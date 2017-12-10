Как за 2 года проделать путь от звезды сборной Испании до инвалида. И закончить с футболом в 27 лет

История Альваро Домингеса, который стал инвалидом в 27 лет из-за проблем со спиной.

Бессилие и отчаяние. Именно эти эмоции переполняли сердце двенадцатилетнего мальчишки, которого только что отчислили из академии мадридского «Реала». Подошел тренер и сухо пробубнил отцу про «нехватку физической мощи» и «очевидные пробелы в технике». Даже под жарким мадридским солнцем было видно, как покраснело, как вытянулось лицо Домингиса-старшего, который просто не мог поверить, что его любимый клуб только что вышвырнул его сына на улицу. Месть? Нет. Просто вторая сильнейшая команда Мадрида – «Атлетико».

Там его приняли. Там его разглядели. Там в него поверили, и он попер вверх. Сначала в буквальном смысле – щуплый мальчишка быстро обрастал мышцами и становился все выше, обгоняя сверстников, многие из которых едва доставали ему до плеча. Дальше – стабильный подъем от дебюта в основной команде до места левого защитника на замену стареющему Антонио Лопесу. Это было время личных триумфов и побед – юный защитник наслаждался каждой игровой минутой и буквально чувствовал себя неуязвимым. Ему было девятнадцать, жить было легко и весело.

В свободные от тренировок дни Алваро с друзьями часто выбирался в город. Деньги пьянили и туманили разум: однажды за ночь он спустил 15 000 Евро в одном из клубов столицы. «В одном из»? Да, именно так. Утром Доми никак не мог вспомнить, где и как он провел прошлую ночь. Все тело ныло, но страшнее всего было ощущать тяжелую словно ватой набитую голову – стандартный похмельный бонус после пары-тройки коктейлей. Он был звездой, но недолго. «Атлетико» начал превращаться в кровожадную машину, в которой одного таланта стало недостаточно. Конкуренция в обороне выросла настолько, что уйти было проще, чем остаться.

Покидав в чемодан все свои трофеи, новоиспеченный дебютант сборной Испании сменил мадридскую прописку на город, название которого ни один испанец не в состоянии произнести с первого раза. Однако сам Алваро знал на что шел. К тому моменту Люсьен Фавр уже успел сколотить себе репутацию отчаянного гика, приверженца атакующего футбола, делавшего ставку на необстрелянную молодежь, которая в большинстве своем выходит на новый крутой уровень. Макс Эбрель отстегнул чек на восемь миллионов, стороны ударили по рукам, и вот Домингес уже в основе играющей в лихой атакующий футбол «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Прошли три года. Алваро превратился в лидера обороны «жеребцов», играл стабильно и все также отчаянно и смело шел в стыки на любой половине поля, но в феврале 2015 года все неожиданно изменилось. В тот момент никто не мог предположить, что простое растяжение станет началом конца, ведь до этого любая травма для испанца была делом недели-двух и пары таблеток аспирина. Вот и тогда Доми просто съел таблетку. Потянулись недели, команда билась на нескольких фронтах и грезила попаданием в Лигу Чемпионов, поэтому времени отвлекаться на боли в спине не было. Пару раз сделали МРТ, пару раз отправили на массаж и… боль. Перед майским матчем с «Гертой» в спину вступило так, что пришлось лечь на пол прямо в раздевалке и ждать, пока физиотерапевт не поставит спасительный укол.

Этот звонок стал первым, но дальше – хуже. Игры через два дня на третий, нагрузки от Фавра и тупая боль, которая отдавала в шею, а от шеи – в голову. Ему назначили упрощенную программу тренировок, но боль все не отступала. Теперь болела не только правая сторона, но стала сначала холодеть, а потом и предательски ныть сторона левая. В голове противно жужжали и гнездились мысли о чем-то серьезном, но врачи только разводили руками – анализы в норме. Играй! Играть попросил и Андре Шуберт, сменивший Фавра в сентябре 2015: «Ты нужен команде! Помоги нам!». Испанец снова вернулся к тренировкам, работал наравне со всеми и наконец вышел на поле. «Боруссия» победила «Аугсбург» (4:2), игроки, взявшись за руки, бежали к фанатской трибуне. Не хватало только Альваро.

