198 комментариев

Аналитика Глебчика
Блог

«Я плакал и вливал в себя пиво. Жаль, не было русской водки – подошла бы лучше». Голландцы – о поражении от России на Евро-2008

сборная Нидерландов по футболу сборная Нидерландов по футболу
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Евро-2008 Евро-2008
сборная СССР сборная СССР
Sports.ru Sports.ru
Футбол Футбол

Оранжевая боль.

Сборная Нидерландов на Евро-2008 просто развалила группу. Вынесли Италию (3:0) и Францию (4:1), а в последнем туре выбили 9 очков из девяти – легко справились с Румынией (2:0).

Матч с Россией, которая пусть и уверенно, но не без напряжения вышла со второго места, выглядел идеальным четвертьфиналом.

Дальше – вы все прекрасно знаете. Я, наверное, с тех пор не испытывал большей радости от футбола (даже чемпионство «Спартака» вряд ли обойдет психоз после гола Торбинского). 

А что испытывали голландцы? Вы только представьте – ваша команда громит группу и мчит к финалу, но ее вдруг вышвыривают из турнира парни, которых вы даже по именам не знаете (Аршавина голландцы узнали позже).

«Нас просто уничтожили, унизили, сровняли с землей. Большего разочарования я не испытывал никогда в своей жизни. Наверное, история решила отыграться за нашу победу в 1988 году», – сказал тогда главный тренер голландцев Марко Ван Бастен.

Помнят ли вообще голландцы тот четвертьфинал? Что они от него ждали? Как и чем успокаивали себя после?

В 2021 году Глеб Чернявский поболтал с болельщиками сборной Нидерландов о той боли, которая до сих пор не зажила и которую они не хотят вспоминать.

Роб: после матча сильно напился, предложил вспомнить финал-1988

«О, это же наш Гус Хиддинк тогда тренировал Россию. Знаешь, я не думал об этой игре уже несколько лет, а ты хочешь воспоминания. Ну какие тут воспоминания? Я смотрел матч в каком-то кафе в Эйндховене, а после игры сильно напился. Это мое главное и единственное воспоминание.

Да и вообще – 2008 год, это было так давно. Вот матч в 1988-м в финале другого Евро был недавно, давай, может, о нем поговорим? Какие у тебя воспоминания? Классный же гол Ван Бастена? А чего это ты сразу тему на 2008-й переводишь? Нет-нет! Я помню только победу в 1988-м, а четвертьфинал-2008 забыл!»

Гарольд: тоже вспоминает Евро-1988

«Ты что, хочешь испортить мне настроение перед игрой? Ха-ха. Даже не жди от меня ничего про 2008-й, знать и помнить ничего не хочу о нем.

Вот про 1988-й с радостью расскажу. Мне было 16 лет, я был вместе со своей спортивной командой на сборах и был счастлив после победы. А в 2008-м мне было очень грустно. Все, давай, хорошего тебе дня».

Черри: помнит, как все уже заранее украшали улицы и дома к полуфиналу

«О, думаю, русские в тот день выпили всю водку, которая у них была. Я смотрел игру вместе с друзьями семьи в баре, конечно, результат стал большим ударом. После матча хотелось выпить как можно больше. Начал с пива, а закончил, видимо, водкой – что-то крепкое явно было.

Ведь победу над Россией в Голландии стали праздновать заранее. Еще до игры улицы всех городов украсили в оранжевый цвет – хотели превратить выход в полуфинал в большой праздник. Флаги, цветы, лавки, дома – все стало оранжевым. Помню, утром на следующий все грустно ходили и разбирали эти декорации.

Вообще Россия вечно меня расстраивает. Несколько лет «Зенит» выбил мой «Утрехт» из Лиги Европы. В общем, ваша страна точно не для меня!»

Марко: купил билеты на полуфинал и финал, над ним смеялись родные

«Это моя личная трагедия. Я сразу купил билеты на финал и полуфинал, потому даже не сомневался, что мы пройдем Россию. Представляешь мои ощущения? Я еще работал в тот день, но немножко смотрел игру. И когда она закончилась, я ревел, мне реально разбили сердце.

