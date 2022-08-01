😍 Я не помню, чтобы в РПЛ было так весело. Ставьте лайк, если три тура следили за каждым матчем

Чернявский в восторге.

Чтобы чуть лучше понять, какое безумие происходит в РПЛ, ловите историю от Романа Нагучева, рассказанную во время второго тура.

«Ребят, Юрий Розанов много-много лет искал тур, в котором все матчи будут тотал больше 2,5. Однажды почти поймал на Бундеслиге. Дяденька ненавидел низы, потому что считал преступлением ставить против голов. Получается, и против самóй игры. Если «Ахмат», «Факел», «Ростов» и «Локо» не подведут, Юрочка фирменно улыбнется. Набок. Где-то там».

Ни «Ахмат», ни «Факел», ни «Ростов», ни «Локомотив» тогда не подвели, а ТБ 2,5 во всех матчах тура случился только в третий раз в истории РПЛ (было в сезоне-2002 и в сезоне-2012/13). В следующем туре серия продолжилась и тормознула только на 15-м матче.

Вы просто вдумайтесь: 14 (!) матчей в РПЛ подряд забивали не менее трех голов. А меньше двух не забивали вообще 23 игры подряд – серию прервали только «Ростов» и «Химки» (1:0) в последнем матче 3-го тура. И все еще не было ни одной нулевой ничьи!

Лига, которую мы всегда считали вязкой и оборонительной, вдруг дарит такое зрелище. Я не помню, когда настолько пристально и въедливо следил за каждым, буквально за каждым матчем лиги.

И теперь мне хочется написать о каждом участнике этого фестиваля, который и не думает закругляться.

«Химки». Новый сезон РПЛ стартовал с веселья: все межсезонье мы заранее отдавали «Зениту» титул, но его в первом же матче чуть не размотали «Химки».

У Сергея Юрана при этом все стабильно: игровое время получал и его сын, и сын инвестора клуба. Для полного счастья пока не хватает выхода на поле Дениса Давыдова – согласитесь, ждете же серию с ним!

«Факел». Воронеж подарил новое представление о выезде: 20 тысяч на матче с «Динамо» (и это еще нельзя было заполнить целый стадион), приезд Романа Нагучева (как главного злодея для местных), сумасшествие в городе и на поле. За две минуты отыграть 0:2 у «Динамо», тут же пропустить еще, а потом все-таки вытащить матч в самом конце! Как мы вообще жили 20 лет без «Факела» в РПЛ?

ЦСКА. Казалось бы, разве нас еще может удивить Игорь Акинфеев? А может же – его ассист с «Сочи» лучше не включать, потому что можно залипнуть и не вернуться к нормальной жизни. Да и вообще этот ЦСКА Федотова пока будто бы не собирается отдавать «Зениту» титул просто так.

«Ростов». Да-да, три матча подряд Комличенко забивает с подач Уткина, но в команде Карпина есть шоумены и посильнее. Речь о Даниле Прохине, который иногда включает режим Модрича и выдает тривелы, а они проходят и обостряют атаки. Например, в матче с «Локомотивом».

Скриншот сделан в InStat

«Локомотив». Продолжим про этот великий матч! Скорее всего, вы запомнили, как судья Сухой тормознул игру посреди атаки москвичей под крики Генича «Судьяяяяяяяяя! Сухоооооооооой!», но все же Константин Марадишвили чуть ранее подарил хайлайт помощнее. Спасительный голасо ножницами – сначала в происходящее не верилось.

«Торпедо». В первых двух турах мы не понимали, что вообще «Торпедо» делает в РПЛ (и зачем доводит главного тренера), но вскоре в Самаре на этот вопрос нам ответил Давид Караев. Включите его гол Ибрагимовичу, пусть позавидует.

«Краснодар». Бесконечные сэйвы Матвея Сафонова – они помогают не забывать, что в РПЛ есть вратарь, готовый ехать в топ-5 лиг Европы хоть сейчас. Бросок головой вперед на игрока «Факела» и безумные эмоции после отраженного удара – это теперь запечатано в памяти.

Как и очередная красная карточка Черникова. Да-да, у нас играет русский Серхио Рамос, который получает больше карточек, чем кто-либо в Европе!

А еще есть гениальный Сперцян, который вместе со Смоловым возглавляет бомбардирскую гонку с 4 голами.

