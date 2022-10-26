«Спартак» много атакует и забивает, но как же при этом тащит Селихов!

Один из главных героев.

В воскресенье «Спартак» уничтожил «Химки» – 5:0. Обычно при таких разгромах вратаря-победителя даже не вспоминают, но в случае Селихова все немного иначе.

Его отметил даже Леонил Федун: «Какие тут могут быть комментарии? Пять – ноль! При этом Александр Селихов абсолютно справедливо признан лучшим игроком. Он как минимум пять раз спас» .

Подсчеты Федуна близки к правде: вратарь «Спартака» сделал несколько ключевых сэйвов, когда счет был всего лишь 2:0.

• 28-я минута, обводящий удар Бутты Магомедова в верхний угол;

• 40-я минута, сваливающийся удар Дениса Глушакова под перекладину;

• 51-я минута – обводящий удар Александра Руденко в нижний угол;

• 59-я минута – неприятный удар Аяза Гулиева под перекладину.

Только после этого «Спартака» разошелся и размолотил «Химки», но в теории разгрома могло и не быть – в нем огромная заслуга Селихова.

По данным InStat, которые опубликовал автор телеграм-канала «КБ ТЕЛЕГА» Максим Никитин, Селихов совершил с «Химками» 2 суперспасения, а всего их было 5.

И это даже не лучшие результаты Селихова по суперспасениям. По три было в первом туре в Грозном (да, там Селихов взял несколько ударов в упор) и в Екатеринбурге с «Уралом», где «Спартак», казалось бы, довольно легко победил.

Список лучших матчей Селихова по количеству сэйвов выглядит так:

1. «Ахмат» (1:1) – 8,

2. «Крылья Советов» (5:2) – 7,

3. «Химки» (5:0), «Зенит» (1:2), «Ростов» (2:4) и ЦСКА (2:2) – по 5.

В общем, матч с «Химками» – далеко не исключение. Разгромная победа с «Крыльями» тоже добыта не без магии Селихова.

Продвинутая статистика тоже за вратаря «Спартака». Если брать соотношение ожидаемых пропущенных голов и реально пропущенных, то Селихов идет на третьем месте.

Его немного опережает Сергей Песьяков, а лидирует с диким отрывом (х4) Матвей Сафонов – на дистанции этого сезона вратарь «Краснодара» показывает неземной уровень.

Как Абаскаль добился такой формы Селихова? Не привозил своего тренера вратарей, а доверился русскому коучу

«Селихову не нужна конкуренция, он сам с собой конкурирует. Он закрытый человек, в себе, на него не влияют окружающие его обстоятельства. Посадите за ним хоть тер Стегена, хоть Алиссона, ему все равно вообще будет», – писал Артем Ребров в блоге на Sports.ru.

Есть несколько причин, за счет чего Селихов выиграл конкуренцию у себя самого:

• Очевидная и понятная: здоровье наконец-то позволило играть в футбол и набрать форму.

• Селихову очень важно, кто его тренирует. Например, в 2017-м его трансфер в «Спартак» чуть было не сорвался из-за того, что Александр не хотел уезжать из Перми без тренера вратарей Владимира Сычева. Для Селихова важен индивидуальный подход: чтобы ему объясняли, как и для чего делается определенное упражнение, чтобы с ним разговаривали. С иностранными тренерами вратарей Селихов не всегда добивался идеального взаимопонимания – и этот фактор учли, когда создавали тренерский штаб Абаскаля.

• До конца непонятно, хотел ли Абаскаль привезти своего тренера вратарей, но Каттани настоял на том, чтобы эту позицию занимал россиянин. Дальше клуб решил, что специалистов будет двое. Теперь в «Спартаке» сразу два тренера вратарей из системы клуба – Василий Кузнецов и Александр Мельников. Пока связка отлично работает.

Фото: spartak.com/Александр Ступников