После той игры домой его увезли в лежачем положении. Шуберт понял сигнал и практически освободил его от тренировок: пробежка, несколько минут работы с мячом и домой – на процедуры, а в субботу – СМС: «Ты нужен нам на поле!». Так продолжалось семь недель. Перед каждым из десяти сыгранных в тот период матчей он приезжал на стадион за два часа до стартового свистка и проводил их в медицинской комнате: разминка, мазевые втирания и привычный укол. Они рубились в ЛЧ, наладили игру и перестали проигрывать в Бундеслиге, выбравшись со дна таблицы и вновь подобравшись к зоне еврокубков. Новый светлый этап для «Боруссии» отбрасывал большую тень на самого Домингеса – в победном угаре никто не замечал, что каждая игра давалась защитнику все сложнее. Седьмого ноября 2015-го, сразу после матча с «Ингольштадтом», едва за ним захлопнулась дверь раздевалки, он тут же повалился на холодный залитый минералкой и заляпанный грязью пол. Это был конец.

Уже на следующий день Альваро был в Мюнхене у лечащего врача «Баварии» Мюллера-Вольфарта: «Сынок, как ты вообще мог играть?». Шокированный доктор никак не мог понять, как клубные врачи не смогли разглядеть три межпозвоночные грыжи, и еще меньше, как сам испанец в буквальном смысле не сломался под такими нагрузками. Все было слишком плохо. Настолько, что другой известный мюнхенский нейрохирург тут же посоветовал Альваро сделать операцию. Было страшно, но боли усилились настолько, что ночью ему приходилось пить таблетку за таблеткой. Порой заснуть так и не удавалось. Последней каплей стал отказ клиники продлить ему период лечения – Домингеса просто поставили перед фактом, что страховые выплаты по его случаю будут приостановлены согласно немецкому законодательству (после 6-недельного периода лечения без оперативного вмешательства пациента выписывают для прохождения стационарного лечения). Твари!

Он схватил трубку, набрал номер Макса Эбреля и наорал на него – куда делся менеджер; почему мне никто не помогает; почему я плачу деньги из своего кармана, когда лечением должен заниматься клуб?! Много вопросов и минимум ответов. Потом – операция. Облегчение было небольшим – справа спина болеть совсем перестала, а вот левая сторона болела еще сильнее, чем раньше. Целыми днями он лежал в палате. Иногда приезжали друзья, привозили продукты. Из клуба не звонили. «Я лежал в кровати. Не хотелось ничего. В голове тупо стучало, мысли метались в беспорядке. В тот момент я начал осознавать, что меня затягивает депрессия». Тем моментом стал разговор с итальянским врачом, который предложил вживить в его позвоночник титановые пластины.

«Либо ты вновь ложишься на операционный стол, либо однажды просто не встанешь с кровати». Выбор был прост – Альваро хотел, чтобы эта боль наконец отступила. Плевать, если больше не выйду на поле. Плевать! Полтора года борьбы с собственным телом, здоровье, принесенное в жертву ради побед клуба, который про него просто забыл, и запустившая свои щупальца глубоко в голову депрессия довели его до крайней степени отчаяния. В марте 2016 года все наконец закончилось.

Позади остались месяцы полные бессонных ночей, матчей через боль и сотни тысяч Евро, потраченные на самых известных врачей Европы. Все было кончено. Физическая боль ушла, уступив место боли моральной. Рядом была семья, но их заботы не хватало – от него отвернулся клуб, которому он отдал самое дорогое – свое здоровье. Однажды перестали приходить даже редкие СМС от тренера и спортивного директора. Единственным напоминанием о том, что он все еще игрок «Боруссии», были сообщения из банка – «Вам начислена заработная плата в размере…». В одной из немецких газетенок Альваро прочел: «бывший футболист менхенгладбахской «Боруссии» хотел покончить с собой». Бывший.

В 27 лет он стал инвалидом – никакого футбола, никаких контактных видов спорта. Врачи предупредили сразу: попытка вернуться на поле может стоить слишком дорого. Решение далось нелегко, но… в декабре 2016 в Twitter появилось следующее видео:

На следующий день в газетах по всей Европе разлетелись одинаковые заголовки: «Футболист «Боруссии» М закончил карьеру в 27 лет»...

Фото: 11freunde.de, bundesliga.de, kicker.de

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