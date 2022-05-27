Провожаем Жиго: в жизни не брутальный, два часа рубился с Промесом из-за «Уно», шел в атаку без разрешения Тедеско

АУФ!

109 матчей, 10 голов, 5 ассистов, 28 желтых карточек и одна красная – так прошли четыре года Самюэля Жиго в «Спартаке».

Новый сезон французский защитник начнет в «Марселе», а в воскресенье в финале Кубка России проведет последний матч в красно-белой футболке.

Глеб Чернявский провожает Жиго подробным текстом – о том, какой он человек, как жил и тренировался в России, как общался с партнерами, учил русский и развлекал команду.

Обещаем, будет интересно.

Жиго охотно учил русский и нарывался на розыгрыши. Голову учили называть задницей, иностранца – дураком

«Спартак» летел на выезд, кажется, в Самару. Где-то в аэропорту Жиго увидел надпись «следующий». Он тут же докопался до пресс-службы: попросил объяснить, как прочитать такое сложное слово и как оно переводится. С переводом справились быстро, а вот с произношением пошло сложнее. Но Жиго не успокаивался, пока не выговорил правильно.

«Жиго стремился поскорее начать говорить, – рассказывает Sports.ru бывший тренер «Спартака» по физподготовке Рамиль Шарипов. – Игроки над ним шутили и специально обучали неправильно. В результате он мог голову назвать задним местом, а иностранца рядом – дураком. Все смеялись, а Жиго быстро понимал, что это развод. С французским акцентом непросто произносить наши слова, русский Сэма забавный, но человек старался, в отличие от многих других легионеров».

«Я не могу сказать, что Жиго прямо учил-учил русский, – говорит Sports.ru Артем Ребров. – Скорее через общение, через какие-то бытовые моменты. Мы же с ним одно время жили в одной комнате, он часто спрашивал, как переводится то или другое слово. Правда, у нас был конфликт интересов. Я тогда начал английский учить, говорю ему: «Сэм, давай по-английски говорить!» Он смеялся: «Нет, давай на русском!»

Сам Жиго рассказывал так: «До травмы (на старте карьеры в «Спартаке» Жиго порвал кресты – Sports.ru) я брал уроки русского, но потом пришлось прекратить. Сейчас я возобновил занятия. Каждый день по несколько часов я посвящаю изучению языка. Русский – не самый простой язык. Но я стараюсь говорить с партнерами на нем, потому что это важно для взаимопонимания на футбольном поле».

В итоге осенью 2021-го Жиго дал первое интервью на русском.

Удивительно, но Жиго иногда переписывается с русскоязычными на кириллице. Причем не просто вбивает все фразы в гугл-переводчик, а старается писать сам и слегка путает местоимения: например, в ответ на «скучаю» вместо «я тоже» отвечает «ты тоже».

Жиго брутальный только на поле. В обычной жизни он тихий, скромный и даже застенчивый

Согласитесь, при упоминании Жиго сразу приходит образ жесткого и неуступчивого защитника, с которым лучше не связываться. На самом деле такой режим только на поле.

«Жиго – очень спокойный парень, – говорит Ребров. – Смотришь на него на поле и думаешь, что он весь такой брутальный, настоящий воин. На поле все так и есть, но в жизни Жиго вообще другой. Ну просто одуванчик! Тихий, приветливый, улыбчивый, не любящий внимание к себе. Я бы даже сказал, он немного застенчивый».

Есть теория, что страсть Жиго идти в столкновения и единоборства идет не от характера, а от любви к регби. Старший брат Жиго – профессиональный регбист, даже провел 15 матчей за сборную Франции.

«Это точно его тема, Сэм обожает регбийные стыки, – говорит Ребров. – Мне иногда казалось, он прямо любит создать такой момент, чтобы по-регбийному влететь в соперника. Просто кайфует от этого. Было ощущение, что когда он в отпуск ездил, то играл там с братом в каком-то виде в регби. Потом возвращался – и то ребра болели, то еще что-то. А в комнате в Тарасовке он всегда смотрел игры брата».

