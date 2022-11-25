Хиддинк кайфовал с Австралией на ЧМ-2006: бил ногой по заднице Брешиано, ловил рыбу с Кьюэллом, разводил Кэйхилла на вино

Дошел до 1/8 финала.

Сегодня Австралия второй раз в истории сыграет в плей-офф чемпионата мира. Впервые это случилось в 2006-м, когда сборную тренировал Гус Хиддинк.

До матча с Аргентиной остается несколько часов – самое очутиться в одном из лучших периодов Хиддинка. Когда он брал себе тяжелейшие вызовы (Южная Корея, Австралия, Россия) и выдавал даже больше, чем от него ждали.

Итак, Австралия, ЧМ-2006, выход в плей-офф и вылет в 1/8 от Италии из-за странного пенальти на 95-й.

До Хиддинка австралийцы отчаялись и думали, что никогда не попадут на ЧМ. Видука спрашивал Гуса: «Ты сам-то хоть в это веришь?»

В сборной Австралии на стыке 1990-х и 2000-х было много заметных имен из европейских клубов, но пробиться на чемпионат мира не получалось. Дело в том, что победителю из Океании нужно провести стыковой матч с 5-й командой из южноамериканской конференции. В 1994-м там была Аргентина с Батистутой, в 2002-м – Уругвай с Рекобой и Форланом.

Австралийцы провалились, даже когда перед ЧМ-1998 играли стыки с Ираном. Выросло целое поколение, которое не представляло, что Австралия в принципе может оказаться на чемпионате мира.

На эту тему Хиддинку особенно запал диалог с Марком Видукой, который случился при всей команде.

– Мы здесь собрались, чтобы наконец-то прервать ужасную серию, – говорил Гус что-то вроде вступительной речи. – Австралия должна быть на чемпионате мира, как в 1974-м. И не просто быть, а выступить лучше (тогда австралийцы заняли последнее место в группе, набрали одно очко и не забили голов – Sports.ru).

– Коуч, скажи честно, ты сам-то в это веришь? Ты же прекрасно понимаешь, почему мы не проходим квалификацию уже 32 года .

Хиддинк понял: Видука намекает, что в этот раз никакого Ирана не будет и что играть в стыках опять придется с каким-нибудь Уругваем или Парагваем. Гус понимал, что сам не уверен в успехе и что Видука говорит логичные вещи, но пошел ва-банк.

– Марк, знаешь, почему я здесь? Мне хочется не просто попасть на чемпионат мира, я только что там играл с Кореей. Я здесь из-за возможности пройти такую сложную квалификацию. Это и есть мой вызов .

Речь была вдохновляющей, но, кажется, Видуку совсем не убедила. Тогда Гус сказал ему: «Марк, прежде чем говорить о чем-то невозможном, давай начнем с себя. Я вижу, что у тебя лишний вес. После этого сбора ты поедешь в Англию, а оттуда, пожалуйста, вернись без трех килограммов. Думаю, избавившись от них, ты вернешь себе амбиции».

Спустя пять недель Видука приехал похудевшим и заряженным, а Хиддинк так впечатлился его работой, что сделал форварда капитаном.

Гус так объяснял главную проблему: в сборной Австралии очень страстные ребята, все они с характером и желанием побеждать, но им не хватает структурности. Дальше Хиддинк дал задание Видуке выделить в каждой линии по лидеру. Указание было таким: « Марк, назначь одного из этих браконьеров рейнджером. Тогда в каждой линии у нас будет больше порядка ».

При этом сам Хиддинк не устраивал в сборной Австралии никакой армии. Наоборот, действовал даже развязно. В книге Игоря Рабинера «Дик Адвокат и Гус Хиддинк» есть такая история с базы Австралии на ЧМ-2006.

«На тренировке Марк Брешиано случайно попал мячом в Хиддинка. В ответ тренер отвесил полузащитнику «Парму» увесистый пинок под зад . Брешиано не видел, кто его ударил, поэтому сразу принял боксерскую стойку. А когда развернулся, увидел улыбающегося Гуса и сам засмеялся».

Хиддинк устраивал стрессовую терапию. Разозлил Кэхилла так, что тот хотел разбираться с тренером, а через несколько часов забил два Японии

В отборах-2006 в стыках снова попался Уругвай. Форлан, Салайета, Рекоба, Монтеро – на выезде австралийцы проиграли (0:1). Надо было срочно подключать фарт Хиддинка. И все сработало: 1:0, гол Брешиано и победа по пенальти. Кстати, Видука промахнулся!

Помимо Брешиано и Видуки, на чемпионат мира наконец-то поехали Марк Шварцер, Тим Кэйхилл, Харри Кьюэлл и другие легенды АПЛ. В группе Австралии досталась Бразилия, Хорватия и Япония – довольно сложный набор.

Многое решалось в первом матче: если бы Австралия проиграла Японии, то вряд ли уже могла на что-то претендовать. Поэтому Хиддинк придумывал психологические маневры. Например, во время стыков с Уругваем он оставлял в запасе Кьюэлла, чтобы тот вышел на замену и сделал разницу.

На ЧМ-2006 он выдал новый перформанс. В какой-то момент ему показалось, что Тим Кэйхилл слишком расслабился и ощущает себя совершенно незаменимым. Тогда Гус накануне игры сказал ему, что тот железно в основе, вообще нечего переживать.

Только утром Кэйхилла ждал удар: помощник Хиддинка, кстати, нынешний тренер сборной Австралии, Грэм Арнолд вдруг объявил Тиму, что тот в запасе на матч с Японией. При этом совершенно внезапно его сосед по номеру Люк Уилкшир оказался в старте.

Люк вспоминал так: «Тим был в бешенстве и опустошен. Все, в том числе я, были уверены, что он выйдет в старте, а я не выйду. Мы сидели в номере и непонимающе смотрели друг на друга, это было очень странно». Кэйхилл чуть ли не побежал разбираться с Хиддинком, но его поймал форвард Джон Алоизи – тот тоже остался в запасе.

Спустя годы в одном из подкастов Алоизи вспоминал про тот момент. «Я остановил Тимми и сказал: «Не волнуйся, когда мы выйдем, то оба забьем и выиграем матч». Кэйхилл рассказывал, что не понимал, что чувствует: то ли злобу, то ли обиду. На собрании команды перед игрой он стоял в заднем ряду – боялся, что от обиды заплачет при всех.

А перед игрой Кэйхилл бросил Арнолду такую фразу про Хиддинка: «Когда выйду на поле, я покажу ему, что он больше никогда, никогда, #####, не сделает такого со мной».

Злой и голодный Кэхилл вышел на 53-й, когда Япония вела 1:0. Алоизи – на 75-й, когда Япония все еще вела 1:0.

На 84-й и 89-й Кэйхилл оформил дубль, а на 92-й Алоизи поставил точку в матче – 3:1.

Ну не гений ли Гус?

Хиддинк прямо на ЧМ вывозил команду ловить рыбу на спиннинг, а еще бил по перекладине с игроками на вино

Перед вторым матчем в группе с Бразилией между Хиддинком и «Спорт-Экспрессом» случился необычный диалог.

– Четыре австралийских игрока висят на желтых карточках. Может, их не выпускать, чтобы сыграли с Хорватией?

– Я думал об этом, но потом решил иначе: надо дать им сыграть, чтобы не получить от Бразилии 0:6 и не подорвать уверенность команды в себе. Поэтому все висящие на карточках выйдут на поле.

Гус вообще много думал об атмосфере и боевом духе. Например, прямо во время чемпионата мира он вывез команду на реку, выдал всем спиннинги и предложил половить рыбу. А сам со всеми по очереди общался – доносил идеи до Харри Кьюэлла.

«А однажды Хиддинк поспорил с игроками, – рассказывал Гари Кэйхилл. – Кто попадает по перекладине с 30 метров, тот получает бутылку вина. Гус не просто попал, а еще с отскоком от газона. Все просчитал! И получил вино».

С Бразилией обошлось без разгрома (0:2), а вот с Хорватией Хиддинк придумал еще один эксперимент и облажался. Желько Калач, который заменил в воротах Марка Шварцера, не справился с простым штрафным, а потом и вовсе пропустил позорный гол. Тренера спас Хари Кьюэлл, сравнявший счет в концовке.

Австралия вышла плей-фф, где держалась до последних секунд с будущим чемпионом Италией. Вот только на 95-й поставили очень странный пенальти на Гроссо, который реализовал Тотти.

Так мечта Гуса повторить с Австралией то же самое, что и с Кореей на ЧМ-2002, рухнула. Тем не менее исторического результата он достиг – только в 2022-м австралийцы его повторили.

Хиддинку очень повезло: перед его приездом с Австралии сняли проклятие шамана из Мозамбика, которое не пускало команду на чемпионаты мира

Впрочем, есть теория, что дело было не только в Хиддинке, но еще и в снятии проклятия шамана из Мозамбика.

История такая. Во время квалификации к ЧМ-1970 сборная Австралии захотела подстраховаться перед матчем с Родезией на Мозамбике. Так они обратились к местному шаману, чтобы тот наслал проклятие на соперника. Тот согласился, а Австралия победила – 3:1.

Шаман запросил гонорар тысячу фунтов, но австралийцы якобы сказали, что у них нет денег. Не заплатили, улетели и обрекли себя на страдания: на ЧМ-1974 было последнее место в группе, а потом ни одной успешной квалификации.

Бывший игрок сборной Австралии Джонни Уоррен рассказывал в книге, что каждый раз, когда его сборная вылетала, он вспоминал того шамана из Мозамбика. И жил с мыслью: «Наша футбольная федерация просто обязана найти его и передать эту тысячу фунтов».

В 2004-м австралийский телеведущий Джон Сафран поехал в Мозамбик снимать сюжет о проклятии. Там он выяснил, что шаман уже умер, но можно вызвать его дух. Спиритический сеанс с кровью мертвой курицы проводили на стадионе, где Австралия победила Родезию.

И на ЧМ-2006 сразу все получилось!

Фото: East News/AP Photo/Mark Baker, AP Photo/Kevork Djansezian; sbs.com.au; Gettyimages.ru/Andreas Rentz/Bongarts, Ben Radford, Robert Cianflone