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Баги – первый марокканец в РПЛ. Устраивал оргии (но не факт), финтил лучше полевых, летал как пантера 🐆

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Абдель Баги
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Легенда «Спартака».

В четвертьфинале ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет с Португалией. Кажется, это лучший момент, чтобы вспомнить первого марокканца в РПЛ. 

Глеб Чернявский рассказывает недолгую, но насыщенную историю Абдельила Баги в России. 

Зимой 2003-го в «Спартаке» вообще не осталось вратарей. Баги взяли, потому что срочно искали хоть кого-то

Ситуация «Спартака» с вратарями перед сезоном-2003 – катастрофа. Не было вообще ни одного, только ребята из дубля. Станислав Черчесов завершил карьеру, Дмитрий Гончаров давно уехал в «Аланию», а Максима Левицкого за месяц до старта чемпионата отправили в «Черноморец».

Расставание с украинцем получилось максимально странным: Левицкий прошел сборы, играл на великом Efes Pilsen Cup и оставался, по сути, единственным вратарем в команде. Почему его убрали?

Версия Левицкого: «11 февраля 2003 года в 23:00 я узнал, что больше не игрок «Спартака». И почему-то сообщил мне об этом президент «Черноморца». Он сказал, что все трансферные документы находятся у него на столе, осталось решить вопрос с личным контрактом. Тогда я понял, что не нужен красно-белым. Все переживают по этому поводу, но жизнь продолжается». 

Версия Червиченко: «Доктор Васильков сказал мне, что у нашего вратаря, Левицкого, обнаружен золотистый стафилококк. На мой резонный вопрос «А что это такое?» – для меня медицина, как и для всех нормальных людей, на уровне насморка и тому подобного – доктор объяснил, что это, конечно, еще не СПИД, но не менее забористая болезнь, чем гепатит. Нахождение такого игрока в команде очень опасно. Поэтому мне пришлось сделать распоряжение, чтобы дезинфицировали посуду, кипятили все, к чему он прикасался, за исключением, наверное, мячей».

Так «Спартак» остался с двумя молодыми вратарями, которые никогда не играли в РПЛ. В дубле был 19-летний украинец Антон Алексеев, а из аренды вернулся 22-летний Алексей Зуев, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы мениска.

С таким набором войти в сезон не могли, поэтому срочно занялись поиском вратаря. Кто-то из агентов порекомендовал присмотреться к марокканцу Абдельила Баги. Подали идею так: «Это же вратарь приличной сборной. Где вы еще найдете вратаря приличной сборной, готового резко сорваться и приехать в Россию?»

У Марокко и правда была заметная команда. Например, африканцы ездили на ЧМ-1994 и ЧМ-1998 – во Франции даже взяли четыре очка и очень обидно не вышли из группы.

Тренером вратарей «Спартака» тогда был Алексей Прудников, в феврале 2003-го его срочно отправили просматривать Баги.

«Я полетел в Париж на товарищеский матч сборных Марокко и Сенегала, – говорит Sports.ru Алексей Прудников. – Большинство футболистов этих сборных выступали во Франции, поэтому и решили там провести матч. Правда, получилось так, что Баги на этой игре не было. Я вернулся, посмотрел записи его игр, по соотношению цена-качество его уровень мне показался хорошим. Тем более времени искать и выбирать вообще не оставалось, надо было срочно принимать решение. На мой взгляд, Баги подходил, особенно в той ситуации». 

Баги поражал не только полетами, но и игрой ногами. Шел в дриблинг, а еще делал вертикальные передачи опорникам (это было что-то новое)

Марокканский вратарь приехал на сбор «Спартака» в Турцию за три недели до начала чемпионата. Корреспондент «Советского Спорта», который находился с командой Белеке, так описывал его появление: 

«Марокканец произвел впечатление кошачьей техникой. Егор Титов даже назвал его пантерой, когда во время двухсторонней игры Баги в акробатическом прыжке вытащил мертвый мяч.

«Резкий, как гепард, вот это прыжки! Наши так не летают» – соглашались с капитаном партнеры.

«Мне очень запомнилась его прыгучесть, мы его пантерой и называли, – говорит Sports.ru Дмитрий Смирнов, в том сезоне игравший за «Спартак». – На первых порах впечатляло – он не просто прыгал, а натурально летал. Из-за этого сначала казалось, что он вратарь какого-то фантастического уровня. Потом, со временем стало понятно, что не сильнее наших. Потому что прыжки эти он делал в первую очередь для красоты, а не для пользы. Да, эффектно, но далеко не всегда эффективно». 

Баги поражал не только полетами, но и игрой ногами. Тогда российские вратари только знакомились с трендом на расширенную роль вратаря, а в сборной Марокко, за счет множества легионеров из Лиги 1, так было уже 20 лет.

«Он финтил, как не умели наши игроки, не преувеличиваю. На тренировках шел в дриблинг, обыгрывал полевых только так, – говорит Прудников. – У африканцев вообще особая техника, к Баги это тоже относилось».

«По игре ногами Баги был в полном порядке, – говорит Смирнов. – Тогда была старая школа у вратарей, их не особенно подключали, а они и не стремились. Баги этим приятно удивлял: у него была хорошая левая, хороший средний и длинный пас, он отлично начинал атаки. Я что имею в виду: российские вратари того времени стремились ногами сыграть просто надежно, а Баги смотрел шире и не боялся. Он искал центральных полузащитников, отдавал им вертикальные передачи, которые позволяли в контратаки убегать. В общем, плюс-минус пытался играть так, как мы видим сейчас на ЧМ-2022». 

В первом же туре Баги признали лучшим игроком матча. Вскоре он получил травму, но его заставляли играть через боль – Зуева боялись ставить на финал Кубка 

Баги не пропустил в «Спартаке» только один раз – в первом матче против «Торпедо-Металлурга». Там он действовал максимально агрессивно, а в целом его игру идеально описывает скрин ниже.

Сергей Павлов, который ходил на пресс-конференции вместо Романцева, оценил игру нового вратаря так: «Если в наши ворота не влетело ни одного мяча, это уже говорит о хорошей игре голкипера. А если вспомнить, что Баги еще несколько раз нас выручил, то по этому матчу он заслуживает самой высокой оценки».

После игры Баги хвастался знаниями русского языка. Говорил: «Справа́, слева́». Павлов уточнял: «Тут все очень просто: не нам же французский учить». А Кебе рассказывал, что значения «право» и «лево» вратарь путал – и подсказывал неправильно. 

Правда, любовь к Баги быстро закончилась. Во втором туре он пропустил простой мяч от «Алании», а затем совсем не выручал в драматичном дерби с ЦСКА

Червиченко так комментировал резко изменившееся отношение к вратарю: «После первой игры он черная пантера, после второй – обезьяна. Бедный парень, не успевал перестраиваться». 

Затем был матч с «Крыльями», где Баги продемонстрировал умение играть ногами (красиво ушел от нападающего левее и вынес мяч), но из-за этого получил травму колена. 

Так дебютировал Алексей Зуев – будущий герой финала Кубка России с «Ростовом». При этом в «Спартаке» делали все, чтобы к игре подвести Баги. Марокканец пропустил несколько матчей, но к финалу подтягивали именно его. Вратаря даже просили играть в травмой через боль.

«Сережа Павлов уговаривал Романцева, чтобы тот ставил Баги, даже и недолеченного. Ему было некомфортно, он ошибался», – говорит Прудников.

«Спартак» проиграл оба матча с Баги в воротах – один «Рубину» (0:1), другой «Локомотиву» (1:2). 

Во второй игре марокканец уже откровенно чудил на выходах: нелепо сыграл во время гола Измайлова, а еще срывался к центру поля за неочевидными мячами.

В итоге финал доверили Зуеву – и тот выдал лучший матч в жизни. Баги отправили лечиться, а во время его восстановления нашли Саболча Шафара – об этой легенде напишем в следующих сериях. 

Баги же вернулся на родину и восстанавливался уже там. С Россией не расстался: «Спартак» платил ему зарплату, а после выздоровления случился еще один российский клуб. Скорее всего, при продюсировании Червиченко.

В 2005-м Баги перешел в «Ростов». Он играл в том матче с ЦСКА, который Уткин называл договорным (и ошибся на выходе)

В «Ростове» марокканец поиграл значительно больше, чем в «Спартаке» – целых два сезона.

Вы точно помните историю вокруг матча «Ростов» – ЦСКА в 2006-м, который Василий Уткин называл договорным. В сюжете комментатор удивлялся, почему на угловом с тремя игроками ЦСКА боролся один Исо Каньенда. В том эпизоде есть и Баги – он очень грубо ошибся на выходе. 

В целом за «Ростов» марокканец играл так себе: в 2005-м 11 матчей и 18 пропущенных, в 2006-м – 9 и 14. Впрочем, «Ростов» тоже не впечатлял: 13-е место в 2005-м, 12-е – в 2006-м. Тем не менее из «Ростова» Баги снова начали вызывать в сборную, он даже съездил на один Кубок африканских наций. 

«Баги европеизированный парень, очень улыбчивый, всегда ко всем тепло относился, от него веяло добром, – говорит Sports.ru бывший сотрудник пресс-службы «Ростова» Максим Пономарев. – Запомнился один момент: когда «Спартак» играл с «Ростовом» в 2003-м в Кубке, я уже работал в клубе. И неподалеку от меня сидел Баги с костылями – он был после операции. Потом мы с ним не раз эту историю вспоминали, Баги говорил, что очень сожалеет, что не смог тогда сыграть в финале.

А вообще я сейчас на чемпионате мира в Катаре, Марокко в третий раз сыграет на стадионе, где я работаю. И я как раз вспоминал Баги как одного из двух марокканцев, с кем удалось поработать – вторым был Мустафа Бидодан».

«У меня тоже остались от Баги исключительно приятные ощущения, – говорит Прудников. – И как о футболисте, и как о человеке. Думаю, проблема была в том, что он марокканец. Для нас африканский вратарь в те годы – что-то необычное. И пока не ошибается, вопросов нет. А как только что-то идет не так, сразу припоминают, что он откуда-то из Марокко. Думаю, будь он из Европы, психологически ему было бы проще».

«Баги – отличный парень, – подтверждал Червиченко. – Не помню точно, с ним была история или нет, но они устраивали какие-то оргии, а хозяйка квартиры жаловалась. Мы так и не поняли, что там были за оргии и присутствовали ли в них дамы, но какие-то там просто страшные вопли раздавались. В итоге нам пришлось его переселять. Короче, точно какие-то сексуальные приключения были».

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