Чемпионство «Спартака»: Федун шутил про Нольтрофеича, Каррера разбивал часы, игроки умирали от нагрузок

От редакции: 17 мая 2017 года «Спартак» отмечал чемпионство вместе с болельщиками прямо на поле «Открытие Арены». Сегодня ровно 5 лет с того дня – и на Sports.ru небольшая серия материалов о той победе.

Наша экскурсия сезон-2016/17-й: от позорного вылета из Лиги Европы до долгожданного чемпионства.

Поражение от АЕК прибило команду: Ребров не знал, как уезжать со стадиона, Кутепов три дня был в депрессии

«Читал в македонских СМИ, что болельщики «Спартака» благодарят меня. Удивлен, что фанаты такого клуба обо мне помнят и вспоминают добрым словом. Все-таки я забил гол в ворота их команды, а она вылетела из Лиги Европы. Желаю всем спартаковцам насладиться чемпионством, поскольку и болельщики, и игроки, и клуб это заслужили!»

Это слова Ивана Тричковски – человека, который начал чемпионский поход «Спартака» в 2016-м, когда настроение команды и болельщиков было просто катастрофическим.

«Спартак» уверенно начал сезон РПЛ с победы над тульским «Арсеналом» (4:0), а вот в Лиге Европы (точнее, всего лишь в предпоследнем раунде ее отборов) все пошло не так ударно.

«Спартаку» попался кипрский АЕК – по первой игре даже не было мыслей, что команда Аленичева способна от нее вылететь. Жано Ананидзе забил так легко, будто перед ним были не профессиональные футболисты, а 5-летние дети в парке. Промес и Зе Луиш тоже не напрягались, но все делали слишком вальяжно и расхлябанно – в итоге упускали моменты. Дошло до того, что киприоты сравняли – 1:1 в первом матче.

Тогда все списали на жару, а в Москве ждали уверенную победу и выход в следующий раунд. «Спартак» вроде бы давил, но завершать атаки не получалось. В принципе забивать было необязательно, для прохода дальше команду Аленичева устраивала и нулевая ничья. Так «Спартак» сосредоточился на обороне.

А дальше – 88-я минута, Иван Тричковски врывается из глубины, на него идет заброс, но ни Ещенко, ни Макеев, ни Кутепов не в состоянии помешать македонцу. Артем Ребров не спасает – мяч залетает ему под мышку.

«Ой-ой-ой-ой-ой! Как же так?» – возмущался Юрий Розанов.

«Господи, что ж такое?» – кричал Роман Гутцайт.

Отвечать пришлось Дмитрию Аленичеву: «Что это было? Хороший вопрос, – сказал Аленичев после матча. – Хотел бы извиниться за позор, который был. Полностью беру на себя вину за это безволие и бесхарактерность».

Спустя годы игроки рассказывали, что очень непросто перенесли то поражение.

Артем Ребров: «В голове была одна мысль: «Как же со стадиона уезжать, нельзя же так, извините за выражение, обсираться». Ведь нет ничего хуже, чем выходить со стадиона с опущенной головой, потому что в глаза людям смотреть просто стыдно. Тогда ощущение этого стыда было какое-то запредельное».

Илья Кутепов: «Описать цензурно мои ощущения в те мгновения невозможно. Когда мяч залетел в сетку, я сказал себе: «## твою мать». Это знаете, когда ты постучал по дну, а тебе еще ниже дверь открывают и говорят: «Давайте, спускайтесь и располагайтесь». Мне было безумно стыдно, чувствовал опустошенность и подавленность. Три дня провел в таком состоянии. И уж точно не думал, что мы чемпионами станем».

Вместо Карреры «Спартак» должен был тренировать Бердыев. Все сорвалось в последний момент, а Федун написал тренеру: «Мудак!»

На этом история Дмитрия Аленичева закончилась. Леониду Федуну, кажется, вообще не хотелось назначать его тренером. Да и ставка на спартаковские скрепы в сезоне-2014/15 его не вдохновляла, но какие-то силы убедили попробовать такой путь.

«Аленичев – суперигрок, – говорил Федун. – Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они (Федун так и не раскрыл имена – Sports.ru) мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали».

Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был вариантом. Аленичева вообще не было в моем списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они все сделают. Вот, профессионалы все сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось – либо ты сам отвечаешь, либо нет».

Конечно, ни о каком Каррере вместо Аленичева речи даже не шло. Итальянский тренер даже объявил, что в «Спартаке» он главный максимум на одну-две игры, но требовал в них в обязательно победить.

Федун же мечтал поставить тренером Бердыева. Туркменский коуч даже пообещал играть в атакующий футбол. Ни Федун, ни Бердыев никогда детально не рассказывали, почему в итоге не договорились, а публичная версия такая.

В совете директором «Спартака» не все были в восторге от кандидатуры Бердыева, из-за этого в какой-то момент в переговорах возникла пауза. В период этой неопределенности на Бердыева вышел «Локомотив» (контакты подтверждал Илья Геркус), тренер начал переговоры. Чем просто взбесил Федуна. По данным казанского медиа «Бизнес Online», президент «Спартака» даже написал сообщение Бердыеву такого содержания: «Мудак!»

А пока шли все эти разборки, Каррера побеждал со «Спартаком». Менять его было уже странно – так Федун и получил тренера, который в итоге принес чемпионство.

Федун говорит, что узнал про Карреру, когда приглашал в «Спартак» Конте. И понимал, что Массимо может выстрелить

Федун, впрочем, не согласен, что все получилось случайно. По его версии, он прекрасно знал, кто такой Каррера, а итальянец появился в клубе не просто так.

«Давайте немного приоткрою закулисье – как возникла его кандидатура, потому что иногда слышится «случайность», «чертик из табакерки» и так далее, – возмущался Федун. – Несколько лет назад я вел достаточно плотные переговоры с Антонио Конте – и он был готов возглавить «Спартак». В том числе, обсуждали штаб, и фамилия Карреры звучала. Когда стало понятно, что тренерская команда Аленичева не справляется, приняли решение начать ее усиливать. Так появились Пилипчук и тот же Каррера в качестве специалиста по обороне.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира. В общем, это изначально был один из вариантов».

Сейчас, конечно, его теорию не проверить, но игроки отмечали мощь Карреры еще тогда, когда он был тренером защитников. А когда стал главным, устроил адские тренировки – обещал, что футболисты будут умирать прямо на поле.

«Каррера тогда уже был в команде и тренировал защитников, – говорил Илья Кутепов. – С Аленичевым они взаимодействовали, а Массимо с нами активно работал. На сборах он уводил защитников на отдельные занятия, мне те тренировки очень помогли. Массимо и подробно объяснял, и сам показывал. Каррера помог мне разобраться, как нужно перемещаться в зависимости от того, в какой зоне находится мяч. До него многих вещей не знал. Так что Массимо влиял на «Спартак» не только, когда стал главным тренером, а еще раньше».

«Каррера много общался с нами, спрашивал, как лучше сделать, – рассказывал Денис Глушаков. – Советовался с игроками. Даже по тактическим моментам: «С кем и как лучше сыграть, как думаете?» Иногда мы играли в пять защитников. Он всегда интересовался нашим мнением: «Вам это будет удобно?» Узнавал про игровые схемы и про взаимоотношения в коллективе. Все перестраивал потихоньку. Правильно себя поставил. А еще сказал: «Так, как вы занимались, мы работать больше не будем. Готовьтесь, будут очень интенсивные тренировки. Будете умирать на поле. Бегать придется очень много».

«Кто-то пишет, что Каррера принес только эмоции, это ерунда, – говорил Артем Ребров. – А физически кто нас готовил? Таких нагрузок, как в этом году, ребята никогда не получали, сто процентов. Восстановительных дней в цикле практически не было. Ежедневно шла работа. Первое время кто-то пищал, было тяжело, но все себя пересиливали и – результат налицо.

Массимо показывал игрокам, какие нужны яйца. Так добрались до чемпионства

Чемпионский сезон «Спартака» можно разбить на пять отрезков.

Первый: когда выиграли 5 матчей из 6 сразу после назначения Карреры (плюс одна ничья).

Возможно, дело как раз в том самом увеличении интенсивности тренировок, но «Спартак» мгновенно преобразился. Команда понеслась вперед, причем с каким-то диким настроем. Еще бы, ведь Каррера говорил игрокам: «Если не хотите тренироваться в таком темпе – уходите с поля, не мешайте другим»

Особенно памятен матч с «Анжи», где одержали очень непростую победу, а потом Каррера и Комбаров показали миниатюру, отлично объясняющую атмосферу в команде.

Полузащитник орал тренеру «Каццо (### по-итальянски), #####!» и мощно хлопал Массимо по спине. Тогда же ввели и командные фотографии из раздевалки – их, кстати, выкладывали не только после побед, но и после поражений. Напоминая, что случается всякое.

Всякое началось в сентябре.

Второй: попали в турбулентность и проиграли 3 матча подряд (0:1 от «СКА-Хабаровск» в Кубке, 0:1 от «Уфы», 2:4 от «Зенита»). «Спартак» в Питере ругался с судьями, но хотя бы не совершал ошибок прошлого сезона.

Третий: шесть побед подряд и разгром от «Крыльев» (0:4)

Каррера и команда прошли проверку – после трех поражений подряд выдали серию из шести подряд побед. Это когда красиво разобрали ЦСКА, а Глушаков устраивал похороны «Амкару».

Конечно, команда немного расслабилась, за что быстро отхватила. Каррера при этом сохранял спокойствие и публично давал понять, что лучше один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1.

Он спокоен он был только на публике. Внутри он был эмоциональнее, а примеры его установок не раз рассказывали. Вот, например, история от Сергея Песьякова.

«Каррера показывал: «Сегодня яйца вооот такие должны быть! Еще он разбивал макеты, чтобы завести нас. Он один раз так ударил по доске, что разбил часы. Не помню, что именно там сломалось, но они разлетелись по частям. На следующий день шутили: «Массимо, китайские, что ли?»

Четвертый: решающий рывок весной, волевая победа над «Оренбургом», а еще уверенные победы над «Зенитом» и ЦСКА.

Несмотря на отрыв в 8 очков, Каррера зимой был сдержан и просил футболистов сохранять такой же настрой.

«Я говорил игрокам не чувствовать себя чемпионами после нескольких побед и максимально выкладываться. Мне не нравились алиби, оправдания. Мне никогда не нравилось цепляться за судью, за газон или еще что-то. Я не люблю говорить: «Если бы мы сделали так, если бы сделали эдак...»

Пятый: празднование чемпионства, которое тянулось целых три тура.

Конечно, выбегание болельщиков на поле после победы на «Тереком» запомнилось лучше всего, но демоверсия случилась до этого в Перми. Тогда Каррера тоже был на газоне и праздновал с теми, кто доехал на игру с «Амкаром».

При этом во время празднования на «Открытии» Каррера был чуть в тени, а солировал Леонид Федун.

«Всем-всем-всем фанатам поздравления! – говорил президент. – Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. Теперь уже не Нольтрофеич. У Карреры контракт на два года, и он будет с нами!»

Фото: РИА Новости/Василий Пономарев, Антон Денисов, Максим Богодвид, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Владимир Песня, Алексей Филиппов