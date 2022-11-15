Поражение от Японии на ЧМ-2002 – боль. Нас лишили чистого пенальти, а на Манежке устроили погром (17-летнего парня убили тесаком)

Жуткий день.

Япония подарила нам уже две сенсации: сначала неожиданно победила Германию, а потом так же внезапно проиграла Коста-Рике. Сегодня японцы играют с Испанией – и, чтобы проходить дальше, им нужна победа.

Сборная Японии для России – давняя боль. На ЧМ-2002 мы приехали в Йокогаму побеждать японцев и заранее выходить из группы, но не справились ни с соперником на поле, ни с собой в Москве.

Глеб Чернявский – о футболе и событиях на Манежной площади после него.

Карпин сказал, что мы едем побеждать Японию, а там не боялись. Говорили, что «северный силач не устоит»

На ЧМ-2002 сборная России стартовала с очень уверенной победы на Тунисом (2:0) – забивали Карпин и Титов, а игра оставила ощущение, что у нашей сборной хороший запас. Несмотря на то, что Олег Романцев взял в Японию и Корею специфичный состав. Например, в команде не было Сергея Овчинникова и Ролана Гусева, которые проводили тогда мощнейшие сезоны (один выдал 20 сухих матчей за сезон; второй стал лучшим бомбардиром, а до этого отказался переходить в «Спартак»).

Япония в первом матче сыграла 2:2 с Бельгией (первые очко японцев на чемпионатах мира, в 1998-м было три поражения), но это была совсем не та Бельгия, к которой мы привыкли за последние 8 лет. Марк Вильмотс, Уэсли Сонк, Барт Гор – согласитесь, совсем не Кевин де Брюйне, Эден Азар и Ромелу Лукаку.

Да и состав японцев не казался каким-то выдающимся: среди звезд только Хидетоси Наката из «Пармы» и полузащитник Дзюнъити Инамото, принадлежащий «Арсеналу» и забивший Бельгии.

А у нас – и Нигматуллин из Серии А, и Карпин из «Сельты», и Аленичев из «Порту», и Хохлов из «Реал Сосьедада», и Смертин из «Бордо», и Никифоров из ПСВ. Есть Титов, Бесчастных, Измайлов, Семак, молодой Сычев и травмированный Мостовой в заявке.

Казалось, мы размялись на Тунисе, а дальше только разгонимся. Неужели не справимся с Японией и Бельгией? Ну не может быть иначе после двух драм, когда сначала на ЧМ-1998 нас не пустил судья Крондль, а потом после ошибки Филимонова мы остались без Евро-2000.

«Мы выходим на поле с мыслями о победе, – говорил Карпин. – Так будет и в воскресенье с Японией. Надеюсь, сборной России удастся занять первое место в группе».

«Я когда увидел состав группы, очень сильно обрадовался, – вспоминал через несколько лет Александр Мостовой. – Подумал: ну вот, из группы точно выйдем, а потом будем смотреть уже, как и чего. А что в итоге? И мы из группы не вышли, и я на турнире ни минуты не провел из-за травмы».

Японцы тоже не видели в сборной России ничего выдающегося – возможно, потому что в составе не было Мостового, которого повезли в Японию и Корею с расчетом на плей-офф.

«У России хорошая взаимосвязь между полузащитой и нападением, – делились инсайдами японские журналисты с российскими. – Найти разрывы в ее линиях – задача японской команды, так нам говорят тренеры».

Японские шоу вообще выдавали трэшток. Сборную России там называли «северным силачом», но уточняли: «Колоссу не устоять. Маленькие, юркие японцы должны провести крупных и неповоротливых русских». Все сошлись на мнении, что победу россиян над Тунисом переоценивать не стоит, соперник был слаб».

Россия играла плохо и создала мало моментов, но судья Маркус Мерк не поставил очевидный пенальти. Это признали даже японцы

Кажется, Олег Романцев мыслил так же. На Японию он вышел с одним нападающим Русланом Пименовым (несмотря на проблемы с мениском), а вместо Владимира Бесчастных выпустил опорника Алексея Смертина.

Если посмотреть хайлайты, то сразу удивит обилие дальних ударов. Обе команды очень много били, но вообще не попадали. Особенно впечатлял безумный по силе удар Юрия Никифорова – мяч чуть было не улетел за пределы самого большого стадиона того ЧМ.

Глобально у России было два серьезных шанса.

Один – во втором тайме, когда вышедший на замену Бесчастных обыграл вратаря и вместо пустых ворот попал во внешнюю часть сетки. На следующий день в «Спорт-Экспрессе» вышел материал с заголовком: «Как же так, Володенька?»

Второй – еще до перерыва, когда полузащитник японцев завалил в штрафной Игоря Семшова и не позволил ему замкнуть прострел Андрей Соломатина. Загадка, как Маркус Мерк не увидел там фол.

«Меня схватили за шею и откровенно завалили, – не так давно говорил Семшов. – Причем прямо на глазах судьи Мерка! Он был обязан поставить пенальти, но не сделал этого. Скорее всего, потому что подсознательно поддерживал японцев. Хозяев крупных турниров судьи тащили всегда, вот и в 2002-м Япония в том числе и благодаря тому эпизоду вышла в плей-офф. Был бы ВАР, Мерк бы не открутился!»