Самое ужасное, что семья и друзья смеялись и шутили надо мной. И не просто смеялись, а реально насмехались. Например, спрашивали, с каким флагом поеду на матч Россия – Испания! Это было очень больно, я чувствовал себя паршиво, будто меня обманули. Не ожидал от наших футболистов такого. Да и от ваших не ожидал. Вы играли супер, но вам повезло, что у вас был Гус Хиддинк». 

Джо: Хиддинк рассказал русским все секреты

«Такого от Гуса Хиддинка мы точно не ждали. Понимаешь, он знал, как играть против Нидерландов, он рассказал русским все секреты. Я смотрел матч у себя дома на юге Голландии, в двух часах от Амстердама. У меня сейчас в памяти всплыл телевизор, в котором ваш нападающий, который потом в «Арсенал» перешел, сделал два гола. Да-да, Аршавин. Черт, почему вы не могли играть с нами так же, как потом полуфинале с Испанией?»

Роэль: не сомневался в праздничной вечеринке

«Мы так классно прошли группу, победили Францию и Италию, потом еще и Румынию. Мы были так уверены в себе – как вдруг случился Гус Хиддинк. Это ужасный день, конечно. Хотя еще утром мне казалось, что он будет таким счастливым. Я был на большом фестивале на юге Голландии, мы тусили, классно проводили время и вообще не сомневались, что вечером хорошенько отпразднуем. В итоге не праздновали, а пили с горя. Я выпил тогда очень много пива, прямо очень много».

Ричард: матч с Россией – катастрофа 

«Ох, как же было грустно! Я смотрел игру дома и даже не допускал, что мы можем не пройти в полуфинал. Правда, перед игрой произошла жуткая ситуация с ребенком Халида Булахруза. По-моему, произошел выкидыш на пятом месяце, ребенок умер. Это очень негативно отразилось на команде, на работе ребят, на их подготовке к игре. 

Хотя до этого все было прекрасно – посмотрите нарезку с Францией и Италией, как мы там были хороши. Матч с Россией – просто боль и катастрофа. Я почти плакал, я почти плакал. И вливал в себя много пива. Жаль, не было русской водки – она была бы тогда намного уместнее».

Каспер: мыслями уже играли в полуфинале

«Я помню, что никто не ожидал такого. Ну как вообще? Мы разгромили всю группу, а тут не самая сильная сборная турнира – Россия. Конечно, мы были уверен, что пройдем, что будем в полуфинале. Мыслями мы там уже даже играли».

Йохан: запомнил Аршавина, после такого матча его нельзя было не купить

«Кроме большого разочарования, у меня главное воспоминание о том матче – Андрей Аршавин. Он же играл тогда еще за «Зенит», не за «Арсенал»? А, видимо, после игры с нами его сразу и купили. Неудивительно, его нельзя было после такого не купить.

Что касается ощущения после игры... У меня есть правило: не пить до и во время футбола. Лучше бы тогда его нарушил и не помнил, что было на поле».

Сандер: не удивился, говорил друзьям, что Россия сильная

«Гус Хиддинк хорошо знал, как обыгрывать Нидерланды. Это все он! Гус же вообще великий тренер. Вспомните, как мы с ним играли на ЧМ-1998! Дошли до полуфинала, за нас играли Бергкамп, Клювейрет, Де Бур.

Понятно, что спустя годы легко рассуждать, но меня не удивило поражение от России. Я еще перед игрой сказал друзьям, что Россия сильная, что они зря так уверены в победе. Я напоминал, что Хиддинк знает все про Голландию, что это тоже преимущество. Плюс история с Булахрузом. Вы же только что видели, как ситуация с Эриксеном повлияла на сборную Дании, после всего случившегося они не нашли в себе силы обыграть Финляндюю, хотя были фаворитами. Отчасти с Булахрузом тогда было то же самое. 

Все это заставляло меня сомневаться. При этом, конечно, не ждал поражения и верил в лучшее. И немножко расстроился, когда мы проиграли».

Мартен: не получилось напиться, потому что не было 21

«Я тогда учился в США, в Атлантик Сити. Помню, матч был то ли утром, то ли днем по американскому времени. Жуткие воспоминания, просто жуткие. Самое ужасное, что после игры даже не удалось напиться – потому что мне еще не было 21 года, в барах еще не наливали».

Мартин и Жерар: назвали состав сборной СССР, передали привет Путину

«Когда обыгрываешь Францию и Италию, то меньше всего ждешь, что проиграешь России. Такая, знаете ли, маленькая, м-а-а-а-ленькая неожиданность, сюрприз!

А почему ты вообще спрашиваешь, вы что, до сих вспоминаете победу в четвертьфинале турнира, который прошел в 2008 году? А, ну мы рады тогда, что доставили столько приятных эмоций вам, хоть что-то хорошее. 

Вы нас тоже когда-то порадовали – у вас же в 1988 году была просто фантастическая команда, а мы ее обыграли. Больше 30 лет прошло, а мы даже помним игроков оттуда! Михайлиниченко, Рац, Беланов, лучший вратарь мира… Как его? Ринат Дасаев, конечно. Еще Протасов, конечно же. Погодите, еще же был – Сафаров? Заваров, да!

Ну а Евро-2008 – что там вспоминать? Проиграли, напились пива и забыли. Кстати, как называется твое медиа? Спортс Раша? О, я был в России, прилетал в Санкт-Петербург и ходил в «Эрмитаж». Обязательно передавай привет господину Владимиру Путину!»

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Alex Livesey; Глеб Чернявский

Я увидел лучший матч Евро своими глазами. Украине респект за характер, Нидерландам – за мощь и класс

198 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Didier Burkhalter
В той игре у Голландии не было шансов, Россия её просто размазала. Пожалуй лучшая игра сборной в истории
+392
-18
+374
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samuel L. Jackson
на самом деле это как-то уже жутко провинциально, постоянно перемалывать тот матч.
С другой стороны, большего достижения не было, но всё же, это всего лишь 1/4 финала, даже не выход в финал стоял на кону.

Предлагаю прекратить.
+289
-53
+236
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaaRek
Ни одна сборная на постсоветском пространстве никогда не играла с позиции силы в плей-офф с одним из главных фаворитов турнира. И не факт, что мы когда то ещеттакое увидим
+209
-5
+204
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Хабаров
Ответ Samuel L. Jackson
на самом деле это как-то уже жутко провинциально, постоянно перемалывать тот матч. С другой стороны, большего достижения не было, но всё же, это всего лишь 1/4 финала, даже не выход в финал стоял на кону. Предлагаю прекратить.
Ты забыл важный нюанс: ТО КАК ШЛА СБОРНАЯ к этому матчу.
После поражения в первом матче, собрались в кучку и начали играть реально здорово. От души, смело, местами очень красиво.
Потом дернули топового соперника и опять же в том матче с Голландией показали ОТЛИЧНУЮ игру.
Всё это вкупе даёт незабываемый флер и кайф от того турнира и от той сборной.
Даже близко не сравнить с тем, что было на ЧМ-2018, где больше превозмогали и преодолевали, но вымучили "высокий" результат.

Так что нет, не будем прекращать. Та Россия 2008 была прекрасна (ну и то что ей предшествовало в отборе 2017 года, ну плюс хорватам спасибо, это мы тоже будем помнить)
+73
-6
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ответ Votab
всё же лучшая против Франции 3:2, там были чемпионы мира
Голландия через два года в финале ЧМ играла и по игре была абсолютно лучшей на том Евро. Не говоря уже о том, что с Францией был отбор, а тут матч на вылет из турнира.
+47
-3
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elm
Когда нет побед, то остается вспоминать прошлое.

Вот так и со сборной.
+54
-15
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Гарольд явно скрывает свою боль
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ну вообще да, многим забылось, что Голландию после первых двух матчей назвали главным фаворитом Евро. Кажется, что им в итоге сильно аукнулся резервный состав на Румынию. Ну и сплошной Хиддинк, хотя в том успехе и заслуга Адвоката просто громадная.
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lil Maslach
Их боль не стоит рядом с нашей, клянусь... Марибор-2009
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kelevra1989
Ответ Samuel L. Jackson
на самом деле это как-то уже жутко провинциально, постоянно перемалывать тот матч. С другой стороны, большего достижения не было, но всё же, это всего лишь 1/4 финала, даже не выход в финал стоял на кону. Предлагаю прекратить.
После сборной Романцева образца 1999го года это была единственная играющая наша команда, с мыслями впереди, красивыми атаками. Чего б не вспоминать-то, когда ещё такое будет
+28
-4
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasya Pupkin
Вы что, до сих пор вспоминаете ту победу?

