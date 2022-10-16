Что делали игроки «Спартака» и ЦСКА, когда Акинфеев дебютировал в дерби

Некоторые не родились, а Владимир Федотов еще играл.

17-летний Игорь Акинфеев дебютировал в дерби против «Спартака» 20 октября 2003 года, отыграл на ноль и взял опасный выход от Романа Павлюченко.

С тех пор прошло 18 лет, 11 месяцев и 26 дней, но в воротах ЦСКА так ничего не изменилось – сегодня 36-летний Акинфеев снова выйдет против «Спартака».

А что делали 20 октября 2003-го те, с кем и против кого сегодня сыграет Акинфеев?

• Кирилл Набабкин – единственный из действующих участников дерби, кто тогда начал более-менее взрослую карьеру. Для сравнения: Артем Ребров, который старше Акинфеева на два года, на тот момент провел всего два матча на взрослом уровне – в Кубке Премьер-лиги за «Динамо».

• В это сложно поверить, но Владимир Федотов (56 лет) и Игорь Акинфеев играли в одно время!

• Даниилу Денисову не было даже года на момент дебюта Акинфеева в дерби.

• Только вдумайтесь: Гильермо Абаскалю тогда было всего 14, он только перешел в Ла Масию, смотрел на Пуйоля, Хави, Роналдиньо, Клюйверта, Савиолу и мечтал быть одним из них. Акинфеев уже вовсю играл в РПЛ.

• В командах есть несколько человек, которые даже не родились во время дебюта Акинфеева в дерби. Один из таких в теории сегодня может и забить Игорю (Павел Мелешин), а еще один – выйти вместо него на замену (Владислав Тороп).