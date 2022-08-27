Аналитика Глебчика
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Абаскаль смело экспериментирует. При нем «Спартак» меняется по ходу матчей

Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
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Антон Зиньковский Антон Зиньковский
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
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Пока испанец только радует.

За время работы в «Спартаке» Гильермо Абаскаль провел уже кучу экспериментов: 

• двинул Мозеса на позицию десятки, где до этого его использовали только в «Уигане»;

• переставил в нападение Промеса – раньше Квинси играл впереди скорее ситуативно;

• сделал Хлусевича левым защитником (с «Факелом» какое-то время Даниил вообще побегал на десятке);

• утвердил Наиля Умярова на позицию шестерки – там его пробовал разве что Ваноли;

• попробовал Денисова справа в ромбе, не восхитился и вернул на более привычную позицию в защите;

• нашел формат, как выжать максимум пользы из универсализма Литвинова. Первые дни Абаскаль говорил, что видит его полузащитником, но Руслан больше играет сзади. При этом тренер не отказывается от стартового плана и бросает Литвинова в полузащиту, если надо действовать агрессивнее а атаке. 

Согласитесь, за работой Абаскаля очень интересно наблюдать. Такие опыты проводил разве что Тедеско в двух первых матчах (тоже пробовал ромб и Ананидзе в опорке), но дальше оттачивал примерно одно и то же.

Абаскаль хотя и поймал нужный футбол и стиль, продолжает быть гибким и пробует что-то еще.

Еще после «Динамо» испанский тренер дал понять, что ему все равно, как действует соперник. Даже если все стоят в штрафной, нужно придумывать, как взламывать эту оборону, а не жаловаться (кстати, с «Зенитом» Абаскаль тоже не подстраивался и играл от себя). 

Было очевидно, что «Факел» тоже закроется и лишит «Спартак» возможности играть в любимый вертикальный футбол на контратаках.

Так и получилось. С «Динамо «Спартак» владел мячом 68% времени, с «Факелом» – 61%. Причем в первом тайме цифры были жестче – 74% на 26%. Ранее самый большой разрыв во владении был с «Оренбургом (56% против 44%), а «Краснодару» (4:1) и «Сочи» (3:0) по этому показателю «Спартак» уступил. 

Короче, Абаскаль второй раз подряд оказался слегка в новых условиях – и, казалось, второй раз подряд может не справиться.

Но испанец решился на двойную замену уже в перерыве: справедливо заменил Игнатова (у него совсем не шло) и логично бросил выше Литвинова. Как это работает, испанец объяснял после «Динамо». По его словам, Литвинов на позиции шестерки больше нацелен на атаку, чем Умяров. 

«Руслан может играть в защите, а по ходу матча подниматься в полузащиту. У него хороший вертикальный пас, он может обострять, хорош в районе радиуса штрафной, у него отличный удар из этой зоны. Мы используем все его сильные стороны».

И речь сейчас не о том, что игру перевернул Литвинов. Просто во втором тайме как раз появилось то, чего не хватало в первом – хладнокровие и нацеленность на ворота. 

«Спартак» с Литвиновым и Зиньковским в полузащите добавил в агрессии, в прессинге и начал наконец забирать подборы – так возникли и первый гол, и второй.

Это же отметил и Абаскаль: «После перерыва мы начали наносить удары с 16 метров. Это ключевой момент. Мы чаще наносили удары с дальней дистанции, это и позволило нам сравнять счет». 

В итоге «Спартак» не выдохся и под конец поймал соперника, который совсем не справился с темпом.

Абаскалю в Воронеже можно только респектовать – он очень вовремя вмешался и не дал «Факелу» шансов даже подумать о победе.

Факел – Спартак 1:4 (1:0, 0:4)
Дата проведения
27 августа, 17.30, «Центральный стадион профсоюзов»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 23 Дашаев, 1:1 – 51 Зобнин, 1:2 – 57 Денисов, 1:3 – 90 Промес, 1:4 – 90 Рыбус.
ФакелСвинов, Суслов (Мастерной, 73), Божин, Дашаев, Черов (Магаль, 66), Мендель (Квеквескири, 28), Дмитриев (Шаваев, 73), Шляков, Акбашев (Гонгадзе, 73), Максимов, Аппаев.
СпартакМаксименко, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич (Пруцев, 80), Мартинс Перейра (Рассказов, 90), Умяров (Чернов, 46), Зобнин, Соболев, Игнатов (Зиньковский, 46; Рыбус, 67), Промес.
Предупреждения:
Акбашев (3), Максимов (33), Дмитриев (37), Зобнин (49), Максименко (86).

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Мукунку не сыграл за «Спартак», зато в «Факеле» у него 60+ матчей. Называл полицейских козлами, белел после водки и жил в ультраправом районе

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; spartak.com

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