Да, парни, вспоминаем. Сытый голодного не разумеет.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Votab
Ответ Didier Burkhalter
В той игре у Голландии не было шансов, Россия её просто размазала. Пожалуй лучшая игра сборной в истории
всё же лучшая против Франции 3:2, там были чемпионы мира
+29
-9
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Rublev
Был на этом матче. Абсолютно трезвые бегали по улицам Базеля до семи утра с флагами в состоянии полной эйфории. Ни до, ни после, таких эмоций от сопричастности не испытывал
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Ответ Votab
видимо это вопрос возраста, те кто не видел матч Франция Россия 1999 считают лучшим Нидерланды Россия 2008
Господи, зачем сравнивать результат и качество игры?
Матч с французами - типичный матч середняка и расхлябанного фаворита. Россия тогда не играла в атаку, лишь изредка убегая вперёд.
Матч с Голландией - наслаждение уровнем игры.
Даже если бы проиграли по пенальти, мы бы помнили это как один из лучших матчей сборной.
В 2009 потом это сборная возила Германию и обстреливала все штанги. Когда немцы победили 1:0, они радовались словно ЛЧ взяли. Это был показатель силы и уважения той команды.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shartchen
Насколько голланды были разочарованы, настолько я был счастлив. Они делятся отрицательными эмоциями, а у меня на душе тепло. Тех раздолбаев даже ругали любя, потому что понимали - таланты, а нынешний лимитный сброд даже ненавидят. Лимитно-натурализованная сБродная даже в случае колоссального успеха (ха-ха) не доставит тех эмоций, что были в 08 году. 
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Didier Burkhalter
Ответ Votab
видимо это вопрос возраста, те кто не видел матч Франция Россия 1999 считают лучшим Нидерланды Россия 2008
Дубль Панова? Да, чемпионов мира в гостях обыграли - круто, но с Голландией футбол был лучше
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ответ Samuel L. Jackson
а если вспоминать только это - нового и не будет.
А ты точно Сэмюэль Л Джексон? Цитата будто из Джейсона Стэтхема.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DrunkGonzo
Ответ Didier Burkhalter
В той игре у Голландии не было шансов, Россия её просто размазала. Пожалуй лучшая игра сборной в истории
ну размазали это уж совсем громко сказано
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
А почему ты вообще спрашиваешь, вы что, до сих вспоминаете победу в четвертьфинале турнира, который прошел в 2008 году? А, ну мы рады тогда, что доставили столько приятных эмоций вам, хоть что-то хорошее.
_____________________________________________
Вся сущность россиян. Еще отметят юбилей победы Спартака над Наполи Марадоны, победы над Реалом, Арсеналом в черт знает каком году. Единственные победы, которые навеки достойны памяти - Кубок Уефа 2005 и Зенит Бавария 4 0, потому что в итоге все увенчалось трофеями. Ну и победа над Францией в 1999, хоть какая то радость на фоне бардака в стране.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Ответ Alexander S
Что делала Украина на ЧМ 2006 в плей-офф ?
с кем, со швейцарией?)))насмешил.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dukenukem
13 лет прошло, может пришло время перевернуть эту страницу и начать смотреть в будущее. А не вспоминать "былое величие".
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tim55555
Болельщикам сборной России, к сожалению, только и остаётся вспоминать отдельные выдающиеся матчи. Хотя мне больше запомнилась победа в Париже над сборной Франции со счётом 3:2 в отборочном цикле к какому-то ЧМ или ЧЕ в 1999г.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dalmolchun
Спасибо, пойду посмотрю хайлайт того матча. Да мы вспоминаем 2008, но голландцы аж 1988 не забыли:)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Пупкин
Наверное, сборная России образца Евро-2008 - лучшая за всю суверенную историю страны. Нынешней команде до нее, как до Марса (даже не до Луны, именно Марса). И уж, конечно, такое же расстояние необходимо преодолеть Стасу Черчесову, чтобы стать вровень с Хиддинком.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заблудившийся
Ещё очень интересно послушать злободневное интервью ...крестоносцев и печенегов)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий