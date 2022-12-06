Испанию паненкой похоронил Хакими – он родился в Мадриде и всему научился в «Реале», но выбрал Марокко

Драма.

После третьего промаха сборной Испании у марроканцев было две попытки, чтобы победить в серии пенальти. К мячу подошел Ашраф Хакими и аккуратной паненкой закончил вообще все.

Это драматичный момент не только из-за того, что Испания второй раз подряд на чемпионате мира проигрывает по пенальти команде-сюрпризу (в 2018-м на месте Марокко была Россия, вдруг забыли!).

Дело в том, что Хакими плотно связан с Испанией. Он родился и вырос в Мадриде, в «Реале» его всему научили и довели до большого футбола. Вот только дальше он не пригодился родному клубу: Хакими засверкал в аренде в «Боруссии», потом перешел в «Интер», а сейчас играет за «ПСЖ».

Как так получилось, что Хакими вырос в Испании?

Ашраф родился в семье мигрантов из Марокко в Хетафе – это пригород Мадрида. Мать работала клинером и убирала дома, отец торговал на улице. Интересно, что маме совсем не нравилось увлечение ребенка футболом: она пыталась отдать сына то на дзюдо, то на плавание, но безуспешно. Мальчика интересовал футбол и только футбол.

Когда Хакими было 8 лет, в почтовый ящик семьи упало письмо с приглашением на отбор в академию «Реала». Там Ашраф тренировался 10 лет и играл за «Кастилью» вместе с сыновьями Зидана Люкой и Энцо.

Как раз Зидан и вытащил его в основу в 2017 году, но справа в защите играл Дани Карвахаль, поэтому Хакими мог претендовать только на роль дублера. В единственном сезоне за «Реал» он сыграл 17 матчей во всех турнирах, а дальше двинул в дортмундскую «Боруссию» в аренду на два года.

«Когда пришло предложение от «Боруссии», я не думал ни секунды, потому что для меня это был большой европейский клуб с традициями, – объяснял Хакими. – Я много слышал про Желтую стену (стоячая трибуна на «Сигнал-Идуна Парк», которая вмещает 25 тысяч человек – Sports.ru) и хотел почувствовать атмосферу этого стадиона вживую».

Как так получилось, что «Реал» не сохранил Хакими?

Хакими провел невероятный второй сезон в «Боруссии». Он пропустил только один матч чемпионата (и тот из-за перебора желтых карточек) и набил 9+10 по гол+пас в 45 матчах сезона.

Как «Реал» не забрал такого игрока назад, а отпустил в «Интер»? Издание Diario AS приводило несколько причин:

• Хакими хотел играть ключевую роль в команде. На правом фланге защиты у Зинедина Зидана был Карвахаль, Хакими не хотел быть сменщиком или даже делить с ним игровое время.

• Важную роль сыграл Антонио Конте, который предложил игроку место в основе в расстановке из трех центральных защитников и двух латералей. Эта схема идеально подходит марокканцу, который любит ходить в атаку. По этой причине от трансфера отказалась «Бавария», которая играла 4-3-3. В Мюнхене посчитали, что в этой схеме у Хакими возникнут проблемы с игрой в обороне.

• Пять сезонов миланцы планировали платить Хакими по 5 млн евро в год – «Реал» не хотел столько тратить на дублера Карвахаля. Да и 43 млн евро за трансфер – серьезная сумма.

Как так получилось, что Хакими не пригодился сборной?

Тут история чуть сложнее. Хакими дебютировал в сборной Марокко еще в 17 лет и объяснял тем, что не чувствовал себя своим в сборной Испании.

«На юношеском уровне случались контакты, я также был в расположении сборной Испании, чтобы попробовать себя, – рассказал Хакими незадолго до 1/8 финала ЧМ-2022. – Я пробыл в Лас-Росасе пару дней и понял, что это не не мое, я не чувствовал себя как дома. Отказался из-за своих чувств, понял, что марокканская культура мне ближе. Я хотел играть за Марокко».

Кстати, после забитого решающего пенальти вы могли обратить внимание на танец Хакими. Это не просто кривляния, а особое празднование. Его обычно исполняет игрок в американский футбол Джейлен Уоддл – тоже очень быстрый, как и Хакими.

Уоддл так делает из-за каламбура. Waddlе – это не только фамилия игрока, но и английское слово, которое обозначает походку пингвинов (что-то вроде «ковылять»).

Вот так Хакими доковылял до четвертьфинала чемпионата мира. Вместе с Марокко, а не с Испанией.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Eric Espada, Jörg Schüler, Alex Caparros; REUTERS/Matthew Childs