Как же глупо Абаскаль повелся на провокацию Бериши

Надо быть взрослее.

До финального свистка верил, что «Спартак» соберется и переломит игру с «Ахматом», чтобы обсудить футбол.

Что Соболев необходим в старте, что который матч очень хорош Зиньковский, что наконец-то стабильно играют Пруцев и Литвинов. Или что Зобнин сдает прямо на наших глазах, что Бонгонда потух или что Игнатов крайне нестабилен.

Но «Спартак» так и не приложил усилий, чтобы вытащить игру – и это было очень грустное зрелище. В итоге все сводится к совместному перформансу Бернанда Бериши и Гильермо Абаскаля.

По Берише все давно всем понятно: 80 желтых и пять красных за карьеру, вечные провокации в балканском стиле и позорнейший эпизод из 2021-го, когда полузащитник не дал тульскому «Арсеналу» выбить мяч в аут (из-за травмы игрока) и организовал гол.

Ждать от 32-летнего Бериши нормального поведения максимально наивно. Он таким был, есть и будет, с ним ничего не сделать.

Точнее, нет: его можно переиграть. Например, можно быть чуть хитрее и хотя бы не становиться частью его концертов. А можно быть просто умнее: и извлекать пользу для себя . Тем более перед матчами тренер просматривает и изучает соперника – и уж точно должен знать о приемах, которые могут быть использованы против.

Конечно, вы видели оба момента: и как Бериша пролетает мимо Абаскаля с двух ног, и как испанский тренер толкает его в спину.

Оба в этом эпизоде заслуживают красных карточек. И возмутительно, что ни главный судья Кукуляк, ни ассистенты, ни ВАР не увидели, что исполнил Бериша. Его действия – удаление и длительная дисквалификация, вообще без каких-либо вопросов.

Но даже при всем безумии Бериши главный тренер не может позволять себе то, что позволил Абаскаль .

Да, понятно, что эмоции. Понятно, что не все могут стерпеть такое. Понятно, что особенно сложно терпеть такое в моменте, когда ты только что получил гол в свои ворота.

Но ты же не во дворе, на тебя смотрят тысячи людей и твоя команда, для которой ты должен оставаться авторитетом, а не пацаном, который ведется на грязные провокации задиристого ребенка.

Просто посмотрите на Беришу после того, как он поднялся: ему не была нужна никакая разборка, он ведь даже не повернулся к Абаскалю, а просто пошел ликовать, празднуя не только свой ассист, но и удавшийся трюк с тренером.

Зачем, просто зачем надо было его толкать? Чтобы Бериша получил возможность полететь ракетой и выставить себя жертвой?

Окей, боишься ты, что происходящее выглядит унизительно, ну придумай что-то изящнее: просто схвати за майку и обрати внимание судьи на прыжок с двух ног. Можешь даже за грудки взять, попереть лбом вперед и грозно смотреть. Есть куча опций, которые не приведут к таким последствиям, футболисты и тренеры это практикуют.

Но так откровенно подставляться, чтобы в итоге отвлечь всех от стартовой провокации и оказаться главным злодеем? Спасибо Дмитрию Шнякину, что вообще нашел нужное видео и показал эпизод максимально объективно, но сути его находка не меняет.

Не может тренер, который толкает игроков соперника в спину, что-то рассказывать Соболеву о нормах поведения и тем более воспитывать его.

На кого ориентироваться футболистам «Спартака» и как им контролировать себя, если тренер вообще не способен сохранять самообладание? Ну как им всерьез его слушать, как реагировать на его замечания? На все дисциплинарные претензии в голове сразу всплывет гифка с Беришей – и это уже не изменить.

Абаскаль – действительно классный тренер с кучей знаний, с интереснейшими тренировками и даже интересными разминками (я лично видел и просто засмотрелся).

Но все эти скиллы портит беспокойный внутренний ребенок, который то держит в страхе весь клуб и штаб, то не хочет отвечать ни на какие вопросы, то бежит мстить Берише .

Со вторым надо что-то срочно делать – иначе проект с испанцем точно не достроится.

Фото: fc-akhmat.ru; Stupnikov Alexander/spartak.com, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; кадры трансляции «Матч ТВ»