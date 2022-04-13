Аналитика Глебчика
Блог

«Федун сказал: «Унаи, все кончено!» Тренер ответил: «Да мне все равно». 7 историй про Эмери в «Спартаке»

Дмитрий Комбаров Дмитрий Комбаров
Дмитрий Попов Дмитрий Попов
Валерий Карпин Валерий Карпин
Эйден Макгиди Эйден Макгиди
Леонид Федун Леонид Федун
Спартак Спартак
Артем Дзюба Артем Дзюба
Унаи Эмери Унаи Эмери
Футбол Футбол

Одна восхитительнее другой.

Осенью будет десять лет, как Унаи Эмери не имеет отношения к «Спартаку». С тех пор тренер стабильно зажигает в еврокубках, а российские болельщики постоянно вспоминают его в контексте Леонида Федуна.

И что же мы сейчас сделаем? Конечно, пробежимся по самым ярким историям, которые случились с Эмери в «Спартаке». 

Карпин, Дзюба, болваны на тренировках, забытый паспорт и увольнение прямо в раздевалке – держите неустаревающую классику. 

1. Федун не верил, что Эмери можно затащить в «Спартак». Думал, испанец согласится только на 5 млн евро в год

В апреле 2012-го Валерий Карпин решил, что в конце сезона перестанет тренировать «Спартак» и сохранит только административную должность. Фамилию Эмери предложил Дмитрий Попов (бывший одноклубник Унаи), а Федун не верил, что это возможно. 

«Вы что, с ума сошли? Он к нам не поедет! Либо – миллионов за пять в год», – как всегда ярко реагировал президент «Спартака».

Карпин был уверен в себе: «Я сказал Федуну, что хорошо знаю агента Эмери, он тоже из Сан-Себастьяна, надо спрашивать. Дальше связался с агентом и спросил, есть ли в принципе варианты. Сказали, можем разговаривать».

Тогда Эмери работал в «Валенсии», Карпин слетал туда и обо всем договорился. Вскоре испанский тренер встречался уже с Федуном. С Унаи даже подписали предварительный контракт с неустойками для обеих сторон. На случай если кто-то передумает. 

«На той встрече с Федуном я дал Унаи полные характеристики по каждому игроку «Спартака» – то есть наиполнейшая информация у Эмери была уже в апреле-мае 2012-го, – говорил Карпин. – Так что о каком моем нежелании видеть Унаи может вообще идти речь?! У меня на любую цитату Эмери есть правдивый ответ. Так что его отговорки о том, почему не получилось в «Спартаке», вызывают у меня улыбку».

2. Дзюба на старте хвалил Эмери. Испанец ввел тренировки с надувными болванами и отрабатывал даже ауты 

Летом 2012-го Эмери жил на базе в Тарасовке и работал круглосуточно. Поражались все – и журналисты, и Артем Дзюба. Например, репортеры рассказывали о надувных болванах, которые появились на базе. Плюс уточняли про безумную интенсивность, которую раньше никогда не видели.

«Потрясающее настроение, – восхищался Дзюба. – Нам тренер говорит, чтобы всегда был позитив. Я это приветствую, как и многие ребята, поэтому очень доволен, что все на позитиве. Предсезонная подготовка от Эмери очень отличается. Это человек, который очень много внимания уделяет всему – и стандартам, и аутам. Очень интересно. Все у него расписано прям до деталей».

3. Эмери в «Спартаке» досконально разбирал соперников и доносил до игроков мельчайшие детали, но команда была не готова к такому подходу

«Мы втроем работали над видео, – рассказывал помощник Эмери в «Спартаке» Микель Хауреги. – Разделяли ролики о наших соперниках на части об обороне, атаке, стратегии, а также монтировали видео о каждом игроке соперника. Затем Унаи делал финальные правки и доносил информацию до игроков. 

Перед каждой игрой Эмери изучал шесть или семь матчей будущего соперника. Идея была в том, чтобы показать нашему левому вингеру, как двигается их правый защитник, его 10 или 11 самых частых действий – чтобы для игрока не было неожиданностью, что у оппонента есть привычка смещаться в центр или пытаться обойти кого-то справа».

Только в «Спартаке» такой метод не прижился. «В каждой стране свои принципы работы, – объяснял Хауреги. – Просто другая методология, это не означает, что она лучше или хуже. Нашей большой ошибкой было то, что мы не учли эту разницу. Вещи, к которым мы привыкли, вроде использования видео или времени дня, когда мы работали, были не в их традициях. Нам нужно было привносить нашу методологию постепенно».

