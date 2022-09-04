Последняя победа «Спартака» над «Зенитом»: магический гол Адриано, странноватое интервью Федуна и «Приезжайте еще!» от Глушакова

Прошло почти 5 лет.

«Спартак» не побеждал «Зенит» в официальных матчах с 27 ноября 2017-го. Тогда команда Массимо Карреры выиграла в Москве (3:1), ответив на разгром (1:5) в первом круге.

С тех пор для «Спартака» в матчах с «Зенитом» было только два приятных момента.

1. В январе 2019-го при Кононове побеждали на Кубке Матч Премьер – 3:0.

2. В мае 2022-го при Ваноли приблизились к тому, чтобы прервать серию, но Андрей Мостовой на последней минуте спас ничью для Питера – 1:1.

Так что ноябрьская победа из 2017-го пока остается последней официальной. Вот это было.

Да-да, это тот самый матч, где Зе Луиш, Самедов и Адриано организовали один из лучших голов в истории РПЛ

Первый мяч забил Александр Самедов головой, а второй получился произведением искусства и гремел даже в 433.

1. Игроки «Спартака» удачно выбрались из-под прессинга, в итоге Адриано получил пас еще до центра поля и рванул в пустую зону.

2. Уже ближе к штрафной бразилец катнул Самедову, а тот левой ногой отпасовал на Зе Луиша. Помните же, что было дальше?

3. Защитники «Зенита» такое развитие событий не прочитали, побежали закрывать коридор Зе Луишу (и полностью закрыли), а форвард из Кабо-Верде придумал тот самый пас пяткой на Луиса Адриано. Идеально поставил ему мяч под удар.

4. Адриано роскошно закрутил в нижний.

5. У Лодыгина не было шансов.

Матч и дальше был огненным.

• Вскоре Кришито отыграл мяч – Самедов крайне неудачно отрикошетил прямо перед Селиховым.

• Кокорин бил головой сначала в штангу, а потом в створ.

• Селихов тащил сложнейший мяч в дыму файеров и жаловался, что ничего не видит (это очень возмущало комментаторы игры Георгия Черданцева).

• Промес бил Лодыгину в нижний, а тот будто бы совершил главный сэйв всей жизни.

• Фернандо на 85-й зачем-то по-регбийному вошел в Дриусси и удалился.

• А на 90-й Зе Луиш и Пашалич убежали в контратаку, которую хорват завершил изящным черпаком – мяч залетел от перекладины.

Хотя бы обзор нельзя не пересмотреть!

Федун радовался, что «Спартак» в золотой гонке, но вбросил странную загадку

Леонид Федун ликовал в ложе и был счастлив так же, как и весной, когда здесь же обыграли «Зенит» (2:1) и расчистили дорогу к чемпионству.

– Я сейчас в раздевалке, – говорил Федун в интервью «СЭ». – Поздравляю всех с победой!

– Какие эмоции?

– Очень важная победа. Мы по-прежнему в гонке. Это хорошо.

– В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?

– В золотой гонке. В золотой.

– Какие впечатления от матча?

– Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо.

– Кого выделите?

– Никого. Вся команда – молодцы.

– Как вам судейство этой встречи?

– Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше.

– Реванш за поражение в первом круге взят?

– Да. Да. Да.

– Или хотелось забить пять?

– Ну, ребят, хватит и трех.

Во-первых, это интервью необычно тем, что Леонид Федун так долго отвечал на вопросы. Потому что экс-владелец обычно сам говорит, что хочет сказать, а потом прощается.

Во-вторых, очень странная ремарка про впечатления. Возможно, речь идет о судействе, но следом он говорит про команду. Не исключено, что тут Федун спойлерит начинающийся конфликт между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым. О нем станет известно чуть позже, а пока «Спартак» съездит в «Ливерпуль» (0:7) и развалит ЦСКА (3:0) тоже с голом Пашалича на последней минуте, а к весне доведет серию без поражений в РПЛ до 18 матчей.

Манчини называл поражение незаслуженным, а «Спартак» записывал ему поздравления из победной раздевалки

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини тогда отказался признавать, что его команда проиграла по делу.

«Мой комментарий таков: мы, безусловно, не заслужили поражения, – говорил Манчини. – «Спартак» забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего оставшегося времени доминировал «Зенит». Мы не должны были столько пропускать. Как минимум, этот матч должен был завершаться вничью. А то и нашей победой».

Денис Глушаков был в шоке: «Чего, Манчини говорит, что «Зенит» атаковал и незаслуженно проиграл? Давайте другой вопрос. Неинтересно слушать. Поздравляем Роберто с днем рождения. Еще у Кержакова день рождения, у Радимова. Пусть приезжают в гости, отметим все дни рождения».

Более того – спартаковцы записали поздравление Манчини на видео и предложили приезжать еще.

Манчини гостеприимство «Спартака» не оценил и больше не приезжал, а вот Семак пока им пользуется по полной.

Как думаете, сегодня что-то изменится?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев; кадры трансляции «Матч ТВ»