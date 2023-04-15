123 комментария

Чернявский доволен игрой.

Вряд ли до игры хоть кто-то из вас искренне считал, что «Спартак» сейчас приедет в Санкт-Петербург и победит.

Ну какие для этого были предпосылки? Этой весной команда Абаскаля вообще не сверкала, победили только «Факел», «Торпедо» и «Краснодар» с чудо-камбэком. Да, футболисты не раз проявляли характер, но это был и близко не тот «Спартак», что мы видели прошлым летом и осенью.

С «Зенитом» и так все понятно, а тут еще и дополнительная мотивация: во-первых, по кайфу стать чемпионами как можно скорее, во-вторых, еще приятнее взять титул в матче против «Спартака».

Напрашивается вывод: шансов вообще не было, но в голове сразу аналогия. В середине нулевых «Спартак» семь лет не мог обыграть ЦСКА. Даже в моменты, когда заветной победе уже некуда было уйти.

Случилась она в самый неожиданный момент, а создали ее ни разу не очевидные герои. Тренер Микаэль Лаудруп и форвард Никита Баженов – в ситуации, когда ЦСКА разрывал чемпионат и подходил к дерби с серией из 13 матчей без поражений.

Что мешало чему-то похожему случиться в Санкт-Петербурге? В одной игре же правда может быть что угодно.

Главное, не переусердствовать с накачкой, которая исходила от болельщиков в соцсетях: «Не допустить чемпионства на ваших глазах! Должна же быть хоть какая-то честь! Неужели недостаточно мотивации!»

Ага, а то они сами не знают, что надо побеждать «Зенит». Сколько бы мы ни высмеивали наших футболистов и ни тыкали в их зарплаты, праздную жизнь и якобы лень на поле, они, как и все профессиональные спортсмены, дико заточены на победы.

В официальных матчах, в товарищеских, на тренировках, в настольном теннисе на базе – без этого они никуда бы никогда не попали. Вот только никакой характер, никакой настрой, никакая накачка не помогут, если Малком начнет выдавать оверперформанс . Хоть оббегайся, хоть ешь траву около него, хоть что угодно делай – это не так работает. Футбол – командная игра, а не демонстрация силы воли. И если с командной химией что-то не то, это сложно чем-то компенсировать.

Но пытаться всегда надо – стараться, концентрироваться, ловить шансы и, главное, не привозить на ровном месте. Вот на что точно мог рассчитывать «Спартак».

Только Александр Селихов сразу же нарушил этот завет. Я не знаю, как объяснить его ошибку. Он что, плохой вратарь? Ну нет, конечно. Он не уверен в себе? Наоборот, очень. Он плохо играет ногами? Нет, как минимум нормально, всегда красиво и точно отдает передачи на фланги.

Что тогда было с Клаудиньо? Никто не знает. Какое-то затмение, которое никак не объяснить . Возможно, вратарю нужна пауза.

Тем не менее «Спартак» не рассыпался. Вообще надо с уважением задрать губы вверх и покивать Абаскалю: выйти с четырьмя суператакующими игроками, когда у тебя нет капитана и ведущего центрального защитника – сильное решение.

«Спартак» весь матч с «Зенитом» пытался играть исключительно в атаку и вообще не думал садиться. При этом достойно держался в обороне – ни Малкома, ни Клаудиньо близко к не подпускали к Селихову, у «Зенита» вообще мало что складывалось впереди.

Довольно забавно, что первый гол забил Кейта Бальде. Человек, чей трансфер кажется таким странным, внезапно выстрелил в самый нужный момент. Это та самая отсылка к Никите Баженову и его победному мячу, который прервал ужасную серию.

И вроде бы 1:2, классный матч, интрига, все дела. Вот бы так продолжалось подольше, вот бы команды порубились по-настоящему, без какой-нибудь ерунды.

Как вдруг гол Мостового, которого вообще не должно было быть. Почему не поставили пенальти на Бальде? Как не заметили фол Кузяева на Зобнине? Где был ВАР? Почему такое вообще происходит?

Это все уже риторические вопросы, но и они нисколько не выбили «Спартаке». Было неожиданно видеть «Зенит» в глубокой позиционной обороне. И еще неожиданнее – смотреть на «Спартак», который во втором тайме полностью захватил игру в Санкт-Петербурге .

Команда Абаскаля летела вперед с таким желанием и страстью, что на заметила даже удаление Дуарте. И добилась-таки пенальти. В моменте показалось, что это тот самый матч, где может случиться небывалое. Для полного чуда оставалось только высадить на поле Кариоку – вот и полный ремейк шоу из 2012-го.

Круто, что «Спартак» после гола не сел в оборону, а пошел побеждать . Черт с ним, с «Зенитом», пусть празднуют. Гораздо важнее прервать дурацкую серию без побед в Санкт-Петербурге.

Это в итоге и навредило – решающий гол Сергеев забивал в ситуации, когда защитников в штрафной должно было быть больше.

Ну и что? Не забей он, качнуться могло и в другую сторону. Ведь «Спартак» реально был готов побеждать «Зенит» – будто бы впервые со времен Карреры и чемпионского сезона.

Даже несмотря на все стартовые расклады.

Фото: spartak.com