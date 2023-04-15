123 комментария

Аналитика Глебчика
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Это лучший матч «Спартака» с «Зенитом» со времен Карреры. Вполне могли победить

Кейта Бальде Кейта Бальде
Зенит Зенит
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Алексис Дуарте
Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
Александр Селихов Александр Селихов
Рафаэл Кариока Рафаэл Кариока
Клаудиньо Клаудиньо
Футбол Футбол

Чернявский доволен игрой.

Вряд ли до игры хоть кто-то из вас искренне считал, что «Спартак» сейчас приедет в Санкт-Петербург и победит.

Ну какие для этого были предпосылки? Этой весной команда Абаскаля вообще не сверкала, победили только «Факел», «Торпедо» и «Краснодар» с чудо-камбэком. Да, футболисты не раз проявляли характер, но это был и близко не тот «Спартак», что мы видели прошлым летом и осенью.

С «Зенитом» и так все понятно, а тут еще и дополнительная мотивация: во-первых, по кайфу стать чемпионами как можно скорее, во-вторых, еще приятнее взять титул в матче против «Спартака».

Напрашивается вывод: шансов вообще не было, но в голове сразу аналогия. В середине нулевых «Спартак» семь лет не мог обыграть ЦСКА. Даже в моменты, когда заветной победе уже некуда было уйти.

Случилась она в самый неожиданный момент, а создали ее ни разу не очевидные герои. Тренер Микаэль Лаудруп и форвард Никита Баженов – в ситуации, когда ЦСКА разрывал чемпионат и подходил к дерби с серией из 13 матчей без поражений.

Что мешало чему-то похожему случиться в Санкт-Петербурге? В одной игре же правда может быть что угодно. 

Главное, не переусердствовать с накачкой, которая исходила от болельщиков в соцсетях: «Не допустить чемпионства на ваших глазах! Должна же быть хоть какая-то честь! Неужели недостаточно мотивации!»

Ага, а то они сами не знают, что надо побеждать «Зенит». Сколько бы мы ни высмеивали наших футболистов и ни тыкали в их зарплаты, праздную жизнь и якобы лень на поле, они, как и все профессиональные спортсмены, дико заточены на победы.

В официальных матчах, в товарищеских, на тренировках, в настольном теннисе на базе – без этого они никуда бы никогда не попали. Вот только никакой характер, никакой настрой, никакая накачка не помогут, если Малком начнет выдавать оверперформанс. Хоть оббегайся, хоть ешь траву около него, хоть что угодно делай – это не так работает. Футбол – командная игра, а не демонстрация силы воли. И если с командной химией что-то не то, это сложно чем-то компенсировать.

Но пытаться всегда надо – стараться, концентрироваться, ловить шансы и, главное, не привозить на ровном месте. Вот на что точно мог рассчитывать «Спартак».

Только Александр Селихов сразу же нарушил этот завет. Я не знаю, как объяснить его ошибку. Он что, плохой вратарь? Ну нет, конечно. Он не уверен в себе? Наоборот, очень. Он плохо играет ногами? Нет, как минимум нормально, всегда красиво и точно отдает передачи на фланги. 

Что тогда было с Клаудиньо? Никто не знает. Какое-то затмение, которое никак не объяснить. Возможно, вратарю нужна пауза.

Тем не менее «Спартак» не рассыпался. Вообще надо с уважением задрать губы вверх и покивать Абаскалю: выйти с четырьмя суператакующими игроками, когда у тебя нет капитана и ведущего центрального защитника – сильное решение. 

«Спартак» весь матч с «Зенитом» пытался играть исключительно в атаку и вообще не думал садиться. При этом достойно держался в обороне – ни Малкома, ни Клаудиньо близко к не подпускали к Селихову, у «Зенита» вообще мало что складывалось впереди.

Довольно забавно, что первый гол забил Кейта Бальде. Человек, чей трансфер кажется таким странным, внезапно выстрелил в самый нужный момент. Это та самая отсылка к Никите Баженову и его победному мячу, который прервал ужасную серию.

И вроде бы 1:2, классный матч, интрига, все дела. Вот бы так продолжалось подольше, вот бы команды порубились по-настоящему, без какой-нибудь ерунды.

Как вдруг гол Мостового, которого вообще не должно было быть. Почему не поставили пенальти на Бальде? Как не заметили фол Кузяева на Зобнине? Где был ВАР? Почему такое вообще происходит?

Это все уже риторические вопросы, но и они нисколько не выбили «Спартаке». Было неожиданно видеть «Зенит» в глубокой позиционной обороне. И еще неожиданнее – смотреть на «Спартак», который во втором тайме полностью захватил игру в Санкт-Петербурге

Команда Абаскаля летела вперед с таким желанием и страстью, что на заметила даже удаление Дуарте. И добилась-таки пенальти. В моменте показалось, что это тот самый матч, где может случиться небывалое. Для полного чуда оставалось только высадить на поле Кариоку – вот и полный ремейк шоу из 2012-го.

Круто, что «Спартак» после гола не сел в оборону, а пошел побеждать. Черт с ним, с «Зенитом», пусть празднуют. Гораздо важнее прервать дурацкую серию без побед в Санкт-Петербурге. 

Это в итоге и навредило – решающий гол Сергеев забивал в ситуации, когда защитников в штрафной должно было быть больше. 

Ну и что? Не забей он, качнуться могло и в другую сторону. Ведь «Спартак» реально был готов побеждать «Зенит» – будто бы впервые со времен Карреры и чемпионского сезона.

Даже несмотря на все стартовые расклады.

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В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела? 

Фото: spartak.com

123 комментария

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romanisti89
даже не глядя кто автор по названию все понятно. это по-любому Чернявский
+44
-3
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Вячеслав Репников
Ответ jonnysilverhand01
Когда Кукуян на поле, победить невозможно
А при чем тут Куку???, если вратарь насрал больше лошади.
+30
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+28
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Ильдар Фарукшин
Не буду о всем плохом. Без не которых игроков Рыжий показал не плохой футбол. Проигрыш не заслуживали. Идём дальше. Будущее должно быть хорошо
+28
-3
+25
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Petr Denisov
Ответ Колбаскер тут
Глебчик доволен не разгромом народной команды в Петербурге Это всё, что надо знать о величии Спартака
🤣🤣🤣

Разгром в виде разницы в 1 мяч?

Смешно, тогда 0 : 3 от Спартака в кубке - это разгром.

Все что и нужно знать о Зените.
+26
-11
+15
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Hawkeye77
Учитывая, что в центре защиты играли Дуарте, а потом в меньшинстве Маслов с Денисовым результат более, чем приемлимый.
+12
0
+12
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Antonio Gaudi
Занятно, что в этом сезоне РПЛ Зенит набрал 27 из 30 возможных очков в матчах с московскими командами.
+18
-6
+12
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Павел Колесников
Ждал, когда наконец Бальде и Зиньковский выйдут с первых минут. И вот вышли, оба, ура! С четырьмя защитниками игра точно повеселее смотрится, чем с пятью. Да и зажато играли в начале, нервничали, а после пропущенного раскрепостились. Нужно было сразу так уверенно начинать, но получилось, что получилось. Игра смотрелась, за это спасибо командам
+10
0
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Petr Denisov
Ответ Ильдар Фарукшин
Не буду о всем плохом. Без не которых игроков Рыжий показал не плохой футбол. Проигрыш не заслуживали. Идём дальше. Будущее должно быть хорошо
По игре Спартак был сильнее 💪.
Внятного ничего у Зенита не было.
+24
-16
+8
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Пользователь Huawei
До игры кричали, что Спартак центр поля не перейдёт, по факту была ничейная игра.
+9
-3
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Иван Иванов
По игре Спартак сегодня переиграл зенит. И это факт. И если б не ляп Селихова и Кукуян Газпромыч, который вместо пенальти в ворота зенита засчитывает гол с явным фолом в ворота Спартака, то победа была за Спартаком. Ну а зенит... Да насрать на них
+11
-6
+5
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Никита Давыдкин
Ответ Колбаскер тут
Глебчик доволен не разгромом народной команды в Петербурге Это всё, что надо знать о величии Спартака
Удивительно, как болельщики зенита на каждой ветке перед матчем спамили одно и то же про разгром Спартака в чемпионском матче, а по итогу 3-2 с голом на 90+ минуте. Зря болтали, получается?
+9
-4
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dimanchik179
Ответ Antonio Gaudi
Сегодня я увидел только то, что Зенит вышел оберегать победный счёт любой ценой, но никак не играть в футбол. Поэтому после каждого забитого мяча команда зачем-то отдавала мяч Спартаку и пыталась домучить этот матч до победы. Естественно это не получалось, потому что Зенит не умеет так играть. Но после каждого пропущенного гола Зенит включался минут на 5-7 и этого хватило для победы. К чему это я - глупо делать выводы о Спартаке в этом матче и тем более проводить какие-то параллели к следующему сезону. Спартак смог ровно то, что ему позволили, в какой-то момент Зенит мог заиграться, но результат всё равно добыл.
Ты забыл добавить, где зенит не включался, включался арбитр))
+8
-3
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Иван Иванов
Ответ Antonio Gaudi
Сегодня я увидел только то, что Зенит вышел оберегать победный счёт любой ценой, но никак не играть в футбол. Поэтому после каждого забитого мяча команда зачем-то отдавала мяч Спартаку и пыталась домучить этот матч до победы. Естественно это не получалось, потому что Зенит не умеет так играть. Но после каждого пропущенного гола Зенит включался минут на 5-7 и этого хватило для победы. К чему это я - глупо делать выводы о Спартаке в этом матче и тем более проводить какие-то параллели к следующему сезону. Спартак смог ровно то, что ему позволили, в какой-то момент Зенит мог заиграться, но результат всё равно добыл.
Всё это отмазки. А вот я скажу, что если бы не судья Кукуян Газпромыч, то даже при том ляпе Селихова не видать бы зениту сегодня победы. И не зенит отдавал мяч Спартаку, А Спартак забирал у зенита
+9
-4
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Никита Давыдкин
Ответ ZarvuR2020
Удерживали ничей счёт в лучшем случае 13 минут. Пропускали практически сразу после сравнивания. Зенит тупо отдавал мяч и бросал играть в футбол, когда вёл в счёте. Глебчик - "лучшая игра Спартака". 🤡🤡🤡 З.Ы. При Ваноли (ещё же Ваноли был, да?) прошлой весной Спартак гораздо лучше играл. Там и моментов реально опасных было больше.
А чья проблема, что Зенит бросал играть в футбол? Я не понимаю этой отмазки. Игрокам Спартака надо было упрашивать зенитовцев не бросать играть или что? Или Абаскалю нужно было нестись в техзону Зенита и умолять Семака не перестраиваться на оборонительную схему?
+7
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Колбаскер тут
Глебчик доволен не разгромом народной команды в Петербурге

Это всё, что надо знать о величии Спартака
+21
-17
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jonnysilverhand01
Когда Кукуян на поле, победить невозможно
+17
-13
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Petr Denisov
Ответ Пользователь Huawei
До игры кричали, что Спартак центр поля не перейдёт, по факту была ничейная игра.
Спартак переиграл Зенит по атакующей игре, Зенит как Ахмат тянул время.
+7
-3
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Petr Denisov
Ответ Михаил Панюков
1,17 : 1,86 по ожидаемым голам в пользу Спартака. Равенство по владению. Примерное равенство по ударам. У зенита не так и много моментов с игры было. При том, какая проблемная у Спартака оборона. Первый гол зенита из ничего, второй "с душком". Мог быть ещё пенальти на Бальде. Результат не так очевиден. На самом деле, неплохой матч.
Зенит хотел порвать Спартак, оказался беспомощным без помощи судейки.
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ZarvuR2020
Ответ Никита Давыдкин
А чья проблема, что Зенит бросал играть в футбол? Я не понимаю этой отмазки. Игрокам Спартака надо было упрашивать зенитовцев не бросать играть или что? Или Абаскалю нужно было нестись в техзону Зенита и умолять Семака не перестраиваться на оборонительную схему?
А это не отмазка, это факт. Говорить о хорошей игре, когда соперник так откровенно выключается и включается когда ему надо, это странно.
+7
-4
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Дмитрий Шаронов
За Спартак не стыдно, хорошая игра.Селихов на выход
+3
0
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ZarvuR2020
Удерживали ничей счёт в лучшем случае 13 минут.
Пропускали практически сразу после сравнивания.
Зенит тупо отдавал мяч и бросал играть в футбол, когда вёл в счёте.
Глебчик - "лучшая игра Спартака". 🤡🤡🤡
З.Ы. При Ваноли (ещё же Ваноли был, да?) прошлой весной Спартак гораздо лучше играл. Там и моментов реально опасных было больше.
+10
-7
+3
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Rumov
Не надо делать хорошую мину. Можно и 4-е место потерять.
+6
-3
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Petr Denisov
Ответ Аскольд Конович
Что угодно про Спартак, пытающийся забыть сколько сможет. Зенит-то забьет сколько хочет
Зенит не сможет, Хухуян поможет.

Не забудьте ему медальку повесить, заслужил.
+7
-4
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Леха1922
оставляя за скобками судейство, даже при фейле Селихова было достаточно подходов, ударов, полумоментов, которые надо было реализовывать, иначе обыграть зенит проблематично. Оставшиеся игры покажут была ли это случайная игра или наконец начинает что-то получаться /возвращается игра концовки 22 года
+3
-1
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Antonio Gaudi
Сегодня я увидел только то, что Зенит вышел оберегать победный счёт любой ценой, но никак не играть в футбол.
Поэтому после каждого забитого мяча команда зачем-то отдавала мяч Спартаку и пыталась домучить этот матч до победы. Естественно это не получалось, потому что Зенит не умеет так играть. Но после каждого пропущенного гола Зенит включался минут на 5-7 и этого хватило для победы.
К чему это я - глупо делать выводы о Спартаке в этом матче и тем более проводить какие-то параллели к следующему сезону.
Спартак смог ровно то, что ему позволили, в какой-то момент Зенит мог заиграться, но результат всё равно добыл.
+11
-9
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