизод максимально объективно, но сути его находка не меняет.
Не может тренер, который толкает игроков соперника в спину, что-то рассказывать Соболеву о нормах поведения и тем более воспитывать его.
На кого ориентироваться футболистам «Спартака» и как им контролировать себя, если тренер вообще не способен сохранять самообладание? Ну как им всерьез его слушать, как реагировать на его замечания? На все дисциплинарные претензии в голове сразу всплывет гифка с Беришей – и это уже не изменить.
Абаскаль – действительно классный тренер с кучей знаний, с интереснейшими тренировками и даже интересными разминками (я лично видел и просто засмотрелся).
Но все эти скиллы портит беспокойный внутренний ребенок, который то держит в страхе весь клуб и штаб, то не хочет отвечать ни на какие вопросы, то бежит мстить Берише.
Со вторым надо что-то срочно делать – иначе проект с испанцем точно не достроится.
Как сорвался Абаскаль: полный разбор эпизода
Фото: fc-akhmat.ru; Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»
Это приговор.
Потому что с одной стороны то, что сотворил Бериша и то, что во время игры это, грубо говоря, никоим образом не было отмечено (жк в данном случае меньшее из зол) - у любого человека с взрывным характером, такого как Абаскаль, просто могут опуститься руки. С другой стороны, этот эпизод лишний раз показал всем, что самому тренеру ещё расти и расти именно как личности и менеджеру. У него есть безусловный потенциал, но в таком кризисном клубе как Спартак и таком специфическом чемпионате как РПЛ, его будет сложно реализовать. И это не тот случай, когда работа в непростых условиях может закалить человека на будущее.
С этими ветеранами и любителями борща, с Заремами, с этими внутренними группами в команде, с этими агентами, с журналюгами типа Журавеля, с судейством и прочим цирком в РПЛ/РФС - наверно просто охреневает
И еще достойно держится, только в этом году чуть плыть начал
В остальном, по интервью(кроме того про ЖК Игнатова), по отношению к рос культуре и России (оч уважительно высказывался), и многому другому - симпатии вызывает Гильермо
Надеюсь, карьера хорошо сложится
P. S. Чуть мудрил с составом в начале сезона (особенно держа Пруцева в запасе), но на то и тренер, свое видение/планы
Забивает Агаларов!
А Бериша, зубы скаля,
Прыг под ноги Абаскалю!
Промахнулся. Рядом шмяк…
Провокатор-весельчак!
А Гильермо не сдержался,
Словно прежде он сидел,
Сзади к игроку подкрался
И с катушек полетел.
Прихватив того руками,
Оземь бросил на газон.
Тот уже «цепными псами»
Был тотчас же окружен.
Бернард встал (ему ништяк),
К небу выбросив кулак.
А в толпу, как товарняк,
Уже мчался Кукуляк
И, поверив ассистенту,
Вынул желтую клиенту,
А другого оппонента
Удалил беспрецедентно.
Вот такой у нас футбокс —
Не игра, а парадокс…
хороший манипулятивный прием, но вопросы есть) какова причина удаления? "Опасно прыгал в метре от тренера чужой команды, зная его взрывной характер"? Боюсь, судье было тяжело пойти на этот шаг)
Не надо ничего менять, зачем портить то, что и так работает нормально?
До десятого места недалеко.
Одна его фраза про жёлтую на 9 минуте, которая сломала игру, это не «чуть», это уже как бы дно донное.
молодой тренер, продлил контракт на пару миллионов, живёт в хорошем городе, не знаю внутренней кухни, но при условном Федуне давно бы уехал в Испанию
жаль было Федотова, когда его подсидели и оказался слишком мягким, долго переживал и скончался
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, но в клубных роликах со сборов нередко можно было замечать халтуру со стороны того же Соболева, ушедшего в аренду Шамара. Будь это реально занимательно, думаю, никто не отлынивал бы
И работа тренера в том числе в том, чтобы заставить игроков дорабатывать до конца, они же профессионалы все-таки