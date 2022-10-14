Только в 1994-м «Спартак» забивал больше. Тогда был платиновый состав – Карпин, Тихонов, Цымбаларь, Аленичев и Онопко

Проиграли только раз за сезон.

За 12 туров «Спартак» Абаскаля забил 29 голов. Это мощнейший и практически исторический результат.

В чемпионате России больше было только однажды – в 1994 году. Там цифры вообще космические: за 12 матчей «Спартак» забил 37 голов!

У того «Спартака» вообще не было конкурентов. Побороться за чемпионство могло «Динамо», но выдохлось на дистанции

Для начала немного духа времени: перед стартом сезона-1994 никто не допускал и мысли, что «Спартак» может не стать чемпионом, а в стране происходили такие события:

• В Россию впервые приехала Королева Англии Елизавета II;

• МММ начала действовать как финансовая пирамида;

• В Россию вернулся Александр Солженицын;

• Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова;

• В России объявили об амнистии всех политзаключенных.

Теперь о том «Спартаке» и его составе. Особо впечатлительным лучше пропустить этот абзац, а то он слишком легендарный. Итак, в том сезоне в распоряжении Романцева были:

Карпин, Тихонов, Цымбаларь, Аленичев, Онопко, Кечинов, Родионов, Никифоров, Бесчастных, Ледяхов, Пятницкий и Стауче в воротах.

Эти ребята весной делали камбэк с «Барселоной» в Лиге чемпионов с 0:2 (правда, в ответке попали 1:5), а чуть позже взялись за российские клубы.

Конкурировать с командой Романцева на дистанции было готово только «Динамо» Константина Бескова – в итоге бело-голубые дважды сыграли со «Спартаком» вничью и заняли второе место. Сил преследовать лидера хватило только на один круг, во втором красно-белые сильно улетели вперед. Итоговый отрыв – 11 очков, при том, что за победу тогда начисляли всего 2.

«Спартак» весь чемпионат не покидал первое место, а в первых 12 турах оформил 5 (!) разгромов (4:1 с «Текстильщиком», 5:0 с «Крыльями», 5:1 с «Ладой», 4:0 с «Локомотивом» НН, 4:0 с «Уралмашем»).

29 голов (как у Абаскаля) забили уже за 10 туров, а к 12-му залетело 37 мячей. Просто вдумайтесь – тот «Спартак» на старте сезона забивал больше 3 голов за игру.

73 гола за 30 матчей – столько забил тот «Спартак» за сезон. При этом у лучшего бомбардира всего 10 голов

Во втором круге из «Спартака» уехали Ледяхов, Бесчастных и Карпин, из-за этого голевой ритм чуть замедлился.

Карпин толкал такую прощальную речь: «В Испании другой уровень. Он выше, а чемпионат проходит гораздо интереснее. Здесь каждый может обыграть каждого. А в чемпионате России все и так знают, что «Спартак» выиграет. Интрига – на какой минуте забьет первый и сколько забьет в итоге».

Романцев, кстати, был не в восторге от денег, которые получили за проданных лидеров.

«Я недоволен суммой, которую «Спартак» выручил от продажи Бесчастных, Ледяхова и Карпина, – говорил тренер. – Такие игроки должны продаваться дороже. И возможности такие были. Но еще когда приглашал этих игроков в команду, сразу сказал им – во всех сложных ситуациях в первую очередь будут учитываться их интересы. Это моя принципиальная позиция. Если их устроили суммы личных контрактов, то почему им не ехать? Мы не будем препятствовать. Нет, нельзя сказать, что клуб продал их по дешевке, но можно было выручить и больше. Люди, однако, для меня важнее, чем деньги».

Правда, спустя годы бывший администратор Александр Хаджи говорил, что в Испанию всех вообще отпускали бесплатно – Романцев не хотел никого удерживать насильно. Зато без них за «Спартак» заиграли Андрей Тихонов и Дмитрий Аленичев, который в начале сезона перешел из «Локомотива».

Романцев особенно хвалил 24-летнего Тихонова, видел в нем большие перспективы:

«Видели бы вы, как отработал нынче удар Андрюша Тихонов – он у него сейчас сильнее, чем у Никифорова и Онопко. И из дубля талантливые ребята на подходе – Коновалов, Головской, Мовсесьян, Ширко, Рекуц, Липко, восстанавливающийся после операции Титов. Так что у меня нет времени оглядываться назад – вперед смотреть надо».

Интересно, как равномерно забивали спартаковцы в 1994-м. Лучшим бомбардиром с 10 голами остался Владимир Бесчастных, 9 голов забил Тихонов, а дальше целая группа с 5 и 6 мячами.

6 – Мухамадиев, Пятницкий, Цымбаларь.

5 – Карпин, Ледяхов, Масалитин, Писарев.

Еще по 3 гола у Кечинова и Аленичева, по 2 – Онопко и Никифоров. В том «Спартаке», который периодически заходил с мячом в чужие ворота, забивали просто все.

Тогда в 13-м туре тоже было дерби с ЦСКА. «Спартак» победил 2:0, а в следующем матче потерпел единственное поражение в сезоне

Дерби тогда, конечно, было попроще. ЦСКА подошел к нему на 11-м месте. Никакого сопротивления «Спартаку» не оказали – красно-белые долго топтались в армейской штрафной, попали во все штанги и перекладины, пока Илья Цымбаларь не сделал роскошный пас пяткой на Пятницкого. Обязательно посмотрите на этот шедевр – таймкод 1:50.

А потом Владимир Бесчастных после рикошета установил окончательный счет – 2:0. Правда, в следующем туре «Спартак» проиграл во Владикавказе, но это поражение осталось единственным в сезоне.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Владимир Родионов; Gettyimages.ru/picture alliance / Contributor