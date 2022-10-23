После «Спартака» Червиченко с помощью Гурцкая построил «Химки»: купили Ещенко за 70к, вышли в финал Кубка, продали игроков на миллионы

Реабилитировался после провала.

В начале 2004-го Андрей Червиченко финально решил, что уходит из «Спартака». Он пообещал клуб Леониду Федуну, но до сделки никак не доходило. Развязка внезапно наступила через полгода. Бизнесмены встретились, чтобы решить другую проблему, но заговорили о клубе.

– Слушай, давай закончим эту тему со «Спартаком», – сказал Федун, когда Червиченко зашел к нему в кабинет.

– Давай, ты цену знаешь, ниже она не станет. Если хочешь и согласен, пожалуйста, – ответил Червиченко.

– Хочу, – ответил Федун и запустил сделку.

Официальных цифр нет, но Червиченко не раз говорил, что продал «Спартак» так, что остался в плюсе. «В хорошем плюсе!» – заигрывающе уточнял экс-президент.

По разным данным, Червиченко купил «Спартака» за 20-25 млн долларов, а продал за 70-80. И поскольку деньги у него явно были, а амбиции в футболе остались нереализованными, Червиченко захотел другой клуб. Только уже не такой заметный – публичность в «Спартаке» его очень бесила.

Так он выбрал «Химки» из Первой лиги, хотя были варианты с «Ростовом» и Прибалтикой. Червиченко была важна локация поблизости от Москвы – чтобы новую игрушку «можно было пощупать руками». Плюс есть стадион, болельщики, футбольная школа.

При этом Червиченко поставил перед «Химками» максимальную задачу на сезон-2005 – выйти в РПЛ.

Собирать команду Червиченко доверил молодому Тимуру Гурцкая. Тренером поставили Павла Яковенко – от его нагрузок блевали и уезжали со сборов

«Когда мы в 2004-м привозили в «Спартак» Аленичева, я общался с бывшим спортивным директором Шикуновым, – говорит Sports.ru Тимур Гурцкая. – Он меня и познакомил с Червиченко, так что мы с ним пересекались еще во времена «Спартака».

Однажды попали на молодежный чемпионат мира, где играла сборная Украины с Милевским и Алиевым, а тренировал ее Павел Яковенко. Они заняли третье место на турнире, просто выносили там всех физикой, очень впечатлили.

Андрей мне сказал: «Вот бы его тренером в «Химки». Через Ахрика Цвейбу вышли на Яковенко, он довольно легко отозвался и согласился встретиться».

Про Яковенко в этом блоге еще будет большой материал, а пока для разминки несколько историй от Тимура Гурцкая про безумные нагрузки и стиль украинского тренера.

«Конечно, легенды ходили, что он хуже Лобановского по требовательности, – говорит Гурцкая. – Но это же все слова, ты в эти истории сначала не веришь, думаешь, что все преувеличено – потому что такого ну просто не может быть. Короче, мы понимали, что футболистам у него не просто, но не до такой же степени! Олег Иванов натурально плакал, что это не тренировки, а настоящий ад.

Я лично видел, что там происходило. Например, 3х3 на все поле. Или 2х2 на половину. И это не просто пешком там ходить и стоя пасы отдавать, что неделю можно играть. Нет, это так интенсивно, что за минуту люди заканчивались. Или сначала 10 рывков по 100 метров, а потом – 10 по 200. Вы бы видели, что с футболистами происходило.

Есть легендарная история про Константина Скрыльникова – помните, крайка такого? Он бегал по флангам, как лошадь Пржевальского, Паша поэтому его и захотел. Мы Скрыльникова привезли на зимний сбор, он провел три тренировки, проблевался и уехал. Сказал, что не готов к таким нагрузкам. Казалось бы, выражение «блюет от тренировок» всего лишь условное, но я видел у Паши это в реальности.

Было такое, что в Турции на сборах ливень и ураган, никакие команды ни из каких стран не тренируются, а «Химки» все равно на поле. Яковенко тренировал и готовил их, как спецназ».

В «Химки» набирали скоростных и выносливых. Взяли целую толпу из «Спартака», откопали неизвестных Ещенко и Калачева, уговорили Тихонова

При наборе новой команды Яковенко обозначал два главных критерия – молодость и скорость. Потому что человека невозможно омолодить и заставить бежать быстрее, чем он способен. Все остальное, по мнению тренера, можно было исправить.

Так «Химки» совершили безумную закупку: Данишевский, Абрамидзе, Нахушев, Янбаев, Гришин, Асильдаров, Ещенко, Олег Иванов, Луизао, Станич, Антипенко, Калачев, Оспешинский, Гогита Гогуа, Георги Ломая и другие звучные фамилии из РПЛ. Ненадолго заехал даже Погребняк, но вскоре вернулся в «Спартак».

Всех их затаскивали в Первую лиги под Яковенко – причем игроки приобретались чуть ли не бесплатно.

«Нахушев и Янбаев были просто не нужны ЦСКА, Калачева мы нашли на Кубке Содружества – тоже никому был не нужен, – говорит Гурцкая. – Ещенко мы откопали вообще случайно. Ко мне пришел парнишка, говорит, что где-то на турнире в Забайкалье появился хороший мальчик. Судьба тяжелая, но видно, что есть перспективы. Плюс скорость, выносливость – такой прямо, звереныш.

В общем, привез этот чел нам Ещенко, оказалось, что все так – здоровья просто немерено. По-моему, по сей день столько же. И то ли тренер Ещенко, то ли директор школы объявил нам, что отдадут его за 70 тысяч долларов. Мы тут же забрали, а через год за какие-то страшные деньги он уехал в киевское «Динамо».