4. Эмери наорал на игрока «Спартака» за забытый паспорт, а потом сам забыл его перед вылетом в Лиссабон. Команда ждала три часа 

«Унаи не понимал русский менталитет. Он привык к определенному поведению и образу жизни игроков и прессы, но здесь все было по-другому, – говорил Дмитрий Попов. – Эмери был слишком добрым с игроками. Не хватало дисциплины, тренировки не воспринимались всерьез. Он не штрафовал никого, потому что иногда сам был виноват. Однажды перед выездным матчем в чемпионате один из игроков забыл паспорт, который нужен для перелета по России.

Для «Спартака» это не было проблемой, но Унаи наорал на игрока перед всеми: «Забытый паспорт означает, что ты не думаешь о команде. Это неуважение по отношению к партнерам, бла-бла-бла!». Только когда через неделю мы летели в гости к «Бенфике», единственным, кто забыл свой паспорт, был… Унаи. Вся команда ждала его три часа. Была разница между тем, что он говорил и что делал, так что его авторитет постепенно падал».

5. Эмери устраивал в «Спартаке» и мощный тимбилдинг. Например, соревновательный рафтинг!

Хотя начиналось все вроде бы неплохо. Артем Ребров рассказывал, как некоторым тренерам воообще не удавался тимбилдинг, но с Эмери с этим был порядок. 

«С Унаи в Австрии у нас был рафтинг – сели на лодки по шесть человек, было целое соревнование. Мы прямо кайфанули!» – вспоминал Ребров. 

При этом на сборах бывал не только рафтинг. Дмитрий Попов рассказывал, что Эмери быстро потерял контроль над раздевалкой. «На сборах двух иностранных игроков ранним утром поймали в отеле с девушками. Все знали об этом. Унаи вызвал их к себе, но в итоге простил. Нравится вам это или нет, если вы позволяете игрокам такое, они начинают вести себя по-другому».

6. Эмери необычно настраивал команду. Перед «Барселоной» внушал футболистам, что они уже выиграли этот матч разгромно 

Эмери никогда не воспринимали как мотиватора, но на самом деле он и здесь использовал нестандартные методы. Вот история от Дмитрия Комбарова про установку перед «Барселоной» – в том матче «Спартак» смотрелся очень достойно, пусть и проиграл 2:3 (хотя вели 2:1!). 

«У Эмери была интересная штука перед матчами, – говорил Комбаров. – Он на установках нас настраивал так, будто мы уже выиграли матч. Объясняет теорию перед игрой, а в конце его примерной атаки мы обязательно забиваем гол. Так и на «Барселону» вышли на «Камп Ноу» – на установке победили 3:0 или 4:0. Было вдохновляюще и необычно, сыграли хорошо». 

Еще Эмери просил держать Месси минимум вдвоем и как можно больше двигаться – чтобы хоть как-то противостоять каталонскому прессингу.

7. Эмери уволили прямо в раздевалке при всех. Испанец, кажется, вообще не расстроился 

Есть несколько версий увольнения Эмери – детали чуть расходятся, но общее настроение понятно. В 2017-м подробности вспомнил Эйден Макгиди.

«Эмери уволили прямо в раздевалке. Мы проиграли «Динамо» — пусть и не в главном дерби, но все-таки в дерби. Президент клуба зашел в раздевалку и сказал: «Унаи, все кончено!» Тренер ответил что-то вроде: «Да мне все равно!» и ушел. Я спросил: «Его что – сейчас реально уволили?» Парни закивали в ответ». 

Чуть позже про увольнение в раздевалке рассказывал вратарь Сергей Чернышук, оказавшийся тогда в заявке. В его интерпретации Эмери было неуютно, но тренер точно не грустил. 

«Эмери стоял очень бледный, пришли Карпин с Асхабадзе и довольно буднично объявили: «Результаты команды не устраивают. Руководство приняло решение сместить главного тренера. Спасибо за работу».

Эмери стоял, понурив голову и не знал, куда деть взгляд. Когда услышал решение руководства, покачал головой (типа «окей, согласен») и быстро вышел. Мне было его жалко: Эмери мне очень импонировал, он реально выкладывался и отдавал всего себя в «Спартаке». 

Над Дзюбой потом шутили на первых тренировках после отставки: «Ну что, слил тренера?».

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко, Александр Ступников, Алексей Филлипов

Телеграм-канал Глеба Чернявского с инсайдами и внутряками про «Спартак»

«Американцы сказали: вы же русские, у вас денег нет». На что «Спартак» жил в 80-е и 90-е

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные