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Это последний шанс золотого поколения Бельгии. Хочется, чтобы у них получилось

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Надежды Чернявского.

На ЧМ-2002 Россия играла с Бельгией в 3-м туре группового этапа. До этого мы легко разобрали Тунис (2:0) и не очень справедливо проиграли Японии (0:1), но точно не унывали. Оставался матч с Бельгией, которая не впечатляла ни игрой, ни именами. Ну кто там, 33-летний Марк Вильмотс? Уэсли Сонк? Барт Гор? Ни одного топа, лучшие игроки – всего лишь из «Герты» или «Шальке», это даже не топ-4 Бундеслиги. Для команды с Карпиным, Аленичевым, Хохловым, Смертиным это решаемо. 

Тот матч с Бельгией до сих пор не дает мне покоя. Почему Нигматуллин бежал, а не прыгал за первым ударом? Как Сонку легко дали забить после углового? Почему Вильмотс без помех уложил третий, а Нигматуллин снова только смотрел?

Бельгия сверкнула, но, отлетев от Бразилии, ушла в затмение. На долгие 12 лет. Бельгийцы пропустили Евро-2004, ЧМ-2006, Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012, не добираясь даже до стыков (выше третьего места в отборочной группе Бельгия не была).

Пока не пришло то самое золотое поколение, поменявшее восприятие Бельгии. 

На ЧМ-2014 приехали: Куртуа (22 года), Алдервейрелд (25), Компани (28), Витцель (25), Де Брюйне (23), Феллайни (26), Эден Азар (23), Лукаку (21), Мертенс (27). А тренировал их тот самый Марк Вильмотс.

Забавно, но в группе снова была Россия. Получается, мы и провожали последнее более-менее успешное поколение бельгийцев, и встречали суперзвездное новое. Только уже не из «Герты» и «Шальке», а из «Атлетико», «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Сити», «Баварии», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма», «Челси» и «Наполи». 

От России-2014 против Бельгии-2014 никто не ждал чудес, но получилось мощно. Команда Фабио Капелло создала кучу моментов, забить могли и Кокорин, и Файзулин (!), и Канунников (!!), и даже Ещенко (!!!), но в конце Эден Азар все же размотал российскую оборону и выкатил Ориги почти на пустые ворота.

Мне повезло тогда быть на «Маракане» и ощущать, как моя страна только что сыграла на равных со сборной, напичканной европейскими звездами. Правда, казалось, что концепция сборища топов работает неоптимально: не хватало слаженности, в атаке каждый тянул на себя. 

На том чемпионате мира бельгийцы с трудом обыграли США в 1/8 финала (2:1), а в четвертьфинале не справились с финалистом Аргентиной (0:1). Не пошло и на Евро-2016, когда в 1/4 улетели от Уэльса (1:3).

При этом состав почти не менялся. Играли примерно те же, а новые игроки добавлялись предельно аккуратно – разве что Карраско и Наингголан.

Я продолжал внимательно следить за Бельгией, но не понимал, чего такого неуловимого не хватало мегасоставу. Игроки становились только мощнее, превращались в лидеров топ-клубов, шли на повышение. А сборная топталась на месте. 

Все те же поехали в Россию на ЧМ-2018. И наконец-то начали нормально жарить! 9 из 9 очков в группе с Англией, роскошный камбэк с 0:2 с Японией в 1/8 (3:2, с голом в последней атаке), проход Бразилии в 1/4 (2:1).

И скрытый финал с Францией в полуфинале, где опять чего-то не хватило (0:1). Да, третье место есть, но разве об этом мечтает Кевин де Брюйне?

Новый шанс на Евро-2020, опять Россия в группе, вынос всех и вся до четвертьфинала, а там снова будущий победитель – Италия вновь оставляет золотое поколение без золота (2:1).

Казалось, что на этом все, но футбол дарит им еще один шанс.

Спустя восемь лет в заявке Бельгии 9 игроков из состава на ЧМ-2014.

Тибо Куртуа – 22 vs 30. Главный герой последнего финала Лиги чемпионов.

Симон Миньоле – 26 vs 34. До сих пор зажигает в Лиге чемпионов, играя за «Брюгге» (5 сухарей в 6 матчах группы с «Атлетико», «Порту» и «Байером» осенью 2022-го).

Тоби Алдервейрелд – 25 vs 33. Уже не в «Атлетико» и не «Тоттенхэме», а в «Антверпене», но все еще в строю.

Ян Вертонген – 27 vs 35. Тоже не в «Тоттенхэме», а в «Андерлехте», но турнир потянет.

Аксель Витцель – 25 vs 33. С тех пор из игрока «Зенита» превратился в игрока европейских топ-клубов и до сих пор хорош в «Атлетико».

Кевин Де Брюйне – 23 vs 31. Тогда был всего лишь суперталантом «Вольфсбурга», а теперь в одном статусе с Неймаром, Мбаппе и Холандом.

Эден Азар – 23 vs 31. Был просто суперзвездой, а стал вечно травмированной суперзвездой. Но все еще способен делать красиво.

Ромелу Лукаку – 21 vs 29. Тогда – молодой монстр из «Эвертона», сегодня – опытный монстр из «Интера».

Дрис Мертенс – 27 vs 35. Вечная звезда «Наполи», пусть в этом году он и уехал в «Галатасарай».

Куртуа точно будет в воротах, Алдервейрелд и Вертонген выйдут в старте в защите, Витцель сделает центр поля умнее, Де Брюйне и Азар подожгут атаку где-то в зонах полувингеров/полуинсайдов, а Лукаку (правда, из-за травмы не с первых матчей) будет пугать соперника в штрафной. 

Девять человек из золотого поколения в заявке, шесть/семь – в старте. Так много точно больше не будет. Катар – последний шанс выиграть большой турнир вместе. 

Об этом сказал и Эден Азар: «Постоянно говорят о нашем «золотом поколении», и в этом есть доля правды. Мы уже почти десять лет вместе. Теперь в сборной появляются молодые игроки. Конечно, у нас невероятное поколение, но мы все еще ничего не выиграли. Если действительно хотим, чтобы нас называли «золотым поколением», то, думаю, мы должны это сделать». 

Пусть у вас все получится.

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Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Martin Rose, Kevin C. Cox, Laurence Griffiths

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