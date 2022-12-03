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Марокко-2022. Где они были четыре года назад?

Юссеф Эн-Несири Юссеф Эн-Несири
Абдельхамид Сабири Абдельхамид Сабири
Софьян Буфаль Софьян Буфаль
Яхья Аттийят-алла
Селим Амалла Селим Амалла
Яссин Буну Яссин Буну
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Софьян Амрабат Софьян Амрабат
Нуссаир Мазрауи Нуссаир Мазрауи
Ромен Саисс Ромен Саисс
Закария Абухляль Закария Абухляль
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Аззедин Унаи Аззедин Унаи
Найеф Агерд Найеф Агерд
Джавад Эль-Ямик Джавад Эль-Ямик
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За пределами нашего внимания.

Марокко на этом чемпионате мира переписывает историю. А где они были раньше? Как играли на ЧМ-2018? Кто из той заявки приехал в Катар? На ЧМ-2022 много новых героев?

На ЧМ-2018 было так: проиграли Ирану (0:1), проиграли Португалии (0:1) и не проиграли Испании (2:2). С одним очком заняли последнее место в группе и поехали домой.

Эту сборную Марокко тащат в основном те, кого не было в России или кто там почти не выходил на поле.

1. Яссин Буну – вратарь

На ЧМ-2022: 31 год – 4 матча, 390 минут

На ЧМ-2018: 27 лет – 3 матча в заявке, 0 минут на поле.

Что делал тогда: был основным вратарем «Жироны» и занял 10-е место в Ла Лиге. Чуть позже он прославится финтом Зидана в своей штрафной, а потом еще и роскошным голом с левой на 94-й. Гений!

2. Ашраф Хакими – защитник

На ЧМ-2022: 24 года – 5 матчей, 453 минуты, 1 ассист

На ЧМ-2018: 19 лет – 3 матча, 270 минут, 1 желтая карточка.

Что делал тогда: сразу после ЧМ-2018 перешел из «Реала» в «Боруссию», чтобы стать суперзвездой. В первом сезоне в Дортмунде набил 9+10 в 45 матчах сезона. Тоже великий!

3. Ромен Саисс – защитник

На ЧМ-2022: 32 года – 5 матчей, 447 минут, 1 гол, 1 желтая карточка

На ЧМ-2018: 28 лет – 2 матча, 180 минут

Что делал тогда: вместе с «Вулверхэмптоном» занял первое место в Чемпионшипе, а потом поиграл несколько сезонов за «Вулвз» в АПЛ. Интересно, что до 21 года никакой карьеры профессиональный у Саисса не было. Он косплеил Вирджила Ван Дейка и мыл тарелки в кафе.

4. Нуссаир Мазрауи – защитник

На ЧМ-2022: 25 лет – 4 матча, 322 минуты

На ЧМ-2018: 20 лет – не был в заявке, за сборную еще не дебютировал.

Вообще: только врывался во взрослый футбол и тихонько выходил на замены в «Аяксе». Вскоре после дебюта забил «Баварии» в Лиге чемпионов, а в этом сезоне в нее и перешел.

5. Найеф Агерд – защитник

На ЧМ-2022: 26 лет – 4 матча, 354 минуты

На ЧМ-2018: 22 года – не был в заявке, но уже два года играл за сборную

Что делал тогда: выступал за ФЮС из Рабата, а потом уехал покорять Европу – сначала во Францию, затем в АПЛ. Кстати, карьеры Агерда могло и не быть: однажды он попросил тренеров академии использовать его не на позиции десятки, а в обороне. Только тогда и засверкал!

6. Джавад Эль-Ямик – защитник

На ЧМ-2022: 30 лет – 4 матча, 152 минуты

На ЧМ-2018: 26 лет – не был в заявке, но уже два года играл за сборную

Что делал тогда: вырвался из марокканского чемпионата и сидел на лавке «Дженоа» в Серии А. Дальше пробивался в элитный футбол через Серию Б и Сегунду, только недавно заиграл в Ла Лиге.

7. Яхья Аттийят-Алла – защитник

На ЧМ-2022: 27 лет – 4 матча, 180 минут, 1 ассист

На ЧМ-2018: 22 года – не был в заявке, до марта 2022-го не играл за сборную

Что делал тогда: бегал в Марокко, но тогда выходил и на позиции вингера. Отсюда и скиллы для такого ассиста с Португалией!

8. Софьян Амрабат – полузащитник

На ЧМ-2022: 26 лет – 5 матчей, 480 минут, 1 желтая карточка

На ЧМ-2018: 21 год – 1 матч, 14 минут

Что делал тогда: играл за «Фейеноорд» и «Брюгге», а таким ключевым игроком сборной, конечно, еще не был. 

9. Хаким Зиеш – полузащитник

На ЧМ-2022: 29 лет – 5 матчей, 458 минут, 1 гол, 1 ассист

На ЧМ-2018: 25 лет – 3 матча, 265 минут

Что делал тогда: зажигал в «Аяксе» и намолотил 9+17 за сезон, но помочь сборной на чемпионате мира в России не вышло. Кстати, останься тренером Вахид Халилходжич, мы бы не увидели Зиеша в Катаре. При старом тренере он отказывался играть за сборную.

10. Аззедин Унаи – полузащитник

На ЧМ-2022: 22 года – 5 матчей, 445 минут

На ЧМ-2018: 18 лет – не был в заявке, до января 2022-го за сборную не играл

Что делал тогда: еще не начал взрослую карьеру.

11. Абдельхамид Сабири – полузащитник

На ЧМ-2022: 26 лет – 4 матча, 134 минуты, 1 желтая карточка

На ЧМ-2018: 21 год – не был в заявке, до сентября 2022-го за сборную не играл

Что делал тогда: несмотря на тяжелое и бедное детство в Европе, к тому времени уже пробился в АПЛ – иногда выходил за «Хаддерсфилд Таун». В 2022-м у Сабири вообще все красиво: и играет за «Сампдорию», и наконец-то пригодился сборной.

12. Селим Амалла – полузащитник

На ЧМ-2022: 26 лет – 5 матчей, 330 минут

На ЧМ-2018: 21 год – не был в заявке, дебютировал в сборной в 2019-м

Что делал тогда: играл за клуб бельгийской вышки «Руаяль Мускрон», которого уже не существует.

13. Юссеф Эн-Несири – форвард

На ЧМ-2022: 25 лет – 5 матчей, 391 минута, 2 гола

На ЧМ-2018: 21 год – 1 матч, 18 минут, 1 гол

Что делал тогда: вовсю играл за «Малагу» в Ла Лиге, а его гол чуть было не принес победу над Испанией в 2018-м.

14. Софьян Буфаль – форвард

На ЧМ-2022: 29 лет – 5 матчей, 351 минута

На ЧМ-2018: 25 лет – не был в заявке, но за сборную играл уже 2 года

Что делал тогда: носился за «Саутгемптон» в АПЛ, а вместо чемпионата мира поехал в «Сельту». 

15. Закария Абухляль – форвард

На ЧМ-2022: 22 года – 3 матча, 50 минут, 1 гол

На ЧМ-2018: 18 лет – не был в заявке, дебютировал в сборной в 2020-м

Что делал тогда: еще не начал взрослую карьеру.

Тренер-волшебник Валид Реграги

На ЧМ-2022: 47 лет – главный тренер, сборная Марокко в 1/2 финала

На ЧМ-2018: 42 года – не входил в штаб сборной Марокко

Что делал: тренировал клуб ФЮС из Рабата и, скорее всего, думал, что ничего круче долгожданного чемпионства клуба в 2016-м в его жизни не случится. 

Фото: REUTERS//Kai Pfaffenbach, Molly Darlington, Suhaib Salem, Carl Recine, Dylan Martinez, Matthew Childs, Pedro Nunes, Ibraheem Al Omari, Lee Smith, Amanda Perobelli, Molly Darlington, Amr Abdallah Dalsh, Hannah Mckay

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