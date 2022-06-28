«Хочется тащить как Куртуа, чтобы на тебя смотрел весь мир». Мощное интервью вратаря «Крыльев» Ивана Ломаева

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Иван Ломаев из «Крыльев Советов» – один из самых заметных игроков прошедшего чемпионата. Вратарь проводил дебютный сезон в РПЛ и очень запомнился – и бешеными сэйвами, и смелыми выходами, и активной игрой ногами.

В итоге Ломаев вошел в тройку по сухим матчам (у него и Лантратова – по 9, у Акинфеева – 13), заинтересовал «Спартак» и «Зенит», а еще стал первым в истории лиги вратарем, который пытался обвести соперника в центре поля финтом Зидана.

В жизни Ломаев еще более открытый и яркий, чем на поле. Глеб Чернявский поговорил с ним о странностях вратарей, первой зарплате в РПЛ, неловких свиданиях, мечте играть за «Манчестер Юнайтед» и том самом финте Зидана.

До 18 лет Ломаев жил только футболом и почти не общался с девочками. Одно из свиданий закончилось обстрелом снежками

– Ты родился и вырос в маленьком городке Кемеровской области на 27 тысяч человек. Проведешь экскурсию?

– Город называется Гурьевск. Мы уехали, когда мне было восемь лет, последний раз приезжал в 13-14. Дальше все родственники оттуда разъехались, ехать теперь не к кому – если только на родные места посмотреть.

В минуте от дома был детский сад, я в него и ходил. Когда 5 лет исполнилось, во второй половине дня садился в маршрутку и ехал играть на аккордеоне.

– Прости, что? В 5 лет ты один ездил в маршрутке?

– Да. Родители работали на двух работах, не было возможности меня сопровождать. Бабушка с дедушкой – то же самое. Мама сначала очень переживала, но я пару раз успешно съездил, стали доверять. За проезд платить не надо было, я же только в детский сад ходил.

Сейчас, когда вижу, что дети лет в 8-9 гуляют одни, думаю: «Блин, кто вас отпустил?» А потом вспоминаю, что сам в 5-6 лет на маршрутке один ездил. Приезжал в музыкальную школу, учил теорию, проходил уроки сольфеджио. Потом ехал обратно, гулял с друзьями.

Только что был в отпуске в Кемерово, мне дядя говорит: «Хочешь, отвезу в Гурьевск?» Я сказал, что вообще можно, но в другой раз. Не понимаю, к кому мне туда ехать? Никого же нет. Были бы там родственники, друзья, с радостью бы рванул. А так – два часа ехать в одну сторону, чтобы просто прогуляться и на детский сад посмотреть? Как-то не порадовала перспектива такого времяпрепровождения.

– Где бы ты сейчас был, если бы не уехал из Гурьевска?

– Точно мы бы сейчас не разговаривали. Если бы тогда не уехал, даже не представляю, что бы делал. Два пути, наверное. Первый – на завод пойти. Второй – учиться и поступить в хороший университет в Кемерово. Ну или третий еще есть – спиться.

В детском возрасте, конечно, ничего не понимал, а когда стал постарше, часто благодарил родителей. Если бы не уехал из Гурьевска, а потом и из Кемерово в академию Коноплева, никакого профессионального футбола не было бы. Не добился бы никогда того, чего добился.

При этом о Гурьевске – лучшие воспоминания. Занимался не футболом, а музыкой и каратэ. Три года играл на аккордеоне, даже ездил на музыкальные конкурсы. А в футбол в Гурьевске играл с дедушкой. У него был красный гараж с машиной, ворота были похожи на футбольные, туда он мне и бил.

– Ты провел первую настоящую тренировку в Кемерово только в 10 лет. Это же очень поздно!

– Евро-2008 запустил во мне толчок энергии, захотелось в футбол. Понравились Акинфеев и Аршавин – поэтому выбирал между воротами и нападением. Мой первый тренер – Кривошеев Илья Анатольевич – поставил меня в ворота, я просто повыше остальных был. Ну и стало сразу получаться, про аккордеон моментально забыл.