В 2014-м в интервью «Спорт-Экспрессу» форвард сборной Японии Масаси Накаяма подтвердил, что пенальти был.

«Судья должен был назначить в наши ворота пенальти, — признал Накаяма. – А из той вашей команды помню игрока под номером 8. Самый сильный, опасный. Его не забыть. Длинные светлые волосы. Бегал вот так, зигзагами — ших-ших-ших. Его звали Хар...Харвин... Карпин? Точно! Карпин!»

В итоге все закончилось голом Японии во втором тайме: классная комбинация на троих, уверенная игра в стеночку, Инамото из АПЛ легко бьет мимо Нигматуллина.

Дальше нас не спасли ни Сычев, ни Хохлов, ни Бесчастных, которых Романцев бросил в атаку спасать игру – японцы спокойно удержали победу.

Романцев на пресс-конференцию не пришел, Гершкович за него наговорил дежурных слов, а лучший перформанс спустя десять лет выдал Руслан Пименов:

«За неделю до чемпионата мира началось то, что меня немножко убило морально. Например, советы по питанию. Допустим, не есть чего-то, а есть гречку. По телевизору в этот момент показывают, как одна из скандинавских команд с арбузом на тренировку выходит, для них это праздник. Все прекрасно понимают, что никакими чемпионами они не станут, но при этом выйдут на поле, отдадут все силы и порадуют своих болельщиков. У них нет этого нагнетания, какое у нас было. Это не Романцев заставлял есть гречку, это указание было от тех, кто выше, от РФС того же.

На тот чемпионат мира взяли шеф-повара из «Царской охоты». Известнейший ресторан, там Владимир Владимирович был, все политики туда ходили. И повар спрашивал: «А зачем вы меня взяли сюда, если мне ничего готовить нельзя?» Ему на это отвечали: «Сам гречку и отваришь». В Японии мы, кстати, суши так и не попробовали: не разрешили. Нас заселили в какой-то непонятный пионерлагерь, ничего нет в радиусе 50 километров, выходить нельзя.

А что касается матча с Японией. Вот что из того дня врезалось в память – так это Манежная площадь, когда громили все. Мы приехали в отель, включили телевизоры.… Это действительно запомнилось больше, чем происходящее в раздевалке после игры».

В Москве во время игры начались массовые беспорядки. Жгли машины, били витрины и разносили японские рестораны

Матч с Японией проходил в воскресенье – в Москве устроили трансляции на четырех больших экранах в разных точках города. Больше всего людей было на Манежной площади – прямо около Кремля.

Сейчас все такие мероприятия проходят в огражденных зонах с серьезным досмотром, а тогда все было попроще. Никаких рамок, никаких проверок, в магазинах рядом свободно продавался алкоголь в стекле. Оказаться у экрана мог кто угодно и с чем угодно.

Интересно, что перед трансляцией зачем-то показали отрывок из фильма «Большой Лебовски», где один из героев крушит машину кочергой.

Все началось еще во время игры, когда взорвалась дымовая шашка. Дальше футбол уже никого не интересовал. Собравшиеся (а их было около 8,5 тысяч человек) почувствовали безнаказанность и начали развлекаться.

«СЭ» в 2002-м так описывал начало безумия: «На 10-й минуте кто-то запустил над толпой надутые презервативы. В них тоже полетели бутылки – уже не потому, что они мешали смотреть футбол, а ради потехи. Еще через пару минут оказались выбиты два окна в гостинице «Москва», а вскоре полеты бутылок над головами людей стали регулярными».

Дальше уже начался беспредел, который закончился побоищем и погромом. Хулиганы били витрины, жгли машины и разносили все, что видели перед собой.

Один из эпизодов закончился гибелью 17-летнего Андрея Труженикова.

«Труженикова убили не фанаты – это точно, – говорил в интервью «СЭ» в 2003 году фанат ЦСКА Владимир. – Те, кто участвует в фан-движениях, узнают себе подобных по одежде. Так вот эти люди – кажется, шестеро в возрасте от 20 до 25 лет – были одеты совсем иначе. По-бандитски.

Убийца достал не простой нож, а тесак, — как показала медэкспертиза, он был более четырех сантиметров в ширину и около десяти в длину. И по виду оружия, и по характеру ранений не было похоже, что человек первый раз им воспользовался. Как только удар был нанесен, приятели Труженикова разбежались».

Труженикова спасти тогда не удалось, как и найти его убийц. По итогам погрома сообщили о 26 осужденных в возрасте от 15 до 30. Они получили от двух лет условного до семи лет реального срока по статье «Стихийно возникшие массовые беспорядки».

Всего пострадали 79 человек – 49 из них госпитализировали. Было разгромлено 7 японских ресторанов, разбито 227 витрин и 9 машин, а 7 авто сожжены.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Alex Livesey, Laurence Griffiths, Tim de Waele, Oleg Nikishin / Stringer; РИА Новости/Дмитрий Коробейников