40 комментариев

Аналитика Глебчика
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Мукунку, Зоа, Огунсанья и другие легенды «Спартака». Где они сейчас?

Жерар Мукунку Жерар Мукунку
Роберт Скарлетт Роберт Скарлетт
Эссьен Фло
Абдель Баги
Олег Романцев Олег Романцев
Тармо Кинк Тармо Кинк
Саболч Шафар
Марсело Соса
Срджан Станич 1982
Лоуренс Аджей
Алеш Урбанек
Люк Зоа
Паис Лопес Алешандре
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Топ-20 великих.

В начале 2000-х через «Спартак» прошли десятки легионеров со всего мира. Одни выглядели прилично (Маркао, Митрески, Тчуйсе), другие запомнились мемами, но провели достойное время в клубе и много играли (Кебе, Луизао, румыны Йенчи, Тамаш и Шоава), но больше было совсем комедийных персонажей.

Мы отобрали топ-20 самых забавных легионеров в истории «Спартака» с 2000-го по 2004-й. Учитывали два главных критерия: поменьше матчей и побольше абсурда. Добро пожаловать в мир красно-белых легионеров, которые приезжали в Россию ради 20 минут за сезон, хватали мяч руками в матче с «Валенсией», кусали спортивного директора и бесили Романцева стрижкой ногтей в раздевалке.

Главный хайлайт. Мы никогда не устанем повторять историю, как Мукунку появился в «Спартаке». Бывший гендиректор добывал алмазы в ДР Конго и якобы потратил деньги клуба на поддержку местной команды. Чтобы хоть что-то вернуть, Андрей Червиченко отправил Юрия Гаврилова в Африку и попросил привезти игрока из той команды. Так в «Спартаке» появился самый хороший защитник в истории!

Главный хайлайт. За «Спартак» сыграл один раз, зато в дерби с ЦСКА! Вышел на 70-й минуте и запомнился двумя действиями: сначала внимательно смотрел, как Левицкий тащит штрафной из девятки, а потом убежал за лицевую, чтобы не помешать Баранову ударить по воротам. До «Спартака» ездил на просмотр в «Баварию», а после – играл за сборную Ганы. 

Главный хайлайт. Ярче всего сыграл дома с «Аланией»: выбил на угловой, когда в радиусе пяти метров не было ни одного соперника, а потом позволил сопернику сделать голевой прострел. Но какая уже разница, если сейчас у Гошевски все красиво?

Главный хайлайт. 52 незабываемые минуты Стаменовски провел в заключительном туре с «Локомотивом», когда «Спартак» уже стал чемпионом. Македонец заменил травмированного Митрески и не удержал Обиору, который принес победу на последних минутах. Впрочем, это не помешало Стаменовски тоже стать чемпионом России.

Главный хайлайт. Алешандре приехал звездой с 5 матчами за сборную Бразилии, но за «Спартак» сыграл только один раз на Кубок и проиграл в том матче «Соколу» – 1:3. Перед следующим выходом на поле стриг ногти в раздевалке, а это не понравилось то ли Романцеву, то ли начальнику команды Жиляеву. Больше Алешандре за «Спартак» не играл.

Главный хайлайт. Ирисметова бросали на серьезный бой: на выезде с «Баварией» в Лиге чемпионов он красиво бил Оливеру Кану через себя и попал в створ, а дома из красивой позиции не попал по мячу.

Главный хайлайт. Забивал Филимонову из «Уралана» с острейшего угла в ближний (предварительно на скорости обыграв защитника), а потом до крови кусал руку спортивного директора Александра Шикунова – тот хотел выгнать нигерийца из команды.

Главный хайлайт. За «Спартак» сыграл два раза – в снежном дерби с ЦСКА и в Лиге чемпионов с «Валенсией».

Африканец вышел при счете 0:2 в центр обороны, пошел в подкат, не сумел выбить мяч, но не сдался – зачем-то лежа отбросил мяч рукой. Судья поставил штрафной, с которого очень комично пропустил Левицкий. Георгий Черданцев, комментируя увиденное, старался как можно тактичнее объяснить, что Огунсанья просто не умеет играть в футбол.

Главный хайлайт. Отыграл 45 минут против «Сатурна» (0:2), а еще дал интервью Игорю Рабинеру за Огунсанью. При этом у Скарлетта 39 матчей за сборную Ямайки (40-е место среди всех). Это на 2 больше, чем у Шамара Николсона!

Главный хайлайт. Еще один звездный форвард, который в России сначала сломал нос, а потом и сам сломался на синтетике. Возможно, вы не помните его несчастный гол «Шиннику», но точно помните, как спустя пару лет он выводил ПСВ в полуфинал Лиги чемпионов.

Главный хайлайт. Форвард Гин феерил в Кубке Премьер-лиги, а гол забил в матче против «Сатурна», который проходил на базе в Тарасовке. Комментатор Кирилл Дементьев даже назвал матч игрой на нейтральном поле, потому что «Сатурн» представляет Московскую область.

Главный хайлайт. Руссо доверили 50 минут в РПЛ с «Торпедо» (1:0) и 6 минут в Кубке УЕФА с датским «Эсбьергом» (2:0). В общем, с бразильцем «Спартак» только побеждал и не пропускал. Как упустили?

Главный хайлайт. В матче с «Локомотивом» (2:5) вратарь сборной Венгрии Саболч Шафар вдруг разучился играть на выходах и напропускал мешок голов. Бэд трип в «Спартак» его не сломил: вернулся в Австрию и провел еще 200+ матчей (до поездки в Москву было примерно столько же) в местной Бундеслиге.

Главный хайлайт. Лучше сразу передадим слово Андрею Червиченко: «Не помню точно, с ним была история или нет, но они устраивали какие-то оргии, а хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там были за оргии и присутствовали ли в них дамы, но какие-то там просто страшные вопли раздавались. В итоге нам пришлось его переселять».

Главный хайлайт. Завалил красивый гол «Сатурну» – уже не зря покупали.

Главный хайлайт. На 90-й минуте матча с «Ростовом» навесил точно на голову Павлюченко, а Роман забил и принес победу «Спартаку» (1:0). Тоже не зря покупали!

Главный хайлайт. Перед «Спартаком» 18-летний Кинк забил около 50 голов за сезон в какой-то низшей эстонской лиге. В Москве с результативностью было чуть похуже, зато однажды форвард сыграл в Кубке Интертото с «Вильярреалом».

Главный хайлайт. Пока все смеялись над Сосой с энурезом (уругваец страдал из-за этого в 18 лет) и называли его не уровнем «Спартака», он взял и укатил в мадридский «Атлетико». А еще Соса добил мяч в сетку в легендарном матче с «Амкаром» (6:0) и чуть не отобрал гол у Йенчи.

Главный хайлайт. Еще одна звезда Кубка Интертото: Урбанек провел в турнире четыре матча (в сумме больше 90 минут!), но при этом ни разу не вышел в старте.

Главный хайлайт. Зоа провел три матча за «Спартак»: все эти три матча команда проиграла и пропустила 9 (!) голов. Это, кстати, проходило в рамках серии из 6 поражений подряд – худшей в истории клуба.

* * *

Кто из них вам запомнился больше всего?

