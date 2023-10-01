Мощь Видича в «Спартаке»: зарабатывал 700к долларов, держал всю оборону на себе и вернул Лигу чемпионов

Бабич – реинкарнация?

Покупка Срджана Бабича прокачала оборону «Спартака». Сербский защитник выглядит очень убедительно: с ним в старте провели в РПЛ два матча, в обоих победили и не пропустили. А еще Бабич за 4 игры с учетом Кубка успел забить 2 гола – оба победные.

Этот перформанс сразу отбрасывает в 2004-й. Тогда в «Спартак» ворвался другой сербский центральный защитник – Неманья Видич. Такой же огромный, надежный и уверенный в себе.

Понятно, что Бабича рано называть новым Видичем, но возникает слишком много параллелей. Вспоминаем, как Неманью зажгли в «Спартаке» и передали «Манчестер Юнайтед».

«Спартак» держал в тайне покупку Видича. Журналисты думали, что на презентации в Golden Palace будет Матея Кежман

Первая половина сезона-2004 – катастрофа для «Спартака». После паузы на Евро «Спартак» находился на 14-м месте с 26 пропущенными мячами – хуже было только у безнадежного аутсайдера «Ротора» (34).

За лето подписали много новичков, но один из звездных трансферов до последнего держали в секрете. Фамилия Неманьи Видича мелькала в новостях, но конкретики не было. Ждали другого серба – намного известнее.

«Мы проанонсировали мероприятие, пригласили прессу, но имя новичка держали в тайне до последнего, – рассказывал бывший пресс-атташе «Спартак» Владимир Шевченко. – Среди журналистов упорно циркулировал слух, что это Матея Кежман. И вдруг я объявляю: «Внимание! Неманья Видич!» Вздох разочарования по залу и — тишина... Теперь смешно. Наши мастера пера даже толком и не знали будущего лучшего защитника АПЛ!»

Тогда Видичу было 23, он капитанил в «Црвене Звезде» и будоражил скаутов топ-клубов.

Есть две версии, почему потенциально суперзвездный серб выбрал «Спартак».

1. Врачи европейских клубов рекомендовали не подписывать Видича из-за проблем с межпозвоночной грыжей. Среди претендентов называли «Парму» и «Интер».

2. Видич сам отказался от «Пармы» и «Интера». Вот его цитата сразу после переезда в Москву: «Парма»? Зачем идти в клуб без серьезных амбиций? «Интер»? Я хочу играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных».

«Спартак» сработал идеально. Предложение Видичу было трехуровневым. Во-первых, сербу положили отличную по тем временам зарплату – 700 тысяч долларов (для сравнения, 2 млн для Кавенаги считалось безумием, а европейские топы типа Бекхэма в «Реале» зарабатывали в районе 5).

Во-вторых, гарантировали развитие, борьбу за титулы и еврокубки. Здесь гендиректор Юрий Первак обрабатывал элитно: например, чтобы привезти Йиранека, он договорился с модельным агентством в Москве о мощном оффере для жены чеха. И дальше пришел к Йиранеку, у которого, по сути, не осталось выбора.

В-третьих, «Спартак» владел главным козырем: Видичу пообещали, что его наконец избавят от болей в спине. За это отвечал легендарный доктор Лю, который работал с дочерью Первака и помогал ей строить теннисную карьеру.

«Лю мою дочь с детства поднимал, лет с десяти, – рассказывал Первак. – И Аньке Чакветадзе помогал. Нас Джамал – отец Чакветадзе – как раз и познакомил. Это еще в теннисном клубе «Валери» было, а потом Лю купил Леонид Арнольдович».

Доктор Лю вообще не сомневался, что вылечит Видича. Его спросили: «Гарантируешь?» Он ответил: «Гарантирую».

«Считалось, что с такой травмой, как у Видича, футболисты не развиваются, больше мучаются, остаток карьеры – на уколах, – рассказывал Владимир Шевченко. – Наверное, повезло. Неманья всегда верил: «что хотите делайте, главное, я верю [что вылечусь]».

Лю настолько был уверен в себе, что запретил делать операцию. И убедил всех, что хватит его иголок. «Я часто сталкивался с подобными травмами, – рассказывал Лю. – Изучил МРТ, пощупал руками позвонок. Понял – ситуация сложная, но не безнадежная».

За исцеление Видич заплатил Лю три тысячи долларов, а потом нашел работу в «Манчестер Юнайтед» на 15 тысяч фунтов в месяц, но китайский доктор отказался уезжать из Москвы. Еще Лю рассказывает, что спустя десять лет, уже в «Интере», Видич приезжал к нему после неудачной операции – и снова встал на ноги благодаря иголкам.

Аленичев говорил, что Видича невозможно обыграть. А Павлюченко рассказывал, что серб мог вести себя как плакса!

Шел сезон-2004, после летней паузы «Спартак» скатал грустную ничью с «Кубанью» (1:1), но дальше ждали серьезных перемен. На следующий тур с «Аланией» заявили первых новичков – Неманью Видича и Сергея Ковальчука. Правда, пресс-служба заявила, что оба выйдут максимум на замену, а Видич вообще разобранный и готов в лучшем случае на 30%.

