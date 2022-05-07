Аналитика Глебчика
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«Спартак» мог раскрошить «Урал», но перестраховался. Это логично, но все равно грустно

Квинси Промес Квинси Промес
Георгий Джикия Георгий Джикия
Александр Самедов Александр Самедов
Виктор Мозес Виктор Мозес
Самюэль Жиго Самюэль Жиго
Спартак Спартак
Шамар Николсон
Паоло Ваноли Паоло Ваноли
Футбол Футбол

Чернявский ждал разгрома.

К «Уралу» Паоло Ваноли решал задачу со звездочкой – как сыграть и без Жиго, и без Джикии.

Тренер выкрутился максимально неожиданно и смело: вышел в два центральных защитника (Кофрие + Чернов), а по краям поставил вообще непрофильных людей. Действовавший справа Хлусевич – все-таки ультраатакующий латераль, появившийся слева Литвинов – вообще игрок центра.

Зато в остальном сложилось идеально. Два опорника, Мозес на любимом правом фланге, Промес – на любимом левом, оба ударных форварда тоже в старте.

Честно, мне даже тяжело вспомнить, когда «Спартак» играл настолько легко и уверенно. Да, на место в таблице и уровень сопротивления «Урала» надо делать поправку, но с таким движением команда Ваноли доминировала бы над многими.

Плюс новая атакующая четверка давала новые возможности впереди. «Спартак» наконец-то начал комбинировать и проводить разрезающие атаки, а все это резко отразилось на табло. 

Первый тайм с «Уралом» – это мощь, которой не было ни при Ваноли, ни при Тедеско, ни при Кононове. Это что-то из времен Массимо Карреры, когда Адриано, Зе Луиш и Промес творили магию в атаке, по которой все скучают. В общем, такого «Спартака» не было очень давно, а счет первого тайма вполне мог быть больше 3:0. 

Причем после перерыва все продолжилось в том же формате – сразу был и обводящий удар Николсона рядом со штангой, и момент Пруцева, и шанс Мозеса. Казалось, «Спартак» готов смять «Урал», а этому не помеха даже один отыгранный гол Гогличидзе. Наоборот, команда Шалимова побежала бы спасать матч, открыв еще больше зон для нападающих «Спартака».

Вот только Паоло Ваноли видел ситуацию намного прагматичнее и быстренько запретил волшебство уже на 60-й минуте. Тренер убрал шокированного заменой Николсона, расставил команду в пять защитников и принялся удерживать победу.

И как же стало обидно.

Нет-нет, я понимаю, что все еще висит угроза стыков, что через четыре дня играть важнейший полуфинал Кубка с «Енисеем», что Шамара надо поберечь, а Мозес с Промесом только восстановились. 

Но все же мне сложно принять умышленное уничтожение той красоты, которую рисовали до замен.

Знаете, в 2004 году «Спартак» тоже провалил сезон, но тогда случился один из важнейших матчей лично для меня. Разбомбили «Амкар» – 6:0, молодой Самедов оформил хет-трик.

Иногда, гуляя по Ленинградскому проспекту с капучино, я отправляюсь в то время и прокручиваю в памяти голы те шесть голов. Это было настолько яркой вспышкой и таким кайфом, что отложилось намного лучше того, что произошло дальше.

Ведь дальше произошло вот что – «Спартак» проиграл 6 матчей подряд.

Я все это к чему: с «Уралом» были все шансы устроить такой разнос, который бы навсегда запомнился. Шамар бы оформил покер, Мозес и Промес еще бы пофеерили, Бакаев вышел бы на замену и тоже дал бы огня. Этот день мог стать одним из самых ярких в карьере Ваноли в «Спартаке». 

Но вместо этого – тоскливые замены на 60-й и какая-то возня до финального свистка.

Окей, пусть Ваноли окажется прав, а прагматизм поможет ему пробраться в финал. 

Но мне все равно грустно, что когда можно пожить полной жизнью, получить удовольствие здесь и сейчас, подарить настоящий праздник болельщикам, приходится беречь силы.

Телеграм-канал Глеба Чернявского с инсайдами и внутряками про «Спартак»

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

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