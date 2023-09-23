31 комментарий

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Чем меньше рок-н-ролла в составе «Спартака», тем лучше результаты

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Абаскаль стал стабильнее.

На «Динамо» Гильермо Абаскаль неожиданно выпустил почти точно такой же состав, что был с «Сочи» – только вместо Романа Зобнина вышел Данил Пруцев (один из героев кубкового разгрома).

Из этого можно сделать два ключевых вывода:

1. Гильермо определился, как именно встроит в состав Срджана Бабича. Было три варианта: Бабич вместо Джикии, Бабич вместе с Джикией (неудобно из-за двух левоногих цз), «Спартак» переходит на трех центральных (в интервью Абаскаль четко дал понять, что это маловероятно, ему нужно больше игроков впереди). 

Очевидно, тренер склоняется к первому варианту: «Спартак» без Бабича уже невозможно представить, а все игры Абаскаль провел в два центральных (с напарником Черновым или Дуарте). 

2. Гильермо фанатично верит, что Мозес принесет пользу на позиции восьмерки. Испанец четко не ответил, за счет чего, но дал понять, что в его мире Виктор наберет форму и начнет делать разницу в середине поля. Окей, подождем еще. 

Сегодняшнее «Динамо» было просто подарком для «Спартака». Команда Лички вышла без травмированного Лаксальта в опорке и с Маричалем (центральным защитником) на левой бровке. Да и вообще состав был ультраатакующим – то что нужно Промесу с Бонгонда.

Несовершенность сочетаний навредила «Динамо» прям сразу: на седьмой минуте Промес прокинул Маричалю между ног около штрафной «Спартака» и разогнал контратаку, которую шикарно реализовали Соболев и Бонгонда. Даже сложно сказать, что эффектнее: пас Александра или прием мяча Тео. Правда, Антон Шунин в этом эпизоде слегка потерял ворота и слишком открыл дальний угол, куда спокойненько покатил мяч Бонгонда.

Вот только на этом в первом тайме острота у ворот «Динамо» закончилась: можно вспомнить только плотный дальний удар Тео мимо и скромные моменты Денисова с Соболевым. У соперников все было интереснее: и крестовина от Чавеса, и момент Бителло после ошибки Дуарте.

При этом Дуарте с «Динамо» провел, возможно, лучший матч за «Спартак»: крутейшие подкаты против Нгамале и Тюкавина, куча выигранных единоборств, забеги вперед, самоотверженность – рядом с Бабичем парагваец прямо расцветает.

Главное событие старта второго тайма – выход Максименко из-за травмы спины Селихова. Казалось, с позицией вратаря утряслось: один играет в чемпионате, второй – на Кубок. Теперь снова неоднозначно: пока неизвестно, насколько серьезная травма у Селихова, но уже понятно, что Максименко отчасти вытащил матч с «Динамо». Вы точно помните и безумный двойной сэйв (пусть и с офсайдом), и второй момент, когда Максименко сначала прервал прострел, а потом потащил в упор. И кого ставить на следующий тур, если оба будут здоровы?

Еще одна фирменная фишка Абаскаля: стабильные замены восьмерок в середине второго тайма и более стабильные выходы Зиньковского. Причем Гильермо наконец вернул вингера на родной левый фланг – и с появлением Антона двигает оттуда Промеса на позицию более-менее свободного художника.

Другой эксперимент, который Абаскаль, вероятно, тоже считает законченным, – Мартинс на позиции опорника. Мне все еще сложно понять, почему тренер там его использует, но хотя бы есть константа – уже хорошо.

А после долгой веры в Рябчука на место левого защитника Абаскал вернул Хлусевича. Здесь интересна статистика: с Хлусевичем в старте «Спартак» выиграл пять матчей из пять, с Рябчуком – 0 из четырех. Вряд ли это говорит о чем-то серьезном, но совпадение забавное!

Наверное, победа «Спартака» выглядела бы убедительнее, забей Промес выходы один на один, но он не забил, поэтому победу сложно отделить от ударов Чавеса по крестовинам и сэйвов Максименко. Как-то совсем волнительно. 

Впрочем, для болельщиков «Спартака» хорошая новость в другом: есть надежда, что Абаскаль прекратил бесконечные поиски и пришел к примерному составу, на который будет опираться дальше. 

Опыты будто бы закончены. Но проверим в следующем туре.

Спартак – Динамо 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
23 сентября, 19.00, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – Бонгонда.
СпартакСелихов (Максименко, 46), Бабич, Дуарте (Чернов, 88), Хлусевич, Мозес (Зобнин, 65), Мартинс Перейра, Пруцев (Умяров, 79), Денисов, Промес, Бонгонда (Зиньковский, 65), Соболев.
ДинамоШунин, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Карраскаль (Макаров, 74), Чавес, Бителло, Смолов (Скопинцев, 65), Тюкавин (Гладышев, 74), Нгамале (Лесовой, 88).
Предупреждения:
Максименко (84), Денисов (87), Чавес (90), Соболев (90).

Как же Соболев любит «Динамо»! Сегодня – победный ассист, вообще в дерби – 9+4

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

31 комментарий

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Никита Самарин
Очень бы хотелось, чтобы опыты и правда закончились. Ну а сегодня Спартак сыграл очень рационально, что для достижения положительного результата большой плюс. Так же хотелось отметить работу Абаскаля по ходу матча, выход Зиньковского (садился на позицию ЛЗ) фактически перестроил команду при обороне на 5-3-1-1.
+14
-2
+12
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Chinafon2012
"Абаскаль стал стабильнее."
Жить захочешь — не так раскорячишься...
(олды поймут)
+10
-3
+7
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jss
конечно на главную надо выносить опять этот спартак, а не Крылья, которые занимают первое место
+11
-4
+7
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Red Stoun
Рок’н’ рол сегодня был в штрафной Спартака к сожалению! Чудом не пропустили конечно.
+2
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kutavlik
Антоха не тот, еле дышит уже к 80-ой минуте...
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teo_heel
Ответ Никита Самарин
Очень бы хотелось, чтобы опыты и правда закончились. Ну а сегодня Спартак сыграл очень рационально, что для достижения положительного результата большой плюс. Так же хотелось отметить работу Абаскаля по ходу матча, выход Зиньковского (садился на позицию ЛЗ) фактически перестроил команду при обороне на 5-3-1-1.
Было видно, что Спартак местами сторожил результат, особенно в концовке, когда не рисковал бежать в контратаки, а разумно оставлял большую часть игроков на своих позициях, чтобы в случае чего не остаться в меньшинстве в ответной атаке.
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Вячеслав Репников
Ответ jss
конечно на главную надо выносить опять этот спартак, а не Крылья, которые занимают первое место
Это ветка Спартака!!! Вот какого …. Ты тут торчишь????
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teo_heel
Дуарте реально лучший матч в Спартаке провёл. Не без ошибок, но столько значимых моментов в плюс, что прям не знаю. Жду всё, когда он наконец в атаке что-то сделает, в кубке разок смачно слёту в штангу попал (пускай там и было нарушение раньше, чем Алексис пробил). Бабич в роли левого центрального с левой ногой куда лучше Джикии, это факт. И при нём Дуарте куда спокойнее себя ощущает.
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Любитель пожрать
Я вот в упор не понимаю всех этих воплей о том что Абаскаль постоянно экспериментирует с составом и если он постоянно будет выпускать одних и тех же (похрен как они тренируются и то что другие лучше) - тогда все пойдет как по маслу. Откуда это взялось? В том-то и дело что в Спартаке собралось куча одинаковых по силе игроков и не давать кому-то играть, игнорируя то кто лучше себя проявляет на тренировках тренер не может. А они то одни лучше то другие, поскольку одинаковые по силе.
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teo_heel
Ответ kutavlik
Антоха не тот, еле дышит уже к 80-ой минуте...
Ну так уже за тридцать, чуть ли не самый старый в команде.
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teo_heel
