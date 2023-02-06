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Триллер о сборной России: как adidas угнал контракт у Nike и придумал легендарную форму в цветах Кремлевской стены

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Сатурн Сатурн
Евро-2008 Евро-2008
Виталий Мутко Виталий Мутко
Петр Макаренко
Футбол Футбол

Мутко летал на тайные переговоры.

Сборная России за три десятка лет сменила много цветов и оттенков, но один запомнился больше всего. Никогда форму главной команды страны не обсуждали так, как в 2009-м – речь про тот самый комплект в цветах Кремлевской стены и золотыми элементами. В нем Россия могла сыграть на ЧМ-2010, но проиграла Словении в стыковых матчах и не поехала в ЮАР.

Оказывается, стиль формы придумали не дизайнеры, а 21-летний маркетолог adidas Роман Дворянкин – позже он занимал важные позиции в хоккейном «Спартаке» и киберспортивной команде Virtus.pro.

Ниже – монолог Дворянкина, как он предложил делать футболки под Кремлевскую стену, снимал слепок ног Мутко и помогал перехватить сборную России у Nike в 2008-м.

* * * 

Для начала надо очутиться совсем в другом времени: 2007 год, доллар по 25, мирового кризиса еще нет, продажи adidas в России бьют рекорды. 

Тогда компания очень агрессивно открывала новые магазины по всей стране. За счет этого в уловном Сургуте adidas зачастую становился единственным фирменным магазином одежды. Какая-нибудь Zara была только в городах-миллионниках, а, например, H&M до России еще даже не добрался. И в adidas ходили не только за спортивными вещами, а просто за качественной повседневной одеждой.

Продажи были космические. План на 2008 год – 1 миллиард евро, на тот момент около 10% от общемировой выручки adidas. Чтобы реализовать такие амбиции, нужны были некие драйверы, которые могли бы продвинуть бренд и привлечь новых покупателей.

Один из элементов продвижения – спортивный маркетинг. Но так сложилось, что к концу 2007 года у adidas почти не было мощных команд в РПЛ. «Зенит» после чемпионства ушел от adidas к Puma, оставался только «Локомотив». Топ-клуб, но по фанбазе с ЦСКА и «Спартаком», конечно же, несопоставим.

Поэтому немецкий офис поставил российскому задачу: «Действуйте амбициозно, бюджет с учетом ваших продаж позволяет». 

Мне тогда был 21 год, я работал менеджером по спортивному маркетингу – координировал все активности adidas в этой сфере. Понятно, что никакие финальные решения не принимал, а руками делал то, о чем договорились топ-менеджеры в Германии и московском офисе. 

Была и самая амбициозная цель – подписать сборную России. Тем более в 80-е играли в adidas, побеждали на Олимпиаде-88. На возвращение этих традиций мы и направили основные усилия в начале 2008-го.

В то время у сборной России был давний контракт с Nike. Его еще после Евро-96. Присутствовал важный нюанс: у Nike ни в момент подписания, ни в 2008-м не было юрлица в России, поэтому РФС подписывал договор с голландским офисом в Амстердаме. И подсудность этого контракта тоже была голландская.

В нем было важное условие из двух пунктов – классическое для таких договоров. Объясню на примере.  

Первый пункт – сроки ухода к другому партнеру. Предположим, что сейчас все нормально и все бренды работают в России, а «Спартак» захотел из Nike переодеться в adidas. В таком случае переговоры можно вести не раньше, чем за шесть месяцев до истечения контракта.

Второй пункт – так называемые matching rights. В течение этих шести месяцев надо обязательно раскрыть коммерческие условия нового предложения действующему партнеру. И у действующего бренда есть право их повторить. И если он их повторяет, то надо выбирать действующего партнера, а не нового. 

Nike и сборная России подписали контракт в 1997-м и продлевали его несколько раз. И договор был очень жесткий: запрещалось вообще какое-либо ведение переговоров с конкурентами, даже в течение шести месяцев до истечения контракта. Только после его окончания.

Таким образом, РФС мог с кем-то переговариваться только после 1 июля 2008 года, когда истекал договор с Nike. И это тупик: потому что без предварительных переговоров нереально за несколько месяцев подготовить и отшить форму, чтобы в ней играть осенью, а тем более в летних товарищеских матчах.

