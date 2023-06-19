7 комментариев

После игр пьянеет от глотка виски.

В 2023-м Константин Генич стал главным тренером команды «Матч ТВ», которая играет в Медиалиге (в 3-м сезоне заняли второе место в группе, но вылетели в первом раунде плей-офф). По соцсетям комментатора хорошо видно, как его увлекает новое дело и какие эмоции дарит.

Ниже – монолог Генича о внезапной страсти. Как ищет тренировки Гвардиолы и Клоппа в ютубе, как бесконечно консультируется со Слуцким, как придумывает мотивационные речи, как скупает реквизит и как сходит с ума на тренерской скамейке.

Таким вы его не знали.

Жизнь Генича после футбола: мог судить, таксовать и продавать машины

Никогда не допускал, что буду тренировать. Наверное, если бы хотел, давно получил лицензию и работал бы не комментатором, а тренером. Не знаю, насколько успешным, но карьера комментатора точно помогла бы устроиться в штаб хорошей команды.

Я не хочу. Это слишком сложное, выжигающее и эмоционально затратное дело. Возьмем бодрого, подтянутого и свежего Славишу Йокановича, который только приехал в «Динамо». И совсем другого Йокановича, который из «Динамо» уехал. А как себя сжигает на работе Андрей Талалаев? Какие нервы и перепады испытывал Леонид Слуцкий? Седые волосы есть в бороде Сергея Семака – и это при постоянных чемпионствах «Зенита». Даже по Гвардиоле видно, как ему нелегко все дается.

При этом я окончил МГАФК, по специальности – тренер. Получается, могу где-то минимально тренировать или работать в школе учителем физкультуры. Но очередь за работой в хорошем клубе стоит от Кремля. Потому что 8 из 10 бывших футболистов видят себя тренерами.

Я сразу смотрел в другом направлении: «А почему бы не выучиться на судью?» Мне в «Амкаре» сказали, что в Пермском крае реально продвинуться. Начинаешь с города, потом попадаешь в область, дальше – Вторая лига, Первая и РПЛ. В общем, на седьмой-восьмой год можно выйти на хороший уровень.

Мне же как Александру Мостовому хотелось всего здесь и сейчас. Какие еще восемь лет? Дайте сразу поработать в высшем дивизионе! В итоге меня не привлекло ни судейство, ни тренерство.

Повлиял на это и Рашид Рахимов. В 2006-м я только пробовался на телевидении, а он был главным тренером «Амкара». Я попросил людей в Перми организовать нам встречу. Хотел узнать, могу ли в каком-то виде пригодиться. Мы встретились в Москве то ли в узбекском, то ли в таджикском ресторане. Рашид Маматкулович сел такой, нога на ногу, три телефона перед собой положил – российский номер, немецкий, австрийский.

Говорю ему: «Кажется, мне будет сложно на телевидении, возможно, хотелось бы остаться в футболе. Нет ли варианта прийти к вам в тренерский штаб поучиться?» Рахимов улыбнулся: «У меня есть, кому носить жилетки и мячи».

Тот разговор меня демотивировал и отбил последнее желание быть тренером. Впрочем, спасибо Рашиду Маматкуловичу, что отбрил меня. Возможно, если бы не тот разговор, то не вышел бы сейчас на сцену в «Барвиха Luxury Village» и не получил приз лучшего комментатора.

Вообще поиск работы после окончания карьеры – особая история. 2005 год, мне 27 лет, никакой еще Медиалиги, никакой перспективы работы, никакого опыта вне футбола – хватаешься за любую соломинку. Думаешь: «Сейчас выйду на улицу и пойду таксовать. Или в газету загляну, вдруг там кто нужен».

По знакомству ездил в офис adidas, хотел заниматься экипировкой и сотрудничать с клубами. Меня и там прокатили – сказали, что без опыта работы люди не нужны. Я всегда интересовался машинами, очень много смотрел видео по автомобилям, читал журналы «За рулем», «Клаксон». В общем, разбирался. Когда в Ясенево открывался новый салон Ford, я просто приехал туда и сказал, что готов пройти собеседование на менеджера по продажам.

Меня спросили: «У вас же опыта никакого?» Я ответил, что да, но готов учиться в процессе работы. Эйчар согласилась провести собеседование. Я прошел его, ответил на вопросы, что такое карданный вал, клиренс. Обещали перезвонить, но так и не перезвонили.

Им тоже спасибо. В итоге жизнь свела с Артемом Шмельковым, который делал сюжет с Любомиром Кантонистовым о переходе из «Кубани» в «Торпедо». Во время съемок Любомир сказал Шмелькову, что у него друг только закончил карьеру и находится в поиске, предложил рассмотреть меня. Артем поговорил с Васей Уткиным, тот из-под бровей сказал: «Возможно».

Тогда Шмель дал мне телефон Васи и сказал: «Звони, договаривайся». Ну, позвонил, договорились, попробовал – так и оказался на «НТВ-Плюс».

Правда, что Генич мог тренировать «Краснодар»?

У меня теплые отношения с руководством «Краснодара» и Сергеем Николаевичем [Галицким]. Бывает, он со мной обсуждает игровые моменты, потому что смотрю на игру как бывший футболист, подмечаю неожиданные вещи. Однажды в виде шутки прозвучало: «Костя, была бы у тебя лицензия, давно бы работал в системе клуба». Еще ходили разговоры, что меня рассматривают в скаутскую службу «Краснодара», но это так и осталось разговорами.

Мог бы я бросить работу комментатора и уйти в футбольный клуб? Сложно сказать, потому что никаких офферов никогда не получал. Не было такого: «Константин, вот вам предложение, подумайте до завтра». Нет, просто состоялся разговор, что в теории можно работать в системе «Краснодара».

Если честно, не думаю, что согласился бы. Я обожаю свою работу и считаю, что вытащил счастливый билет. Оставлять телевидение и комментаторство было бы сложно и тогда, и сейчас. Мне же говорят: «Вот, твои коллеги разбежались, а ты до сих пор сидишь!» Я же люблю эту работу, у меня стоит на нее, зачем ее бросать? Если бы я ее не любил, была бы в тягость, наскучила, то тогда да, я бы выучился на тренера и попробовал к кому-нибудь примкнуть.

Была история с Писаревым. Когда его назначили в «Химки», я спросил: «Николай Николаевич, у вас местечко есть в штабе?» Он ответил: «Я бы тебя взял! Мне нравится, как ты о футболе говоришь. Но ты на своем месте на телевидении, поэтому не дергайся».

«Кадис», «Мидлсбро», «Шеффилд Уэнсдей», «Глазго Рейнджерс» – Генич смотрит тренировки даже таких команд, чтобы учиться

Для меня тренировка – целое испытание. Не потому, что я не могу ее провести, а потому что хочу сделать ее правильной и при этом интересной. Я раньше смотрел много футбола, ютубовские проекты и интервью, а теперь все время смотрю тренировки профессиональных клубов и матчи соперников по Медиалиге. Только тогда могу быть честен перед ребятами – я должен знать и уметь донести все про соперника.

Плюс я подписался на каналы, где выкладывают тренировки европейских клубов. Смотрел тренировки команд Гвардиолы, Клоппа, Моуринью, «Аякса», «Кадиса», «Мидлсбро», «Шеффилд Уэнсдей», «Глазго Рейнджерс». Это максимально затягивает. Подсмотришь какое-то упражнение – и прямо хочешь его перенести к себе, адаптировать под свою реальность.

Самое сложное – нет постоянного количества игроков. Ты расписал тренировку на 18 человек, а пришло 24. Или ты расписал упражнения с участием вратарей, а тут – бац, вратарь пишет, что не может прийти. В общем, из-за этого не всегда получается взять что-то от Гвардиолы или Клоппа.

Например, недавно давал упражнение из «Ромы» от Жозе Моуринью. Суть такая: на небольшом участке поля тройка атакует двойку. При потере мяча два крайних игрока из тройки уходят на фланги и играют там один в один. А двое, которое оборонялись, идут в контратаку на одного оставшегося из той тройки.

Это и на скорость, и на переключение, и на импровизацию. Потому что втроем атаковать двоих в маленькие ворота сложно, надо что-то придумывать.

Так ребятам и сказал: «Подсмотрел упражнение у Моуринью. Когда из вас кто-то окажется в «Роме», будете готовы».

Какие-то упражнения Леонид Викторович [Слуцкий] подсказывает. Например, мы выиграли, настроение хорошее, надо дать тренировку веселую и разнообразную. Слуцкому вообще ничего не стоит такую придумать, у него все в голове. Сколько человек, какая продолжительность, что делать, какой инвентарь.

Кстати, инвентарь! Его, разумеется, в команде нет, поэтому я лучший клиент «Спортмастера». Приезжаю туда постоянно, беру барьеры, фишки, мячи дополнительные – ну чтобы разнообразить процесс. И Леонид Викторович мне очень помогает. Нет, никаких конспектов он мне не давал, просто делится советами. В том числе из психологической области – что можно говорить футболистам, а что нельзя. Еще есть база от Олега Фоменко (ассистент Владимира Федотова в ЦСКА – Sports.ru), он мне дал целый комплекс упражнений «Краснодара-2».

Слуцкий учит Генича не быть банальным. Так он придумал мотивировать команду анекдотом

Я в начале сказал, что никогда не допускал, что буду тренером. И сейчас не допускаю: потому что это неполноценное тренерство. Скорее, игра в тренера. Просто так получилось, что из команды «Матч ТВ» ушел Александр Григорян. До старта сезона оставалось 2,5 недели, мы решили, что в моем графике найдем окошки, чтобы раз в неделю тренировать и приезжать на игру.

Первый официальный матч – против «Родины Медиа». Я много смотрел их игры, финал МФЛ с 2Drots, позвонил тренеру «Эгриси», спросил, как они играют и во что играют, как разыгрывают стандарты. Базу узнал, все разложил, бросил наработки ветеранам команды, они одобрили.

Старательно готовил мотивационную речь. Жена перед матчами все время спрашивает: «Ты речь заготовил?» Она меня даже перед церемонией в Барвихе не спрашивала, подготовил ли я речь, а тут постоянно интересуется. Я на жене даже тестирую: спрашиваю, как ей, нормально, мотивирует?

От Слуцкого в голове засело, что тренер на установке не должен быть банальным. Я перед «Родиной» сказал: «Ребята, это единственный случай, когда можно выйти против Родины – и ничего тебе за это не будет». Обстановка разрядилась, улыбнулись.

В этом сезоне был матч, когда мы уже вышли в плей-офф. Решалось только, с какого места выйдем. И тогда я рассказал анекдот.

Жизнерадостный старичок идет по улице и встречает лечащего врача.

– Что-то вы давно не приходили. Где вы, как вы, что вы? – спрашивает врач.

– Я в полном порядке. У меня все замечательно, в свои 82 женился, жене всего 25 лет, она беременна, скоро подарит мне ребенка! – отвечает старичок.

– Да? Как-то странно.

– А что странного?

– Как бы вам деликатнее сказать… Смотрите, жил-был мужчина, очень рассеянный. Собрался на охоту, но из-за своей рассеянности вместо ружья взял зонт. Пошел в лес, навстречу ему медведь. Мужчина хватает зонт, нажимает на кнопку, тот с хлопком раскрывается, медведь падает намертво.

– Нет, это невозможно, – говорит дедушка. – Наверное, в медведя выстрелил кто-то другой.

– Я вам это и пытаюсь объяснить!

Все посмеялись, а я сказал ребятам: «Давайте мы сами выстрелим, а не чтобы за нас выстрелил кто-то другой».

Правда, сыграли мы не очень, проиграли (2:3), в первом тайме вообще выглядели как в анекдоте.

Генич понял, почему тренеры постоянно орут на судей. Сейчас объяснит!

Тренерство приоткрыло футбол с другой стороны. Чтобы добиться результатов, надо создать максимально комфортные условия всем. Общаться со всеми, по ночам писать игрокам, что ты в них веришь. Извиняться, что не дал сыграть. Общую атмосферу создает тренер, это очень большая работа.

Плюс по-другому ощущаешь ошибки. Мы играли с 2Drots, я почувствовал, что нас прижимают, взял тайм-аут. И мы сразу после него получили два гола (до этого вели 1:0). Я ночь не спал, пересматривал матч, корил себя за этот шаг, что испортил всю малину и сбил игру. Да, нас прижимали, но моментов особенно не было. И это мое поражение, а не поражение ребят.

Стартовый свисток вообще все переворачивает. Перед игрой ты расслаблен, хочешь дать сыграть всем, настраиваешься так, чтобы не заводиться – это же Медиалига, ничего больше. Но стоит матчу начаться, стоит кому-то отдать неточный пас, стоит не выполнить установку, сразу бесы вселяются. Я потом извиняюсь перед ребятами: «У меня просто котелок кипит, все еще сложно убить в себе игрока». Когда пересматриваю игры и слышу свой мат, мне становится жутко неудобно. Надо быть спокойнее.

Интересную мысль сказал Калешин в интервью Слуцкому: «Кайф тренера – тренировка. А игра – это уже финальная цель. Ты не должен сильно радоваться победам, как и не должен сильно расстраиваться из-за поражений».

Но я ненавижу проигрывать, не умею проигрывать, поэтому пока далек от такого дзена. Например, взять историю с судьями. Когда ты комментатор, ты видишь кучу повторов, можешь порассуждать спокойно. А когда тренер, видишь момент один раз. И если несколько свистков подряд не в твою пользу, они переворачивают сознание. Кажется, что судья против тебя, а соперник специально использует мелкий фол, чтобы ты не мог играть в привычной манере. Отсюда – крики на судью.

Мне как-то дали желтую карточку за фразу «Почему ты здесь не свистишь, а там свистишь?» Я спросил: «За что карточку?» Реф отвечает: «Да просто так!» И когда ты такое проходишь, начинаешь чуть иначе относиться к эмоциям других тренеров, которые беснуются на кромке.

И это Медиалига, я вообще не тренер, но все равно так сильно переживаю. А если бы это была РПЛ? Или Лига чемпионов? Или чемпионат мира? Я вообще боюсь представить, какой там стресс и какое сумасшествие внутри.

Показательно, как после дерби ЦСКА и «Спартака» поехал на наш матч против Fight Nights. Мы выиграли 4:1, очень красиво, с прекрасными голами. Но я был настолько опустошен, настолько уставшим, что мне было достаточно одного глотка виски, чтобы опьянеть так, как от бутылки.

Вот что такое работа тренера, вот как она выхолащивает.

Даже не на профессиональном уровне.

Фото: instagram.com/genichkonstantin; instagram.com/genichirina83; instagram.com/media.football.league; instagram.com/ponomarevvasily; instagram.com/fc.matchtv; РИА Новости/Алексей Филиппов