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40 комментариев

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Ильдар Фарукшин
Спасибо,, интересно было почитать
+16
0
+16
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Rasan
Ваще красавчики всей авоськой! Ну там и Червиченко с Шикуновым, конечно, шиковали:))
+9
0
+9
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ Max Semenik
Пениче, как же можно было забыть Пениче?!
Он играл в 1999-м, а мы брали с 2000-го. Плюс он пришел из тульского Арсенала, поэтому не совсем пассажир временный был
+8
0
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denbodrov
У Фло вроде бы главный хайлайт - отливание на рекламный щит после замены. А так самый эпичный (кроме Мукунку, конечно, он недосягаем) - это Люк ТридцатьА со своим автоголом в дерби.
+6
0
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Hyperactive Child
Господа, на место Алешандре вы поместили Маркао. Хотя это наверно тот самый материал, в котором ну очччень трудно не ошибиться. Обвиним в этом не авторов, а спартаковских менеджеров того времени! С них не убудет
+6
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Max Semenik
Пениче, как же можно было забыть Пениче?!
+5
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Брэд Либил
Ну и справедливости ради, почему-то в таких подборках вспоминают всегда только легионеров, но там и некоторые россияне могли им фору дать по уровню того, каким трэшем они являлись. Вот Александр Сонин - это что вообще такое было.
+5
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Контрольный выстрел
Зоа лучший))))
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Фанат Сан-Марино
А где Грановский, который перебегал самого Роберто Карлоса?
А где Монахов, который сразу хавает?
Хотя они легами и не считались, но в пантеоне "легенд" их места тоже забронированы
+3
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E.Armin
Почему я всех их помню?!?!?!
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innuendo9
Вообще сразу видно, что делали достаточно молодые, сугубо по википедии и ютьюб-хайлайтам. Столько интересных фактов упустили. Я вот, например, как Гошевски выбивал мяч на угловой в матче с Аланией не помню, хотя матч наверняка смотрел, но прекарсно помню 2 матча, когда адски болел за Гошевски. И, скорее всего, не только я из спартаковских болельщиков!
Ведь он цементировал оборону Вардара против ЦСКА!

Руссо кстати считался хорошим защитником, был в Олимпийской сборной и выигрывал Кубок Конфедераций, но в Спартак приехал уже поеденным молью. Потому основной темой для обсуждения было его прозвище: из-за славянского происхождения (польского?) или светлых (русых) волос. Остановились на последней версии.

Не хватает еще белорусских звезд Championship Manager: Василюка, Лихторовича, Концевого, Шмигеро....

Из балканцев нет Горана Мазнова, который потом неплохо играл в Томи и сборной Македонии, и огромного вратаря сборной Боснии Гушо.

Вообще больно все это писать, потому что их всех я помню и большинство из них видел на поле в составе Спартака.
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Idacius
Помню, как нахваливали Ирисметова, чуть ли не узбекский Марадона приехал. Плюс на Кубке Содружества забил вроде 4 мяча и я так ждал матчи ЛЧ с Баварией. А в итоге ноль результативных действий в официальных матчах от него. Жаль.
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Брэд Либил
Ожидал увидеть здесь легендарного Душана Петковича.
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ Брэд Либил
Ожидал увидеть здесь легендарного Душана Петковича.
Он был в первом списке, но все же 20 матчей и 3 гола. Можно сказать, полноценный сезон от начала и до конца. Мем, конечно, но такой, приличный мем.
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Direct free kick
Ответ Контрольный выстрел
Зоа лучший))))
Кому Зоа, а кому Васин
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garp
тёмные времена
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ Radmirufa
ошибка там где Алешандре 26лет - фото Маркао!
Спасибо, сейчас исправим!
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Phoebe
Вы не понимаете, они все хорошие!
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Глеб Чернявский
Автор
Ответ E.Armin
Почему я всех их помню?!?!?!
Тот же вопрос я себе задавал при создании этой легендарной единицы контента...
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Radmirufa
ошибка там где Алешандре 26лет - фото Маркао!
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Dzmitry Lavysh
"Тренирует то ли детей, то ли любителей" настолько не понятно?))
Сразу вспомнился 18-летний Джозеф Минала из Лацио
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vital_23
Не..., кстати Роберт не плохо смотрелся, видел его лично в матче в ВЛГ с Ротором, мощный, с пластикой техникой и ударом, не зря он затем и в ПСВ отлично смотрелся и в Мексике если не изменяет память не плохо поиграл. Ну а шлака да много было, всякого и разного, но все равно болели и надеялись же)))))
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Боевой Бурят Путина
Огунсанья-Зоа - возможно, самая эпичная пара защитников в истории футбола
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Emiel 17
Станич не осел :(
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FrEeMaN88
Тармо Кинк косплеит Погребняка или наоборот?)
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