Конечно же, оба вышли в старте, а 30-процентный Видич держал всю оборону на себе. Было даже интересно, каким он будет при 100-процентной готовности. Это мы позже увидели в «Манчестер Юнайтед», а тогда болельщики «Спартака» впервые за несколько лет выдохнули – в обороне реально появилась скала.

Видича классно описывал вывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко:

«У Видича чумовая лидерская харизма. Было видно, что Неманье не все равно, что происходит. Он волнообразными движениями рук часто пытался всех завести. Он сначала отобьет [у своих ворот], потом побежит на угловой [к чужим]. Он любил атаковать, любил ломать ситуацию. У меня прямо образ сохранился: отбился, помахал руками, побежал вперед. Такие порывы зрители точно запомнили. Ему было небезразлично. Там всем было небезразлично, но важно еще уметь, иметь физподготовку. Он был в порядке. И в чужой штрафной был хозяин».

Вот еще яркий рассказ – от бывшего левого защитника «Спартака» Андрея Иванова:

«Была двусторонка основы и дубля, а Видич пропускал матч из-за дисквалификации, его за нас поставили. Он играл левого центрального, а я левого крайнего. Лучше партнера у меня в карьере не было. Он мне ничего не говорил, только большой палец показывал. Меня там обыграют, провалюсь – он все подчищал. За спину забросят, голову поворачиваю, а он уже пас отдает, новую атаку начинает, потому что все прочитал давно. Все пасы аккуратные, ни разу не подсунул, не лупанул в ногу. С Видичем тогда мы дублем обыграли основу – 1:0».

Егор Титов придерживался похожего мнения – и цитировал восхищения Аленичева.

«В то время, когда у меня была длительная дисквалификация, я спросил Аленичева о Видиче, которого он уже увидел своими глазами. Ответ меня удивил: «Он уникальный, обыграть его невозможно». И это слова человека, много повидавшего в Европе».

Впрочем, есть и удивительная история от Павлюченко. Роман говорит, что Видич иногда был плаксой!

«В жизни Вида был своеобразным. Если что-то во время тренировки шло не так, он мог просто уйти. Например, когда играли пять на пять, и его команда проигрывала, или когда его начинали возить. Обижался и уходил. В этом плане он мог быть плаксой. Но такие финты он выкидывал не сразу, а уже когда понимал, что он здесь лидер, и на него есть спрос в Европе. Тогда он уже мог немного позвездить. А когда приехал, никакой звездой он, конечно, не был. Обычный футболист, обычный парень. Тоже приятный в общении, никаких проблем с ним не было».

Видич поднял «Спартак»: в 2005-м до последнего тура сражался за Лигу чемпионов и помог ее добыть, а дальше и поехал на свой уровень

Видич провел за «Спартак» всего лишь 41 матч (и забил 4 гола). Для сравнения, у Даниила Денисова – 61 (44 – в РПЛ). Тем не менее важность серба для клуба громадна.

В 2004-м клуб при нем поднялся с 14-го места на 8-е, а в 2005 – на 2-е. Последним матчем Неманьи в Москве стала игра против «Локомотива» за место в Лиге чемпионов. «Спартак» в том матче не проиграл (а этого было достаточно), а Видич с чувством выполненной миссии спокойно поехал к таким же, как он сам.

«Конец 2005 года, «МЮ» прислал предложение, – рассказывал Сергей Шавло. – Нас пригласили в Лондон, мы встретились в престижном отеле с Фергюсоном, Гиллом, агентами. Ферги – глыба и приятный человек. Он сразу сказал нам: «Я знаю потенциал этого игрока. Хочу, чтобы он играл у нас. У нас небольшие проблемы в центральной зоне. Конечно, мы его будем готовить [к игре, не ставить сразу в основу]».

Манчестер сказал: «Мы даем определенную сумму, ни больше ни меньше. Если он в другую команду перейдет, дадим еще определенный процент». В Лондоне мы быстро договорились, потому что они заранее свое предложение по факсу прислали. Мы взяли его за 5 млн долларов, а продали – где-то за 11 млн евро. Для нас был комплимент, что мы развили игрока и отдали в такую команду».

Владимир Шевченко вспоминал так: «Я говорил Федуну: «Леонид Арнольдович, пойду поговорю с Видичем». Он: «Бесполезно, но попробуй». Я пошел, попытался надавить на душу: «Там другие болельщики, а здесь на руках [тебя носят]. Если вдруг там не выйдет, тебе будет куда вернуться?». А он отвечал: «Такой шанс, меня никто не поймет [если остаться]. Ни в Европе, ни на родине. Это же «Манчестер Юнайтед». Как мне сделать, чтобы и тут не обиделись, и там все получилось?». И я тогда сказал: «Играй и все получится, тут будут только рады».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Laurence Griffiths, Dmitry Korotayev/Pressphotos, Alexandr Fedorov/Pressphotos; РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Вяткин; vk.com/fcsm_official