«Дзюбу в Турции считают звездой». Эльвин Керимов объясняет вообще все о переходе Артема в «Адана Демирспор»

Просто дайте ему 10 минут.

В России нет человека, который знает о новом клубе Артема Дзюбы больше Эльвина Керимова. Ниже – монолог комментатора, влюбленного в Турцию, с ответами на главные вопросы о переходе Дзюбы в «Адана Демирспор».

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«Адана Демирспор» совсем не смущает возраст Дзюбы – в Турции вообще на это не смотрят. И да, ждите еще несколько переходов из РПЛ

«Дзюбу давно отправляли в Турцию, чуть ли не каждое трансферное окно появлялись слухи о его переходе то в «Галатасарай», то в «Фенербахче», то еще куда-нибудь. Для Суперлиги это заметный игрок, здесь его точно считают звездой. В других лигах могли смутиться из-за возраста, а в Турции в паспорт вообще не смотрят, легко подписывают и 37-летних. Вдолгую никто не работает. Даешь результат здесь и сейчас? Подходит.

Почему «Адана Демирспор»? Думаю, гранды так сильно его не хотели. С «Фенером» точно шли переговоры, активно писали, что представитель Дзюбы был в Стамбуле, что сам Дзюба был в Стамбуле. Но «Фенер» рассматривал Артема как один из десяти вариантов: они замахивались на Суареса, на Кавани, на Сеферовича, Джошуа Кинга подписали. И, насколько понимаю, условия, которые просил Дзюба, не устраивали «Фенер».

Что касается других команд, то «Башакшекир» интерес опроверг, «Коньяспор» опроверг, «Галатасарай» – это был совсем слух, «Бешикташ» – тоже. А предложение «Адана» точно устроило. И зарплата 1,5 млн евро, и контракт 1+1 – это замечательные условия для 34-летнего игрока. Плюс лимит не ужесточили, сохранили 8+3 (8 легионеров в основе).

Учитывая реальность, думаю, в Турции сейчас будут очень активно выходить на российский рынок. Они прекрасно понимают, что у нас много недорогих и качественных игроков, которыми можно усилиться. Дзюба, Оздоев – это только начало процесса.

Конечно, в Турции хотят суперзвезд с именами, но далеко не все едут даже на старости лет. А из РПЛ привезти хорошего игрока сейчас намного проще. У меня есть друг в агентстве, мы с ним как раз обсуждали, что в Турции собираются этим пользоваться.

Скорее всего, Дзюбе не придется конкурировать с Балотелли – Марио хочет уйти. Из-за него ушел тренер

Много разговоров о том, что Дзюба будет играть с Балотелли, но, похоже, Марио уйдет. И это одна из причин, почему клуб резко захотел центрфорварда и дал хорошую зарплату. Уже несколько месяцев пишут, что Балотелли ведет переговоры то со швейцарским «Сьоном», то с «Брешией». Президент «Адана» сказал, что знает, что Балотелли хочет уйти, никто его насильно держать не будет. Кто заплатит четыре миллиона евро, прописанных в контракте, тот его и заберет.

А Балотелли в Турции по традиции было весело – он как всегда и играет, и исполняет. Например, из-за него ушел тренер Самет Айбаба, который вывел команду в Суперлигу. Айбаба как-то заменил Марио, а тот разгромил скамейку, когда уходил. В итоге они поругались, Айбаба ушел в отставку и объяснил ее так: «Это все из-за Балотелли. Я его выпускаю – мне все говорят, зачем я его выпускаю. Заменяю – мне говорят, зачем ты его заменил, он отлично играет. Все, мне надоело».

Вместо Айбаба поставили Винченцо Монтеллу – с ним «Адана» заиграла очень круто. Зрелищно, в атаку, много моментов создавали, 60 голов забили, закончили на 9-м месте. Балотелли вообще пента-трик оформил в конце чемпионата, один гол рабоной забил. Получилось одно из лучших выступлений в истории – если бы концовку не провалили, могли бы за еврокубки побороться.

С Балотелли есть еще один сюжет. В первом круге «Адана» играла с «Бешикташем», действующим чемпионом, горели 0:3. «Бешикташ» на тот момент тренировал Серген Ялчин, легенда турецкого футбола. А за 10 лет до этого матча, когда Балотелли еще выступал за «Ман Сити», Серген сказал на телевидении: «Марио Балотелли – тупой, безмозглый придурок. У меня бы в команде он не играл».

Балотелли об этом, конечно, в «Адана» рассказали. В итоге в матче с «Бешикташем» они делают камбэк, а Балотелли сравнивает счет, забивая нереально крутой гол. Марио сразу бежит к скамейке Сергена, прикладывает палец к виску: «Это я-то безмозглый? На, получи!»

Дзюба, конечно, будет считаться звездой, но есть игроки покруче: например, Генри Оньекуру, которого они только что подписали. Он был чемпионом с «Олимпиакосом», заезжал в «Эвертон», в «Монако». Есть и фамилии, которые все знают: Инлер, Ассомбалонга, Бельханда.

В прошлом сезоне «Адана» забила со стандартов 15 голов – Дзюбе это понравится. При этом команда играет низом и любит контратаковать

«Адана» играет в комбинационный футбол. По забросам и кроссам они одни из последних в лиге, ребята стараются разыгрывать. Игра строится через Инлера и Бельханда, сейчас Ракицкий появился с хорошим первым пасом. При этом «Адана» – вторая команда по итогам сезона по голам на контратаках, умеют быстро убегать.

За счет Инлера и Бельханда все в порядке и со стандартами. В прошлом сезоне три команды в лиге забили по 15 голов со стандартов, одна из них – «Адана». Так что с приходом Дзюбы могут стать еще мощнее.

Будет ли Дзюба играть железно в старте? Позиция центрфорварда одна – «Адана» играет 4-2-3-1 или 4-1-4-1. Если вдруг Балотелли останется, его можно еще где-то использовать, Марио разноплановый футболист. А вот главный конкурент Дзюбы – конголезец Бритт Ассомбалонга. Такой мощный, помоложе Дзюбы (29 лет), крепкий, пробивной. Они будут конкурировать.

Видео Дзюбы не станет проблемой. В Турции постоянно публикуют разную жуть

Про видео Дзюбы в Турции хорошо известно. Есть медиа Fanatik, которое опубликовало его чуть ли не день в день. Здесь какой статус: в Турции полно желтых медиа, как Fanatik, для них нормально писать о таком. Там постоянно посты про жен футболистов, девушки полуголые, какие-то сексуальные скандалы. Так что историей Дзюбы в Турции никого не удивить, там и похлеще происходит. Думаю, в арабской стране это стало бы проблемой, но в Турции – нет.

Трэшовая история у «Адана», конечно, тоже есть. Это единственный футбольный клуб в Турции, президент которого совершил самоубийство из-за финансовых сложностей. Он закрывал долги и пытался спасти ситуацию, чтобы клуб не лишился профессионального статуса – обращался к спонсорам, местным бизнесменам, чтобы хоть кто-то помог. Говорил со слезами на глазах: «Обычные люди находят по 5-10-20 лир, а вы все пользуетесь благами города, но в клуб никто вложиться не хочет».

В итоге его так и не услышали, он записал видеообращение, где сказал: «Видимо, обращаюсь в последний раз».

После этого видео он был найден мертвым – прямо с шарфом клуба.

Возможно, вы впервые узнали про «Адана», но это клуб с большой историей. В 21 веке не получалось, пока не пришел медиамагнат

«Адана Демирспор» – клуб с 81-летней историей. Они играли в любительских турецких лигах еще до того, как появились профессиональные, выигрывали даже чемпионат Турции среди любителей.

В сезоне-1960/61 «Адана» стала первой командой не из Измира, Анкары и Стамбула, которая участвовала в профессиональном чемпионате. Тем не менее клуб большую часть истории провел в низших лигах.

Город Адана и клуб «Адана Демирспор» – родина Фатиха Терима. Он там родился, начал карьеру, быстро стал капитаном. Однажды гол Терима вывел команду в высшую турецкую лигу, куда они не могли пробиться десять лет.

Самые яркие годы «Адана Демирспор» – конец 1970-х и начало 1980-х. Тогда заняли шестое место в чемпионате Турции, а еще вышли в финал Кубка, где проиграли «Трабзону». Это, пожалуй, главное достижение.

21-й век – меганеудачный. 26 лет не могли попасть в Суперлигу, получилось только перед сезоном-2020/21. Причем на протяжении 26 лет раза 3-4 попадали в стыковые матчи, но проигрывали и не выходили в вышку.

Все изменилось, когда в 2018 году пришел новый президент – медиамагнат Мурат Санжак. Он и спонсоров находит, и свои деньги вкладывает. При нем наконец-то добрались до Суперлиги, в первом же сезоне заняли 9-е место. Что, впрочем, неудивительно, если за тебя играют Балотелли, Инлер, Бельханда и Ассомбалонга.

Чего Керимов ждет от Дзюбы?

Мне кажется, 10 голов за сезон он забить точно должен. Артем любит новые вызовы, не боится выходить из зоны комфорта, если судить по арендам. Его несколько раз задвигали, а он все равно доказывал.

Тем более с такой поддержкой в полузащите – Инлер и Бельханда, плюс с Ракицким и его первым пасом – Дзюбе точно должно быть комфортно. Не забываем про стандарты, в команде есть те, кто хорошо навешивают. К тому же атакующий футбол, моментов у Дзюбы точно должно быть достаточно.

Если вдруг случится что-то совсем выдающееся (например, Дзюба забьет 20+), то вполне может поехать куда-нибудь в «Фенербахче» или «Галатасарай». Здесь правда всем плевать на возраст. Если ты крут, пожалуйста, приходи и забивай. Дальше одного сезона никто в Турции не планирует.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; Instagram/artem.dzyuba, adskulubu; en.wikipedia.org