Суперкабальные условия, но сделать было ничего нельзя. Плюс спорили бы в голландском суде, а не в российском. РФС очень переживал, что сейчас свяжется с adidas, попадет на суд и останется вообще без формы. Поэтому стартовые контакты adidas и РФС были ооочень неформальными и держались в огромной тайне.

Когда все поняли, что есть заинтересованность обеих сторон, ее нужно было зафиксировать на самом высоком уровне. По-моему, был март 2008-го, мы организовали частный самолет для Мутко – он тогда был президентом РФС. Виталий Леонтьевич полетел в Херцогенаурах, это город в Баварии, где расположена штаб-квартира adidas.

Там Мутко встретился лично с тогдашним гендиректором Гербертом Хайнером, они понятийно пожали руки. И adidas гарантировал РФС, что если будет суд, то компания берет на себя все расходы и занимается этим вопросом. Заодно пообещали, что будущий контракт заключим с российским юрлицом, чтобы подсудность была российская и таких проблем больше не возникало. 

Плюс из-за пункта о matching rights мы хотели предложить РФС что-то такое, что Nike повторить бы не смог. У adidas тогда было около 400 магазинов по всей стране, а у Nike их вообще не было. Они развивались по другой модели: все по франшизе, что-то продавалось через «Спортмастер» и так далее. Мы пообещали, что в каждом магазине будет брендированная форма и другие вещи с логотипом РФС. Это был один из козырей. 

Весной 2008-го Nike сделал предложение о продлении контракта. Вскоре они поняли, что РФС уклоняется от предметного обсуждения условий, по сути, игнорирует их. При этом время поджимало, нужно было согласовать форму для отборочного цикла к ЧМ в ЮАР. Для понимания: комплект, в котором сборная играла на Евро-2008, отшили в октябре-ноябре 2007-го – потому что цикл полугодичный.

Кстати, есть детали про ту форму. Успех сборной на Евро-2008 нам очень помог. Nike придумал красивейший дизайн, но сшил довольно мало комплектов на продажу. И когда Россия вышла из группы, формы не осталось вообще нигде, купить ее было невозможно. Это стало очередным нашим аргументом. Мы гарантировали РФС, что формы от adidas хватит на всех в любом городе.

Конечно, ребята из Nike довольно быстро поняли, что происходит что-то не то, что контракт под угрозой. Они, как и ожидалось, угрожали РФС судом, но мы по неофициальным каналам дали понять, что готовы участвовать в заседаниях и оплачивать лучших юристов, плюс обозначили козырь про огромную розничную сеть, которую невозможно было переплюнуть в рамках условия о matching rights.  

В Nike все взвесили, поняли, что проиграют, и вышли из этой истории. Да и юридически было сложно подкопаться – никаких официальных контактов, переписок, согласований формы и тем более запуска чего-то в производство с нашей стороны до 1 июля 2008 года – то есть до конца контракта – не было.

Интересная деталь: тот контракт с adidas заключили в рублях! Сейчас сложно в это поверить, но курс доллара на протяжении нескольких лет медленно, но верно падал. В августе 2008-го он дошел до 24 рублей. Мы задавали вопрос: «Ребят, в какой валюте подписываем контракт?» Топ-менеджеры РФС долго совещались, в итоге решили, что рубли надежнее. Кстати, одним из них был Петр Макаренко, который мне запомнился тем, что ездил на ярко-голубой «Бентли» и парковал ее прямо у входа в Дом футбола на Народной улице. 

А через пару недель началась активная фаза мирового финансового кризиса. РФС вернул нам нашу копию договора со всеми визами и подписями буквально за четыре дня до тревожных новостей. Немцам мы не сразу отправили документы, в первые дни кризиса они в панике писали: «Ребят, вы договор получили, все нормально, все подписано в рублях?» В общем, так РФС потерял приличную сумму денег. Если посмотреть курсы, то 15 августа 2008-го доллар стоил 24 рубля, а в начале 2009-го перевалил за 30. При общей сумме в 100 млн долларов разница была существенной.

Сразу после подписания контракта важно было решить, в чем сборная будет играть первые матчи летом и осенью 2008-го. К весне-2009 форму бы уже сшили, а прямо сейчас нужен был временный вариант. 

Есть, кстати, отличный пример на эту тему. «Шахтер» же выиграл Кубок УЕФА-2008/09 в форме сборной Голландии! Знаете почему? Потому что они долго играли в adidas, но 1 января 2009-го ушли к Nike, прямо посередине сезона. И к финалу новую форму пошить никак не успевали. Поэтому Nike предложил «Шахтеру» форму, в которой Нидерланды играли в 2007 году – потому что на складах были ее запасы.

Такие временные комплекты – нормальная рабочая история. И, конечно, на складах adidas, как и на складах любого крупного бренда, лежит какое-то количество стандартных артикулов, которые можно быстро применить. Условно: пришел ООН и заказал несколько тысяч маек на благотворительный турнир детей Африки. Как раз из таких запасов красных футболок и шорт собрали форму для сборной России на оставшиеся матчи в 2008 году. 

Но если с игровой формой все решалось легко, то с тренировочной было сложнее. И надо было что-то придумывать. Выход нашелся удивительный! 

Есть такой человек Игорь Долгополов – он в те годы был посредником между клубами и спортивными брендами. Клубы покупали форму не напрямую, а через него. Одним из клиентов Долгополова был раменский «Сатурн». Случилось следующее: «Сатурн» заказал Долгополову очень много экипировки (возможно, чтобы освоить областной бюджет), adidas ее произвел, а «Сатурн» по какой-то причине ее не купил. В итоге Долгополов остался с горой экипировки и с долгом в десятки миллионов рублей перед немцами.

А эта экипировка с определенной натяжкой подходила сборной России. Долгополов узнал о проблеме adidas и предложил решение. И за списание долга он был готов отдать всю кипу и нанести за свой счет все логотипы.

В компании очень насторожились, служба безопасности сильно протестовала – потому что это потенциально коррупционная схема. «Как так, наш главный должник отдает сборной костюмы, а мы его прощаем?». 

Помню, меня вызывали на беседы соответствующие товарищи, хотели убедиться, что в этом нет моей какой-то личной выгоды и заинтересованности. В итоге все-таки согласовали. 

Параллельно занялись фундаментальной задачей: в чем сборная будет играть в 2009-м? 

Мутко и все остальное руководство РФС хотели что-то уникальное. Чтобы человек смотрел на форму и сразу понимал, что это Россия. Как вот Нидерланды и Италия – одни оранжевые, другие синие, хотя на флагах цветов формы нет. Со сборной Бразилии та же история – в общем, нужно было придумать нечто особенное и узнаваемое, какой-то уникальный цвет.

У нас образовалась группа, мы накидывали идеи, дальше их обсуждали с коллегами из немецкого офиса. Вариантов звучало очень много. Например, предлагали черно-белую форму – с отсылкой к русским березкам. Я накинул вариант с Кремлевской стеной – и его как-то поддержали, взяли в оборот. Дальше это доработали, добавили золотой цвет, сделали в итоге то, что все видели. Помню, еще на пенокартоне печатал большие макеты будущей формы. И, кстати, она получилась более бордовой, чем мы ждали. 

Честно говоря, тогда не казалось, что я сделал что-то важное. Мне 21 год, сидим, придумываем чего-то. Ну, придумываем и придумываем, что тут такого. Надо было предложить идеи, как форма может ассоциироваться с Россией. Мне и пришло в голову, что паттерны Кремлевской стены могут быть очень узнаваемы. 

Гораздо больше эмоций было не от придумывания формы, а от поездки к Мутко летом 2008-го. Компания хотела подарить бутсы, созданные специально для него. Топовым футболистам шьют же по слепку ноги, мы хотели и для Мутко сделать то же самое. 

Я приехал в приемную к Виталию Леонтьевичу с коробкой, где была специальная пена для слепков ног. Потомился минут десять, дальше меня вызвали к нему в кабинет. Он такой живчик, бодренький, спрашивает: «Так, что надо делать?» 

Говорю: «Разувайтесь». 

Мутко снимает туфли, стягивает тоненькие качественные носки и снова спрашивает.

– Наступаю?

– Наступайте.

– Ерзать надо?

– Нет-нет, наоборот, никаких движений. 

Он вылез, я как зеницу ока повез эту коробку в офис, через DHL отправили в Германию.

Кстати, Мутко сказал, что все эти цветные новомодные бутсы ему не нравятся, попросил обычные – Copa Mundial. 

Фото: Gettyimages.ru/Martin Rose, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Ryan Pierse; РИА Новости/Илья Питалев, Владимир Родионов

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15 комментариев

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balander09
Ответ Вондроушова
Белая с синими плечами классная форма была, когда обыгрывали Францию в ней
Я имел в виду белые от Адидас
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леонардий
Ответ Никита Самарин
Форма в цветах Кремлевской стены одна из лучших, если не лучшая, какая только была у сборной России. 🤩 Так ещё в этой форме играла реально крутая сборная, которая играла на равных с Германией и могла пошуметь на ЧМ 2010, если бы не трагедия со Словенией. Эх...
Как же обидно что та сборная не попала на чм 2010, такой мощный футбол Россия тогда показывала, уверен мы ещё в 2010 дошли бы до 1/4 , но иногда у любой сильной сборной бывает провальный матч, а у России он случился в самый не нужный момент к сожалению, в общем на тот момент никто не мог сказать что Россия проиграет матч с какой бы сильной сборной она не играла, вот такой у нас был уровень тогда, мы были тогда как Бельгия образца 2018 года, хоть у нас не все игроки играли в топ чемпионатах
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Юрий Мельников
А теперь вбиваем на ютубе МАФИЯ ФИФА. ФУТБОЛ ВНЕ ЗАКОНА, после чего вряд ли кому захочется связываться с адидасом. Я так точно ничего от адика больше ничего не куплю
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Вондроушова
Ответ balander09
Если красные цвета ещё были привлекательными, то белые комплекты были ужасные, откровенная безвкусица. Флаг России так и не смогли пристроить на форму. А кремлевская безусловно красивая, никто особо даже не спорит. Как и игра той сборной.
Белая с синими плечами классная форма была, когда обыгрывали Францию в ней
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BaldFraud
Не знаю какая форма была лучшей, но отстойной явно была в 12 году с ленточкой выпускника. А вообще, интересно было бы увидеть синюю, как раньше.
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Sosina Hyublya
Ответ Alex Serpen
А потом Дворнягин на деньги Усманова начал строить "лучший киберспортивный клуб страны", но жидко обделался, что с Virtus.Pro, что с киберспорт-ареной. Неумелый приспособленец, да и только.
Ну если не учитывать кто давал деньги, Виртуса-то были относительно лучшими в СНГ-пространстве как в минимум Доте, с 5 выигранными мейджорами, такое перебили только Спириты выиграв Инт (и если не брать в расчет Нави, которые в лохматые времена выигрывали, когда Денди на пудже был убийственной силой). Да и сейчас уже на армянские деньги что-то там в КС выигрывают, хоть и под нейтральным тэгом.
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balander09
Если красные цвета ещё были привлекательными, то белые комплекты были ужасные, откровенная безвкусица. Флаг России так и не смогли пристроить на форму. А кремлевская безусловно красивая, никто особо даже не спорит. Как и игра той сборной.
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Snow Lion
Променять такой шикарный Найк, в котором брали бронзу Евро-2008 на это убожество, да еще и с риском попасть на суды.. Ну такое. Помню, что очень разочаровался, когда ту красоту с триколором на груди и сменили на это бордовое нечто и как то сборная стала затухать понемногу. К решающим стыковым матчам это была уже совсем не та сборная, что разрывала Голландию
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Alex Serpen
А потом Дворнягин на деньги Усманова начал строить "лучший киберспортивный клуб страны", но жидко обделался, что с Virtus.Pro, что с киберспорт-ареной.
Неумелый приспособленец, да и только.
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Заборостроитель
Надо было до конца идти, а то лента выпускника, то красно-белые комплекты и ещё неправильные манжеты.
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Полотенце Великолепное
Помню, что купил такую за 1700 рублей. Сейчас за такие деньги и носки не купить.
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Фантом
Да, идея была хорошей, жаль, что потом ее не сохранили. Одновременно и уникальный для сборных цвет, и красивый.
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Никита Самарин
Форма в цветах Кремлевской стены одна из лучших, если не лучшая, какая только была у сборной России. 🤩 Так ещё в этой форме играла реально крутая сборная, которая играла на равных с Германией и могла пошуметь на ЧМ 2010, если бы не трагедия со Словенией. Эх...
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Evgeny Trifonov
Лучшая форма сборной России в цветах кремлёвской стены на мой вкус
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На 2 этапе
Во времена были, Adidas сделал эксклюзивную лучшую форму в истории сб.РФ
+17
-3
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