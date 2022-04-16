«Спартак» старается, но на поле царит рандом. Идей Ваноли не видно

Так больше нельзя.

Лучше всего «Спартак» при Ваноли характеризует один удивительный факт: «Динамо», которое бьется с «Зенитом» за первое место, проиграло только один матч в последних 12 турах. И это поражение случилось от «Спартака».

В этом и весь нынешний «Спартак». Много беготни, много старания, много желания, но вообще никакого понимания, как именно команда Ваноли играет, кто ее лидер и что вообще привнес новый тренер.

«Спартак» сейчас – это про что? Про схему 3-4-3 с дриблерами на флангах? Про схему 3-4-1-2 с двумя большими нападающими и креативным Игнатовым под ними? Про схему 4-3-3 (как с «Рубином» с конца первого тайма) и игроками на нестандартных позициях?

Понятно, что Ваноли ищет лучшее сочетание, понятно, что мешают травмы, отъезд Айртона, но за семь матчей мы не увидели ни намека на стабильность.

При этом не сказать, что команда плохо проводит этот отрезок. Да, результаты печальные, двух побед в семи матчах точно недостаточно, но без шансов «Спартак» проиграл только ЦСКА, в остальных играх точно заслуживал большего – и с «Краснодаром», и с «Нижним», и с «Локомотивом».

Проблема в том, что собственный стиль никто и не пытается нащупать. С тульским «Арсеналом» презентовали новую схему с двумя центрфорвардами и Игнатовым под ними, с «Рубином» снова на нее положились.

И что дальше? В итоге Ваноли еще в первом тайме перестраивает команду на четырех защитников, выпускает нового опорника (до этого Пруцев сыграл за «Спартак» в РПЛ 7 минут), использует одного из крупных форвардов вингером.

Ради чего тогда все сборы наигрывали трех центральных? Зачем так начинали чемпионат? Чтобы метаться после пропущенного гола от «Рубина», который проиграл 8 из 9 последних матчей и остался без легионеров?

Окей, можно предположить, Ваноли предвидел, что Слуцкий парканет автобус уже на 50-й минуте, что будут нужны агрессивные фланги, что стартовая модель перестанет работать.

Ладно, выстрадали эту ничью, выстрадали бы даже победу – ну а дальше-то что? В среду «Спартак» ждет дерби, а у нас вообще нет представления, какой будет состав, на что команда будет рассчитывать, что от нее вообще ждать.

Прекрасно, что «Спартак» Ваноли в состоянии добавлять по ходу, лезть, грызть, но большие результаты – они все же про осмысленность, стиль, идеи, какие-то работающие механизмы.

Их не видно и близко – команда Ваноли существует исключительно на индивидуальных качествах футболистов, которые срабатывают фрагментарно.

То затащит Бакаев финтами, то Соболев борьбой, то Игнатов неожиданным креативом, то Промес дриблингом, то Николсон умением ворваться в нужную зону – и все это существует только по отдельности.

Игроки «Спартака» будто просто смотрят друг на друга и ждут, когда кто-нибудь чего-нибудь придумает, создаст численное большинство на участке поля, сам убежит в контратаку – и только потом включаются уже командно.

При большой самоотдаче и желании это может прокатывать в единичных случаях (как раз с «Динамо»), но на дистанции точно не работает – что мы и видим.

Так что Ваноли хорошо бы уже определиться, как эффективнее использовать тот набор футболистов, что у него есть. Доменико Тедеско в первых семи матчах тоже победил всего лишь два раза, но не шарахался и настраивал «Спартак» по определенной схеме и идее. И в итоге добился своего.

От Ваноли хочется того же.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; ФК «Спартак-Москва»