Ответ Андрей Кутепов
ещё бы Мартинса на Литвинова ротировал во втором тайме совсем отлично было бы!
Вот уж не надо, Мартинс отлично весь матч провёл с Динамо, жёстко местами, но по делу, без перегиба.
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Никита Давыдкин
Ответ Spartakus1984
Ах,уже не тот,один не удачный матч и уже хейт))
какой один, ау? Он который матч порет всё что можно, Зиньковский выходит буквально как глоток свежего воздуха
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teo_heel
Ответ Никита Давыдкин
в первом моменте Промес далеко пустил мяч, и вместо уверенного выхода 1 на 1 догонял мяч и пнул его во вратаря, пытаясь перекинуть. Ничего гениального и великолепного в игре Шунина нет
Не согласен, Шунин вышел вовремя, не давая возможности легко себя перебросить или обыграть. Да, может Промес немного упустил мяч, но это не умаляет того, как Шунин сыграл.
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Spartakus1984
Ответ Никита Давыдкин
Промес уже не тот, что был раньше. Раньше он даже полумомент мог закончить голом (вспомните первый гол в 3-0 с ЦСКА в 18 году), сейчас два выхода 1 на 1 и он тупо упустил-не попал. И всё это накладывается на неудачные обводки, неточные пасы, потерю мяча в острых ситуациях и прочее. Да, он по сути самый техничный в Спартаке, но слишком зазвездился. Он не Месси и не Роналду, чтобы в соло решать матчи на своём мастерстве. Ему бы посидеть на банке, выйти на пик и ударно провести определённый отрезок. Имхо Зиньковский пока более предпочтителен на место промеса в старте. В идеале бы их поменять местами Непопятна вера во фланги защиты. Купили левого защитника - играет хлусевич, который умеет только бегать. Окей, абаскаль видит работу на тренировках, но он что, не видит игру в матче? Он слепой или просто отворачивается, когда хлучевич проигрывает в очередной раз борьбу или теряет игрока? Раз тренер так верит в него, ну поставь хотя бы на другой фланг, где банально удобнее играть из-за правой рабочей, ибо Денисов как правый защитник - полнейший ноль, абсолютная дыра. Так нет, фланги Спартака меняются только в Кубке, где выписанный из Европы рябчук получает ровно тайм наравне с классеном. Денисова сегодня Нгамале как только не отвозил, спартаковца контузия покинула только к концу первого тайма, когда его впервые игрок Динамо не обыграл в лёгкую
Ах,уже не тот,один не удачный матч и уже хейт))
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Никита Давыдкин
Ответ teo_heel
В первом моменте с Промесом Шунин великолепно и очень вовремя вышел из ворот, тут его стоит похвалить, во втором моменте... сложно сказать даже, Промес делал всё правильно, но не попал с острого угла.
в первом моменте Промес далеко пустил мяч, и вместо уверенного выхода 1 на 1 догонял мяч и пнул его во вратаря, пытаясь перекинуть. Ничего гениального и великолепного в игре Шунина нет
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teo_heel
Ответ Любитель пожрать
Я вот в упор не понимаю всех этих воплей о том что Абаскаль постоянно экспериментирует с составом и если он постоянно будет выпускать одних и тех же (похрен как они тренируются и то что другие лучше) - тогда все пойдет как по маслу. Откуда это взялось? В том-то и дело что в Спартаке собралось куча одинаковых по силе игроков и не давать кому-то играть, игнорируя то кто лучше себя проявляет на тренировках тренер не может. А они то одни лучше то другие, поскольку одинаковые по силе.
Тоже верно. В Спартаке на удивление сильная обойма игроков сейчас, на многие позиции (кроме центрального нападающего и фланговых защитников) есть по два более-менее равноценных игрока, что вообще безумно круто.
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teo_heel
Ответ Никита Давыдкин
Промес уже не тот, что был раньше. Раньше он даже полумомент мог закончить голом (вспомните первый гол в 3-0 с ЦСКА в 18 году), сейчас два выхода 1 на 1 и он тупо упустил-не попал. И всё это накладывается на неудачные обводки, неточные пасы, потерю мяча в острых ситуациях и прочее. Да, он по сути самый техничный в Спартаке, но слишком зазвездился. Он не Месси и не Роналду, чтобы в соло решать матчи на своём мастерстве. Ему бы посидеть на банке, выйти на пик и ударно провести определённый отрезок. Имхо Зиньковский пока более предпочтителен на место промеса в старте. В идеале бы их поменять местами Непопятна вера во фланги защиты. Купили левого защитника - играет хлусевич, который умеет только бегать. Окей, абаскаль видит работу на тренировках, но он что, не видит игру в матче? Он слепой или просто отворачивается, когда хлучевич проигрывает в очередной раз борьбу или теряет игрока? Раз тренер так верит в него, ну поставь хотя бы на другой фланг, где банально удобнее играть из-за правой рабочей, ибо Денисов как правый защитник - полнейший ноль, абсолютная дыра. Так нет, фланги Спартака меняются только в Кубке, где выписанный из Европы рябчук получает ровно тайм наравне с классеном. Денисова сегодня Нгамале как только не отвозил, спартаковца контузия покинула только к концу первого тайма, когда его впервые игрок Динамо не обыграл в лёгкую
В первом моменте с Промесом Шунин великолепно и очень вовремя вышел из ворот, тут его стоит похвалить, во втором моменте... сложно сказать даже, Промес делал всё правильно, но не попал с острого угла.
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Никита Давыдкин
Ответ Андрей Кутепов
Хлусевич всегда слева играл, начиная с тульского Арсенала.
Хлусевич во-первых молод, чтобы перестроиться банально на другой фланг, во-вторых ни разу не защитник. У него просто нет нужных данных. Его если и ставить в состав, то ближе к атаке, либо ЛПЗ в 4-4-2, но точно не ЛЗ при 4-3-3 и уж тем более не латералем в схеме с тремя цз
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Андрей Кутепов
Ответ Никита Давыдкин
Промес уже не тот, что был раньше. Раньше он даже полумомент мог закончить голом (вспомните первый гол в 3-0 с ЦСКА в 18 году), сейчас два выхода 1 на 1 и он тупо упустил-не попал. И всё это накладывается на неудачные обводки, неточные пасы, потерю мяча в острых ситуациях и прочее. Да, он по сути самый техничный в Спартаке, но слишком зазвездился. Он не Месси и не Роналду, чтобы в соло решать матчи на своём мастерстве. Ему бы посидеть на банке, выйти на пик и ударно провести определённый отрезок. Имхо Зиньковский пока более предпочтителен на место промеса в старте. В идеале бы их поменять местами Непопятна вера во фланги защиты. Купили левого защитника - играет хлусевич, который умеет только бегать. Окей, абаскаль видит работу на тренировках, но он что, не видит игру в матче? Он слепой или просто отворачивается, когда хлучевич проигрывает в очередной раз борьбу или теряет игрока? Раз тренер так верит в него, ну поставь хотя бы на другой фланг, где банально удобнее играть из-за правой рабочей, ибо Денисов как правый защитник - полнейший ноль, абсолютная дыра. Так нет, фланги Спартака меняются только в Кубке, где выписанный из Европы рябчук получает ровно тайм наравне с классеном. Денисова сегодня Нгамале как только не отвозил, спартаковца контузия покинула только к концу первого тайма, когда его впервые игрок Динамо не обыграл в лёгкую
Хлусевич всегда слева играл, начиная с тульского Арсенала.
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teo_heel
Ответ vital_23
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Три победы подряд на ноль, как бы.
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Юг России
Ответ Пользователь Huawei
Это вы про самолёт? 😂
скорее всего про корову
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Пользователь Huawei
Ответ Chinafon2012
"Абаскаль стал стабильнее." Жить захочешь — не так раскорячишься... (олды поймут)
Это вы про самолёт? 😂
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Иван Пупкин
Сложность очевидно была в "без Джикии" и "без Зобнина"
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добрый грек
А чем больше блюза, тем больше слёз
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Spartakus1984
Медина,Рябчук,для чего они покупались?
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