«Сэм в детстве занимался и регби, и футболом одновременно, – говорит Шарипов. – У них дома этот вид спорта очень популярен. Жиго очень гордится братом, привозил его в Москву. У них, видимо, в крови страсть к единоборствам. Когда Сэм приехал, он первое время упрашивал меня найти ему персонального тренера по боксу или единоборствам, хотел в свободное время заниматься чем-то таким. Конечно, в профессиональном спорте такое невозможно, мы ему все объяснили, он понял».

Жиго мог перейти не в «Спартак», а в «Краснодар». Все перевернулось в последний момент, в просмотре участвовал даже Федун

В «Спартак» Жиго перешел не без шума – перед трансфером случилась мутная история с «Краснодаром».

«Мы больше года вели Жиго, – рассказывал гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг. – Я лично летал в Бельгию, общался с футболистом и его агентом, в итоге мы договорились. Параллельно разговаривали с «Гентом», сделали два предложения и были близки к завершению сделки.

И после этого я случайно узнаю о том, что в переговоры вмешался «Спартак». Мы предупредили коллег, что находимся в заключительной стадии, и другому клубу из России в данном случае некорректно проявлять активность. Но менеджмент москвичей проигнорировал наше обращение. Удивлены таким уровнем уважения со стороны «Спартака». Но свет клином на этом защитнике не сошелся, а выводы мы для себя сделали».

На обвинения «Краснодара» отвечал агент Алексей Тильман, который был посредником при переезде Жиго в Россию. По его словам, все упиралось в агентскую комиссию.

«Я знал, что «Спартак» искал центрального защитника, и честно сказал Хашигу: «К Жиго есть интерес из Москвы, но я не нарушу договоренности, если «Краснодар» сам не выйдет из сделки. «Краснодар» менял цифры комиссии несколько раз, утром было одно, вечером – другое. И так три дня.

В последний раз Хашиг сказал: «Вот моя крайняя цифра, больше платить не будем». Здесь мы официально расстались, я еще переспросил его, точно ли все. Владимир ответил: «Да, не обижайтесь на меня, но я пойду в «Гент» и напрямую к агенту Жиго. Переплачу, но вы останетесь без копейки».

Я позвонил Тимуру Гурцкая и сказал, что мы с «Краснодаром» не договорились. Тима говорит: «Скинь мне цифры, которые ты согласовал с «Краснодаром». Чтобы не спекулировали на том, что мы вытащили что-то из зарплаты Жиго. Гурцкая ответил: «Лех, если эти цифры в силе, то в течение 24 часов, я думаю, решим».

Так в летом 2018-го Жиго оказался в «Спартаке», хотя в теории мог перейти еще раньше.

«Я же смотрю чемпионат Бельгии, конечно, хорошо знал и видел Жиго, – говорит Sports.ru Тимур Гурцкая. – Это серьезный и заметный футболист, его предлагали еще осенью, но тогда в «Спартаке» еще были и Боккетти, и Таски.

А к лету Таски уехал, с Боккетти тоже в ближайшем будущем планировали расставаться – вот и понадобился хороший центральный деф. По деньгам попадали, плюс человек прошел французскую школу. Я вообще считаю, что если брать в РПЛ игрока из Франции, то процент попадания будет высокий. Очень похожий футбол, борьба все 90 минут. Все французы с детства воспитываются в спартанских условиях, конкуренция бешеная – ребята оттуда все сильные.

Жиго мы согласовывали так: я показал Каррере, а Марко Трабукки – Родионову. Тот посмотрел, оценил и отослал Леониду Арнольдовичу. Федун после этого связался с Каррерой, Массимо ему сразу сказал: «Да, это то, что мы ищем, это то, что нам надо».

Массимо быстро Жиго одобрил – потому что сам защитник, он моментально видит. С Федуном проблем не было. Он же сам тоже смотрит. Я, правда, не знаю как, но смотрит. И если ему игрок нравится, а еще из нескольких источников он получает подтверждение, то он легко соглашается. Леонид Арнольдович про деньги даже ничего не говорил.

А Жиго уговаривать не надо было. Он до этого уже согласился на Россию и согласился на Краснодар. А если человек согласен на Краснодар, то никакого труда привезти его в Москву и в «Спартак» уже нет. В общем, сработали очень быстро, не помню еще игроков, которых в «Спартак» за два дня подписывали. В итоге как успешно получилось: если не считать травму, человек четыре года от звонка до звонка играл».

Почти сразу Жиго порвал кресты в столкновении с Дзюбой. Терри привозили ему на замену

Это был третий сезон Массимо Карреры, «Спартак» начал ударно. Вместе с Жиго выиграли четыре матча и один сыграли вничью, к 6-му туру шли на втором месте после «Зенита».

Дальше был выезд в Санкт-Петербург – та игра закончилась по нулям, но в середине первого тайма «Спартак» остался без Жиго. Дзюба пытался отобрать у него мяч, а контакт закончился падением француза и разрывом крестообразных связок.

Почти на сезон команда осталась без ключевого игрока.

«Из-за травмы Жиго мы и хотели брать Терри, – говорит Гурцкая. – Трансферное уже окно закрылось, могли подписать только свободного агента. Уверен, Терри бы заиграл, потому что он был отличной форме, перед этим провел полный сезон в «Астон Вилле» в Чемпионшипе – а там интенсивность повыше, чем в РПЛ. Команды суммарно пробегают по 120 км за игру. Представьте трио в обороне потом: Жиго, Терри и Джикия. Это же мечта?

Вообще, если бы с Терри тогда получилось, он бы потом стал тренером «Спартака». Терри влюбился бы в Москву, а со своим бэкграундом, мозгом и харизмой через два года мог бы уже тренировать команду.

Сексуальные скандалы, которые его преследуют, мне в них не доводилось участвовать, поэтому по этой теме ничего не знаю. Я знаю только, что он нечеловечески харизматичный парень. Ты сидишь с ним, обедаешь и чувствуешь, что это лидер. Во всем – как он себя ведет, как разговаривает. Интеллигентнейший человек с безумным авторитетом.

Когда Терри понял, что откажется от «Спартака» по семейным обстоятельствам, то посчитал необходимым прилететь в Москву, лично подняться в ложу к Федуну, поблагодарить и извиниться, что переход не получился. Такого вообще не бывает, а Терри так сделал».

Для Жиго восстановление после крестов стало очень сложным моментом – до этого у него никогда не было таких серьезных травм.

«У Жиго только в детстве была небольшая травма, а тут такое, – говорит Шарипов. – Он сильно переживал, что реабилитация может затянуться или что колено не восстановится. Его поддерживали Зобнин, Ещенко и Джикия, которые тоже прошли восстановление после таких операций.

Первое время Жиго очень торопился. Не понимал, что нужно все делать постепенно, что только так можно набрать оптимальные кондиции. И очень злился, что нескоро будет играть. Но потом понял, что без нормальной реабилитации ничего не выйдет. Спустя полгода он даже спрашивал, не опасно ли ему участвовать в некоторых контактных упражнениях. В итоге Жиго проделал колоссальный объем работы, пахал по много часов в день».

Жиго придумал не только «АУФ!», но и другие традиции – в автобусе все садились в проход и проносили друг друга на руках

В последнем сезоне Жиго стал одним из лидеров раздевалки, не стеснялся толкать речи и настраивать команду. И постоянно придумывал необычные штуки.

«АУФ», мне кажется, родилось где-то в раздевалке, – говорит Ребров. – Сэм вообще любил такое. Например, на сборах в ОАЭ надо было ехать куда-то час на автобусе. И он сажал ребят в проход, а всех по очереди должны были пронести на руках. Или звал танцевать – парни всегда соглашались».

«Сэм может пошутить, но когда нужно что-то сделать для себя или команды, он очень серьезно к этому подходит, – говорит Шарипов. – Всегда стоит на своем. Один раз они с Квинси спорили о каком-то правиле в игре «Уно» два часа. Команда уже пообедала, все разъехались по домам. А они в ресторане еще долго убеждали друг друга, никто не хотел уступать. Потом даже за разными столами сели есть».

Рубился Жиго не только с Промесом. Однажды он рассказывал такую историю про тренера по физподготовке Рамиля Шарипова.

«Было жарко. Рамиль заставлял меня заниматься, а я говорил ему: «Тренер, все! Я не могу продолжать. Это невозможно». В тот момент Рамиль очень разозлился, выбросил инвентарь и сказал, что тренировка закончена, что больше не хочет работать со мной. Я ему ответил, что нет, я все сделаю и готов продолжать. Тренер кричал: «Давай, давай». Подгонял меня. Но вы не представляете, насколько это было сложно».

«Тот момент я вспоминаю с улыбкой, – говорит Шарипов. – Было действительно жарко. Утром в зале мы сделали нудную и длительную работу, а вечером по плану была интервальная скоростно-силовая. Много ускорений, торможений, смен направлений.

Вторую серию упражнений Сэм уже еле терпел. Мне было его уже жаль, я думал отменить третью серию. Но решил проверить и надавить. Сказал: «Сэм, ты без характера. Ты слабый футболист, как собираешься играть в чемпионате через месяц? Я не хочу работать с таким лентяем».

Как он ненавидел меня в этот момент! И что вы думаете? Третья серия прошла на ура. Больше никогда его не надо было просить что-то сделать до конца и эффективно. Потом мы много работали над его атлетизмом. Каждый день приходил в зал после тренировок и просил дать ему упражнения».

Один из самых ярких моментов карьеры Жиго – победный дубль в дерби с ЦСКА. Тренеры вообще ценили его умение играть в атаке, а Тедеско даже вводил жест, который означал, что защитнику надо идти в атаку.

«Помните жест, когда Тедеско вверху скрещивал руки? – рассказывает Ребров. – Все думали, что он судьям что-то показывает, а это на самом деле был знак Жиго – что можно идти в атаку. Правда, Сэм его не всегда дожидался и бежал в нападение еще на 60-й минуте. Тедеско приходилось его осаждать: «Ты куда побежал, знака не было, давай возвращайся!»

Жиго в России очень скучал по сыну, а теперь будет к нему ближе. И поиграет за любимый «Марсель («ПСЖ» он хейтит)

«В жизни Сэм очень приятный и позитивный, – говорит Шарипов. – Жил в «Москва-Сити», к нему часто приезжали друзья из Франции. Я никогда не видел его одного, он всегда с кем-то. Ездил на клубном «Ниссане» с водителем, никакого пафоса и шика. Иногда рассказывал о семье. Видно было, что скучает по сыну и родным. Когда давали несколько выходных, он всегда проводил их с сыном. Кстати, его племянник научил по видео мою дочь считать на французском до двадцати».

«Не помню, чтобы Сэм был в джинсах, он всегда ходил в спортивном костюме и бейсболке, – говорит Ребров. – Мы ему говорили: «Зачем тебе уезжать? Оставайся, сделаешь себе русский паспорт, русскую жену найдешь». Сэм всегда отвечал, что это невозможно, он хочет быть с сыном. Он постоянно был с ним с сыном на связи и развлекал его. Было видно, что он безумно скучает. Я как отец хорошо понимаю, почему его так тянуло домой.

Очень хочется, чтобы в «Марселе» у Жиго все получилось, чтобы он был счастлив. Сын теперь рядом, играть будет за команду, за которую всегда хотел. Он оттуда родом, думаю, «Марсель» для него как «Спартак» для меня. Он всегда говорил: «ПСЖ»? Фу-фу-фу!»

Надеюсь, что наша команда останется в его сердце и что он будет приезжать в гости.

И не сомневаюсь, что Жиго – настоящий спартаковец навсегда».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Eric Alonso; globallookpress.com/Stupnikov Alexander, Jasper Jacobs; VK/fcsm_official; Instagram/mum84; spartak.com