«Оренбург». Отъезд легионеров и общий кризис заставляют клубы обращать внимание на совсем неожиданных игроков, а они вдруг устраивают феерию. До игры с «Уралом» во втором туре про Владимира Сычевого (два года назад играл за команду «Крымтеплица») никто и не слышал, а теперь он вдруг выходит и делает хет-трик. В тот момент хотелось кричать: «РПЛ, да как тебе это удается?»

«Зенит». Команда из Санкт-Петербурга всех смутила в Химках, потом вроде бы подсобралась с «Крыльями», а дальше уже включила режим убийцы с «Локомотивом». И какой из этих «Зенитов» настоящий? Отбивающийся от Мирзова или тот, где Клаудиньо исполняет царские развороты и потом кладет такую красоту?

«Ахмат». Ну, во-первых, «Ахмат» внезапно забрал лучшего бомбардира прошлого сезона Гамида Агаларова, а тот уже забивает победные. Во-вторых, провел самый шумный матч за три тура со «Спартаком». В-третьих, главный тренер Андрей Талалаев все еще рок-звезда – получил красную с «Сочи»!

«Динамо». Смолов и его банда подарили нам зарубу с «Факелом» (а Федя забил элегантный гол с шага), а еще напомнили про магию Георгия Черданцева. Комментатор заявил, что голов в матче с «Торпедо» может и не быть, а через 14 секунд «Динамо» уже забило. Ну величие же?

«Урал». Здесь тоже свой Сычевой, но с историей даже покруче. За «Урал» красивый гол забил Алексей Каштанов – человек, который никогда не играл даже на уровне ФНЛ, а еще недавно поддерживал карьеру в любительском футболе. Хоть какая-то польза от новой реальности – такие персонажи все же получают шанс сверкнуть в РПЛ.

«Сочи». И без Федотова, и без Кассьеры, и без Родригао южная команда продолжает идти среди лидеров и побеждать. А все благодаря кому? Конечно же, благодаря вечному и великолепному Нобоа, дубль которого помог обыграть «Ахмат». Иногда кажется, что Крис – и есть РПЛ!

«Пари НН». Как только все засомневались, соответствуют ли нижегородцы уровню РПЛ, сразу же случилось чудо. Ну кто, кто вообще мог поверить, что с 0:2 против ЦСКА Федотова еще можно что-то сделать? А Тимур Сулейманов не сомневался: вышел на 58-й, носился как бешеный, сделал дубль и спас матч.

В этом туре реально нельзя было отрываться от просмотра футбола: представьте, как обидно пропускать героические камбэки «Факела» и «Пари НН».

«Крылья Советов». Мы переживали, что прежней Самары без Пруцева, Зиньковского, Сарвели уже не будет, но Игорь Осинькин и не собирается сдаваться. Сделал Максима Глушенкова (какой гол был в первом туре!) центром вселенной – и спокойно идет с четырьмя очками в середине таблицы.

«Спартак». И даже в такой событийной РПЛ этим ребятам нет равных! Сначала всех затмили реакцией на судейство Безбородова, потом восхищались Мозесом, а теперь качают Абаскаля и Промеса. А чтобы никто не перекричал, на всякий случай отодвигают от власти Федуна. Кажется, чем громче РПЛ, тем заметнее «Спартак». Практически закон физики.

* * *

Вроде бы все здорово, вот только на стадионах это великолепие видит гораздо меньше людей, чем могло бы. В Москве и Санкт-Петербурге продолжаются бойкоты, а на матчах Fan ID ситуация с посещаемостью пока грустная.

Только на «Крылья» и «Пари НН» пришло больше 10 тысяч зрителей. На «Урале» было 3 тысячи, на «Сочи» – 3,7, на «Ростове» – 5,3.

Здесь бы процитировать Валерия Карпина: «Все мы знаем, как любят футбол в Ростове. После хороших, добротных игр на выезде, если бы не было Fan ID, тысяч 20 было бы 100 процентов.

До сих пор не понимаю, зачем это нужно. Для кого это сделано? Если даже нам, тренерам и футболистам, нужен Fan ID. Что мы тут будем делать? Зачем? Из-за чего? У меня много вопросов».

Фото: РИА Новости; globallookpress.com; pfc-cska.com; vk.com/akhmatgrozny; fclm.ru; vk.com/pfcsochi