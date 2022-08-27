Абаскаль смело экспериментирует. При нем «Спартак» меняется по ходу матчей

Пока испанец только радует.

За время работы в «Спартаке» Гильермо Абаскаль провел уже кучу экспериментов:

• двинул Мозеса на позицию десятки, где до этого его использовали только в «Уигане»;

• переставил в нападение Промеса – раньше Квинси играл впереди скорее ситуативно;

• сделал Хлусевича левым защитником (с «Факелом» какое-то время Даниил вообще побегал на десятке);

• утвердил Наиля Умярова на позицию шестерки – там его пробовал разве что Ваноли;

• попробовал Денисова справа в ромбе, не восхитился и вернул на более привычную позицию в защите;

• нашел формат, как выжать максимум пользы из универсализма Литвинова. Первые дни Абаскаль говорил, что видит его полузащитником, но Руслан больше играет сзади. При этом тренер не отказывается от стартового плана и бросает Литвинова в полузащиту, если надо действовать агрессивнее а атаке.

Согласитесь, за работой Абаскаля очень интересно наблюдать. Такие опыты проводил разве что Тедеско в двух первых матчах (тоже пробовал ромб и Ананидзе в опорке), но дальше оттачивал примерно одно и то же.

Абаскаль хотя и поймал нужный футбол и стиль, продолжает быть гибким и пробует что-то еще.

Еще после «Динамо» испанский тренер дал понять, что ему все равно, как действует соперник. Даже если все стоят в штрафной, нужно придумывать, как взламывать эту оборону, а не жаловаться (кстати, с «Зенитом» Абаскаль тоже не подстраивался и играл от себя).

Было очевидно, что «Факел» тоже закроется и лишит «Спартак» возможности играть в любимый вертикальный футбол на контратаках.

Так и получилось. С «Динамо «Спартак» владел мячом 68% времени, с «Факелом» – 61%. Причем в первом тайме цифры были жестче – 74% на 26%. Ранее самый большой разрыв во владении был с «Оренбургом (56% против 44%), а «Краснодару» (4:1) и «Сочи» (3:0) по этому показателю «Спартак» уступил.

Короче, Абаскаль второй раз подряд оказался слегка в новых условиях – и, казалось, второй раз подряд может не справиться.

Но испанец решился на двойную замену уже в перерыве: справедливо заменил Игнатова (у него совсем не шло) и логично бросил выше Литвинова. Как это работает, испанец объяснял после «Динамо». По его словам, Литвинов на позиции шестерки больше нацелен на атаку, чем Умяров.

«Руслан может играть в защите, а по ходу матча подниматься в полузащиту. У него хороший вертикальный пас, он может обострять, хорош в районе радиуса штрафной, у него отличный удар из этой зоны. Мы используем все его сильные стороны».

И речь сейчас не о том, что игру перевернул Литвинов. Просто во втором тайме как раз появилось то, чего не хватало в первом – хладнокровие и нацеленность на ворота.

«Спартак» с Литвиновым и Зиньковским в полузащите добавил в агрессии, в прессинге и начал наконец забирать подборы – так возникли и первый гол, и второй.

Это же отметил и Абаскаль: «После перерыва мы начали наносить удары с 16 метров. Это ключевой момент. Мы чаще наносили удары с дальней дистанции, это и позволило нам сравнять счет».

В итоге «Спартак» не выдохся и под конец поймал соперника, который совсем не справился с темпом.

Абаскалю в Воронеже можно только респектовать – он очень вовремя вмешался и не дал «Факелу» шансов даже подумать о победе.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; spartak.com