Купили перчатки какие-то за 200-300 рублей, бутс не было, играли то в кедах, то в шиповках. При этом поле было искусственное, на адских гаревых не тренировались. Адские поля начались, когда я играл уже за «Чертаново» во второй лиге. Помню поле в Коломне. Это безумие какое-то: травы вообще нет, вратарская вся в кочках, будто на бетон падаешь. На разминке максимально старался не прыгать, чтобы не сломаться еще до игры.

Воспоминаний об условиях во второй лиге вообще много. Например, Зеленоград. Помню, идем до раздевалки по длинному-длинному темному коридору – будто по бункеру. Или где-то еще в Подмосковье раздевалка была десять квадратных метров, а потом выходим на искусственное поле – оно в кочках. Представляешь? Ну как может быть искусственное поле с кочками? А мне и представлять не надо, играл на таком.

– Что думаешь о ребятах, которые за небольшие деньги рубятся во второй лиге?

– Скажу так: если бы не получилось оттуда вырваться, всю жизнь там играть не стал бы. Ради чего? Я еще уверен, что парни играют там не из-за любви к футболу, а потому что, не знаю, так привыкли.

Когда был там с «Чертаново», смотрел на тех, кто выше. Например, один из моих лучших друзей Слава Грулев попал в основу «Динамо» уже в 18 лет. Меня очень мотивировала его карьера. Я еще во второй лиге, а он уже там. Рассказывает, какие условия для тренировок, какие легионеры с ним, как все вообще.

Так хотелось всего того же, не представляешь! Помню, Глушенков перешел из «Чертаново» в «Спартак». И рассказывает нам: «Парни, приезжаю на тренировку, а там форма лежит, поглажена, сложена для каждого, все подписано, кто где сидит». Я наблюдал за этим и стремился туда же. Не только из-за поглаженной формы, конечно, а просто мечтал расти как футболист.

Я же на первой тренировке в академии Коноплева заплакал. Знаешь, почему?

– Почему?

– Я обычный парень, приехал из Кемерово, выходим тренироваться, а там 10 тренеров. 5 из них – голландцы. Главный тренер, второй тренер, тренер по вратарям, тренер по технике, видеоаналитики и так далее.

Мне дают упражнение на технику, а я в Кемерово ногами в принципе не играл. У меня вообще ничего не получается. Я ною, думаю, что все, меня не возьмут. Но, видимо, хорошо проявил себя на линии, спустя три тренировки взяли. Был максимально доволен, а потом начал исправлять недочет с игрой ногами. Постоянно ходил с ребятами играть в теннисбол, так и научился ногами играть.

– А насколько не умел ногами играть?

– Да вообще. Я не мог от ворот выбить, за меня защитники выносили. Пасы назад тоже было не принято давать. В общем, в Тольятти учился играть ногами с нуля. Здесь нет секрета, нужно просто как можно больше работать с мячом. Выбивать, отдавать, принимать – только так можно научиться.

– Твой тренер рассказывал, как ты сходил с ума по тренировкам. Самый лютый день?

– Наверное, такое устраивал в 15 лет в «Чертаново». Утром встал, пошел в школу, отучился. Потом две тренировки подряд. Сначала со своим 1999 годом, а потом со старшим – с 1998-м. Там причем тренировки максимально жесткие были, с прыжками через барьеры, со всеми делами. После этого шел в тренажерку – два часа там убивался.

Возвращался в интернат, по пути покупал творожок, пил молоко. Поужинал – и снова играть в футбол, в манеже с ребятами еще час-полтора рубился. Там просто Лига чемпионов была, играли с диким азартом, на жопу, с травмами.

– А как такое выдержать?

– Да когда тебе 15 лет, выдержишь что угодно. Конечно, не каждый день так было, но три дня в неделю – стабильно. Я просто понимал, что мне нужна мышечная масса, что ничего не добьюсь, если останусь физически слабым.

