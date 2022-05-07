«Спартак» мог раскрошить «Урал», но перестраховался. Это логично, но все равно грустно

Чернявский ждал разгрома.

К «Уралу» Паоло Ваноли решал задачу со звездочкой – как сыграть и без Жиго, и без Джикии.

Тренер выкрутился максимально неожиданно и смело: вышел в два центральных защитника (Кофрие + Чернов), а по краям поставил вообще непрофильных людей. Действовавший справа Хлусевич – все-таки ультраатакующий латераль, появившийся слева Литвинов – вообще игрок центра.

Зато в остальном сложилось идеально. Два опорника, Мозес на любимом правом фланге, Промес – на любимом левом, оба ударных форварда тоже в старте.

Честно, мне даже тяжело вспомнить, когда «Спартак» играл настолько легко и уверенно. Да, на место в таблице и уровень сопротивления «Урала» надо делать поправку, но с таким движением команда Ваноли доминировала бы над многими.

Плюс новая атакующая четверка давала новые возможности впереди. «Спартак» наконец-то начал комбинировать и проводить разрезающие атаки, а все это резко отразилось на табло.

Первый тайм с «Уралом» – это мощь, которой не было ни при Ваноли, ни при Тедеско, ни при Кононове. Это что-то из времен Массимо Карреры, когда Адриано, Зе Луиш и Промес творили магию в атаке, по которой все скучают. В общем, такого «Спартака» не было очень давно, а счет первого тайма вполне мог быть больше 3:0.

Причем после перерыва все продолжилось в том же формате – сразу был и обводящий удар Николсона рядом со штангой, и момент Пруцева, и шанс Мозеса. Казалось, «Спартак» готов смять «Урал», а этому не помеха даже один отыгранный гол Гогличидзе. Наоборот, команда Шалимова побежала бы спасать матч, открыв еще больше зон для нападающих «Спартака».

Вот только Паоло Ваноли видел ситуацию намного прагматичнее и быстренько запретил волшебство уже на 60-й минуте. Тренер убрал шокированного заменой Николсона, расставил команду в пять защитников и принялся удерживать победу.

И как же стало обидно.

Нет-нет, я понимаю, что все еще висит угроза стыков, что через четыре дня играть важнейший полуфинал Кубка с «Енисеем», что Шамара надо поберечь, а Мозес с Промесом только восстановились.

Но все же мне сложно принять умышленное уничтожение той красоты, которую рисовали до замен.

Знаете, в 2004 году «Спартак» тоже провалил сезон, но тогда случился один из важнейших матчей лично для меня. Разбомбили «Амкар» – 6:0, молодой Самедов оформил хет-трик.

Иногда, гуляя по Ленинградскому проспекту с капучино, я отправляюсь в то время и прокручиваю в памяти голы те шесть голов. Это было настолько яркой вспышкой и таким кайфом, что отложилось намного лучше того, что произошло дальше.

Ведь дальше произошло вот что – «Спартак» проиграл 6 матчей подряд.

Я все это к чему: с «Уралом» были все шансы устроить такой разнос, который бы навсегда запомнился. Шамар бы оформил покер, Мозес и Промес еще бы пофеерили, Бакаев вышел бы на замену и тоже дал бы огня. Этот день мог стать одним из самых ярких в карьере Ваноли в «Спартаке».

Но вместо этого – тоскливые замены на 60-й и какая-то возня до финального свистка.

Окей, пусть Ваноли окажется прав, а прагматизм поможет ему пробраться в финал.

Но мне все равно грустно, что когда можно пожить полной жизнью, получить удовольствие здесь и сейчас, подарить настоящий праздник болельщикам, приходится беречь силы.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын