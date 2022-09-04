Аналитика Глебчика
Блог

Последняя победа «Спартака» над «Зенитом»: магический гол Адриано, странноватое интервью Федуна и «Приезжайте еще!» от Глушакова

Леонид Федун Леонид Федун
Александр Самедов Александр Самедов
Луис Адриано Луис Адриано
Денис Глушаков Денис Глушаков
Роберто Манчини Роберто Манчини
Марио Пашалич Марио Пашалич
Зе Луиш Зе Луиш
Спартак Спартак
Футбол Футбол

Прошло почти 5 лет.

«Спартак» не побеждал «Зенит» в официальных матчах с 27 ноября 2017-го. Тогда команда Массимо Карреры выиграла в Москве (3:1), ответив на разгром (1:5) в первом круге.

С тех пор для «Спартака» в матчах с «Зенитом» было только два приятных момента.

1. В январе 2019-го при Кононове побеждали на Кубке Матч Премьер – 3:0.

2. В мае 2022-го при Ваноли приблизились к тому, чтобы прервать серию, но Андрей Мостовой на последней минуте спас ничью для Питера – 1:1. 

Так что ноябрьская победа из 2017-го пока остается последней официальной. Вот это было. 

Да-да, это тот самый матч, где Зе Луиш, Самедов и Адриано организовали один из лучших голов в истории РПЛ

Первый мяч забил Александр Самедов головой, а второй получился произведением искусства и гремел даже в 433.

1. Игроки «Спартака» удачно выбрались из-под прессинга, в итоге Адриано получил пас еще до центра поля и рванул в пустую зону.

2. Уже ближе к штрафной бразилец катнул Самедову, а тот левой ногой отпасовал на Зе Луиша. Помните же, что было дальше?

3. Защитники «Зенита» такое развитие событий не прочитали, побежали закрывать коридор Зе Луишу (и полностью закрыли), а форвард из Кабо-Верде придумал тот самый пас пяткой на Луиса Адриано. Идеально поставил ему мяч под удар.

4. Адриано роскошно закрутил в нижний.

5. У Лодыгина не было шансов.

Матч и дальше был огненным.

• Вскоре Кришито отыграл мяч – Самедов крайне неудачно отрикошетил прямо перед Селиховым.

• Кокорин бил головой сначала в штангу, а потом в створ. 

• Селихов тащил сложнейший мяч в дыму файеров и жаловался, что ничего не видит (это очень возмущало комментаторы игры Георгия Черданцева).

• Промес бил Лодыгину в нижний, а тот будто бы совершил главный сэйв всей жизни.

• Фернандо на 85-й зачем-то по-регбийному вошел в Дриусси и удалился.

• А на 90-й Зе Луиш и Пашалич убежали в контратаку, которую хорват завершил изящным черпаком – мяч залетел от перекладины.

Хотя бы обзор нельзя не пересмотреть!

Федун радовался, что «Спартак» в золотой гонке, но вбросил странную загадку

Леонид Федун ликовал в ложе и был счастлив так же, как и весной, когда здесь же обыграли «Зенит» (2:1) и расчистили дорогу к чемпионству.

– Я сейчас в раздевалке, – говорил Федун в интервью «СЭ». – Поздравляю всех с победой!

– Какие эмоции?

– Очень важная победа. Мы по-прежнему в гонке. Это хорошо.

– В гонке за титул или за место в Лиге чемпионов?

– В золотой гонке. В золотой.

– Какие впечатления от матча?

– Впечатления хорошие. Но, на мой взгляд… Ладно, о негативном не будем. Вся команда играла хорошо.

– Кого выделите?

– Никого. Вся команда – молодцы.

– Как вам судейство этой встречи?

– Ох… Скажем так, неважно. Судья не был лучшим на поле. Футболисты играли лучше.

– Реванш за поражение в первом круге взят?

– Да. Да. Да.

– Или хотелось забить пять?

– Ну, ребят, хватит и трех.

Во-первых, это интервью необычно тем, что Леонид Федун так долго отвечал на вопросы. Потому что экс-владелец обычно сам говорит, что хочет сказать, а потом прощается.

Во-вторых, очень странная ремарка про впечатления. Возможно, речь идет о судействе, но следом он говорит про команду. Не исключено, что тут Федун спойлерит начинающийся конфликт между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым. О нем станет известно чуть позже, а пока «Спартак» съездит в «Ливерпуль» (0:7) и развалит ЦСКА (3:0) тоже с голом Пашалича на последней минуте, а к весне доведет серию без поражений в РПЛ до 18 матчей. 

Манчини называл поражение незаслуженным, а «Спартак» записывал ему поздравления из победной раздевалки 

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини тогда отказался признавать, что его команда проиграла по делу.

«Мой комментарий таков: мы, безусловно, не заслужили поражения, – говорил Манчини. – «Спартак» забил два быстрых гола, после чего на протяжении всего оставшегося времени доминировал «Зенит». Мы не должны были столько пропускать. Как минимум, этот матч должен был завершаться вничью. А то и нашей победой».

Денис Глушаков был в шоке: «Чего, Манчини говорит, что «Зенит» атаковал и незаслуженно проиграл? Давайте другой вопрос. Неинтересно слушать. Поздравляем Роберто с днем рождения. Еще у Кержакова день рождения, у Радимова. Пусть приезжают в гости, отметим все дни рождения».

Более того – спартаковцы записали поздравление Манчини на видео и предложили приезжать еще.

Манчини гостеприимство «Спартака» не оценил и больше не приезжал, а вот Семак пока им пользуется по полной.

Как думаете, сегодня что-то изменится?

Ретро-матч «Спартака» и «Зенита» напомнил, что такое футбол с болельщиками на стадионе. Да и игра была супер

Литвинов – новый герой «Спартака». Как он поменял оборону при Абаскале?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев; кадры трансляции «Матч ТВ»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные