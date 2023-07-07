40 комментариев

Топ-20 великих.

В начале 2000-х через «Спартак» прошли десятки легионеров со всего мира. Одни выглядели прилично (Маркао, Митрески, Тчуйсе), другие запомнились мемами, но провели достойное время в клубе и много играли (Кебе, Луизао, румыны Йенчи, Тамаш и Шоава), но больше было совсем комедийных персонажей.

Мы отобрали топ-20 самых забавных легионеров в истории «Спартака» с 2000-го по 2004-й. Учитывали два главных критерия: поменьше матчей и побольше абсурда. Добро пожаловать в мир красно-белых легионеров, которые приезжали в Россию ради 20 минут за сезон, хватали мяч руками в матче с «Валенсией», кусали спортивного директора и бесили Романцева стрижкой ногтей в раздевалке.

Главный хайлайт. Мы никогда не устанем повторять историю, как Мукунку появился в «Спартаке». Бывший гендиректор добывал алмазы в ДР Конго и якобы потратил деньги клуба на поддержку местной команды. Чтобы хоть что-то вернуть, Андрей Червиченко отправил Юрия Гаврилова в Африку и попросил привезти игрока из той команды. Так в «Спартаке» появился самый хороший защитник в истории!

Главный хайлайт. За «Спартак» сыграл один раз, зато в дерби с ЦСКА! Вышел на 70-й минуте и запомнился двумя действиями: сначала внимательно смотрел, как Левицкий тащит штрафной из девятки, а потом убежал за лицевую, чтобы не помешать Баранову ударить по воротам. До «Спартака» ездил на просмотр в «Баварию», а после – играл за сборную Ганы.

Главный хайлайт. Ярче всего сыграл дома с «Аланией»: выбил на угловой, когда в радиусе пяти метров не было ни одного соперника, а потом позволил сопернику сделать голевой прострел. Но какая уже разница, если сейчас у Гошевски все красиво?

Главный хайлайт. 52 незабываемые минуты Стаменовски провел в заключительном туре с «Локомотивом», когда «Спартак» уже стал чемпионом. Македонец заменил травмированного Митрески и не удержал Обиору, который принес победу на последних минутах. Впрочем, это не помешало Стаменовски тоже стать чемпионом России.

Главный хайлайт. Алешандре приехал звездой с 5 матчами за сборную Бразилии, но за «Спартак» сыграл только один раз на Кубок и проиграл в том матче «Соколу» – 1:3. Перед следующим выходом на поле стриг ногти в раздевалке, а это не понравилось то ли Романцеву, то ли начальнику команды Жиляеву. Больше Алешандре за «Спартак» не играл.

Главный хайлайт. Ирисметова бросали на серьезный бой: на выезде с «Баварией» в Лиге чемпионов он красиво бил Оливеру Кану через себя и попал в створ, а дома из красивой позиции не попал по мячу.

Главный хайлайт. Забивал Филимонову из «Уралана» с острейшего угла в ближний (предварительно на скорости обыграв защитника), а потом до крови кусал руку спортивного директора Александра Шикунова – тот хотел выгнать нигерийца из команды.

Главный хайлайт. За «Спартак» сыграл два раза – в снежном дерби с ЦСКА и в Лиге чемпионов с «Валенсией».

Африканец вышел при счете 0:2 в центр обороны, пошел в подкат, не сумел выбить мяч, но не сдался – зачем-то лежа отбросил мяч рукой. Судья поставил штрафной, с которого очень комично пропустил Левицкий. Георгий Черданцев, комментируя увиденное, старался как можно тактичнее объяснить, что Огунсанья просто не умеет играть в футбол.

Главный хайлайт. Отыграл 45 минут против «Сатурна» (0:2), а еще дал интервью Игорю Рабинеру за Огунсанью. При этом у Скарлетта 39 матчей за сборную Ямайки (40-е место среди всех). Это на 2 больше, чем у Шамара Николсона!

Главный хайлайт. Еще один звездный форвард, который в России сначала сломал нос, а потом и сам сломался на синтетике. Возможно, вы не помните его несчастный гол «Шиннику», но точно помните, как спустя пару лет он выводил ПСВ в полуфинал Лиги чемпионов.

Главный хайлайт. Форвард Гин феерил в Кубке Премьер-лиги, а гол забил в матче против «Сатурна», который проходил на базе в Тарасовке. Комментатор Кирилл Дементьев даже назвал матч игрой на нейтральном поле, потому что «Сатурн» представляет Московскую область.

Главный хайлайт. Руссо доверили 50 минут в РПЛ с «Торпедо» (1:0) и 6 минут в Кубке УЕФА с датским «Эсбьергом» (2:0). В общем, с бразильцем «Спартак» только побеждал и не пропускал. Как упустили?

Главный хайлайт. В матче с «Локомотивом» (2:5) вратарь сборной Венгрии Саболч Шафар вдруг разучился играть на выходах и напропускал мешок голов. Бэд трип в «Спартак» его не сломил: вернулся в Австрию и провел еще 200+ матчей (до поездки в Москву было примерно столько же) в местной Бундеслиге.

Главный хайлайт. Лучше сразу передадим слово Андрею Червиченко: «Не помню точно, с ним была история или нет, но они устраивали какие-то оргии, а хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там были за оргии и присутствовали ли в них дамы, но какие-то там просто страшные вопли раздавались. В итоге нам пришлось его переселять».

Главный хайлайт. Завалил красивый гол «Сатурну» – уже не зря покупали.

Главный хайлайт. На 90-й минуте матча с «Ростовом» навесил точно на голову Павлюченко, а Роман забил и принес победу «Спартаку» (1:0). Тоже не зря покупали!

Главный хайлайт. Перед «Спартаком» 18-летний Кинк забил около 50 голов за сезон в какой-то низшей эстонской лиге. В Москве с результативностью было чуть похуже, зато однажды форвард сыграл в Кубке Интертото с «Вильярреалом».

Главный хайлайт. Пока все смеялись над Сосой с энурезом (уругваец страдал из-за этого в 18 лет) и называли его не уровнем «Спартака», он взял и укатил в мадридский «Атлетико». А еще Соса добил мяч в сетку в легендарном матче с «Амкаром» (6:0) и чуть не отобрал гол у Йенчи.

Главный хайлайт. Еще одна звезда Кубка Интертото: Урбанек провел в турнире четыре матча (в сумме больше 90 минут!), но при этом ни разу не вышел в старте.

Главный хайлайт. Зоа провел три матча за «Спартак»: все эти три матча команда проиграла и пропустила 9 (!) голов. Это, кстати, проходило в рамках серии из 6 поражений подряд – худшей в истории клуба.

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Кто из них вам запомнился больше всего?