31 комментарий

Абаскаль стал стабильнее.

На «Динамо» Гильермо Абаскаль неожиданно выпустил почти точно такой же состав, что был с «Сочи» – только вместо Романа Зобнина вышел Данил Пруцев (один из героев кубкового разгрома).

Из этого можно сделать два ключевых вывода:

1. Гильермо определился, как именно встроит в состав Срджана Бабича . Было три варианта: Бабич вместо Джикии, Бабич вместе с Джикией (неудобно из-за двух левоногих цз), «Спартак» переходит на трех центральных (в интервью Абаскаль четко дал понять, что это маловероятно, ему нужно больше игроков впереди).

Очевидно, тренер склоняется к первому варианту: «Спартак» без Бабича уже невозможно представить, а все игры Абаскаль провел в два центральных (с напарником Черновым или Дуарте).

2. Гильермо фанатично верит, что Мозес принесет пользу на позиции восьмерки . Испанец четко не ответил, за счет чего, но дал понять, что в его мире Виктор наберет форму и начнет делать разницу в середине поля. Окей, подождем еще.

Сегодняшнее «Динамо» было просто подарком для «Спартака». Команда Лички вышла без травмированного Лаксальта в опорке и с Маричалем (центральным защитником) на левой бровке. Да и вообще состав был ультраатакующим – то что нужно Промесу с Бонгонда.

Несовершенность сочетаний навредила «Динамо» прям сразу: на седьмой минуте Промес прокинул Маричалю между ног около штрафной «Спартака» и разогнал контратаку, которую шикарно реализовали Соболев и Бонгонда. Даже сложно сказать, что эффектнее: пас Александра или прием мяча Тео. Правда, Антон Шунин в этом эпизоде слегка потерял ворота и слишком открыл дальний угол, куда спокойненько покатил мяч Бонгонда.

Вот только на этом в первом тайме острота у ворот «Динамо» закончилась: можно вспомнить только плотный дальний удар Тео мимо и скромные моменты Денисова с Соболевым. У соперников все было интереснее: и крестовина от Чавеса, и момент Бителло после ошибки Дуарте.

При этом Дуарте с «Динамо» провел, возможно, лучший матч за «Спартак»: крутейшие подкаты против Нгамале и Тюкавина, куча выигранных единоборств, забеги вперед, самоотверженность – рядом с Бабичем парагваец прямо расцветает.

Главное событие старта второго тайма – выход Максименко из-за травмы спины Селихова. Казалось, с позицией вратаря утряслось: один играет в чемпионате, второй – на Кубок. Теперь снова неоднозначно: пока неизвестно, насколько серьезная травма у Селихова, но уже понятно, что Максименко отчасти вытащил матч с «Динамо». Вы точно помните и безумный двойной сэйв (пусть и с офсайдом), и второй момент, когда Максименко сначала прервал прострел, а потом потащил в упор. И кого ставить на следующий тур, если оба будут здоровы?

Еще одна фирменная фишка Абаскаля: стабильные замены восьмерок в середине второго тайма и более стабильные выходы Зиньковского. Причем Гильермо наконец вернул вингера на родной левый фланг – и с появлением Антона двигает оттуда Промеса на позицию более-менее свободного художника.

Другой эксперимент, который Абаскаль, вероятно, тоже считает законченным, – Мартинс на позиции опорника. Мне все еще сложно понять, почему тренер там его использует, но хотя бы есть константа – уже хорошо.

А после долгой веры в Рябчука на место левого защитника Абаскал вернул Хлусевича. Здесь интересна статистика: с Хлусевичем в старте «Спартак» выиграл пять матчей из пять, с Рябчуком – 0 из четырех. Вряд ли это говорит о чем-то серьезном, но совпадение забавное!

Наверное, победа «Спартака» выглядела бы убедительнее, забей Промес выходы один на один, но он не забил, поэтому победу сложно отделить от ударов Чавеса по крестовинам и сэйвов Максименко. Как-то совсем волнительно.

Впрочем, для болельщиков «Спартака» хорошая новость в другом: есть надежда, что Абаскаль прекратил бесконечные поиски и пришел к примерному составу, на который будет опираться дальше.

Опыты будто бы закончены. Но проверим в следующем туре.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов