«Федун сказал: «Унаи, все кончено!» Тренер ответил: «Да мне все равно». 7 историй про Эмери в «Спартаке»

Одна восхитительнее другой.

Осенью будет десять лет, как Унаи Эмери не имеет отношения к «Спартаку». С тех пор тренер стабильно зажигает в еврокубках, а российские болельщики постоянно вспоминают его в контексте Леонида Федуна.

И что же мы сейчас сделаем? Конечно, пробежимся по самым ярким историям, которые случились с Эмери в «Спартаке».

Карпин, Дзюба, болваны на тренировках, забытый паспорт и увольнение прямо в раздевалке – держите неустаревающую классику.

1. Федун не верил, что Эмери можно затащить в «Спартак». Думал, испанец согласится только на 5 млн евро в год

В апреле 2012-го Валерий Карпин решил, что в конце сезона перестанет тренировать «Спартак» и сохранит только административную должность. Фамилию Эмери предложил Дмитрий Попов (бывший одноклубник Унаи), а Федун не верил, что это возможно.

«Вы что, с ума сошли? Он к нам не поедет! Либо – миллионов за пять в год», – как всегда ярко реагировал президент «Спартака».

Карпин был уверен в себе: «Я сказал Федуну, что хорошо знаю агента Эмери, он тоже из Сан-Себастьяна, надо спрашивать. Дальше связался с агентом и спросил, есть ли в принципе варианты. Сказали, можем разговаривать».

Тогда Эмери работал в «Валенсии», Карпин слетал туда и обо всем договорился. Вскоре испанский тренер встречался уже с Федуном. С Унаи даже подписали предварительный контракт с неустойками для обеих сторон. На случай если кто-то передумает.

«На той встрече с Федуном я дал Унаи полные характеристики по каждому игроку «Спартака» – то есть наиполнейшая информация у Эмери была уже в апреле-мае 2012-го, – говорил Карпин. – Так что о каком моем нежелании видеть Унаи может вообще идти речь?! У меня на любую цитату Эмери есть правдивый ответ. Так что его отговорки о том, почему не получилось в «Спартаке», вызывают у меня улыбку».

2. Дзюба на старте хвалил Эмери. Испанец ввел тренировки с надувными болванами и отрабатывал даже ауты

Летом 2012-го Эмери жил на базе в Тарасовке и работал круглосуточно. Поражались все – и журналисты, и Артем Дзюба. Например, репортеры рассказывали о надувных болванах, которые появились на базе. Плюс уточняли про безумную интенсивность, которую раньше никогда не видели.

«Потрясающее настроение, – восхищался Дзюба. – Нам тренер говорит, чтобы всегда был позитив. Я это приветствую, как и многие ребята, поэтому очень доволен, что все на позитиве. Предсезонная подготовка от Эмери очень отличается. Это человек, который очень много внимания уделяет всему – и стандартам, и аутам. Очень интересно. Все у него расписано прям до деталей».

3. Эмери в «Спартаке» досконально разбирал соперников и доносил до игроков мельчайшие детали, но команда была не готова к такому подходу

«Мы втроем работали над видео, – рассказывал помощник Эмери в «Спартаке» Микель Хауреги. – Разделяли ролики о наших соперниках на части об обороне, атаке, стратегии, а также монтировали видео о каждом игроке соперника. Затем Унаи делал финальные правки и доносил информацию до игроков.

Перед каждой игрой Эмери изучал шесть или семь матчей будущего соперника. Идея была в том, чтобы показать нашему левому вингеру, как двигается их правый защитник, его 10 или 11 самых частых действий – чтобы для игрока не было неожиданностью, что у оппонента есть привычка смещаться в центр или пытаться обойти кого-то справа».

Только в «Спартаке» такой метод не прижился. «В каждой стране свои принципы работы, – объяснял Хауреги. – Просто другая методология, это не означает, что она лучше или хуже. Нашей большой ошибкой было то, что мы не учли эту разницу. Вещи, к которым мы привыкли, вроде использования видео или времени дня, когда мы работали, были не в их традициях. Нам нужно было привносить нашу методологию постепенно».

4. Эмери наорал на игрока «Спартака» за забытый паспорт, а потом сам забыл его перед вылетом в Лиссабон. Команда ждала три часа

«Унаи не понимал русский менталитет. Он привык к определенному поведению и образу жизни игроков и прессы, но здесь все было по-другому, – говорил Дмитрий Попов. – Эмери был слишком добрым с игроками. Не хватало дисциплины, тренировки не воспринимались всерьез. Он не штрафовал никого, потому что иногда сам был виноват. Однажды перед выездным матчем в чемпионате один из игроков забыл паспорт, который нужен для перелета по России.

Для «Спартака» это не было проблемой, но Унаи наорал на игрока перед всеми: «Забытый паспорт означает, что ты не думаешь о команде. Это неуважение по отношению к партнерам, бла-бла-бла!». Только когда через неделю мы летели в гости к «Бенфике», единственным, кто забыл свой паспорт, был… Унаи. Вся команда ждала его три часа. Была разница между тем, что он говорил и что делал, так что его авторитет постепенно падал».

5. Эмери устраивал в «Спартаке» и мощный тимбилдинг. Например, соревновательный рафтинг!

Хотя начиналось все вроде бы неплохо. Артем Ребров рассказывал, как некоторым тренерам воообще не удавался тимбилдинг, но с Эмери с этим был порядок.

«С Унаи в Австрии у нас был рафтинг – сели на лодки по шесть человек, было целое соревнование. Мы прямо кайфанули!» – вспоминал Ребров.

При этом на сборах бывал не только рафтинг. Дмитрий Попов рассказывал, что Эмери быстро потерял контроль над раздевалкой. «На сборах двух иностранных игроков ранним утром поймали в отеле с девушками. Все знали об этом. Унаи вызвал их к себе, но в итоге простил. Нравится вам это или нет, если вы позволяете игрокам такое, они начинают вести себя по-другому».

6. Эмери необычно настраивал команду. Перед «Барселоной» внушал футболистам, что они уже выиграли этот матч разгромно

Эмери никогда не воспринимали как мотиватора, но на самом деле он и здесь использовал нестандартные методы. Вот история от Дмитрия Комбарова про установку перед «Барселоной» – в том матче «Спартак» смотрелся очень достойно, пусть и проиграл 2:3 (хотя вели 2:1!).

«У Эмери была интересная штука перед матчами, – говорил Комбаров. – Он на установках нас настраивал так, будто мы уже выиграли матч. Объясняет теорию перед игрой, а в конце его примерной атаки мы обязательно забиваем гол. Так и на «Барселону» вышли на «Камп Ноу» – на установке победили 3:0 или 4:0. Было вдохновляюще и необычно, сыграли хорошо».

Еще Эмери просил держать Месси минимум вдвоем и как можно больше двигаться – чтобы хоть как-то противостоять каталонскому прессингу.

7. Эмери уволили прямо в раздевалке при всех. Испанец, кажется, вообще не расстроился

Есть несколько версий увольнения Эмери – детали чуть расходятся, но общее настроение понятно. В 2017-м подробности вспомнил Эйден Макгиди.

«Эмери уволили прямо в раздевалке. Мы проиграли «Динамо» — пусть и не в главном дерби, но все-таки в дерби. Президент клуба зашел в раздевалку и сказал: «Унаи, все кончено!» Тренер ответил что-то вроде: «Да мне все равно!» и ушел. Я спросил: «Его что – сейчас реально уволили?» Парни закивали в ответ».

Чуть позже про увольнение в раздевалке рассказывал вратарь Сергей Чернышук, оказавшийся тогда в заявке. В его интерпретации Эмери было неуютно, но тренер точно не грустил.

«Эмери стоял очень бледный, пришли Карпин с Асхабадзе и довольно буднично объявили: «Результаты команды не устраивают. Руководство приняло решение сместить главного тренера. Спасибо за работу».

Эмери стоял, понурив голову и не знал, куда деть взгляд. Когда услышал решение руководства, покачал головой (типа «окей, согласен») и быстро вышел. Мне было его жалко: Эмери мне очень импонировал, он реально выкладывался и отдавал всего себя в «Спартаке».

Над Дзюбой потом шутили на первых тренировках после отставки: «Ну что, слил тренера?».

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Федоренко, Александр Ступников, Алексей Филлипов