Аналитика Глебчика
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Я до конца верил, что Кокорин зажжет. Да, это был самообман

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Чернявский сдается. 

Мне всегда было грустно, что Александр Кокорин такой мем. Потому что футболист с его скоростью, с его фактурой и с его ударом должен завоевывать мир и делать хет-трики за «Манчестер Сити», а не быть ходячим анекдотом.

Из-за высокой оценки потенциала Кокорина я долгие годы надеялся, что Саша вот-вот возьмется за голову и взорвет. Были же классные отрезки в «Зените». Или в «Сочи». Да и в «Динамо» периодически получалось.

Я наивно думал, что «Фиорентина» может стать долгожданной точкой взлета. Это ведь вызов? Как и вызов в «Зените», где Кокорин наконец-то заиграл. Как и вызов в «Сочи», где Кокорин доказал, что он в порядке даже после тюрьмы. Теперь надо было доказать, что он может что-то и за пределами России – тем более там не было никакого излишнего внимания и публичного прессинга. Живешь в красивом городе, где никто в целом не помнит про Пака и тюрьму. Играешь в футбол в топ-лиге – в первый и последний раз в жизни.

Контракт с «Фиорентиной» – его помог организовать Фабио Капелло, бравший Кокорина на ЧМ-2014 – был такой сказочной сказкой ©, что даже Кокорин обязан был превратиться в принца. 

Как здесь не собраться? Надо же иметь хоть какую-то спортивную злость. Я не понимаю, как футболист может доиграться до того, чтобы вся страна со смехом считала его шаги и касания.

Как с этим фоном можно вообще выходить тренироваться, будто бы все в порядке? Как можно быть готовым сидеть на контракте вне заявки на сезон, если у тебя вообще ничего не получается и тебе прямо говорят, что хорошо бы расстаться? Как общаться с партнерами? Как жить вообще?

Да, зарплата приходит, жизнь давно удалась, но хоть какая-то гордость должна оставаться?

Ведь очевидно, что ничего лучше с тобой уже не случится. Вот он, пик – ты можешь на нем удержаться и прожить лучшие годы. Запомниться не тем, над кем много смеялись, а тем, кто перешагнул проблемы и достойно поиграл в Италии. 

Даже не надо было вытеснять Влаховича или превосходить бомбардирские подвиги Батистуты. Просто делай свое дело, выходи со скамейки в чемпионате, выходи в старте в Кубке, забивай какие-нибудь 7-8 голов за сезон, стремись в основной состав, проживи свое лучшее время.

А в итоге – пустота. 

Я не могу залезть в голову Кокорина и понять, что с ним происходит. Почему он травмируется? Почему не может включиться, когда здоров? Как ему вообще живется, когда над ним все ржут?

И ладно, если бы я никогда не пересекался с Кокориным – так было бы проще. Я просто поставил бы на нем клеймо и даже не пытался бы разобрать его заскоки.

Но я общался с ним дважды.

Первый раз – в 2010 году, когда ему было 19. Я робко задал Кокорину несколько вопросов на мероприятии Nike в центре Москвы – он внимательно меня слушал, старательно отвечал, а потом играл в футбол со всеми желающими.

Второй раз – в 2014 году, когда ему было 23. Я уже не робко задавал вопросы на сборах «Динамо» в Турции, а он все так же внимательно слушал и старательно отвечал. Передо мной был приятный, открытый парень. Без короны на голове и даже намеков на какое-то превосходство – хотя позади уже был великий трансфер в «Анжи». 

Выйдя после того разговора из роскошного отеля Titanic Deluxe в Белеке, где жило «Динамо», я долго думал, почему этот парень вечно попадает в какие-то странные ситуации, хотя он вообще-то нормальный. Потом даже расспрашивал коллег и футболистов. Общий ответ был одинаковый: «Общаешься с ним – суперадекватный. А потом читаешь, что Кокорин опять где-то начудил».

И так – всю карьеру.

Если честно, я особенно не смеялся, когда все подсчитывали его шаги и касания. Помню, как Кокорин вышел в Кубке Италии в старте и почти забил. Я тогда очень расстроился, что гола не случилось – все еще верил, что его прорвет. 

Но с тех пор рассыпались последние надежды. Кокорин уже не вернется ни в «Фиорентину», ни в Серию А. 

Не думаю, что он нужен и топ-клубам РПЛ. 

Хорошо, что он пригодился хоть кому-то. Хоть русскому «Арису», который очень стремится обратить на себя внимание.

Ну а мои ожидания – мои проблемы.

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Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев, Джузеппе Маффиа, Илья Питалев

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