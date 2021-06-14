198 комментариев

Оранжевая боль.

Сборная Нидерландов на Евро-2008 просто развалила группу. Вынесли Италию (3:0) и Францию (4:1), а в последнем туре выбили 9 очков из девяти – легко справились с Румынией (2:0).

Матч с Россией, которая пусть и уверенно, но не без напряжения вышла со второго места, выглядел идеальным четвертьфиналом.

Дальше – вы все прекрасно знаете. Я, наверное, с тех пор не испытывал большей радости от футбола (даже чемпионство «Спартака» вряд ли обойдет психоз после гола Торбинского).

А что испытывали голландцы? Вы только представьте – ваша команда громит группу и мчит к финалу, но ее вдруг вышвыривают из турнира парни, которых вы даже по именам не знаете (Аршавина голландцы узнали позже).

«Нас просто уничтожили, унизили, сровняли с землей. Большего разочарования я не испытывал никогда в своей жизни. Наверное, история решила отыграться за нашу победу в 1988 году», – сказал тогда главный тренер голландцев Марко Ван Бастен.

Помнят ли вообще голландцы тот четвертьфинал? Что они от него ждали? Как и чем успокаивали себя после?

В 2021 году Глеб Чернявский поболтал с болельщиками сборной Нидерландов о той боли, которая до сих пор не зажила и которую они не хотят вспоминать.

Роб: после матча сильно напился, предложил вспомнить финал-1988

«О, это же наш Гус Хиддинк тогда тренировал Россию. Знаешь, я не думал об этой игре уже несколько лет, а ты хочешь воспоминания. Ну какие тут воспоминания? Я смотрел матч в каком-то кафе в Эйндховене, а после игры сильно напился. Это мое главное и единственное воспоминание.

Да и вообще – 2008 год, это было так давно. Вот матч в 1988-м в финале другого Евро был недавно, давай, может, о нем поговорим? Какие у тебя воспоминания? Классный же гол Ван Бастена? А чего это ты сразу тему на 2008-й переводишь? Нет-нет! Я помню только победу в 1988-м, а четвертьфинал-2008 забыл!»

Гарольд: тоже вспоминает Евро-1988

«Ты что, хочешь испортить мне настроение перед игрой? Ха-ха. Даже не жди от меня ничего про 2008-й, знать и помнить ничего не хочу о нем.

Вот про 1988-й с радостью расскажу. Мне было 16 лет, я был вместе со своей спортивной командой на сборах и был счастлив после победы. А в 2008-м мне было очень грустно. Все, давай, хорошего тебе дня».

Черри: помнит, как все уже заранее украшали улицы и дома к полуфиналу

«О, думаю, русские в тот день выпили всю водку, которая у них была. Я смотрел игру вместе с друзьями семьи в баре, конечно, результат стал большим ударом. После матча хотелось выпить как можно больше. Начал с пива, а закончил, видимо, водкой – что-то крепкое явно было.

Ведь победу над Россией в Голландии стали праздновать заранее. Еще до игры улицы всех городов украсили в оранжевый цвет – хотели превратить выход в полуфинал в большой праздник. Флаги, цветы, лавки, дома – все стало оранжевым. Помню, утром на следующий все грустно ходили и разбирали эти декорации.

Вообще Россия вечно меня расстраивает. Несколько лет «Зенит» выбил мой «Утрехт» из Лиги Европы. В общем, ваша страна точно не для меня!»

Марко: купил билеты на полуфинал и финал, над ним смеялись родные

«Это моя личная трагедия. Я сразу купил билеты на финал и полуфинал, потому даже не сомневался, что мы пройдем Россию. Представляешь мои ощущения? Я еще работал в тот день, но немножко смотрел игру. И когда она закончилась, я ревел, мне реально разбили сердце.

Самое ужасное, что семья и друзья смеялись и шутили надо мной. И не просто смеялись, а реально насмехались. Например, спрашивали, с каким флагом поеду на матч Россия – Испания! Это было очень больно, я чувствовал себя паршиво, будто меня обманули. Не ожидал от наших футболистов такого. Да и от ваших не ожидал. Вы играли супер, но вам повезло, что у вас был Гус Хиддинк».

Джо: Хиддинк рассказал русским все секреты

«Такого от Гуса Хиддинка мы точно не ждали. Понимаешь, он знал, как играть против Нидерландов, он рассказал русским все секреты. Я смотрел матч у себя дома на юге Голландии, в двух часах от Амстердама. У меня сейчас в памяти всплыл телевизор, в котором ваш нападающий, который потом в «Арсенал» перешел, сделал два гола. Да-да, Аршавин. Черт, почему вы не могли играть с нами так же, как потом полуфинале с Испанией?»

Роэль: не сомневался в праздничной вечеринке

«Мы так классно прошли группу, победили Францию и Италию, потом еще и Румынию. Мы были так уверены в себе – как вдруг случился Гус Хиддинк. Это ужасный день, конечно. Хотя еще утром мне казалось, что он будет таким счастливым. Я был на большом фестивале на юге Голландии, мы тусили, классно проводили время и вообще не сомневались, что вечером хорошенько отпразднуем. В итоге не праздновали, а пили с горя. Я выпил тогда очень много пива, прямо очень много».

Ричард: матч с Россией – катастрофа

«Ох, как же было грустно! Я смотрел игру дома и даже не допускал, что мы можем не пройти в полуфинал. Правда, перед игрой произошла жуткая ситуация с ребенком Халида Булахруза. По-моему, произошел выкидыш на пятом месяце, ребенок умер. Это очень негативно отразилось на команде, на работе ребят, на их подготовке к игре.

Хотя до этого все было прекрасно – посмотрите нарезку с Францией и Италией, как мы там были хороши. Матч с Россией – просто боль и катастрофа. Я почти плакал, я почти плакал. И вливал в себя много пива. Жаль, не было русской водки – она была бы тогда намного уместнее».

Каспер: мыслями уже играли в полуфинале

«Я помню, что никто не ожидал такого. Ну как вообще? Мы разгромили всю группу, а тут не самая сильная сборная турнира – Россия. Конечно, мы были уверен, что пройдем, что будем в полуфинале. Мыслями мы там уже даже играли».

Йохан: запомнил Аршавина, после такого матча его нельзя было не купить

«Кроме большого разочарования, у меня главное воспоминание о том матче – Андрей Аршавин. Он же играл тогда еще за «Зенит», не за «Арсенал»? А, видимо, после игры с нами его сразу и купили. Неудивительно, его нельзя было после такого не купить.

Что касается ощущения после игры... У меня есть правило: не пить до и во время футбола. Лучше бы тогда его нарушил и не помнил, что было на поле».

Сандер: не удивился, говорил друзьям, что Россия сильная

«Гус Хиддинк хорошо знал, как обыгрывать Нидерланды. Это все он! Гус же вообще великий тренер. Вспомните, как мы с ним играли на ЧМ-1998! Дошли до полуфинала, за нас играли Бергкамп, Клювейрет, Де Бур.

Понятно, что спустя годы легко рассуждать, но меня не удивило поражение от России. Я еще перед игрой сказал друзьям, что Россия сильная, что они зря так уверены в победе. Я напоминал, что Хиддинк знает все про Голландию, что это тоже преимущество. Плюс история с Булахрузом. Вы же только что видели, как ситуация с Эриксеном повлияла на сборную Дании, после всего случившегося они не нашли в себе силы обыграть Финляндюю, хотя были фаворитами. Отчасти с Булахрузом тогда было то же самое.

Все это заставляло меня сомневаться. При этом, конечно, не ждал поражения и верил в лучшее. И немножко расстроился, когда мы проиграли».

Мартен: не получилось напиться, потому что не было 21

«Я тогда учился в США, в Атлантик Сити. Помню, матч был то ли утром, то ли днем по американскому времени. Жуткие воспоминания, просто жуткие. Самое ужасное, что после игры даже не удалось напиться – потому что мне еще не было 21 года, в барах еще не наливали».

Мартин и Жерар: назвали состав сборной СССР, передали привет Путину

«Когда обыгрываешь Францию и Италию, то меньше всего ждешь, что проиграешь России. Такая, знаете ли, маленькая, м-а-а-а-ленькая неожиданность, сюрприз!

А почему ты вообще спрашиваешь, вы что, до сих вспоминаете победу в четвертьфинале турнира, который прошел в 2008 году? А, ну мы рады тогда, что доставили столько приятных эмоций вам, хоть что-то хорошее.

Вы нас тоже когда-то порадовали – у вас же в 1988 году была просто фантастическая команда, а мы ее обыграли. Больше 30 лет прошло, а мы даже помним игроков оттуда! Михайлиниченко, Рац, Беланов, лучший вратарь мира… Как его? Ринат Дасаев, конечно. Еще Протасов, конечно же. Погодите, еще же был – Сафаров? Заваров, да!

Ну а Евро-2008 – что там вспоминать? Проиграли, напились пива и забыли. Кстати, как называется твое медиа? Спортс Раша? О, я был в России, прилетал в Санкт-Петербург и ходил в «Эрмитаж». Обязательно передавай привет господину Владимиру Путину!»

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey; Глеб Чернявский