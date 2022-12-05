Сад Мажореля – одно из самых красивых мест Марокко. Там жил Ив-Сен Лоран, а Оксимирон* посвящал этому трек

Идем на экскурсию.

Марокко подарил нам не только боевую футбольную команду, которая внезапно добралась до полуфинала ЧМ-2022. В этой стране, например, родился француз Жюст Фонтен – автор рекорда по голам (13) на одном чемпионате мира.

Фонтен – из Марракеша. В прошлом, кстати, Марокко так и называлось. Дело в том, что старый город Марракеша окружен крепостными стенами, а слово «укрепленный» переводится как «марракуш». В Испании до сих пор название страны Марокко больше похоже на слово Марракеш – Marruecos.

Марракеш – незаконно интересное место. Старая часть города (в таких восточных странах ее называют мединой) целиком причислена к Всемирному наследию Юнеско, но главные сокровища Марракеша – сады и парки.

Каждый – настоящее произведение искусства. Например, так выглядит пальмовая роща.

Или оливковые сады Менара.

А вот сады Агдаля.

Красиво? Ладно, теперь вы готовы к главному шедевру – саду Мажореля.

Жак Мажорель – французский художник, сын известного дизайнера и мебельного модельера Луи Мажореля.

Вот, например, какую красоту создал отец Жака Мажореля в 1800-х.

Жак тоже сразу увлекся искусством и с детства учился на художника. До 20 лет творил на родине во Франции, а потом много путешествовал. Побывал в Испании и Италии, а особенно впечатлился Египтом, его привлекла необычная культура арабских стран. К тому же у Мажореля было не все в порядке с легкими, он искал страну с жарким и сухим климатом – в Египте и нашел.

Мажорель продолжил исследовать север Африки – так в 1917 году он оказался в Марокко. И настолько проникся, что остался жить в Марракеше. При этом Мажорель ездил по всей стране и публиковал журнал, где рассказывал о путешествиях.

В новом месте Мажореля высоко котировали: например, ему доверили расписать потолок 5-звездного отеля La Mamounia, который и сейчас считается одним из самых элитных в Марокко (ночь в январе обойдется дороже 50 тысяч рублей).

После смерти отца в 1926 году Жак Мажорель получил хорошее наследство. Сложив его с доходами от продажи картин, художник купил виллу и переоборудовал ее в рабочее ателье. В дальнейшем оно стало заметно и знаменито благодаря насыщенному кобальтовому цвету.

Мажорель видел такой синий повсюду – на стенах внутри домов, на декоративных элементах зданий, на одежде местных. И очень вдохновлялся. Оттенок даже официально зарегистрировали как «Синий Мажорель».

Художник обожал растения и на протяжении почти 40 лет собирал их по всему миру – особенно ему нравились кактусы. Так вокруг его синей виллы появился красивый сад, который со временем дорос до масштабов парка. Сад Мажореля получился таким невероятным, что отчасти затмил картины художника.

Правда, содержать всю эту красоту в засушливом в марокканском климате было очень дорого. Чтобы поддерживать сад в том же состоянии, Мажорель сначала открыл его для посетителей, а потом частично продал. Затем и вовсе уехал в Париж – там и умер в 1962 году.

Без Мажореля сад портился – пока в 1966 году там не побывали французский модельер Ив-Сен Лоран и его друг, второй основатель модного дома, Пьер Берже. В 1980-м они узнали, что на месте виллы с садом хотят построить отель, и быстро выкупили всю территорию.

Вернули саду прежний вид, добавили много новых растений, установили систему полива.

«Вот уже много лет, как я нахожу в саду Мажорель неиссякаемый источник вдохновения, и мне часто снятся его неповторимые цвета и краски», – писал Ив-Сен Лоран.

К сожалению, увидеться с Жаком Можарелем у Ив-Сен Лорана не вышло, но их встречу в 2021 году придумал Оксимирон* в треке «Пантеллерия». Рэпер несколько лет назад тоже путешествовал по Марокко и очень вдохновлялся местным колоритом.

«Мрак, над Африкой луна Даже в театре военных действий взят антракт Ты у врат в парк, глянь, там Гуляет с Мажорелем Жаком Ив-Сен Лоран

Они петляют арками трав Гравий под ногами скрипит в такт Магриб похрапывает, циферблат – тик-так И синева такая, в ней моргая лепестками, цветы спят

Керамикой и мрамором крыт сад Терновником и лавром увит след На пальму приземляется птица Зеркально отражаясь, сидит лев

Они патрулируют периметр сна Пока в тебе дремлют силы Дай расти им, холод спадет, испарится Над переулком, не зря впереди весна

Если город сходит с ума, значит солнце скоро взойдет…»

* – признан иностранным агентом в РФ

Фото: globallookpress.com/Moritz Wolf, Wigbert Röth, Rolf Wilms, Alan Keohane; unsplash.com/Aleksandra Rupar, Kostas Fotiadis; en.wikipedia.org