– Слушай, в этом же возрасте появляются девочки, свидания, а ты вместо этого вечером в манеж.

– Я осознанно делал выбор в пользу футбола. Пока все гуляли и развлекались, я тренировался. Мне кажется, с девушками начал плотно общаться только лет в 18. Да и где их найти, если мы всегда с одними пацанами учились.

– С девочками сначала неловкое общение было?

– Ой, была веселая история в академии Коноплева. С Грулевым и с еще одним парнем договорились пойти погулять с тремя девчонками. Я даже фамилию одной из них помню – Овсянникова. Встретились в торговом центре «Русь», потом пошли на улицу и снежками их закидали. Максимально глупая какая-то ситуация.

– Ору!

– Еще прикол был в академии Коноплева. Там организовывали дискотеки, а на них специально приезжали девчонки. Как-то так знакомились, а потом в VK переписывались.

Ломаев считает, что главный кайф вратаря – подсказки, выходы и игра ногами. Сэйвы на линии переоценены

– Вратарей считают ######### [странными]. Ты ######## [странный]?

– Наверное, есть такое. Вообще согласен, что вратари странноватые, не от мира сего. А как может быть иначе, если ты каждый день падаешь на землю, головой бьешься, тебе по голове с метра бьют.

Обычный человек же стремится сохранить равновесие и не упасть. Уворачивается от мяча, а не принимает его в себя. Все наоборот. Эти примеры можно долго приводить. Вратарь – антипод футболиста. Цель игры – забить гол, а вратарь это предотвращает. Человек с детства идет против всех, против толпы. Уже это решение не самое нормальное, так что ничего удивительного.

– Самое безумное, что видел от вратарей?

– В Томске играл вратарь, который в 11 лет вешал презервативы на перекладину. Такая примета у него была, талисман. В 11 лет!

– А ты что-нибудь исполнял?

– Я дрался много в академии Коноплева – с кровью, как положено. Потому что дурачок маленький был, неправильно себя вел. Просто нарывался на старших, хотя был слабый и не мог нормально ответить. Только в 15 лет дошло, что не надо так делать. Мне в академии сказали: «Еще одна драка – и мы тебя отчислим». Тогда и переосмыслил, не хотелось же все потерять.

– В чем для тебя кайф игры в воротах?

– Мне нравится руководить командой. Ребята упустили кого-то, а ты заметил, подсказал, за счет этого предотвратил опасный момент.

Или люблю страховать. Когда защитники получают за спину, а я уже высоко, читаю и первый на мяче. Здесь же еще какой момент: нападающий меня там не ждет, он думает, что один на один убегает, а тут раз – и облом. Не получилось один на один.

Очень нравится играть ногами. Кроссы отдавать, какие-то пасы искать между линиями, отрезать сразу часть игроков соперника и начинать так атаки – просто обожаю.

– Ты играл во второй, первой и Премьер-лиге. Где почувствовал, что теперь совсем другой уровень?

– Во второй лиге, конечно. Суть в чем: до этого мне никогда не били с такой силой. У нас же в «Чертаново» была команда пацанов, все примерно одного возраста, никто не умел бить, как мужики во второй лиге заряжают. Ну, кроме, может, Данила Тюменцева, но он единственный в команде. Мне было очень тяжело, просто оказался не готов к таким сильным ударам.

В итоге всякую чушь пускал, а потом думал: «Что же со мной не так?»

– Самый сложный момент?

– За «Витязь» из Подольска во второй лиге играл футболист по имени Александр Подымов. Он мне раза три чуть ли не с центра поля забивал. Самая отвратительная игра была, когда мы 3:3 с ними сыграли, а после первого тайма горели 1:3. Я такое от него пустил!

Захожу в раздевалку в перерыве и вообще не хочу выходить на второй тайм, тильт максимальный. Стремно и стыдно было играть дальше. Еле нашел в себе силы – к счастью, больше не пропустил, мы забили два и вытащили ничью. Люди, наверное, думали: «Кого вообще поставили в ворота?»

Потом еще один жуткий гол со штрафного был. От «Зенита» из «Пензы, 0:3 мы проиграли. Ну просто дичь залетела!

А это из-за того, что был еще не готов к таким ударам, потому что мне никто никогда так сильно не бил. Ко второму сезону адаптировался, больше такого не было.

­– Неужели переход из ФНЛ в РПЛ не так чувствуется?

– Чувствуется, но не настолько. Нам в ФНЛ Комбаров, Гацкан и Кабутов говорили: «Ребята, вы не представляете, как уровень отличается. Вас тут за ошибки прощают, а в РПЛ не простят». Так и оказалось: любая ошибка – и уже мяч в сетке.

– Первый матч с «Ахматом» – вас уже на пятой минуте не простили.

– Ой, мы там смешно перед матчами с парнями обсуждали. Типа «Ахмат» в первом туре – надо побеждать, «Спартак» во втором – ничья, Тула в третьем – тоже надо побеждать. В итоге проиграли все три матча. «Ахмат» предложил такой интенсивный прессинг, что мы не справились. Тогда и поняли, куда попали.

– Со «Спартаком» во 2-м туре ты провел топовый матч. Чувствовал, что в порядке?

– Да прекрати, в каком порядке. Ничего я там не сделал такого, только в противоход взял сложный удар, после которого все равно пенальти назначили.

Ну смотри: да, отбил много, но это же удары рядом, которые просто надо брать. Люди часто переоценивают сэйвы – вратарь на линии в основном берет то, что и должен брать.

Я тебе даже больше скажу: если вратарь делает все правильно, то сэйв обычно выглядит вообще не эффектно. Вот Акинфеев 20 лет правильно позицию занимает, очень много мячей просто в него прилетают. А когда ты неправильную позицию занял, часто и получаются эффектные сэйвы.

Поэтому я и говорю, что игра на линии – это что-то такое рабочее. Твоей заслуги гораздо больше в руководстве обороной, игре на выходах и игре ногами.

После финта Зидана партнеры сказали Ломаеву: «Вань, ты что, дурачок?»

– Финт Зидана с «Химками» – главный мем с твоим участием. Я хочу разобрать каждое его мгновение.

– Я плохо обработал мяч, после этого в голове было два решения – выбить мяч или сфолить на игроке.

– Первое получше, второе похуже, но оба – адекватнее того, что получилось. С чего вдруг ты поменял решение?

– Фолить, кстати, было нельзя. У меня три желтых, следующая игра со «Спартаком». Этот вариант сразу отпал. Надо было выбивать, но я вспомнил, что перед этим в Турции на сборах обыгрывал нападающего финтом Зидана, тогда все получилось. Причем вообще во вратарской исполнил, Цыпченко нашего обыграл.

– А почему ты начал делать финт не в ту сторону?

– Потому что если делаешь в другую сторону, то надо первое движение делать левой ногой. Думаю, тогда бы еще смешнее получилось, не попал бы вообще по мячу.

Ну и на самом деле Садыгов почему-то побежал не на меня, а от меня. Он ведь по уму должен был атаковать по другой стороне.

– В какой момент понял, что катастрофа? Еще во время финта?

– Нет, когда уже врезался. Я, правда, катастрофы сначала не ждал. Потому что оттуда еще попасть надо. Не все футболисты так легко попадут. К сожалению, Садыгов попал, да еще по такой идеальной траектории. Ну, такое случается.

– О чем подумал, когда мяч залетел в сетку?

– Ну что ###### [капец].

– И улыбнулся после гола. Это истерично было?

– Да нет, скорее, иронично. Ну что мне надо было сделать, заплакать? Пацаны говорят: «Вань, ты чего, дурачок?» Я извинялся, а Барач, цз наш, сказал, что матч-то отличный был, если бы не придумал такое. И добавил: «Только все твою игру уже завтра забудут, а это теперь с тобой навсегда».

– Главный тренер Игорь Осинькин тебя публично критиковал. Что сказал лично?

– Я ему сказал: «Виталич, знаю, бред полный, извиняюсь». Он говорит: «Ты же понимаешь, что так нельзя делать?» Я, конечно, согласился.

– Повторишь?

– Нет, конечно, вратарю так нельзя играть. Мы даже с Комбаровым обсуждали, он говорит: «Ты же понимаешь, что такое может повлиять на дальнейшую карьеру, что другие клубы будут учитывать этот момент?»

Я-то понимаю, но время уже не вернуть. Живу с этим теперь.

– На видео смотрелось комичнее, чем ощущалось в игре?

– Да. Хотелось бы, конечно, чтобы это выглядело не так ужасно. Мои действия – нонсенс, такого больше не допущу.

– Раз ты такие штуки делаешь и хорошо играешь ногами, как считаешь: мог бы выйти в поле? Скажем, во второй лиге.

– На ЦЗ – сто процентов. Если мы, конечно, про вторую лигу говорим. В ФНЛ и РПЛ не смог бы. Там будет прямо заметно, насколько мне скорости не хватает. Во второй, думаю, можно было бы вытянуть за счет понимания и выбора позиции. Я же постоянно присутствую на тактике/теории, к тому же эта позиция вратарю интуитивно ближе всего. Плюс там же нет ВАРов, можно прихватить, придержать, чтобы судья не заметил.

Ломаев признается, что не умеет брать пенальти. Но знает, как отбить удар Жоржиньо и Левандовского

– Что делаем с теми, кто говорит: «Не гадал, играл по мячу, поэтому и взял пенальти»?

– А кто так говорит? Кто на диване с пивом лежит? Они же просто не понимают, о чем говорят. Особенно меня веселят комментаторы. Ну видно же, что вратарь сильно заранее пошел и за счет этого потащил пенальти, а они выдают: «По мячу играл, реагировал!»

Я на тренировках много раз пытался на реакцию из угла достать – это просто невозможно по физиологии человека. Если не гадать, то можно взять только то, что рядом с тобой летит. Вот прямо совсем рядом. Получается, ты тогда просто остаешься на месте и рассчитываешь, что плохо ударят. Удар в угол или даже рядом с углом ты уже точно не возьмешь.

Если совсем просто: выбираешь либо один из углов, либо центр. И туда ждешь удар. Центр, правда, особо никто не выбирает. Хотя когда бьют Жоржиньо или Левандовски – смысла гадать не вижу. Надо стоять до конца и ждать, что они плохо пробьют. Если гадать, они точно заметят движение и ударят в другой угол.

Или как Зоммер с Жоржиньо сделать – пойти в один угол, а потом резко в другой. Не знаю, как он такое натренировал, этот момент точно войдет в историю футбола. Как он там галик не подвернул и мениски с крестами не порвал?

– Окей, ты остаешься на месте, а условный Дзюба просто катит в свободный угол, ты не берешь.

– Да пусть катит. Для него тоже немного шок: вратарь на месте стоит, что делать. Есть шансы, что покатит плохо. С такими только так.

– Как ты прервал серию Полоза?

– Смешная ситуация. Я первый раз пенальти в РПЛ отбил, а он первый раз не забил. Ко мне Фролов подошел перед матчем и сказал: «Скорее всего, он будет бить в левый от тебя верхом». Я говорю: «Почему?» Он отвечает: «Я так чувствую». А Фрол же по пенальти вообще сумасшедший, поэтому доверился ему.

Когда Полоз бил, он явно смотрел в другой угол. Это было еще одним подтверждением, но в целом не влияло ни на что. Я выбрал заранее угол, который Фрол посоветовал. Во время удара еще мяч не долетел, а я уже понял, что беру – он плохо пробил.

– Ощущения?

– Да я же этот пенальти и сделал, а до этого еще гол привез. Какие тут ощущения? Ну, хорошо, что второй раз хотя бы не накосячил. Я в целом сыграл тот матч отвратительно, хотя в конце мог забить, но мы с Констанцей на угловом столкнулись. Так бы все в этом матче сделал – и привез гол, и отбил пенальти, и забил.

А вообще Полоз Полозом, но я не умею пенальти отбивать. Никогда не умел.

– А это можно натренировать?

– Нет, невозможно. Вот у Фролова есть такое умение, а у меня нет, причем с детства так было. Надо это как-то чувствовать, а я не чувствую.

– Выглядит как хитрый план, чтобы бьющие волновались перед ударами тебе.

– Может быть! Да, пусть это будет моей тактикой.

Ломаев против того, чтобы годами играть в РПЛ без еврокубков. Через пару сезонов хочет в Европу, готов пробиваться через Бельгию

– Тобой то «Спартак» интересовался, то «Зенит».

– Ну пишут и пишут. Я же не там – что мне об этом думать?

– Что бы выбрал?

– О чем говорить, если никаких предложений нет, только слухи?

– Расскажи, как остаться в себе, когда тебе приходит зарплата игрока РПЛ. Что испытал, когда это случилось впервые.

– Она у меня явно не такая, как в топ-клубах, но, конечно, это очень большие деньги. Ну, что испытал? Кайф, сто процентов.

А как остаться в себе? Ты же идешь к этому всю жизнь. Как можно потерять голову? Чтобы потерять за год то, к чему шел? Как Милевский и Алиев? Это странно как-то.

Нет, я не святой, тоже делал глупые траты, особенно в отпуске, ерунду всякую покупал. Но глобально с умом подошел. Сразу родителям квартиру купил в Кемерово, например.

– В долг часто просят?

– Ой, как только в «Крыльях» начал играть в ФНЛ, такое началось. Мне пишут люди, с которыми годами не общался, просят дать в долг. Причем в первое время мне было стыдно отказывать. Типа подумают про меня плохо: хорошо зарабатывает, а выручить не может. И я переводил, например, 10 тысяч. Однажды даже 50 перевел. Когда возвращали, когда нет.

Еще с девушками было. С одной общались, несколько раз виделись. Вдруг у нее случились проблемы, она говорит: «Дай мне такую-то сумму денег». Приличную такую. Я отказался, а она в ответ: «Ваня, а я думала, мы нормально общаемся, близкие люди». Видимо, она думала, что мы встречаемся.

А потом я подумал: «А какая разница, что эти незнакомые люди вообще обо мне подумают? Если я так и буду всем давать деньги, то меня просто сожрут». И перестал раздавать всем.

– Хочешь в Европу?

– Конечно. Мечта – АПЛ, «МЮ». Я понимаю, что это практически невозможно, но все бывает, почему бы не стремиться?

Сейчас, понятно, ситуация тяжелая для отъезда. Если представить просто в теории и говорить про какие-то реальные клубы, то в условную Бельгию, чтобы засветиться и потом пробиться куда-то выше, поехал бы.

У меня есть мечта сыграть в Лиге чемпионов. С детства еще: выйти на поле, чтобы полотно в центре поля было, чтобы гимн заиграл. Как представляю – так мурашки.

И через Бельгию условную готов пробиваться. Заодно другой менталитет посмотреть, другой устой жизни. При этом еще пару лет поиграл бы в РПЛ – мне еще рано уезжать, только один сезон же пока провел.

– Есть какой-то критерий, после которого ты скажешь: «Я топ, я красавчик»?

– За сборную России на чемпионате мира надо сыграть, выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. А что? Все это реально, если работать. Мне, кстати, очень важны еврокубки. Не хотел бы всю карьеру играть без них.

Поэтому если через 2-3 года будет предложение даже меньшее по деньгами, но с шансами поиграть в еврокубках, выберу его.

Это же невероятно: хочется когда-нибудь выйти в Лиге чемпионов и тащить как Куртуа, чтобы на тебя смотрел весь мир.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Антон Денисов, Алексей Куденко, Владимир Федоренко, Алексей Даничев, Владимир Песня; instagram.com/lomaev_i