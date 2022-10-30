«Спартак» очень аккуратно победил «Торпедо». 1:0 – даже нетипично для Абаскаля

Чисто на классе.

Если бы «Спартак» забил «Торпедо» пять мячей, установил бы рекорд результативности для первого круга за всю российскую историию– мог обойти цифры великого 1994-го (40).

Это даже не казалось безумием: в четырех последних матчах «Спартак» дважды забивал по пять («Крыльям» и «Химкам»). Да мы и привыкли, что команда Абаскаля сразу несется вперед и будто специально жертвует обороной. Из аккуратных игр «Спартака» могу вспомнить только победу над «Локомотивом» (1:0) – во всех остальных матчах почти всегда было ярко, результативно и зрелищно.

Да, у «Спартака» есть три кошмарных матча – с «Зенитом», «Ростовом» и «Динамо», но в остальном команда Абаскаля в этом сезоне ассоциируется с разгромами (их было шесть), спасением с «Ахматом» в меньшинстве, волевой победой над «Пари» и невероятными 2:2 в дерби.

А чтобы спокойно победить 1:0 – это кто-то другой, совсем не Абаскаль.

Впрочем, «Торпедо» при всем ужасе результатов еще ни разу не опускалось до «Оренбурга» (в смысле, до 0:8). Да и обороняться умеет – в том же матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге мы это хорошо увидели (Сергеев открыл счет только на 84-й).

Плюс в воротах «Торпедо» вышел Александр Довбня: в сезоне-2017/18 он играл против «Спартака» за «СКА-Хабаровск», за два матча ему ударили по воротам 71 раз (26 в створ) и забили только однаджы.

Получился максимально нетипичный матч для Абаскаля . «Спартак» вроде бы делал все как обычно: выставил кучу атакующих игроков, активно шел вперед, жестко прессинговал, много находился на чужой половине, но в последний момент постоянно чего-то не хватало. Не чувствовалось легкости, с которой раскатывали других аутсайдеров. Не было уже такого привычного ощущения, что команда играет без тормозов.

Плюс Довбня будто бы продолжал хабаровскую серию: очень уверенно справлялся со всеми опасностями, которые возникали (хотя чуть не привез на старте при игре ногами).

Правда, после гола Промеса казалось, что новый разгром возможен – но «Спартак» отыграл второй тайм в очень сбалансированном режиме. Да, создавал моменты (чего стоят только удары Промеса и Зобнина), а вместе с этим очень внимательно относился к обороне и контролю за соперником. Команда Талалаева не создала ни одного опасного момента, а в створ пробила лишь однажды – нежно и в руки Селихову.

Абаскаль остался доволен содержанием, а игру в целом сравнил с историей про Давида и Голиафа:

«У нас было восемь ударов в створ и один гол. Но так бывает, что можно выиграть, не создав явного момента. Поэтому это не баскетбол. Так было в матче «Атлетико» – «Ливерпуль»: 1:19 по ударам и 1:0 по голам. И это в Лиге чемпионов! Можно 100 раз тренировать удар перед матчем, но в игре бывает по-другому. Просто создание опасных моментов уже очень ценно. Да, надо работать, но сохраняя голову».

Интересный поворот, учитывая, что раньше «Спартак» не особенно стремился сохранять голову – и всех этим очаровывал.

Фото: ФК «Спартак-Москва»