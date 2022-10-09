На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда

Возвращает 90-е?

Просто несколько цифр. За 12 туров чемпионата «Спартак»:

• В 4 матчах забивал не менее 4 голов;

• В 8 матчах забивал не менее 2 голов;

• В 11 матчах забивал не менее 1 гола.

Всего за 12 туров у «Спартака» 29 мячей – последний раз столько забивали в 1994-м, но тогда завалили вообще 37.

К Абаскалю и команде много вопросов по игре в обороне, но в чем этот «Спартак» вообще не упрекнуть – так это в бесконечном желании лететь в атаку.

Когда вообще такое было? Мне вспоминается только команда Валерия Карпина, которая тоже бешено неслась вперед, часто забывая об обороне. Дальше мы видели атакующий «Спартак» лишь эпизодами, в основном во времена Карреры, когда Промес, Зе Луиш и Луис Адриано иногда устраивали вечеринки в чужой штрафной.

При Якине все было прагматично, при Аленичеве и Кононове атакующий футбол мелькал только во время интервью, Тедеско играл очень рационально и аккуратно, Руй потерял стабильность, при Ваноли было слишком скромно.

По сути, спартаковские болельщики давно попрощались с идеей атакующего футбола. ­

Когда-то Абаскаль закончил игровую карьеру, потому что хотел развиваться только в «Барселоне». Более вязкий футбол «Севильи» он посчитал чем-то вроде предательства собственных идеалов и отправился тренировать. Казалось, это все хитрая бравада, но сейчас мы видим, что испанец и правда горит тем, чтобы играть ярко, высоко, много прессинговать и забивать.

Да, периодически такой стиль приводит к ответным атакам, как во время первого гола «Крыльев Советов», но если потом ты выдаешь феерию из 5 голов – пожалуйста, пусть несколько раз провалятся и дадут поиграть Селихову.

В «Спартаке» Абаскаля просто нет тех, кто тормозит атаки или передерживает мяч. Оба крайних защитника – Хлусевич и Денисов – буквально живут на чужой половине, в центре защиты играет номинальный опорник Литвинов, который любит рисковать и действовать агрессивно. Глобально в полузащите нет ни одного чистого разрушителя – ни Умярова, ни Зобнина, ни Пруцева, ни травмированного Мартинса к таким не отнесешь.

При этом Абаскаль не боится выпускать трех номинальных форвардов – ни Квинси, ни Николсон, ни Соболев не играют чисто на флангах.

Схема «Спартака» – атакующее безумие, которое, кажется, Абаскаль применяет умышленно. И это логично: с таким подбором игроков в обороне (при всем уважении к защитникам «Спартака») играть плотно и компактно невозможно. Да и зачем, если у тебя столько классных парней в атаке? Даже без учета Мозеса и Бальде.

Да и по цифрам с обороной у «Спартака» все не так уж и плохо. Абаскаль идет третьим по пропущенным голам (14), выше только «Зенит» (5) и ЦСКА (11).

Во время последних матчей «Спартака» ловлю себя на мысли: это тот футбол, который хочется смотреть все 90 минут, не отрываясь на телефон.

Да, можно мне напомнить матчи против «Зенита», «Динамо» и «Ростова», но никто и не называет этот «Спартак» идеальным. К нему много претензий, которые, впрочем, никак не мешают кайфовать (даже нейтральному зрителю)..

Атакующий футбол в XXI веке все еще жив. Да, и у нас в России.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; spartak.com