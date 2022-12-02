Корея-2002, хорваты-98 и другие внезапные полуфиналисты в современной истории ЧМ

Удивили не меньше Марокко.

Сборная Марокко внезапно вышла в полуфинал чемпионата мира. А часто вообще случались такие сюрпризы?

Sports.ru вспоминает всех неожиданных полуфиналистов за последние 30 лет.

Болгария-1994 с Христо Стоичковым

Да, тогда у Болгарии с футболом было все намного лучше (в 1986-м выходили в 1/8 финала), но такого результата вряд ли кто-то ожидал всерьез. Болгары попали в группе на Аргентину с Марадоной и Батистутой, а еще там была крепкая Нигерия. Она-то и разобрала Болгарию в первом туре – 3:0.

Какой тут вообще полуфинал? Уже мало кто рассчитывал на плей-офф.

Вот только болгары резко собрались, убрали греков (4:0), аргентинцев (2:0) и вышли в плей-офф со второго места.

Там они справились с Мексикой, а потом выбили Германию (2:1) – чемпионов мира. Причем волевой победой: за 15 минут до конца немцы вели 1:0, но Стоичков и Лечков перевернули матч за три минуты.

Дальше что-то сломалось – в полуфинале проиграли Италии (1:2), а в матче за третье место – Швеции (0:4).

Главным героем и на поле, и за пределами был Христо Стоичков. Он стал лучшим бомбардиром с шестью голами, а потом наговорил платиновых цитат.

После победы над Германией: «Теперь я знаю точно, что Бог – болгарин»

После поражения от Италии: «Бог все еще болгарин, а вот рефери был французом. Полный идиот, дурак, педераст! Как его поставили, если Болгария не пустила Францию на ЧМ?»

Хорватия-1998 – с Давором Шукером

Это был первый чемпионат мира для Хорватии в отрыве от Югославии, а до этого в 1996-м они пошумели на английском Евро и вышли в четвертьфинал.

Забавно, но сборная Хорватии сразу началась с золотого поколения! Бобан, Просинечки, Шукер, Тудор, Шимич – эти фамилии до сих пор звучат не слабее, чем Модрич и Перишич.

Легкий выход из группы с Ямайкой (3:1), Японией (1:0) и Аргентиной (0:1), а потом победы в плей-офф над Румынией (1:0) и Германий (3:0).

Хорватов тормознул будущий чемпион Франция (1:2), а в матче за третье место эти парни обыграли Нидерланды (2:1).

Тогда красивее всех говорил лидер и суперзвезда – Давро Шукер: «В Хорватии всего 4 миллиона жителей, а в Германии – аж 80. Мы доказали, что маленькая страна способна победить большую, и люди с тех пор нас уважают».

Корея-2002 – с Гусом Хиддинком

Пожалуй, неожиданнее в истории чемпионатов мира ничего не было и не будет. Даже вариантов увидеть в полуфинале Марокко в 2022-м было больше, чем Корею в 2002-м.

В составе Кореи было всего лишь два игрока из Европы, а единственная звезда находилась на тренерской скамейке – Гус Хиддинк. Даже он верил максимум в 1/8 финала, но получилось гораздо горячее.

В группе победа над Польшей (2:0), ничья с США (1:1) и сенсационная победа над Португалией (1:0) – уже там, правда, начались знаменитые судейские приколы.

Они были и в плей-офф: сначала с Италией в 1/8 финала (болельщики кричали: «Воры украли у нас победу!»), а потом с Испанией в четвертьфинале (Морьентес говорил: «Таких ужасных арбитров не видел в жизни!»).

Вот только на Германию (0:1) запала не хватило – ни корейского, ни судейского. В матче за третье место корейцы тоже проиграли (2:3), но в историю себя точно вписали.

Турция-2002 – с Хаканом Шукюром и Хасаном Шашем

С 1962-го по 2022-й сборная Турции играла на чемпионате мира один раз – зато очень качественно и заняла 3-е место.

Турки с Хаканом Шюкюром и Хасаном Шашем были такие крутые, что в первом туре чуть не сыграли вничью с будущим чемпионом Бразилией – пропустили только на 87-й от Ривалдо.

Потом, правда, чуть не похоронили себя с Коста-Рикой (1:1), но следом размазали Китай (3:0) и выползли из группы.

В плей-офф повезло с сеткой. Япония в 1/8 финала (1:0), Сенегал в червертьфинале (1:0 в допвремя), вот только в полуфинале снова Бразилия. Там смотрелись достойно, но тоже проиграли из-за гола Ривалдо (0:1).

Зато наказали в матче за третье место Корею, которую к тому моменту почти никто не любил.

Уругвай-2010 – с Луисом Суаресом и Диего Форланом

Да, в 1930-х или в 1950-х такой полуфиналист никого бы не удивил, но в 2010-м это было неожиданно!

Смешно, но участник 1/2 финала мог быть еще внезапнее, пока вмешался Луис Суарес. Ему, кстати, совсем не стыдно за тот момент с Ганой.

Суарес вообще не растерялся: «Я не извинюсь за это. Я сыграл рукой, но не я с пенальти промазал, а игрок сборной Ганы. Возможно, я извинился бы, если бы нанес кому-то травму, но в этой ситуации я получил красную, судья назначил пенальти, и это не моя вина.

Это было 12 лет назад, это в прошлом. Я уже и против Кьеллини сыграл, мы пожали друг другу руки. Тем, кто сейчас говорит о мести, в то время было по восемь лет, они видели все это только на картинках. Нельзя жить прошлым».

Скажите, в чем он не прав?

Фото: Gettyimages.ru/Rick Stewart / Stringer, Shaun Botterill, Dominic Barnardt / Stringer, Ben Radford, Allsport