В течение сезона «Химки» переманили и Андрея Тихонова. Интересно, что Червиченко притащил его без ведома Яковенко. Тренер очень расстроился, потому что не любил ветеранов: во-первых, не выдерживают нагрузки, во-вторых, могут настраивать игроков против штаба.

Вот только Тихонов – явно не тот случай. Вот что рассказывал Sports.ru вратарь тех «Химок» Анатолий Рожков.

«Тихонов выдерживал нагрузки от и до – пока молодежь ныла, стонала и падала в обмороки. Единственные поблажки Андрею – в квадратах играл нейтральным. А так – машина. Помню, январь, второй сбор, уже никаких втягивающих тренировок, сразу работа. На третий день у Тихонова спазм мышц. Слышу за спиной Яковенко с тренером по физподготовке Фадеевым: «О, началось. Косит, придумал себе травму. Давай погоняй его хорошенько».

Фадеев занимается с ним несколько дней, прилично нагружает. Товарищеская игра с «Мариуполем», Тихонов говорит: «Я готов». Выходит и забивает четыре. Так Яковенко все понял и мнение об Андрее поменял».

Подробно о футбольных достижениях «Химок» в 2005-м рассказывал Александр Муйжнек. Если кратко, то было так:

• Претендовали на выход в РПЛ, но осталась четвертыми.

• Добрались до финала Кубка России, где проиграли ЦСКА.

• За два тура до конца Червиченко покинул клуб, но продолжал владеть игроками.

• В сезоне-2006 без Червиченко ничего не развалилось. Команда добралась до РПЛ.

Червиченко за год заработал в «Химках» миллионы долларов и продал клуб городу. А агент Гурцкая получил первый опыт работы

«В сентябре 2005-го мы поднялись на второе место, претендовали на вышку, – говорит Гурцкая. – Хотели выйти и этой же молодой командой наводить шорох. Вот только город стал вникать все больше и больше, мэр Стрельченко очень интересовался командой и хотел ей управлять. Так город и купил команду – только получилось, что они купили лишь название. Все игроки принадлежали Андрею, он ими распоряжался.

Сейчас сложно сказать, на какую сумму распродали игроков. Надо еще понимать, что тогда деньги были другие. Миллион долларов за игрока считался большой суммой. По-моему, Асильдарова и Иванова в «Кубань» за полтора, а то и за два миллиона продали. Ещенко тоже миллиона за полтора. Думаю, миллионов на восемь только игроков отдали. Не говоря уже о том, что заплатили за передачу клуба городу.

Червиченко мне доверял. Он знал, что если я купил футболиста за 50 тысяч долларов, то больше 5 тысяч долларов (10%) на нем не заработаю. В смысле, невозможно такое, что я купил футболиста за 10, ему пихнул за 50, остальные 40 с кем-то поделил – нет, такого быть не могло. Андрей несколько раз проверил, как проходят трансферы, увидел, что все прозрачно и честно, дальше вообще не смотрел».

По сути, агент Гурцкая, о котором узнали только в 2016-м, тогда и начал большую карьеру. Он называет те «Химки» чем-то вроде университета.

«Та работа с Яковенко и Червиченко – как два высших образования, – говорит Гурцкая. – Оба очень требовательные, но оба очень четко объясняли, что и как.

Червиченко строгий и жестокий, абсолютно болезненный максималист. У него есть плюс: он никогда не нарушает договоренностей. С ним тяжело договориться, но если он скажет да, то никогда не нарушит договор. И если он свою часть будет выполнять, с тебя он потребует полное выполнение твоей. Предположим, если ты раскулачил его на тысячу долларов, то за эту тысячу долларов он получит с тебя максимум.

На переговорах Червиченко никогда не предлагает максимальную сумму. Допустим, игрок мечтает получить 20 тысяч в месяц. Андрей говорил: «Берите 10 и идите договаривайтесь».

Поднять выше мог только он. В этом случае он приходил и говорил той стороне: «Ну, хорошо, эти лохи тебе 10 дают, а я тебе дам 12». Конечно, эти сразу плывут и соглашаются. Это игра в хорошего и плохого полицейского – она мне много пользы принесла, научила переговоры вести.

А Яковенко убедил меня в том, что покупать надо не тех игроков, которые тебе нравятся, а тех, которые нужны тренеру. Уже двадцать лет прошло, но мое мнение тут вообще не поменялось. Это ошибка, когда клуб покупает игроков сам. Да, футболист может быть семь пядей во лбу, но если он не бежит, как надо Яковенко, то зачем он?

Да, с Тихоновым там было немного не так, но вспомните Тихонова у Романцева? Он всегда был бегущим, на физике, в целом подходил. Мы брали не артиста, а пахаря. Но вообще, конечно, лучше так не делать. Игроков надо брать только под требования и видение тренера – убежден в этом».

«Химки»-2005, кажется, успокоили эго Червиченко. У него наконец получилось заработать не только покупкой и продажей активов, но и построить желанную бизнес-схему – находить ненужных игроков за копейки, а потом продавать их за миллионы. Да еще показывать при этом нормальные спортивные результаты.

Со «Спартаком» ведь не получилось: ни спортивных результатов, ни одного выгодно проданного африканца, на которых Червиченко тратил миллионы долларов.

«При мне «Химки» были образцом футбольного клуба, который зарабатывает сам, а не живет на подачках хозяина», – говорил он Sports.ru.

С тех пор Червиченко в футболе не работает, а только дает интервью.

Фото: Gettyimages.ru/Artyom Korotayev/Pressphotos; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look; Коммерсантъ/Дмитрий Азаров; old.fckhimki.ru