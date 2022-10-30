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«Спартак» очень аккуратно победил «Торпедо». 1:0 – даже нетипично для Абаскаля

Александр Довбня Александр Довбня
Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Торпедо Торпедо
Андрей Талалаев Андрей Талалаев
Роман Зобнин Роман Зобнин
Футбол Футбол

Чисто на классе.

Если бы «Спартак» забил «Торпедо» пять мячей, установил бы рекорд результативности для первого круга за всю российскую историию– мог обойти цифры великого 1994-го (40).

Это даже не казалось безумием: в четырех последних матчах «Спартак» дважды забивал по пять («Крыльям» и «Химкам»). Да мы и привыкли, что команда Абаскаля сразу несется вперед и будто специально жертвует обороной. Из аккуратных игр «Спартака» могу вспомнить только победу над «Локомотивом» (1:0) – во всех остальных матчах почти всегда было ярко, результативно и зрелищно.  

Да, у «Спартака» есть три кошмарных матча – с «Зенитом», «Ростовом» и «Динамо», но в остальном команда Абаскаля в этом сезоне ассоциируется с разгромами (их было шесть), спасением с «Ахматом» в меньшинстве, волевой победой над «Пари» и невероятными 2:2 в дерби. 

А чтобы спокойно победить 1:0 – это кто-то другой, совсем не Абаскаль.

Впрочем, «Торпедо» при всем ужасе результатов еще ни разу не опускалось до «Оренбурга» (в смысле, до 0:8). Да и обороняться умеет – в том же матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге мы это хорошо увидели (Сергеев открыл счет только на 84-й).

Плюс в воротах «Торпедо» вышел Александр Довбня: в сезоне-2017/18 он играл против «Спартака» за «СКА-Хабаровск», за два матча ему ударили по воротам 71 раз (26 в створ) и забили только однаджы. 

Получился максимально нетипичный матч для Абаскаля. «Спартак» вроде бы делал все как обычно: выставил кучу атакующих игроков, активно шел вперед, жестко прессинговал, много находился на чужой половине, но в последний момент постоянно чего-то не хватало. Не чувствовалось легкости, с которой раскатывали других аутсайдеров. Не было уже такого привычного ощущения, что команда играет без тормозов. 

Плюс Довбня будто бы продолжал хабаровскую серию: очень уверенно справлялся со всеми опасностями, которые возникали (хотя чуть не привез на старте при игре ногами).

Правда, после гола Промеса казалось, что новый разгром возможен – но «Спартак» отыграл второй тайм в очень сбалансированном режиме. Да, создавал моменты (чего стоят только удары Промеса и Зобнина), а вместе с этим очень внимательно относился к обороне и контролю за соперником. Команда Талалаева не создала ни одного опасного момента, а в створ пробила лишь однажды – нежно и в руки Селихову.

Абаскаль остался доволен содержанием, а игру в целом сравнил с историей про Давида и Голиафа:

«У нас было восемь ударов в створ и один гол. Но так бывает, что можно выиграть, не создав явного момента. Поэтому это не баскетбол. Так было в матче «Атлетико» – «Ливерпуль»: 1:19 по ударам и 1:0 по голам. И это в Лиге чемпионов! Можно 100 раз тренировать удар перед матчем, но в игре бывает по-другому. Просто создание опасных моментов уже очень ценно. Да, надо работать, но сохраняя голову».

Интересный поворот, учитывая, что раньше «Спартак» не особенно стремился сохранять голову – и всех этим очаровывал.

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«Спартак» много атакует и забивает, но как же при этом тащит Селихов!

Фото: ФК «Спартак-Москва»

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