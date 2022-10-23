«Спартак» дает шоу и без Промеса. У Абаскаля грандиозная атака

Уничтожили «Химки».

До матча с «Химками» мы с трудом могли представить «Спартак» Абаскаля без Промеса. Квинси не пропустил ни одного матча в сезоне, а в старте не вышел только один раз – с «Крыльями» на Кубок.

Промес в этом чемпионате и лучший бомбардир (11), и лучший ассистент (6). Плюс никак не избавиться от флэшбеков из времен Якина и Аленичева, когда в атаке все строилось исключительно через него, а без Квинси впереди была катастрофа.

Да, сейчас другие времена, у «Спартака» лучшая атака как минимум со времен Карреры, но все равно никто не понимал, как и что будет без Промеса.

Читалось, что с «Химками» Абаскаль выберет 4-3-3 с Шамаром на острие и Зиньковским с Соболевым на флангах, но испанец пошел дальше. Оборонительных игроков было всего шестеро (Селихов + защитники + Пруцев), а Зобнин и Игнатов играли выше с акцентом на атаку.

Даже не вспомнить, когда последний раз играли настолько ультраатакующей схемой : по сути, «Спартак» вышел без номинальных разрушителей в середине поля – Пруцев все же больше креативный футболист.

Короче, Абаскаль заменил Промеса количеством – и вообще не прогадал. Да, как обычно сзади было волнительно, как обычно Селихову пришлось полетать и потащить, но рисковая ставка испанского тренера на атаку продолжает работать. Да и как тут думать об обороне, когда у «Спартака» вперед все настолько роскошно.

Игнатов, Зобнин, Зиньковский, Шамар, Соболев – как эти парни неслись вперед с первой минуты, а на второй уже сообразили гол?

Как они до смерти запрессинговали «Химки» в эпизоде со вторым голом – настолько, что опытный Никитин просто поплыл под напором Зиньковского и Шамара?

Сколько раз за матч Соболев выходил на ударную позицию и как разгонял атаки? А как разобрался с защитой «Химок», когда отдавал на Шамара?

А как Зобнин будто нашел себя заново, как не боится идти в обводки и тащить мяч? И близко нет того прагматичного Зобнина, которого мы видели последние годы, он снова такой же порхающий, как во времена Карреры.

Да, понятно, что все это происходит на фоне «Химок», которые не запираются в штрафной и не выигрывают 10 матчей подряд, но обыгрывать их тоже можно по-разному: например, после 3:0 успокоиться, выпустить пятого защитника, аккуратно докатать до финального свистка и никуда не гнать. Но этот «Спартак» так не делает.

И Абаскаль здесь – тотальный красавчик. Согласитесь, не каждый тренер бросит на поле дебютанта уже 65-й минуте . А Абаскалю все равно – он так чувствует. В итоге Даниил Зорин за 25 минут дает еще больше движения, наносит несколько опасных ударов, а заодно делает голевую передачу.

А его недавний партнер по молодежке Павел Мелешин и забивает, и отдает ассист. Что может быть лучше для молодого игрока, когда ты выходишь под разгром, а твоя команда продолжает бежать и вообще не ленится?

Ребята словно говорят Промесу: «Квинси, спокойно отдыхай и набирайся сил на оставшиеся три тура, мы разберемся». Идеальные условия для прогресса дублеров.

Самое удивительное, что в таком темпе и с таким прессингом в каждом матче «Спартак» практически дотянул до паузы на чемпионат мира. И вообще не собирается тормозить.

Так что Абаскалю сегодня хочется сказать одно: «Шоу должно продолжаться»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович