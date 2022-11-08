Это просто Саудовская Бавария! В каком же они порядке!

Чернявский в экстазе.

От Саудовской Аравии никто не ждал ничего, кроме кучи пропущенных голов от Аргентины. Во-первых, стереотипные 0:8 от Германии засели в памяти навсегда. Во-вторых, все мы помним более свежие 0:5 от России. В-третьих, бездарный футбол Катара и Ирана навевал мысли, что и тут будет вынос тела. Это было видно даже по фэнтези на Sports.ru: Месси взяли 44% процента игроков, у 34% игроков он капитан (это удваивает очки).

Вот только сразу показалось, что тут не все так однозначно. Визуально еще до стартового свистка саудовцы атлетизмом напомнили мне европейский топ-клуб. Я подумал: «Ладно, это просто красивая форма и приталенные майки, наверняка катарцы и иракцы выглядят так же».

Второе сомнение случилось, когда вратарь саудовцев Мохаммед Оль-Овайс потащил первый удар Лео Месси. Там не было чего-то выдающегося – просто рабочий сэйв. Только на повторе видно, как вратарь и грамотно занял позицию, и чуть сократил дистанцию, и четко среагировал, и мгновенно сложился. «Как-то необычно, будто какой-то Алиссон», – подумал я, но снова отогнал мысли, что сегодня может обойтись без разгрома.

Дальше так действительно и пошло: пенальти, уверенный гол Месси. Еще один гол Месси – из офсайда. Аргентина будто не напрягалась: стояла на чужой половине поля и тихо обыгрывала аутсайдера.

Но чем дальше, тем становилось понятнее, что перед нами не аутсайдер, а смелая и обученная команда. Просто посмотрите, как в первом тайме располагались защитники Саудовской Аравии.

И это против Месси, Ди Марии, Папу Гомеса и Лаутаро. Насколько надо быть уверенными в себе, чтобы решиться, а потом еще и идеально исполнить такую дерзость?

Было просто бесценно видеть, как Лаутаро Мартинес, явно не ожидавший таких офсайдных ловушек, не понимал, как можно чисто убежать один на один.

И это лишь часть перформанса Саудовской Аравии. Да, весело, да, восхищает, но счет 0:1 – и ноль ударов в створ за тайм.

Дальше навязчивые сомнения вернулись: вдруг во втором тайме саудовцев покинут силы, случится какой-то сбой, а Лео Месси доведет счет до 3:0. Кто-то иначе думал до перерыва?

Первые пятнадцать минут после перерыва вспомнить крайне тяжело. Они как в тумане.

Первый гол помню получше: ошибка аргентинцев в центре, дальше что-то вроде контратаки, после которой мяч аккуратно ныряет в нижний угол. Ладно, просто саудовская шалость, после которой Месси и компания будут еще злее…

Это последняя отмазка, на которую меня хватило – дальше тормозить было невозможно.

Еще в первом тайме саудовцы не стеснялись идти в дриблинг, но что исполнил в моменте со вторым голом Салем Аль-Досари – это просто незаконно. Так принять вертикальный мяч, так развернуться, так разделаться с тремя соперниками и так положить в верхний угол – кажется, я кричал громче, чем любой арабский комментатор.

Я вообще не помню, когда в последний раз так кричал из-за какого-то гола!Уже тогда стало понятно: чем бы это ни кончилось, Саудовская Аравия ворвалась в мое сердечко и никуда оттуда не денется до конца ЧМ-2022.

А они не остановились и выстояли.

Знаете, имена саудовцев запомнить сложно, но очень хочется.

Итак, вратарь Аль-Овайс, который сегодня был сверхнадежен. Форвард Аль-Шехри, который так классно попал в нижний угол (первый гол). Капитан Аль-Досари, который подарил нам второй чудо-гол.

И французский тренер Эрве Ренар, который обучил команду высокой обороне и прибил ею аргентинцев с Месси.

Давайте качать этих гениев!

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Dylan Martinez, Hannah Mckay