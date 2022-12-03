Марокко-2022. Где они были четыре года назад?

За пределами нашего внимания.

Марокко на этом чемпионате мира переписывает историю. А где они были раньше? Как играли на ЧМ-2018? Кто из той заявки приехал в Катар? На ЧМ-2022 много новых героев?

На ЧМ-2018 было так: проиграли Ирану (0:1), проиграли Португалии (0:1) и не проиграли Испании (2:2). С одним очком заняли последнее место в группе и поехали домой.

Эту сборную Марокко тащат в основном те, кого не было в России или кто там почти не выходил на поле.

1. Яссин Буну – вратарь

На ЧМ-2022: 31 год – 4 матча, 390 минут

На ЧМ-2018: 27 лет – 3 матча в заявке, 0 минут на поле.

Что делал тогда: был основным вратарем «Жироны» и занял 10-е место в Ла Лиге. Чуть позже он прославится финтом Зидана в своей штрафной, а потом еще и роскошным голом с левой на 94-й. Гений!

2. Ашраф Хакими – защитник

На ЧМ-2022: 24 года – 5 матчей, 453 минуты, 1 ассист

На ЧМ-2018: 19 лет – 3 матча, 270 минут, 1 желтая карточка.

Что делал тогда: сразу после ЧМ-2018 перешел из «Реала» в «Боруссию», чтобы стать суперзвездой. В первом сезоне в Дортмунде набил 9+10 в 45 матчах сезона. Тоже великий!

3. Ромен Саисс – защитник

На ЧМ-2022: 32 года – 5 матчей, 447 минут, 1 гол, 1 желтая карточка

На ЧМ-2018: 28 лет – 2 матча, 180 минут

Что делал тогда: вместе с «Вулверхэмптоном» занял первое место в Чемпионшипе, а потом поиграл несколько сезонов за «Вулвз» в АПЛ. Интересно, что до 21 года никакой карьеры профессиональный у Саисса не было. Он косплеил Вирджила Ван Дейка и мыл тарелки в кафе.

4. Нуссаир Мазрауи – защитник

На ЧМ-2022: 25 лет – 4 матча, 322 минуты

На ЧМ-2018: 20 лет – не был в заявке, за сборную еще не дебютировал.

Вообще: только врывался во взрослый футбол и тихонько выходил на замены в «Аяксе». Вскоре после дебюта забил «Баварии» в Лиге чемпионов, а в этом сезоне в нее и перешел.

5. Найеф Агерд – защитник

На ЧМ-2022: 26 лет – 4 матча, 354 минуты

На ЧМ-2018: 22 года – не был в заявке, но уже два года играл за сборную

Что делал тогда: выступал за ФЮС из Рабата, а потом уехал покорять Европу – сначала во Францию, затем в АПЛ. Кстати, карьеры Агерда могло и не быть: однажды он попросил тренеров академии использовать его не на позиции десятки, а в обороне. Только тогда и засверкал!

6. Джавад Эль-Ямик – защитник

На ЧМ-2022: 30 лет – 4 матча, 152 минуты

На ЧМ-2018: 26 лет – не был в заявке, но уже два года играл за сборную

Что делал тогда: вырвался из марокканского чемпионата и сидел на лавке «Дженоа» в Серии А. Дальше пробивался в элитный футбол через Серию Б и Сегунду, только недавно заиграл в Ла Лиге.

7. Яхья Аттийят-Алла – защитник

На ЧМ-2022: 27 лет – 4 матча, 180 минут, 1 ассист

На ЧМ-2018: 22 года – не был в заявке, до марта 2022-го не играл за сборную

Что делал тогда: бегал в Марокко, но тогда выходил и на позиции вингера. Отсюда и скиллы для такого ассиста с Португалией!

8. Софьян Амрабат – полузащитник

На ЧМ-2022: 26 лет – 5 матчей, 480 минут, 1 желтая карточка

На ЧМ-2018: 21 год – 1 матч, 14 минут

Что делал тогда: играл за «Фейеноорд» и «Брюгге», а таким ключевым игроком сборной, конечно, еще не был.

9. Хаким Зиеш – полузащитник

На ЧМ-2022: 29 лет – 5 матчей, 458 минут, 1 гол, 1 ассист

На ЧМ-2018: 25 лет – 3 матча, 265 минут

Что делал тогда: зажигал в «Аяксе» и намолотил 9+17 за сезон, но помочь сборной на чемпионате мира в России не вышло. Кстати, останься тренером Вахид Халилходжич, мы бы не увидели Зиеша в Катаре. При старом тренере он отказывался играть за сборную.

10. Аззедин Унаи – полузащитник

На ЧМ-2022: 22 года – 5 матчей, 445 минут

На ЧМ-2018: 18 лет – не был в заявке, до января 2022-го за сборную не играл

Что делал тогда: еще не начал взрослую карьеру.

11. Абдельхамид Сабири – полузащитник

На ЧМ-2022: 26 лет – 4 матча, 134 минуты, 1 желтая карточка

На ЧМ-2018: 21 год – не был в заявке, до сентября 2022-го за сборную не играл

Что делал тогда: несмотря на тяжелое и бедное детство в Европе, к тому времени уже пробился в АПЛ – иногда выходил за «Хаддерсфилд Таун». В 2022-м у Сабири вообще все красиво: и играет за «Сампдорию», и наконец-то пригодился сборной.

12. Селим Амалла – полузащитник

На ЧМ-2022: 26 лет – 5 матчей, 330 минут

На ЧМ-2018: 21 год – не был в заявке, дебютировал в сборной в 2019-м

Что делал тогда: играл за клуб бельгийской вышки «Руаяль Мускрон», которого уже не существует.

13. Юссеф Эн-Несири – форвард

На ЧМ-2022: 25 лет – 5 матчей, 391 минута, 2 гола

На ЧМ-2018: 21 год – 1 матч, 18 минут, 1 гол

Что делал тогда: вовсю играл за «Малагу» в Ла Лиге, а его гол чуть было не принес победу над Испанией в 2018-м.

14. Софьян Буфаль – форвард

На ЧМ-2022: 29 лет – 5 матчей, 351 минута

На ЧМ-2018: 25 лет – не был в заявке, но за сборную играл уже 2 года

Что делал тогда: носился за «Саутгемптон» в АПЛ, а вместо чемпионата мира поехал в «Сельту».

15. Закария Абухляль – форвард

На ЧМ-2022: 22 года – 3 матча, 50 минут, 1 гол

На ЧМ-2018: 18 лет – не был в заявке, дебютировал в сборной в 2020-м

Что делал тогда: еще не начал взрослую карьеру.

Тренер-волшебник Валид Реграги

На ЧМ-2022: 47 лет – главный тренер, сборная Марокко в 1/2 финала

На ЧМ-2018: 42 года – не входил в штаб сборной Марокко

Что делал: тренировал клуб ФЮС из Рабата и, скорее всего, думал, что ничего круче долгожданного чемпионства клуба в 2016-м в его жизни не случится.

Фото: REUTERS//Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Suhaib Salem, Carl Recine, Dylan Martinez, Matthew Childs, Pedro Nunes, Ibraheem Al Omari, Lee Smith, Amanda Perobelli, Molly Darlington, Amr Abdallah Dalsh, Hannah Mckay