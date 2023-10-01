Мощь Видича в «Спартаке»: зарабатывал 700к долларов, держал всю оборону на себе и вернул Лигу чемпионов
Бабич – реинкарнация?
Покупка Срджана Бабича прокачала оборону «Спартака». Сербский защитник выглядит очень убедительно: с ним в старте провели в РПЛ два матча, в обоих победили и не пропустили. А еще Бабич за 4 игры с учетом Кубка успел забить 2 гола – оба победные.
Этот перформанс сразу отбрасывает в 2004-й. Тогда в «Спартак» ворвался другой сербский центральный защитник – Неманья Видич. Такой же огромный, надежный и уверенный в себе.
Понятно, что Бабича рано называть новым Видичем, но возникает слишком много параллелей. Вспоминаем, как Неманью зажгли в «Спартаке» и передали «Манчестер Юнайтед».
«Спартак» держал в тайне покупку Видича. Журналисты думали, что на презентации в Golden Palace будет Матея Кежман
Первая половина сезона-2004 – катастрофа для «Спартака». После паузы на Евро «Спартак» находился на 14-м месте с 26 пропущенными мячами – хуже было только у безнадежного аутсайдера «Ротора» (34).
За лето подписали много новичков, но один из звездных трансферов до последнего держали в секрете. Фамилия Неманьи Видича мелькала в новостях, но конкретики не было. Ждали другого серба – намного известнее.
«Мы проанонсировали мероприятие, пригласили прессу, но имя новичка держали в тайне до последнего, – рассказывал бывший пресс-атташе «Спартак» Владимир Шевченко. – Среди журналистов упорно циркулировал слух, что это Матея Кежман. И вдруг я объявляю: «Внимание! Неманья Видич!» Вздох разочарования по залу и — тишина... Теперь смешно. Наши мастера пера даже толком и не знали будущего лучшего защитника АПЛ!»
Тогда Видичу было 23, он капитанил в «Црвене Звезде» и будоражил скаутов топ-клубов.
Есть две версии, почему потенциально суперзвездный серб выбрал «Спартак».
1. Врачи европейских клубов рекомендовали не подписывать Видича из-за проблем с межпозвоночной грыжей. Среди претендентов называли «Парму» и «Интер».
2. Видич сам отказался от «Пармы» и «Интера». Вот его цитата сразу после переезда в Москву: «Парма»? Зачем идти в клуб без серьезных амбиций? «Интер»? Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных».
«Спартак» сработал идеально. Предложение Видичу было трехуровневым. Во-первых, сербу положили отличную по тем временам зарплату – 700 тысяч долларов (для сравнения, 2 млн для Кавенаги считалось безумием, а европейские топы типа Бекхэма в «Реале» зарабатывали в районе 5).
Во-вторых, гарантировали развитие, борьбу за титулы и еврокубки. Здесь гендиректор Юрий Первак обрабатывал элитно: например, чтобы привезти Йиранека, он договорился с модельным агентством в Москве о мощном оффере для жены чеха. И дальше пришел к Йиранеку, у которого, по сути, не осталось выбора.
В-третьих, «Спартак» владел главным козырем: Видичу пообещали, что его наконец избавят от болей в спине. За это отвечал легендарный доктор Лю, который работал с дочерью Первака и помогал ей строить теннисную карьеру.
«Лю мою дочь с детства поднимал, лет с десяти, – рассказывал Первак. – И Аньке Чакветадзе помогал. Нас Джамал – отец Чакветадзе – как раз и познакомил. Это еще в теннисном клубе «Валери» было, а потом Лю купил Леонид Арнольдович».
Доктор Лю вообще не сомневался, что вылечит Видича. Его спросили: «Гарантируешь?» Он ответил: «Гарантирую».
«Считалось, что с такой травмой, как у Видича, футболисты не развиваются, больше мучаются, остаток карьеры – на уколах, – рассказывал Владимир Шевченко. – Наверное, повезло. Неманья всегда верил: «что хотите делайте, главное, я верю [что вылечусь]».
Лю настолько был уверен в себе, что запретил делать операцию. И убедил всех, что хватит его иголок. «Я часто сталкивался с подобными травмами, – рассказывал Лю. – Изучил МРТ, пощупал руками позвонок. Понял – ситуация сложная, но не безнадежная».
За исцеление Видич заплатил Лю три тысячи долларов, а потом нашел работу в «Манчестер Юнайтед» на 15 тысяч фунтов в месяц, но китайский доктор отказался уезжать из Москвы. Еще Лю рассказывает, что спустя десять лет, уже в «Интере», Видич приезжал к нему после неудачной операции – и снова встал на ноги благодаря иголкам.
Аленичев говорил, что Видича невозможно обыграть. А Павлюченко рассказывал, что серб мог вести себя как плакса!
Шел сезон-2004, после летней паузы «Спартак» скатал грустную ничью с «Кубанью» (1:1), но дальше ждали серьезных перемен. На следующий тур с «Аланией» заявили первых новичков – Неманью Видича и Сергея Ковальчука. Правда, пресс-служба заявила, что оба выйдут максимум на замену, а Видич вообще разобранный и готов в лучшем случае на 30%.
Конечно же, оба вышли в старте, а 30-процентный Видич держал всю оборону на себе. Было даже интересно, каким он будет при 100-процентной готовности. Это мы позже увидели в «Манчестер Юнайтед», а тогда болельщики «Спартака» впервые за несколько лет выдохнули – в обороне реально появилась скала.
Видича классно описывал вывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко:
«У Видича чумовая лидерская харизма. Было видно, что Неманье не все равно, что происходит. Он волнообразными движениями рук часто пытался всех завести. Он сначала отобьет [у своих ворот], потом побежит на угловой [к чужим]. Он любил атаковать, любил ломать ситуацию. У меня прямо образ сохранился: отбился, помахал руками, побежал вперед. Такие порывы зрители точно запомнили. Ему было небезразлично. Там всем было небезразлично, но важно еще уметь, иметь физподготовку. Он был в порядке. И в чужой штрафной был хозяин».
Вот еще яркий рассказ – от бывшего левого защитника «Спартака» Андрея Иванова:
«Была двусторонка основы и дубля, а Видич пропускал матч из-за дисквалификации, его за нас поставили. Он играл левого центрального, а я левого крайнего. Лучше партнера у меня в карьере не было. Он мне ничего не говорил, только большой палец показывал. Меня там обыграют, провалюсь – он все подчищал. За спину забросят, голову поворачиваю, а он уже пас отдает, новую атаку начинает, потому что все прочитал давно. Все пасы аккуратные, ни разу не подсунул, не лупанул в ногу. С Видичем тогда мы дублем обыграли основу – 1:0».
Егор Титов придерживался похожего мнения – и цитировал восхищения Аленичева.
«В то время, когда у меня была длительная дисквалификация, я спросил Аленичева о Видиче, которого он уже увидел своими глазами. Ответ меня удивил: «Он уникальный, обыграть его невозможно». И это слова человека, много повидавшего в Европе».
Впрочем, есть и удивительная история от Павлюченко. Роман говорит, что Видич иногда был плаксой!
«В жизни Вида был своеобразным. Если что-то во время тренировки шло не так, он мог просто уйти. Например, когда играли пять на пять, и его команда проигрывала, или когда его начинали возить. Обижался и уходил. В этом плане он мог быть плаксой. Но такие финты он выкидывал не сразу, а уже когда понимал, что он здесь лидер, и на него есть спрос в Европе. Тогда он уже мог немного позвездить. А когда приехал, никакой звездой он, конечно, не был. Обычный футболист, обычный парень. Тоже приятный в общении, никаких проблем с ним не было».
Видич поднял «Спартак»: в 2005-м до последнего тура сражался за Лигу чемпионов и помог ее добыть, а дальше и поехал на свой уровень
Видич провел за «Спартак» всего лишь 41 матч (и забил 4 гола). Для сравнения, у Даниила Денисова – 61 (44 – в РПЛ). Тем не менее важность серба для клуба громадна.
В 2004-м клуб при нем поднялся с 14-го места на 8-е, а в 2005 – на 2-е. Последним матчем Неманьи в Москве стала игра против «Локомотива» за место в Лиге чемпионов. «Спартак» в том матче не проиграл (а этого было достаточно), а Видич с чувством выполненной миссии спокойно поехал к таким же, как он сам.
«Конец 2005 года, «МЮ» прислал предложение, – рассказывал Сергей Шавло. – Нас пригласили в Лондон, мы встретились в престижном отеле с Фергюсоном, Гиллом, агентами. Ферги – глыба и приятный человек. Он сразу сказал нам: «Я знаю потенциал этого игрока. Хочу, чтобы он играл у нас. У нас небольшие проблемы в центральной зоне. Конечно, мы его будем готовить [к игре, не ставить сразу в основу]».
Манчестер сказал: «Мы даем определенную сумму, ни больше ни меньше. Если он в другую команду перейдет, дадим еще определенный процент». В Лондоне мы быстро договорились, потому что они заранее свое предложение по факсу прислали. Мы взяли его за 5 млн долларов, а продали – где-то за 11 млн евро. Для нас был комплимент, что мы развили игрока и отдали в такую команду».
Владимир Шевченко вспоминал так: «Я говорил Федуну: «Леонид Арнольдович, пойду поговорю с Видичем». Он: «Бесполезно, но попробуй». Я пошел, попытался надавить на душу: «Там другие болельщики, а здесь на руках [тебя носят]. Если вдруг там не выйдет, тебе будет куда вернуться?». А он отвечал: «Такой шанс, меня никто не поймет [если остаться]. Ни в Европе, ни на родине. Это же «Манчестер Юнайтед». Как мне сделать, чтобы и тут не обиделись, и там все получилось?». И я тогда сказал: «Играй и все получится, тут будут только рады».
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Dmitry Korotayev/Pressphotos, Alexandr Fedorov/Pressphotos; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Вяткин; vk.com/fcsm_official
Спартак взял Бабича за 5.
Вот их будет интересно на дистанции сравнить.
Ни один игрок из РПЛ (которого продали) не достиг тех высот как Видич (и тем приятнее что он Спартаковский) - при всём уважении к Аршавину, покер Ливеру это круто но и близко не ровня карьеры серба в МЮ.
Никакой тут максимальной субъективности нет. Один из лучших в истории.
Действительно, тут только рады, что у него получилось!