Нагано-98 – последние зимние Игры без допинг-скандала с Россией. Тогда в лыжах зажгли не слабее Пекина-2022

А дальше случилось много открытий.

Грустный факт: выросло целое поколение людей, которое не видело зимних Олимпиад без допинг-скандалов с участием России. От шлейфа Сочи-2014 нам не избавиться еще очень долго, но началось все сильно раньше специальной лаборатории – на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002-м.

Солт-Лейк-Сити-2002: минус пять медалей и одна дисквалификация до Олимпиады

Допинговое безумие случилось еще до старта Игр: обе пробы российской лыжницы Натальи Барановой-Масалкиной дали положительный результат, в ее организме нашли следы эритропоэтина.

Глава нашей спортивной делегации Виктор Маматов был в ярости: «У нас есть данные, что 80 процентов участников Игр больны астмой! Причем больные постоянно опережают здоровых атлетов. ОКР несколько раз писал об этой проблеме в МОК, в ВАДА, но реакции на наш сигнал не последовало».

Вскоре появились слухи про Юлию Чепалову (тогда взяла золото в лыжном спринте на 1,5 км), но настоящая катастрофа случилась под конец Олимпиады. В употреблении допинга обвинили российских лыжниц Ларису Лазутину и Ольгу Данилову. Сначала их отстранили от участия в эстафете, а потом лишили всех медалей той Олимпиады. У Лазутиной отобрали золото (30 км) и два серебра (15 км и гонка преследования), у Даниловой – золото (гонка преследования) и серебро (10 км).

Зато в мужских гонках с допингом прошло лучше: победитель марафона на 50 км Йохан Мюллег тоже был дисквалифицирован, а золото досталось нашему Михаилу Иванову.

Турин-2006: минус серебро Пылевой из-за фенотропила

На следующей Олимпиаде все было потише, но Россия оказалась единственной страной, которую лишили медали за допинг. Отличилась биатлонистка Ольга Пылева (сейчас ­– Медведцева).

В Турине она выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 км (первой была наша Светлана Ишмуратова), но через два дня обе допинг-пробы показали повышенную концентрацию запрещенного карфедона (в России популярен под названием фенотропил).

Пылеву отстранили от Олимпиады и дисквалифицировали на два года.

Ванкувер-2010: Устюгов, который рискует лишиться наград через 12 лет

Тогда все вроде бы прошло максимально чисто и вообще без скандалов, но спустя годы проблемы все же проявились – в 2020-м Евгения Устюгова дисквалифицировали за допинг, «отклонения в биопаспорте» приходятся и на время Игр в Ванкувере. Он все еще бьется за правду в судах, но если апелляцию отклонят, то могут быть аннулированы все результаты Устюгова за четыре с лишним сезона – с 24 января 2010-го по конец сезона-2013/14 (тогда наш спортсмен завершил карьеру). Заседание CAS планировали на прошедшую осень, но в итоге перенесли на 2022-й.

В Ванкувере Устюгов выиграл золото в масс-старте. Возможно, вы помните, как Евгений прошел четыре рубежа без промахов и на последнем круге отстоял первое место, несмотря на преследование молодого и еще совсем не титулованного Мартена Фуркада.

Здесь еще не все решено – апелляцию Устюгова рассмотрят в марте. В случае неудачи сборная России лишится еще и бронзы в эстафете.

Сочи-2014...

Сочи-2014... Самую позорную страницу в истории российского спорта, мы, пожалуй, подробно вспоминать не будем. Ограничимся цифрами: из-за допингового скандала Россия потеряла две золотые медали (плюс одно еще одно золото под вопросом) и одну серебряную, а с ними и первое место в общем зачете.

Пхенчхан-2018: мельдоний в керлинге

В Корее пострадали в керлинге: Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова лишились бронзовых медалей в дабл-миксте из-за следов мельдония в пробах Крушельницкого – спортсмена дисквалифицировали на четыре года.

Пекин-2022...

Мы еще не знаем, чем закончится история с Валиевой, но очень хочется, чтобы связь допинга и России на Олимпиадах поскорее прервалась. Верим!

В Нагано-98 была полная доминация в женских лыжах (выиграли все гонки) и мужское золото в фигурке

Сразу оговоримся: зная, что случилось с нашими лыжницами дальше, сложно относиться к тем победам однозначно. Ниже – просто цифры и факты.

В Японии мы заняли третье место в общекомандном зачете (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые), а больше всего медалей, как и сейчас в Пекине-2022, нам принесли лыжи (5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая). Особенно красиво было в женских соревнованиях: наши девушки выиграли 5 гонок из 5.

5 из 5!

Мощнее всех перформила Лариса Лазутина, которая выиграл три золота (гонку на 5 км с раздельным стартом, гонку преследования на 10 км и эстафету), серебро (15 км с раздельным стартом) и бронзу (30 км с раздельным стартом). Это был лучший результат среди всех спортсменов на той Олимпиаде.

В гонке на 30 км неожиданно победила Юлия Чепалова, а еще тогда выступала нынешний босс наших лыж Елена Вяльбе. Она участвовала в победной эстафете и стала третьей на тридцатке.

Еще очень яркой получилась победа биатлонистки Галины Куклевой в спринте. Она опередила легендарную Уши Дизль всего на 0,7 секунды!

Ниже видео – финиш Куклевой на 38:25, финиш Дизль на 39:15. Включаем и ностальгируем!

Была сенсация и в мужском фигурном катании – неожиданно для всех золото взял 20-летний Илья Кулик. Причем его еле пустили на Олимпиаду: даже после победы в чемпионате России наша федерация устроила еще один отбор на финале Гран-При. Кулик снова опередил Плющенко с Ягудиным и только тогда отправился в Нагано за золотом.

Наш фигурист выступал в необычном костюме жирафовой раскраски, запомнился красными щеками и взъерошенными светлыми волосами.

После проката в произвольной программе, где Кулик чисто исполнил четверной тулуп, он спросил своего тренера Татьяну Тарасову: «Теперь будем в тройке?». На что Татьяна Анатольевна ответила: «Идиот, ты будешь первым!» Так и случилось: все девять судей поставили Кулика на первое место, а никто четверной прыжок не повторил.

Правда, Кулик после Нагано ушел от Тарасовой, а вскоре и вовсе завершил карьеру. Говорили, что ему некомфортно выступать на публике под давлением, а переступать себя он был готов только ради больших побед. После золота Нагано-98 такой мотивации уже не было – дальше Кулик освободил дорогу Плющенко и Ягудину.

Еще два золота взяли фигуристы – в парном катании (Оксана Казакова и Артур Дмитриев) и в танцах на льду (Оксана Грищук и Евгений Платов).

В Японии было классно и в хоккее: на эту Олимпиаду впервые по-настоящему приехали игроки из НХЛ, а наша команда дошла до финала. Там проиграли Чехии (0:1), а до этого в полуфинале Павел Буре забросил 5 (!) шайб финнам.

Эх, как вернуть те времена, когда всего этого допинга не было постоянно в подсознании?

Фото: Gettyimages.ru/Jamie Squire/Getty Images, Jed Jacobsohn, Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images, Jed Jacobsohn /Allsport, Jamie Squire /Allsport, Mike Powell /Allsport; globallookpress.com/Netflix/ZUMAPRESS.com, Cao Can/XinHua