Победу «Спартаку» над «Крыльями» принес 18-летний Павел Мелешин – сын того самого Мелешина

Классная история.

• «Спартак» бросил на «Крылья» (1:0) полуосновной состав – в старте вышли Данил Пруцев (119 минут в этом сезоне РПЛ), Александр Максименко (90 минут), Николай Рассказов (12 минут) и Павел Маслов (2 минуты). Из неожиданностей – 18-летний дебютант Павел Мелешин появился в нападении в паре Соболевым.

• Павел – лучший бомбардир последнего сезона ЮФЛ-1. В 25 матчах он забил 28 мячей – это рекорд юношеской лиги. Здесь можно посмотреть все голы форварда.

• Еще Павел Мелешин – сын Алексея Мелешина. Да-да, того самого 4-кратного (1996, 1997, 1998, 1999) чемпиона России в составе «Спартака». Скорее всего, вы его помните по голевому пасу Андрею Тихонову в золотом матче против «Алании» в сезоне-1996. Мелешин-старший уже более 10 лет работает в системе молодежного футбола «Спартака».

• 18-летний Мелешин появился в стартовом составе из-за отсутствия Шамара Николсона – ямайского форварда дисквалифицировали на два матча после финала с «Динамо». Абаскаль так прокомментировал выбор: «Я оценивал его на тренировках. Это очень взвешенное и обдуманное решение. Павел заслужил это место. Хотим постепенно привлекать его к играм за основную команду. Мелешин доказал, что готов играть. Я отправлял помощника, чтобы тот посмотрел его игры вживую».

• Испанский тренер угадал: Мелешин был активен и забил отличный гол в касание с паса Даниила Денисова. В этот момент в составе красно-белых на поле оказалось два игрока с дебютным голом за «Спартак» в 18 лет – еще при Каррере достижение покорилось Михаилу Игнатову.

• Мелешина заменил Квинси Промес, а прокомментировал гол Павел так: «Очень рад, что забил. Хотелось выйти и показать, на что способен. Что-то не получалось, потому что было внутренне волнение. Настраивался биться и на победу команды. Выходил на второй тайм заряженным. И забил. Этот момент запомню на всю жизнь. Отец говорил перед игрой не волноваться. Говорили, что будут поддерживать и болеть всей семьей».

• У Алексея Мелешина есть еще один сын-футболист. Его зовут Алексей, он на 4 года старше Павла и тоже выпускник академии «Спартака». Отец очень хотел, чтобы сын стал футболистом, но карьера не сложилась.

• Поэтому к карьере Павла Мелешин-старший относился уже попроще. Вот что он говорил про младшего в 2020-м: «2 года назад у Павла произошел резкий скачок роста, вымахал почти до 190 сантиметров. Большие рычаги, мышц недостаточно, естественно появились проблемы с координацией. Нужно время, чтобы окрепнуть и нарастить мышцы. Пашка старается, но на этот раз не строю иллюзий. Будет как будет. Конечно, мне бы хотелось, чтобы и у Лехи, и у Паши получилось вырасти в профессиональных футболистов. Конкретной цели не ставим. Хотя Павел очень хочет попасть в молодежку».

• После победы над «Крыльями» Мелешин-старший, конечно, был счастлив: «Эмоции невероятные. Такое счастье смотреть, как твой сын забивает за «Спартак». Давно я не переживал таких счастливых эмоций. Это второй Мелешин, который надел футболку основной команды. Мой старший сын тоже носил футболку «Спартака», но это футболка академии. Надеюсь, традиция продолжится»

• Это пятый случай в истории «Спартака», когда за клуб сыграли и отец, и сын. Весь список:

Мелешины

Отец – Алексей (1996 – 1999, 90 матчей, 8 голов)

Сын – Павел (2022 – н.в., 1 матч, 1 гол)

Еременко

Отец – Алексей (1986 – 1987, 33 матча, 5 голов)

Сын – Роман (2018, 7 матчей)

Смирновы

Отец – Александр (1976, 17 матчей, 1 гол)

Сын – Дмитрий (2003, 20 матчей, 2 гола)

Абдураимовы

Отец – Берадор (1964, 1 матч)

Сын – Азамат (1990, 3 матча)

Морозовы

Отец – Николай (1938, 1945, 3 матча)

Сын – Виталий (1957, 3 матча)

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов; VK/fcsm_official